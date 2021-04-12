Разумков про перспективи закритого заслуховування Радою керівництва Генштабу: Поки немає 150 підписів за проведення засідання
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков розповів про можливість проведення закритого засідання парламенту для заслуховування керівництва Генерального штабу. Для його проведення народні депутати повинні зібрати 150 голосів.
Про це він сказав у ході брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Одна з фракцій отримала підписні аркуші щодо проведення (закритого засідання Ради. - Ред.). Коли буде 150 підписів, тоді будемо про це говорити. Поки там немає 150 підписів, але ініціативу про заслуховування в закритому режимі керівництва Генерального штабу - таку пропозицію підтримували багато фракцій та груп", - заявив глава парламенту.
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Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціативу України підтримали країни-партнери, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання,відмовившись надавати пояснення.
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Они чемоданы пакуют
Может их зарплаты лишить , которую народ им платит ?