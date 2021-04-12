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Новини
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"Це провокація російських спецслужб", - ГУР Міноборони заперечує причетність до викрадення Чауса

У Головному управлінні розвідки (ГУР) Міністерства оборони заперечують можливу причетність їхніх працівників до можливого викрадення з Молдови екссудді Миколи Чауса.

Про це в коментарі hromadske заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк, передає Цензор.НЕТ.

"Ми спростовуємо інформацію про причетність Головного управління розвідки до викрадення Чауса. Ми вважаємо, що це провокація російських спецслужб щодо дискредитації військової розвідки України і для того, щоб посварити два братні народи", - сказав Андрій Черняк.

Читайте також: Викраденням Чауса Україна повторила дії РФ проти Скрипаля в Солсбері. Найближчими днями ми побачимо якісь його "свідчення", - нардепка "ЄС" Сюмар

Детальніше про ситуацію з суддею Чаусом читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова: "Викрадення судді Чауса співробітниками ГУР МО: скандал в Молдові задля дискредитації Бурби і вагнергейту".

Нагадаємо, що 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України і 12 вересня 2016 року він був оголошений у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови, де перебуває до сьогодні. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.

4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Нагадаємо, експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль, який проживав у Великій Британії, засуджений у 2006 році за шпигунство на користь британських спецслужб, 5 березня 2018 року постраждав унаслідок отруєння невідомою речовиною в торговому центрі міста Солсбері.

Уряд Великої Британії дійшов висновку, що відповідальність за отруєння в Солсбері колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки, найімовірніше, лежить на Росії. Також стало відомо, що постраждалих було отруєно нервово-паралітичною речовиною "Новачок", яку розроблено в РФ.

Читайте також: Скрипаль і його дочка змінили імена та покинули Велику Британію

30 червня "Новачком" отруїлися дві людини в сусідньому місті Еймсбері. Мати трьох дітей Дон Стерджесс померла, її партнер - 45-річний Чарлі Роулі - вижив. Стерджесс знайшла пляшечку від парфумів, у якій був "Новачок", і застосувала. Роулі перебував у комі два тижні. Скотланд-Ярд пов'язав розслідування нового отруєння зі справою Скрипалів.

5 вересня 2018 року прокуратура Великої Британії назвала імена двох росіян, яких підозрюють у спробі замаху на життя Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері: Олександр Петров (Олександр Мішкін) та Руслан Боширов (Руслан Чепіга). Пізніше було ідентифіковано їхнього координатора - генерал-майора ГРУ Дениса Сергєєва.

Також читайте: Суд Великої Британії розгляне питання відповідальності РФ за отруєння в Солсбері, - The Guardian

Автор: 

Молдова (2086) викрадення (821) розвідка (3880) Чаус Микола (327)


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Топ коментарі
+23
Так чим подсобіл, якщо Чаус в 2016 від Петі тікав у Молдову, а тепер його вернули?
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12.04.2021 16:05
+17
так получается - это твои расейские друзья выкрали чауса в интересах оП-ЗеЛоха
а как ты стонало, как стонало в соседней ветке))
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12.04.2021 16:06
+15
Здох Максим Воронцов🤖🤢 , да и х… с ним ! В спам мерзотника
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12.04.2021 16:16
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Гагаузька націоналістичне угруповання!
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12.04.2021 15:55 Відповісти
Це та агенція, один із керівників котрої попався на хабарі і сидить в тю б і чи інша якась?
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12.04.2021 15:58 Відповісти
То есть Пеца может спать спокойно? Путя подсобил?
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12.04.2021 15:59 Відповісти
Так чим подсобіл, якщо Чаус в 2016 від Петі тікав у Молдову, а тепер його вернули?
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12.04.2021 16:05 Відповісти
синяки и переломы залечивает.. после "дачи показаний"..
как залечит - так вовка шмаркля и представит его..
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12.04.2021 16:17 Відповісти
тебе потом по зомбоящику пояснят "как всё было"
и даже "пленку" деркача покажут.. как обычно - для особо тупых))
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12.04.2021 16:23 Відповісти
Судя по твоим познаниям - ты у него лечащий врач
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12.04.2021 16:56 Відповісти
Здох Максим Воронцов🤖🤢 , да и х… с ним ! В спам мерзотника
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12.04.2021 16:16 Відповісти
Судя по твоим испражнениям на форуме - ты явно не адекватная, не единожды замечал
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12.04.2021 16:58 Відповісти
Слишком многа сероводорода за день для родственницы кагтавого Югы.
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12.04.2021 16:59 Відповісти
От Пети "тікав" при помощи петиной охраны и украинских спецслужб? Браво!!!
Наверное, и Саакашвили сам себе мешок на голову одел и сел за штурвал пециного самолёта!
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12.04.2021 16:19 Відповісти
А що Чауса позбавили громадянства, як Міхо? Якраз Чаус і не приховував, що сам втік з України. Політичного притулку в молдаван хто просив? Спецслужби чи все-таки сам Чаус?))
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12.04.2021 16:25 Відповісти
Чаусу ПОМОГЛИ сбежать службы, напрямую подчиненные на тот момент президенту Пете. Это есть в материалах уголовного дела. И есть ещё со времен ДО Заленского.
Не приховував? Ну так какие проблемы, что его вернули? Коррупционера и преступника! Когда Стерненку засудили, вы же все так верещали, что "судьи у нас плохие" и что "с эти надо что-то делать" (в том числе судебную реформу. Так почему же вы сейчас не рады и стеной вступились за эту дрянь? Потому что а Пети рыльце в пушку?
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12.04.2021 16:46 Відповісти
Які розслідування, тля?
Жовтої преси? Тіпа бігуса-шкарлетської?
Та пішли ви на хутор з такими розслідуваннямию. Бачили вже диркачів.
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12.04.2021 16:56 Відповісти
Материалы дела НАБУ.
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12.04.2021 17:00 Відповісти
не бреши. Якщо і є справа НАБУ по Чаусу, то справа по його втечі - окреме кримінальне провадження, вже по лінії іншої прокуратури, на САП. І да, обидві справи не можуть бути розголошені. Інакше - це ще один кримінальний злочин.
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12.04.2021 17:06 Відповісти
"не САП", так правильно
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12.04.2021 17:07 Відповісти
Брешишь ты. Все материалы о "эвакуации" Чауса петиной властью из Украины есть в делах НАБУ.
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12.04.2021 17:08 Відповісти
чому нема в бенедіктової, яка має персональну задачу посадити Петра? Чому нема окремої кримінальної справи по його втечі?

В тебе хоч елементи логіки є?
Поясню: є така справа (нині - скоріш за все в ДБР), і крутиться ще з 2016-го року. Не розголошується. Хтось таки допомагав Чаусу втекти, десь протікло. І не дивно, при тодішньому (та й нинішньому) кадровому складі наших спецконтор. Тільки от проблема: Порох там - подібно до набивших оскомину підривів складів-арсеналів снарядів.
Але ж ви, ***** - "абинепорох"; "увсьомупорохвинуватий". Бо - ви курви зелені.
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12.04.2021 17:20 Відповісти
блін, мушу уточнити "є така справа (нині - скоріш за все в ДБР)" - це моя здогадка, бо має бути. Да, і якби Петро був там причетний - крутилась би вона як 93-тя за номером, відкрита на нього. І бенедіктова вже би давно вимахувалась нею.
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12.04.2021 17:22 Відповісти
Кстати, а основание, на котором Саакашвили "позбавили громадянства", какое? Личная Петина хотелка? Причём, заметь- НЕ мертвечука и прочую антиукраинскую шваль. А Саакашвили, который пользуется авторитетом в ЕС- туда, куда нас ЯКОБЫ ведёт сывочолый "ГЕТЬман"! Ничё не смущает? Не?
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12.04.2021 16:55 Відповісти
Саакашвилі кормився грошам Курченко , підтримкою Юлі та Садового, коли його перводили через кордон для бунтів проти Петра.
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12.04.2021 17:00 Відповісти
Кормился- не кормился- НЕ ФАКТ. А вот то, что мертвечук кормился грошами хутина- уже доказано. И? Опять "Петя не при делах"?
И на сколько законны такие действия по отношению к Саакашвили? Или- "закон- для "чужих", для своих законов нет"? Ну так я о том и говорю, что становится явственно понятно, КТО для Пети "свои".
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12.04.2021 17:05 Відповісти
Зате факт, що ти у спамі за брехню! 😁
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12.04.2021 19:10 Відповісти
По указке Пети и транспортировали Чауса в Молдову. Чаус карманный судья Порошенко
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12.04.2021 17:48 Відповісти
так получается - это твои расейские друзья выкрали чауса в интересах оП-ЗеЛоха
а как ты стонало, как стонало в соседней ветке))
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12.04.2021 16:06 Відповісти
стогнав, але не кончив - це для ЗЕбобіка може скінчитися імпотенцією ...Власне, чому - може?
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12.04.2021 16:08 Відповісти
Вот, блин, засада засад... Зелебобы еще час назад радостно теребенькали за Чауса и справедливое возмездие...
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12.04.2021 16:08 Відповісти
все носишся з фейковими плівками Деркача, якого США визнали агентом ФСБ? Ну носися, якщо ЗЕбіл
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12.04.2021 16:15 Відповісти
во ЗЕбіл
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12.04.2021 16:18 Відповісти
а ты озвуч их.. как пришлют из рашки
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12.04.2021 16:19 Відповісти
Цікаво, що Зєлєнскій пуцину жав при зустрічі у Нормандської форматі у Парижі? Не інакше, як пуцинську піпіську. 😁Можливо навіть двома руками. І судячи з фото отримав задоволення. 😊
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12.04.2021 19:12 Відповісти
Операция по "вагнеровцам" тоже была провокацией российских спецслужб, чтобы поссорить два бра... два народа.
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12.04.2021 16:00 Відповісти
Чтобы не было бы подобной клоунады и многолетних поисков и потом таких же расследований и судебных дискуссий, надо сразу задерживать, арестовывать и препровожать в СИЗО и не компосировать мозги налогоплатильщикам, своими смешными домашними арестами и больничками
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12.04.2021 16:00 Відповісти
ета падстава, ета барига!!! скоро це має звучати з кожного ящика
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12.04.2021 16:00 Відповісти
скоро начнут орать что "Порох выкрал Чауса" чтобы подставить вову-потерпевшего
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12.04.2021 16:14 Відповісти
зебилы примитивно тупые
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12.04.2021 16:20 Відповісти
"Мы опровергаем информацию о причастности Главного управления разведки к похищению Чауса. Мы считаем, что это провокация российских спецслужб по дискредитации военной разведки Украины и для того, чтобы поссорить два братских народа", - сказал Андрей Черняк.

а вот тут в ОП ЗеЛоха поперхнулись))
ведь теперь чауса объявить (как и его "показания") - зашквар по-полной))
получается что оп-ЗеЛоха действовала:
1. руками расейских спецслужб
2. все показания от чауса - расейские фейки..

впрочем, после "пленок" деркача и дубинского - только идиоты в рашке и их "мышебратья"-зебилы могут сомневаться в том, что ОП-ЗеЛоха не работает на рашку))
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12.04.2021 16:04 Відповісти
Так-так, ********** зараз треба якомога голосніше кричати про те, що покази Чауса - "російські фейки" ще до жодного оприлюднення цих показів. Виглядає це ну зовсім не підозріло "Це провокація російських спецслужб", - ГУР Міноборони заперечує причетність до викрадення Чауса - Цензор.НЕТ 6136
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12.04.2021 16:09 Відповісти
Чаус тікав з України при "Пєті". Якщо Чаус "друг" Пєті, то чого б йому тікати з України??? ЗЕбіли і логіка - несумісні
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12.04.2021 16:11 Відповісти
Патаму шта во время Пети под давлением Запада было создано НАБУ......
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12.04.2021 17:06 Відповісти
зебил, ты уж там определись с методичками своими
сначало ты орало что "чаус даст показания против Порошенко"..
теперь отрицаешь это.. бо твоя зебильная власть утверждает что "чауса выкрали в интересах расейских спецслужб"
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12.04.2021 16:12 Відповісти
От халепа, ЗЕбіли так дрочили на попередню новину, а тут - облом
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12.04.2021 16:04 Відповісти
У них не получается...
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12.04.2021 16:24 Відповісти
Запросто!
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12.04.2021 16:05 Відповісти
Это кого он называет братскими народами?
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12.04.2021 16:06 Відповісти
українців та молдаван
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12.04.2021 16:07 Відповісти
Цікаво спостерігати за тим, як ********* забігали і зашкварчали після цієї ситуації. Значить таки були таки у найсолодшого нечисті справи з цим суддею, інакше так не хвилювались би
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12.04.2021 16:07 Відповісти
т.е. ты утверждаешь что чауса выкрали расейские спецслужбы (по наводке от ермака-зеленского) чтобы добить компромат против Пороха и отбелить вовку-шмарклю от зашквара с вагнергейтлом?))
браво, зебил!
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12.04.2021 16:09 Відповісти
Чаус тікав з України при "Пєті". Якщо Чаус "друг" Пєті, то чого б йому тікати з України??? ЗЕбіли і логіка - несумісні
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12.04.2021 16:10 Відповісти
Гонтырева тоже виткла при Пете, хамлюжко. Она уже не подружка сыньоносого?
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12.04.2021 16:15 Відповісти
синьоносий - то твій батько-алкаш, дбл
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12.04.2021 16:19 Відповісти
Твій. І батько, і кумир, і роботодавець, на якого ти працюєш за жменю карамелі
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12.04.2021 16:26 Відповісти
ні, син алкаша, твій
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12.04.2021 16:27 Відповісти
гонтарева так "втикла" - что нигде не прячется и свободно живет и может ездить по всему цивилизованному миру? ну ты и зебил..
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12.04.2021 16:20 Відповісти
То есть, ты, пебил, не причисляешь к цивилизованному миру Украину, куда боится показать нос лучшая банкира вселенной, чтобы дать показания на подельников по ограблению страны путем умышленного краха гривны?
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12.04.2021 16:24 Відповісти
зебил - Украина, у вас, "дурбецал", более цивилизована чем Британия и ЕС?
ну-ну.. расскажи об этом по зомбоящику))
в ЦИВИЛИЗОВАННЫХ странах 73% идиоты (мышебратья 87% ватников) не выбирают себе писюанистов из зомбоящика..
И, когда в Украине вас, идиотов, станет меньше - тогда мы станем ближе к цивилизованному миру
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12.04.2021 16:45 Відповісти
п.с. дурнику, курс гривни впав спочатку з 8 до 12 - на оккупації Криму та вторгнені кацапів, та залишався стабільним до того часу, поки коломойский не почав скуповувати всю валюту по Україні, обваливши Курс з 12 до 40...
За кілька місяців він скупив 5.5 млрд.долларів, при ЗВР = 4 млрд.долл.
Скажи "спасибА" саме бене та зеленскому за обвал гривні, через їх офшори були вкрадені 5.5 млрд.долл.Саме тому тарифи пішли вгору, комуманка та "обнищание народа" , навіть на твої улюблені товари - цигарки та горилка..
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12.04.2021 16:48 Відповісти
И зеленский тоже скупал доллары? Много скупил лично зе?
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12.04.2021 17:10 Відповісти
Херассе, ты криптоаналитик...😀
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12.04.2021 16:11 Відповісти
Так и надо говорить ...
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12.04.2021 16:08 Відповісти
Своё бездействие спихивать на кацапов-это что,трэнд бакановской сбу?
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12.04.2021 16:14 Відповісти
Чому мовчать Бєнядиктова, Баканов? Вони хоча б ворохнулась відкрити справи стосовно зникнення громадянина України? Чи перевіряють інформацію молдавських ЗМІ, посадовців щодо автомобіля та осіб, імена яких названі, і яких підозрюють у викраденні.
Цим особам платят чисто за кришування злочинів влади?
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12.04.2021 16:22 Відповісти
- Вони хоча б ворохнулась відкрити справи стосовно зникнення громадянина України?
- Головне в цій справі - не вийти на самих себе.
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12.04.2021 16:49 Відповісти
Только так ! Они и назначены все 💯% холуи 🤢🤡💩🐲 «чего изволите «
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12.04.2021 16:26 Відповісти
Чаус интересен тем, как спецслужбы Украины его в 2016 году переправили в Молдову, учитывая его бизнес связи.
Молдове он никоим образом был неинтересен. Поэтому они ему и отказали в политубежище.
А далее история с его похищением - муть мутная. Почему вешают дохлых собак на Украину без доказательств - вопрос! Хотя, тут есть момент, что все таки его вывезли в Украину. А тут, ребята, уже территория Украины и поэтому соответствуйте уровню! Отследить и доложить кто, куда и когда - это уже действительно зона ответственности украинских спецслужб.
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12.04.2021 16:35 Відповісти
Очень странное происшествие. Но рассуждая кому оно выгодно,а также спрашивая себя почему все скандальные фотографии появлялись на сайтах промосковских соси-алистов,то становится ясно,кто и зачем это устроил.
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12.04.2021 16:42 Відповісти
тобто, припускаєте - що все ж таки каспські спецури його вивезли?
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12.04.2021 17:12 Відповісти
Я допускаю,что я к этому не причастен. Подумайте кому это выгодно и станет понятно кто,зачем и куда его выкрал.
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12.04.2021 18:56 Відповісти
ГУР Міноборони заперечує причетність до викрадення Чауса. ©
Десь ми таке вже чули.
А, ось воно:
29.07.2020 - під Мінськом затримали 32 осіб з російської приватної військової компанії Вагнер.
19.08.2020 - СБУ та ГУР МО заперечили свою причетність до "так званої вагнерівської спецоперації" та назвали це "інформаційним вкидом".

"Це провокація російських спецслужб", - ГУР Міноборони заперечує причетність до викрадення Чауса - Цензор.НЕТ 3754
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12.04.2021 16:43 Відповісти
В центре Киева крысы Кремля убили РАБссиянца Вороненкова,похитили РАБссиянского оппозицинера Розвазжаева,убили и журналиста Пашу Шеремета,за убийство Немцова и Политковской,не знаю....наверно тоже не Путлер...
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12.04.2021 16:56 Відповісти
И у нас,и у Вас гуляют очень много не наших людей! Или Вы тоже догадываетесь,что это так?
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12.04.2021 18:59 Відповісти
Ничего не понял: это как, Чауса сюда кто то подбросил?))
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12.04.2021 17:08 Відповісти
ще не підкинули, але всі чогось цього очікують
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12.04.2021 17:30 Відповісти
Так где этот Чаус? Границы у нас есть , или все проходной двор?
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12.04.2021 18:07 Відповісти
Так быстро дали ответ, что бы все поверили. Не прошло и пол года.
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12.04.2021 21:54 Відповісти
 
 