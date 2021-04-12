Якість російської вакцини "Спутнік V" викликає запитання, але й без цього в українців зі здоровим глуздом довіри до Росії - нуль, - біохімік Артамонов

Ефективність і якість російської вакцини "Спутнік V" викликають запитання, а й без цього в України не повинно бути довіри до її розробників.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказав український біохімік, який працює в США, Михайло Артамонов.

"Стаття про "Спутнік V" в дуже авторитетному журналі Lancet лишає питання щодо популяції дослідження, оскільки це переважно були молоді люди та майже не було людей з проблемами зі здоров’ям, які становлять більшість будь-якої популяції. Зараз ми бачимо, що в Росії вакциновано під 10% населення, але захворюваність не падає. Тому припускаю, що лабораторна проба вакцини могла бути нормальною, а під час виробництва стався збій, або опубліковані в Lancet дані щодо Спутнік V, м’яко кажучи, не зовсім правда.

Однак! В українців зі здоровим глуздом довіри до Росії – нуль. Розробники "Новічка" - це вчені з Інституту, який також належить до Російської академії наук. І подібні їм люди розробили "Спутнік V". Ви можете собі уявити, як вони вкладають в ампулу отруту, яка діє через два-три місяці? Я можу. Я не параноїк, але усвідомлюю підступність росіян, яку вони довели за 7 років війни і 350 років нашого з ними "братнього" життя. Вірю, що Росія здатна на все, зокрема на виробництво 20 млн доз отруйної вакцини. І вважаю, що на державному рівні має бути озвучена позиція: з метою забезпечення національної безпеки російську вакцину не купувати у жодному разі", - зазначив він.

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