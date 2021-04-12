УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13420 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
5 134 7

Рівень антитіл після безсимптомного COVID-19 у чоловіків утричі вище, ніж у жінок, - британські вчені

Рівень антитіл після безсимптомного COVID-19 у чоловіків утричі вище, ніж у жінок, - британські вчені

Учені не виявили значущих відмінностей у співвідношенні чоловіків і жінок, які безсимптомно перехворіли на коронавірус, однак найчастіше антитіла виявлялися у чоловіків старше 40 років, більш того, кількість антитіл була втричі більше, ніж у жінок.

Про це свідчать результати досліджень, проведених британськими вченими, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Стрімке поширення коронавірусу у світі частково обумовлено тим, що велика кількість людей хворіє безсимптомно.

Водночас після хвороби у людини виробляються антитіла, які становлять основу імунітету. Наразі не можна точно сказати, чи надовго вони затримуються в організмі та чи захищають від повторного зараження.

Вчені з Великої Британії зробили нове дослідження щодо рівня антитіл залежно від статі.

Однак головним відкриттям стало те, що в 80% випадків антитіла зникали у жінок переважно середнього і старшого віку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Імунітет до COVID-19 є у 13-20% українців, - KSE

"Це може бути пов'язано зі зміненою імунною відповіддю у жінок, які наближаються до менопаузи або перебувають у постменопаузі, подібно до того, як це спостерігається під час грипу.

Загалом, оцінюючи імунітет до COVID-19 і його тривалість, ми повинні бути готові до того, що він не буде однорідним. Вік і стать можуть призвести до серйозної різниці", – наголосили науковці.

Дослідники також припускають, що випробовувані могли заразитися коронавірусом близько шести місяців тому, що вказує на можливу середню тривалість життя антитіл в організмі - 3 місяці.

Автор: 

дослідження (612) карантин (18172) учені (180) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Ученые не обнаружили значимых различий в соотношении мужчин и женщин, которые бессимптомно переболели коронавирусом, однако чаще всего антитела обнаруживались у мужчин старше 40 лет, более того, количество антител было в три раза больше, чем у женщин".

Значит будем жить, мужики!
показати весь коментар
12.04.2021 16:15 Відповісти
Житимуть ті, у кого втричі більше, ніж у жінок.
показати весь коментар
12.04.2021 17:40 Відповісти
показати весь коментар
12.04.2021 17:43 Відповісти
Британские ученые.)
показати весь коментар
12.04.2021 16:15 Відповісти
Британские ученые пришли к выводу, что люди занимаются сексом с намного большим удовольствием, если за ними не наблюдают британские ученые. )))
показати весь коментар
12.04.2021 17:18 Відповісти
_Эта дискриминация. Это неприемлемо! Свабоду Анжеле Девис! Блек лайвс матте. А-аа, пустите, суки!
показати весь коментар
12.04.2021 16:21 Відповісти
не парьтесь, їх всеодно більше
показати весь коментар
12.04.2021 16:41 Відповісти
 
 