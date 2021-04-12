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Україна має припинити спонсорувати антидемократичний режим Лукашенка імпортом струму з Білоруської АЕС, - Гончаренко

Україна має припинити спонсорувати антидемократичний режим Лукашенка імпортом струму з Білоруської АЕС, - Гончаренко

Україна має зупинити імпорт струму з Білоруської АЕС і фінансово підтримувати недружній і антидемократичний режим Олександра Лукашенка.

Про це заявив народний депутат ("Європейська Солідарність") Олексій Гончаренко.

"Я наполягаю на ухваленні законопроєкту про заборону імпорту електроенергії з Білорусі та Росії. Ми маємо припинити спонсорувати антидемократичні і ворожі нам режими. Тільки такими діями ми зможемо захистити нашу країну", - заявив нардеп на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що днями країни Балтії вперше повністю відмовилися від електроенергії з Росії, обмеживши поставки через Білорусь, у межах процесу інтеграції до енергосистеми ЄС.

За словами нардепа, Білоруську АЕС країни Балтії розцінюють як пряму загрозу безпеки і закликають своїх союзників по НАТО, а також Україну, бойкотувати цю станцію.

"Нагадаю, Литва та Латвія заявили про готовність підіймати питання надання Україні плану дій щодо членства в НАТО. При цьому, Україна продовжує закупати білоруську та російську електроенергію. Вам не здається це дещо дивним?" - додав Гончаренко.

Нагадаємо, Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. За перші 3 місяці, витрати на імпорт перевищили 900 млн грн.

18 березня про необхідність обмеження імпорту заявив президент Володимир Зеленський, а наступного дня припинити імпорт пообіцяв в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко.

Основним імпортером з Білорусі виступає компанія "Дніпросталь-Енерго" олігарха Віктора Пінчука.

Автор: 

Білорусь (7966) Гончаренко Олексій (488) Електрика (2042)


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Топ коментарі
+7
А импортом бензина и дизеля можно)))
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12.04.2021 15:50
+7
Зелебобы, шо скажете? Неужели Леха прав?
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12.04.2021 15:50
+7
а что они скажут? им еще новые методички не подвезли.. да и торговля на крови - любимое занятие зебилов, ермака и ЗеЛоха-писюаниста...
если зебилы ОПРАВДЫВАЮТ покупку в рашке э/э.. то что им та Беларусь и их 87% "мышебратья"..
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12.04.2021 15:55
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А импортом бензина и дизеля можно)))
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12.04.2021 15:50 Відповісти
* спонсировать режим , а только электричество нельзя ибо это затрагивает интересы ахметова...
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12.04.2021 15:54 Відповісти
Крім Кременчукського НПЗ, зараз всі заводи стоять, якщо не порізані. Дякуючи Кучмі.
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12.04.2021 15:54 Відповісти
Если власть об этом молчит, значит власти так выгодно и кто то по жырному отстегивает, как Пети так сейчас Вове...
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12.04.2021 16:00 Відповісти
Мажейкяйский дизель, или там Орлен чем хуже мозырьского?
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12.04.2021 17:18 Відповісти
Зелебобы, шо скажете? Неужели Леха прав?
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12.04.2021 15:50 Відповісти
а что они скажут? им еще новые методички не подвезли.. да и торговля на крови - любимое занятие зебилов, ермака и ЗеЛоха-писюаниста...
если зебилы ОПРАВДЫВАЮТ покупку в рашке э/э.. то что им та Беларусь и их 87% "мышебратья"..
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12.04.2021 15:55 Відповісти
а это тот Лэха который вместе с Петей в рыгах были а теперь стали "патриотами Украины"
Украина с февраля экспортер электроэнергии, пока не отсоединимся от энергосистемы россия-беларусь будут к нам перетоки, спасибо пороху за зеленую энергетику которая приводит к дисбалансу энергосистемы
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12.04.2021 16:06 Відповісти
При якому дебілі закрили ЧАЕС?
Зараз всі, раніше діючі, реактори розбирають на металобрухт...
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12.04.2021 15:50 Відповісти
Почему Гончаренко прямо не называет Пинчука спонсором режимов Путина и Лукашенко?
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12.04.2021 15:52 Відповісти
ЗЕбілам не вгодиш. "Повісь над Кремлем тризуб - то скажуть, що криво повісив" (с)
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12.04.2021 15:58 Відповісти
так шлюха говорит то что ему господин ахметов приказал))) и суть не в импорте электричества он мизерный 1 млрд. грн., по сравнению с 170 млрд. импорта бензина и дизеля, в год, а в том что это электричество не дает ахметову задрать цены на его тецах ДЕТЭК до небес.
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12.04.2021 15:58 Відповісти
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12.04.2021 16:06 Відповісти
А я 100 раз казав, що є каганець, на чорта те лектричество.
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12.04.2021 15:59 Відповісти
Україна має припинити спонсорувати антидемократичний режим Лукашенка імпортом струму з Білоруської АЕС, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 458
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12.04.2021 16:07 Відповісти
пЕСик Украина уже как полтора месяца нетто экспортер электроэнергии
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12.04.2021 15:59 Відповісти
А с чего же тогда зять кучмы пинчук будет харчеваться и доцю кучмы франчук подхарчовывать?
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12.04.2021 16:00 Відповісти
Кукчма за 8 лет президентства "прихватизував" держмайна на 8 млрд. доларів. Ще й пра-правнукам вистачить...
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12.04.2021 17:58 Відповісти
Вы их рыла видели? Такие ни когда не нажруться.
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12.04.2021 18:03 Відповісти
Якщо не годувати і далі то повиздихають.
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12.04.2021 22:18 Відповісти
У них хоч майно є, а ці стільки за 2 роки стирили, і ні майна, ні грошей.
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12.04.2021 20:55 Відповісти
Все є. І навіть в деклараціях вчорашніх бомжів, придурків-безробітних і "видатних" шоуменів.
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12.04.2021 21:55 Відповісти
А Гончаренко знает, что электроэнергия за последний год подорожала почти на 100%. Сразу видно балаболить, не продукцию производить. Впрочем, все те, кто сейчас ратуют за отказ от импорта э-энергии, прихвостни ДТЭКа. А этим, все мало и мало, наверное пороху платили проценты, а с новыми приходиться делиться основательно.. Не ожидал, честное слово, от новой власти, очень разочарован ими. Олигархи полностью их контролируют, уже не возможно дышать, очень трудно стало работать.
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12.04.2021 16:03 Відповісти
ну так это наследственность от рыг, кто там у нас еще бывший рыг и балабол
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12.04.2021 16:08 Відповісти
Леша, ты хочешь, чтобы мы платили за электроэнергию в два раза больше? С ****-то не убудет. А мне может и на жратву не хватить, как и многим другим. И правильно выше написали почему горючее можно, а электричество нельзя.
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12.04.2021 16:10 Відповісти
А что электроэнергия нашого лютого кровавого врага оккупанта паРаши и её гадкой колонии бывшей белоруской держава панацея для Украины. А если бы они не сплавляли по дешёвым демпинговыми ценам свою вонючую энергию. Или у них вообще не было своей лишней . И что тогда Украине наступил бы каюк.? А так сами мощно финансируем лютого врага оккупанта чтобы он за наши колоссальный бабки нас и без заминки колосално убивал.
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12.04.2021 16:47 Відповісти
что у рыгах был балаболом, что при Пете такой же балабол
импорт-экспорт электроэнергии Украиной в апреле
https://energy-charts.info/charts/energy/chart.htm?l=de&c=UA&stacking=grouped&interval=month&month=04
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12.04.2021 16:14 Відповісти
ну, вообще то не страны балтии отказывались а беларусь проводила испытания отключения их от брэлл

испытания проводились в два этапа - 8 и 11 апреля 2021 г. - и предусматривали отключение всех межгосударственных линий электропередачи на белорусско-литовском сечении с целью анализа складывающихся режимов работы на энергообъектах Беларуси, а также оценки достаточности разработанных технических мероприятий по нивелированию последствий отделения стран Балтии от энергокольца БРЭЛЛ, объединяющего Беларусь, Россию, Эстонию, Латвию и Литву;

причем тигры уговорили сделать это не разом, а разнести на разные дни
так что со стороны беларуси все давно готовы, вот балтийские тигры что то медлят
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12.04.2021 16:41 Відповісти
Гончаренко безумовно балабол. Але зараз він має рацію. Купувати у Білорусі електроенергію, все одно, що купувати її у Московії.
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12.04.2021 16:50 Відповісти
А чего Лисичанский стоит? Он же Роснефти
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12.04.2021 17:48 Відповісти
Білорусь не досить демократична, але завжди була нам другом, це нинішня влада зробила деякі ворожі кроки відносно Білорусі. Лукашенко не здав країну Росії і в союз не вступив. Він серйозний дядько, і запевняв, що з боку Білорусі танки не перейдуть наш кордон. Балтійці пристали на бік проросійських сил у Білорусі і підбивають Україну. Ще не факт, що вони нам поможуть, а ось нашкодити і нам, і собі вповні можуть.
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12.04.2021 20:46 Відповісти
Починаючи з 2014 року Білорусь є офіційно визнаним в ООН ворогом України і союзником **********. Будь які заяви про "дружбу" "диктатора на утриманні" ***** не варті абсолютно нічого. В Білорусі ФСБ арештовує наших громадян і вивозить в РФ. Два роки тому після спільних з РФ навчань в Білорусі кацапи якось "забули" вивезти надзвичайно багато військової техніки та спорядження для наступальних дій. "Вагнерівців" Лукашенко також повернув РФ. Білоруси масово їздять відпочивати в Крим. Таким чином Білорусь демонструє своїми діями відверту антиукраїнську позицію. Тому будь які стосунки з союзником ***** мають бути зупинені, кордони мають бути закритими, введено візовий режим і війська мають готуватися до можливого наступу кацапів - до Києва від кордону Білорусі 240 кілометрів.
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12.04.2021 22:07 Відповісти
 
 