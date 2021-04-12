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Якість російської вакцини "Спутнік V" викликає запитання, але й без цього в українців зі здоровим глуздом довіри до Росії - нуль, - біохімік Артамонов

Якість російської вакцини

Ефективність і якість російської вакцини "Спутнік V" викликають запитання, а й без цього в України не повинно бути довіри до її розробників.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказав український біохімік, який працює в США, Михайло Артамонов.

"Стаття про "Спутнік V" в дуже авторитетному журналі Lancet лишає питання щодо популяції дослідження, оскільки це переважно були молоді люди та майже не було людей з проблемами зі здоров’ям, які становлять більшість будь-якої популяції. Зараз ми бачимо, що в Росії вакциновано під 10% населення, але захворюваність не падає. Тому припускаю, що лабораторна проба вакцини могла бути нормальною, а під час виробництва стався збій, або опубліковані в Lancet дані щодо Спутнік V, м’яко кажучи, не зовсім правда.

Однак! В українців зі здоровим глуздом довіри до Росії – нуль. Розробники "Новічка" - це вчені з Інституту, який також належить до Російської академії наук. І подібні їм люди розробили "Спутнік V". Ви можете собі уявити, як вони вкладають в ампулу отруту, яка діє через два-три місяці? Я можу. Я не параноїк, але усвідомлюю підступність росіян, яку вони довели за 7 років війни і 350 років нашого з ними "братнього" життя. Вірю, що Росія здатна на все, зокрема на виробництво 20 млн доз отруйної вакцини. І вважаю, що на державному рівні має бути озвучена позиція: з метою забезпечення національної безпеки російську вакцину не купувати у жодному разі", - зазначив він.

Повне інтерв'ю з Михайлом Артамоновим читайте тут.

Читайте також: За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 1216 осіб. У чотирьох областях не зробили жодного щеплення, - Степанов

Автор: 

вакцина (4419) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Pfizer (202) AstraZeneca (140) Sinovac (33)


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Топ коментарі
+10
"Однако! У украинцев со здравым смыслом доверия к России - ноль. Разработчики "Новичка" - это ученые из Института, который также относится к Российской академии наук. И подобные им люди разработали "Спутник V". Вы можете себе представить, как они вкладывают в ампулу яд, который действует через два-три месяца? Я могу. Я не параноик, но осознаю коварство россиян, которое они довели за 7 лет войны и 350 лет нашей с ними "братской" жизни. Верю, что Россия способна на все, в том числе на производство 20 млн доз ядовитой вакцины. И считаю, что на государственном уровне должна быть озвучена позиция: в целях обеспечения национальной безопасности российскую вакцину не покупать в любом случае", - отметил он.

Підписуюсь під кожним словом Якість російської вакцини "Спутнік V" викликають запитання, а й без цього в українців зі здоровим глуздом довіри до Росії - нуль, - біохімік Артамонов - Цензор.НЕТ 6182
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12.04.2021 16:34
+9
на фразі "на Україні" бот спалився...
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12.04.2021 16:12
+9
Ще й з яким "подобающим поштением и нижайшим трепетом" написано - "в Росії".
Тут навіть україномовний комент не врятував )))
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12.04.2021 16:30
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тимчасом хтось готує гинацыд
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12.04.2021 16:06 Відповісти
... готує нахабно, давно і під камери стешиним та коцам

https://mobile.twitter.com/angelys667

https://mobile.twitter.com/angelys667 Сергей Дорожный https://mobile.twitter.com/angelys667 @angelys667 https://mobile.twitter.com/angelys667/status/1381352474485882883 16 ч

И к этим (ромам) гебня нашла подход. Шото до Майдана они так не беспределили,а сейчас как с цепи сорвались? Вангую шо с их баронами поработали. А шоб их сильно не прессовали - подтянулась свнсобака с лаптестана, Славик Лихачев, для их защиты. Присматривал я за ним. И шо интересно - до этого Славик был борцом с украинским антисемитизмом. А так как франшизу укр антисемитизма передали другой консерве - Долинскому, то Славик сменил специализацию и стал борцом за права цыган. Евреи-цыгане, где-то рядом... Консерва гебешная, которая рисует - Укр страна 404

На дамбасе гебня тоже собрала всю люмпеноту и криминал - мы придем и дадим вам ограбить укропов и биндер. Мну доставляет как некоторые рассказывают про тупую гебню - да они делают нас в одни ворота, задействовав все рычаги, от цыган до советников с Кавказа. ...Вменяемую инфополитику заменили гебешные нарративы. Напомнить кто со Сцянко рассказывал про мову ворожнечи, раскол в обществе и громадянськый конфликт. Да, ТП, которая должна была это рубить на корню. От и маэмо.
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12.04.2021 16:15 Відповісти
Москва. 31 марта. - В российской столице после вакцинации вторым компонентом заболели COVID-19 около 1 тыс. человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.

Це все, що треба знать про цю бодягу)))

А, ну ще, що і президент Аргентини уколовся спутніком і через пару місяців захворів...
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12.04.2021 16:07 Відповісти
Та нет ,как раз наоборот никаких сомнений в том ,что вата набадяжила очередное ГОВНО нет .
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12.04.2021 16:07 Відповісти
Даже говорить нечего. Он прав во всех изложенных аспектах.
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12.04.2021 16:09 Відповісти
До речі, про статтю в Lancet - дослідження не британці проводили, вони просто опублікували результати, надані кацапами...
Там назва статті:

Safety and immunogenicity of an rAd26 and rAd5 vector-based heterologous prime-boost COVID-19 vaccine in two formulations: two open, non-randomised phase 1/2 studies from Russia

Хто не шарить в інгліші, studies from Russia - це дослідження з рашки...
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12.04.2021 16:11 Відповісти
І серед авторів цієї статті є кацапи...
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12.04.2021 16:11 Відповісти
Купила компания Мерседес завод АвтоВАЗ. Перенастроили производство, запускают конвейер. . . Бац! на выходе Жигули!
Демонтируют оборудование, пригнали новое из Германии, установили, наладили, запускают... снова Жигули!!!
Около завода холм, на нём отдыхают бывшие гл. инженер и директор завода, смотрят на всё это.
Инженер директору:
- А я тебе говорил - место проклятое!!! А то всё "руки из жопы, руки из жопы"
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12.04.2021 16:11 Відповісти
на фразі "на Україні" бот спалився...
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12.04.2021 16:12 Відповісти
Ще й з яким "подобающим поштением и нижайшим трепетом" написано - "в Росії".
Тут навіть україномовний комент не врятував )))
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12.04.2021 16:30 Відповісти
ну дык твердолхебов жеж
Якість російської вакцини "Спутнік V" викликають запитання, а й без цього в українців зі здоровим глуздом довіри до Росії - нуль, - біохімік Артамонов - Цензор.НЕТ 3692
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12.04.2021 16:34 Відповісти
Отличный троллинг.
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12.04.2021 16:11 Відповісти
а вот какие забавные заголовки были на москальских новостных пабликах "Украину охватывают бунты: люди требуют российскую вакцину" https://republic-tv.ru/20210114-ukrainu-ohvatyvayut-bunty-lyudi-trebuyut-rossijskuyu-vaktsinu/
шо интересно бунтарями выступали с десяток маразматичных старушенций во главе с местным депутатом
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12.04.2021 16:11 Відповісти
насчет бунтов в Украине-ето влажные мечты *****
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12.04.2021 21:41 Відповісти
интересная карта . на ней согласно опроса указаны процент населения по странам тех кто хорошо относится к России

Качество российской вакцины "Спутник V" вызывает вопросы, но и без этого у украинцев со здравым смыслом доверия к России - ноль, - биохимик Артамонов - Цензор.НЕТ 8332
кто и как его проводил непонятно но согласно ему самые главные русофобы оказывается немы и литовцы а скандинавы
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12.04.2021 16:15 Відповісти
І що насправді вужасно - так це 32% кацапофілів у нас
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12.04.2021 16:25 Відповісти
Може, ті 32% українців подумали, що опитування про те, кому подобаються кацапи як кулінарне блюдо?
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12.04.2021 16:37 Відповісти
Тоді треба добряче відмочувати в оцті перед приготуванням Якість російської вакцини "Спутнік V" викликають запитання, а й без цього в українців зі здоровим глуздом довіри до Росії - нуль, - біохімік Артамонов - Цензор.НЕТ 8047 Бо це ж скільки шкідливих речовин треба вимити з проспиртованого скломиєм і боярою кацапського м'яса...
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12.04.2021 16:42 Відповісти
Там спочатку в розчині хлорномого вапна витримати треба, потім в розчині марганцовки, потім Трилон Б, потім перекис водню, після того оцет і вже після того готувати, поки собачки не погодяться то все зжерти. Для людей не рекомендується. Хіба що для любителів кацапів із Зімбабве або Вануату.
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12.04.2021 16:46 Відповісти
Там в є зайва хромосома - тобто генно-модифікований організм.
Вживати ГМО не варто.
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13.04.2021 01:15 Відповісти
Молодец. Ну молодец ведь. Всё правильно сказал.
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12.04.2021 16:27 Відповісти
А, да и Ланцет - лжецы и подедельники людоедов!
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12.04.2021 16:28 Відповісти
Дик Ланцет просто переклав і передрукував кацапську статтю... Інше питання, що могли б перевірити дані для початку!
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12.04.2021 16:35 Відповісти
Я бы усомнился в здравомыслии нарида. Уж в чем-чем, а с этим у него туго. Но с другой стороны, изюмские бабки будут здесь очень даже уместны. Куда они там запропастились... А мы поглядим
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12.04.2021 16:28 Відповісти
"Однако! У украинцев со здравым смыслом доверия к России - ноль. Разработчики "Новичка" - это ученые из Института, который также относится к Российской академии наук. И подобные им люди разработали "Спутник V". Вы можете себе представить, как они вкладывают в ампулу яд, который действует через два-три месяца? Я могу. Я не параноик, но осознаю коварство россиян, которое они довели за 7 лет войны и 350 лет нашей с ними "братской" жизни. Верю, что Россия способна на все, в том числе на производство 20 млн доз ядовитой вакцины. И считаю, что на государственном уровне должна быть озвучена позиция: в целях обеспечения национальной безопасности российскую вакцину не покупать в любом случае", - отметил он.

Підписуюсь під кожним словом Якість російської вакцини "Спутнік V" викликають запитання, а й без цього в українців зі здоровим глуздом довіри до Росії - нуль, - біохімік Артамонов - Цензор.НЕТ 6182
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12.04.2021 16:34 Відповісти
Ну і чисто логічно подумати - от є Пфайзер, всесвітньо відома фірма. Її всі за вігарою знають, але вони купу відомих ліків винайшли - кортизон, лістерин, дифлукан, дексаметазон і тд і тп.
І є автор спутніка, кацапський інститут Гамалеї, який ніякими ліками і світі не прославився. Та й взагалі за останні 100 років ссср і кацапія жодних всесвітньо відомих ліків не створили! То які можуть буть питання?
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12.04.2021 16:43 Відповісти
ну то нехай цим шмурдяком привіваються усі, хто вважає московію - братською країною
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12.04.2021 16:55 Відповісти
А що це не видно в цій гілці постів полум"яних цензоровскіх антиваксерів?
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12.04.2021 17:23 Відповісти
Якість російської вакцини "Спутнік V" викликає запитання, а й без цього в українців зі здоровим глуздом довіри до Росії - нуль, - біохімік Артамонов - Цензор.НЕТ 6080
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12.04.2021 17:44 Відповісти
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12.04.2021 19:01 Відповісти
ну хоч біохіміки у нас адекватні!
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12.04.2021 19:34 Відповісти
 
 