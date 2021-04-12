Україна має припинити спонсорувати антидемократичний режим Лукашенка імпортом струму з Білоруської АЕС, - Гончаренко
Україна має зупинити імпорт струму з Білоруської АЕС і фінансово підтримувати недружній і антидемократичний режим Олександра Лукашенка.
Про це заявив народний депутат ("Європейська Солідарність") Олексій Гончаренко.
"Я наполягаю на ухваленні законопроєкту про заборону імпорту електроенергії з Білорусі та Росії. Ми маємо припинити спонсорувати антидемократичні і ворожі нам режими. Тільки такими діями ми зможемо захистити нашу країну", - заявив нардеп на своїй сторінці у Facebook.
Він зазначив, що днями країни Балтії вперше повністю відмовилися від електроенергії з Росії, обмеживши поставки через Білорусь, у межах процесу інтеграції до енергосистеми ЄС.
За словами нардепа, Білоруську АЕС країни Балтії розцінюють як пряму загрозу безпеки і закликають своїх союзників по НАТО, а також Україну, бойкотувати цю станцію.
"Нагадаю, Литва та Латвія заявили про готовність підіймати питання надання Україні плану дій щодо членства в НАТО. При цьому, Україна продовжує закупати білоруську та російську електроенергію. Вам не здається це дещо дивним?" - додав Гончаренко.
Нагадаємо, Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. За перші 3 місяці, витрати на імпорт перевищили 900 млн грн.
18 березня про необхідність обмеження імпорту заявив президент Володимир Зеленський, а наступного дня припинити імпорт пообіцяв в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко.
Основним імпортером з Білорусі виступає компанія "Дніпросталь-Енерго" олігарха Віктора Пінчука.
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если зебилы ОПРАВДЫВАЮТ покупку в рашке э/э.. то что им та Беларусь и их 87% "мышебратья"..
Украина с февраля экспортер электроэнергии, пока не отсоединимся от энергосистемы россия-беларусь будут к нам перетоки, спасибо пороху за зеленую энергетику которая приводит к дисбалансу энергосистемы
Зараз всі, раніше діючі, реактори розбирають на металобрухт...
импорт-экспорт электроэнергии Украиной в апреле
https://energy-charts.info/charts/energy/chart.htm?l=de&c=UA&stacking=grouped&interval=month&month=04
испытания проводились в два этапа - 8 и 11 апреля 2021 г. - и предусматривали отключение всех межгосударственных линий электропередачи на белорусско-литовском сечении с целью анализа складывающихся режимов работы на энергообъектах Беларуси, а также оценки достаточности разработанных технических мероприятий по нивелированию последствий отделения стран Балтии от энергокольца БРЭЛЛ, объединяющего Беларусь, Россию, Эстонию, Латвию и Литву;
причем тигры уговорили сделать это не разом, а разнести на разные дни
так что со стороны беларуси все давно готовы, вот балтийские тигры что то медлят