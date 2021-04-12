Якість російської вакцини "Спутнік V" викликає запитання, але й без цього в українців зі здоровим глуздом довіри до Росії - нуль, - біохімік Артамонов
Ефективність і якість російської вакцини "Спутнік V" викликають запитання, а й без цього в України не повинно бути довіри до її розробників.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказав український біохімік, який працює в США, Михайло Артамонов.
"Стаття про "Спутнік V" в дуже авторитетному журналі Lancet лишає питання щодо популяції дослідження, оскільки це переважно були молоді люди та майже не було людей з проблемами зі здоров’ям, які становлять більшість будь-якої популяції. Зараз ми бачимо, що в Росії вакциновано під 10% населення, але захворюваність не падає. Тому припускаю, що лабораторна проба вакцини могла бути нормальною, а під час виробництва стався збій, або опубліковані в Lancet дані щодо Спутнік V, м’яко кажучи, не зовсім правда.
Однак! В українців зі здоровим глуздом довіри до Росії – нуль. Розробники "Новічка" - це вчені з Інституту, який також належить до Російської академії наук. І подібні їм люди розробили "Спутнік V". Ви можете собі уявити, як вони вкладають в ампулу отруту, яка діє через два-три місяці? Я можу. Я не параноїк, але усвідомлюю підступність росіян, яку вони довели за 7 років війни і 350 років нашого з ними "братнього" життя. Вірю, що Росія здатна на все, зокрема на виробництво 20 млн доз отруйної вакцини. І вважаю, що на державному рівні має бути озвучена позиція: з метою забезпечення національної безпеки російську вакцину не купувати у жодному разі", - зазначив він.
Повне інтерв'ю з Михайлом Артамоновим читайте тут.
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https://mobile.twitter.com/angelys667 Сергей Дорожный https://mobile.twitter.com/angelys667 @angelys667 https://mobile.twitter.com/angelys667/status/1381352474485882883 16 ч
И к этим (ромам) гебня нашла подход. Шото до Майдана они так не беспределили,а сейчас как с цепи сорвались? Вангую шо с их баронами поработали. А шоб их сильно не прессовали - подтянулась свнсобака с лаптестана, Славик Лихачев, для их защиты. Присматривал я за ним. И шо интересно - до этого Славик был борцом с украинским антисемитизмом. А так как франшизу укр антисемитизма передали другой консерве - Долинскому, то Славик сменил специализацию и стал борцом за права цыган. Евреи-цыгане, где-то рядом... Консерва гебешная, которая рисует - Укр страна 404
На дамбасе гебня тоже собрала всю люмпеноту и криминал - мы придем и дадим вам ограбить укропов и биндер. Мну доставляет как некоторые рассказывают про тупую гебню - да они делают нас в одни ворота, задействовав все рычаги, от цыган до советников с Кавказа. ...Вменяемую инфополитику заменили гебешные нарративы. Напомнить кто со Сцянко рассказывал про мову ворожнечи, раскол в обществе и громадянськый конфликт. Да, ТП, которая должна была это рубить на корню. От и маэмо.
Це все, що треба знать про цю бодягу)))
А, ну ще, що і президент Аргентини уколовся спутніком і через пару місяців захворів...
Там назва статті:
Safety and immunogenicity of an rAd26 and rAd5 vector-based heterologous prime-boost COVID-19 vaccine in two formulations: two open, non-randomised phase 1/2 studies from Russia
Хто не шарить в інгліші, studies from Russia - це дослідження з рашки...
Демонтируют оборудование, пригнали новое из Германии, установили, наладили, запускают... снова Жигули!!!
Около завода холм, на нём отдыхают бывшие гл. инженер и директор завода, смотрят на всё это.
Инженер директору:
- А я тебе говорил - место проклятое!!! А то всё "руки из жопы, руки из жопы"
Тут навіть україномовний комент не врятував )))
шо интересно бунтарями выступали с десяток маразматичных старушенций во главе с местным депутатом
кто и как его проводил непонятно но согласно ему самые главные русофобы оказывается немы и литовцы а скандинавы
Вживати ГМО не варто.
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І є автор спутніка, кацапський інститут Гамалеї, який ніякими ліками і світі не прославився. Та й взагалі за останні 100 років ссср і кацапія жодних всесвітньо відомих ліків не створили! То які можуть буть питання?