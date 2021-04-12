"Це провокація російських спецслужб", - ГУР Міноборони заперечує причетність до викрадення Чауса
У Головному управлінні розвідки (ГУР) Міністерства оборони заперечують можливу причетність їхніх працівників до можливого викрадення з Молдови екссудді Миколи Чауса.
Про це в коментарі hromadske заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк, передає Цензор.НЕТ.
"Ми спростовуємо інформацію про причетність Головного управління розвідки до викрадення Чауса. Ми вважаємо, що це провокація російських спецслужб щодо дискредитації військової розвідки України і для того, щоб посварити два братні народи", - сказав Андрій Черняк.
Детальніше про ситуацію з суддею Чаусом читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова: "Викрадення судді Чауса співробітниками ГУР МО: скандал в Молдові задля дискредитації Бурби і вагнергейту".
Нагадаємо, що 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України і 12 вересня 2016 року він був оголошений у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови, де перебуває до сьогодні. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.
4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.
4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.
Нагадаємо, експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль, який проживав у Великій Британії, засуджений у 2006 році за шпигунство на користь британських спецслужб, 5 березня 2018 року постраждав унаслідок отруєння невідомою речовиною в торговому центрі міста Солсбері.
Уряд Великої Британії дійшов висновку, що відповідальність за отруєння в Солсбері колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки, найімовірніше, лежить на Росії. Також стало відомо, що постраждалих було отруєно нервово-паралітичною речовиною "Новачок", яку розроблено в РФ.
30 червня "Новачком" отруїлися дві людини в сусідньому місті Еймсбері. Мати трьох дітей Дон Стерджесс померла, її партнер - 45-річний Чарлі Роулі - вижив. Стерджесс знайшла пляшечку від парфумів, у якій був "Новачок", і застосувала. Роулі перебував у комі два тижні. Скотланд-Ярд пов'язав розслідування нового отруєння зі справою Скрипалів.
5 вересня 2018 року прокуратура Великої Британії назвала імена двох росіян, яких підозрюють у спробі замаху на життя Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері: Олександр Петров (Олександр Мішкін) та Руслан Боширов (Руслан Чепіга). Пізніше було ідентифіковано їхнього координатора - генерал-майора ГРУ Дениса Сергєєва.
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как залечит - так вовка шмаркля и представит его..
и даже "пленку" деркача покажут.. как обычно - для особо тупых))
Наверное, и Саакашвили сам себе мешок на голову одел и сел за штурвал пециного самолёта!
Не приховував? Ну так какие проблемы, что его вернули? Коррупционера и преступника! Когда Стерненку засудили, вы же все так верещали, что "судьи у нас плохие" и что "с эти надо что-то делать" (в том числе судебную реформу. Так почему же вы сейчас не рады и стеной вступились за эту дрянь? Потому что а Пети рыльце в пушку?
Жовтої преси? Тіпа бігуса-шкарлетської?
Та пішли ви на хутор з такими розслідуваннямию. Бачили вже диркачів.
В тебе хоч елементи логіки є?
Поясню: є така справа (нині - скоріш за все в ДБР), і крутиться ще з 2016-го року. Не розголошується. Хтось таки допомагав Чаусу втекти, десь протікло. І не дивно, при тодішньому (та й нинішньому) кадровому складі наших спецконтор. Тільки от проблема: Порох там - подібно до набивших оскомину підривів складів-арсеналів снарядів.
Але ж ви, ***** - "абинепорох"; "увсьомупорохвинуватий". Бо - ви курви зелені.
И на сколько законны такие действия по отношению к Саакашвили? Или- "закон- для "чужих", для своих законов нет"? Ну так я о том и говорю, что становится явственно понятно, КТО для Пети "свои".
а как ты стонало, как стонало в соседней ветке))
а вот тут в ОП ЗеЛоха поперхнулись))
ведь теперь чауса объявить (как и его "показания") - зашквар по-полной))
получается что оп-ЗеЛоха действовала:
1. руками расейских спецслужб
2. все показания от чауса - расейские фейки..
впрочем, после "пленок" деркача и дубинского - только идиоты в рашке и их "мышебратья"-зебилы могут сомневаться в том, что ОП-ЗеЛоха не работает на рашку))
сначало ты орало что "чаус даст показания против Порошенко"..
теперь отрицаешь это.. бо твоя зебильная власть утверждает что "чауса выкрали в интересах расейских спецслужб"
браво, зебил!
ну-ну.. расскажи об этом по зомбоящику))
в ЦИВИЛИЗОВАННЫХ странах 73% идиоты (мышебратья 87% ватников) не выбирают себе писюанистов из зомбоящика..
И, когда в Украине вас, идиотов, станет меньше - тогда мы станем ближе к цивилизованному миру
За кілька місяців він скупив 5.5 млрд.долларів, при ЗВР = 4 млрд.долл.
Скажи "спасибА" саме бене та зеленскому за обвал гривні, через їх офшори були вкрадені 5.5 млрд.долл.Саме тому тарифи пішли вгору, комуманка та "обнищание народа" , навіть на твої улюблені товари - цигарки та горилка..
Цим особам платят чисто за кришування злочинів влади?
- Головне в цій справі - не вийти на самих себе.
Молдове он никоим образом был неинтересен. Поэтому они ему и отказали в политубежище.
А далее история с его похищением - муть мутная. Почему вешают дохлых собак на Украину без доказательств - вопрос! Хотя, тут есть момент, что все таки его вывезли в Украину. А тут, ребята, уже территория Украины и поэтому соответствуйте уровню! Отследить и доложить кто, куда и когда - это уже действительно зона ответственности украинских спецслужб.
Десь ми таке вже чули.
А, ось воно:
29.07.2020 - під Мінськом затримали 32 осіб з російської приватної військової компанії Вагнер.
19.08.2020 - СБУ та ГУР МО заперечили свою причетність до "так званої вагнерівської спецоперації" та назвали це "інформаційним вкидом".