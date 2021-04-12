Рада розглядатиме поправки до законопроєктів щодо земельної реформи до травня, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков передбачає, що парламент може розглядати поправки до законопроєкту №2194 щодо дерегуляції земельних відносин до травня.

Про це він сказав на брифінгу в понеділок після засідання Погоджувальної ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Розгляд правок до законопроєкту №2194 триватиме орієнтовно до травня, адже розглянути ще треба близько тисячі. Окрім цього, на порядку денному розгляд правок до ще одного законопроєкту, який стосується землі, а саме, №2195 (щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них через електронні аукціони – ред.). Залишилося близько 700 правок", – сказав Разумков.

Він зазначив, що позачергові засідання Ради збираються для того, аби швидше розглянути всі поправки до законопроєктів, що стосуються земельного питання.

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Як повідомляв Укрінформ, у Верховній Раді з 16 березня триває розгляд поправок до проєкту закону №2194 "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин".