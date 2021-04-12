Рівень антитіл після безсимптомного COVID-19 у чоловіків утричі вище, ніж у жінок, - британські вчені
Учені не виявили значущих відмінностей у співвідношенні чоловіків і жінок, які безсимптомно перехворіли на коронавірус, однак найчастіше антитіла виявлялися у чоловіків старше 40 років, більш того, кількість антитіл була втричі більше, ніж у жінок.
Про це свідчать результати досліджень, проведених британськими вченими, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
Стрімке поширення коронавірусу у світі частково обумовлено тим, що велика кількість людей хворіє безсимптомно.
Водночас після хвороби у людини виробляються антитіла, які становлять основу імунітету. Наразі не можна точно сказати, чи надовго вони затримуються в організмі та чи захищають від повторного зараження.
Вчені з Великої Британії зробили нове дослідження щодо рівня антитіл залежно від статі.
Однак головним відкриттям стало те, що в 80% випадків антитіла зникали у жінок переважно середнього і старшого віку.
"Це може бути пов'язано зі зміненою імунною відповіддю у жінок, які наближаються до менопаузи або перебувають у постменопаузі, подібно до того, як це спостерігається під час грипу.
Загалом, оцінюючи імунітет до COVID-19 і його тривалість, ми повинні бути готові до того, що він не буде однорідним. Вік і стать можуть призвести до серйозної різниці", – наголосили науковці.
Дослідники також припускають, що випробовувані могли заразитися коронавірусом близько шести місяців тому, що вказує на можливу середню тривалість життя антитіл в організмі - 3 місяці.
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