ТКГ 14 квітня обговорить обмін полоненими, порушення режиму "тиші" і відновлення роботи КПВВ, - українська делегація

В межах Тристоронньої контактної групи сторони обговорять порушення режиму тиші найманцями РФ, відновлення роботи КПВВ та обмін утримуваними особами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомляє українська делегація в ТКГ.

Так, 13 квітня відбудуться - відеоконференції Робочих груп з безпеки, політичних питань, гуманітарної робочої групи, економічної робочої групи, а 14 квітня - відеоконференція загального засідання Тристоронньої контактної групи.



Порядок денний:

- питання щодо порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ;

- імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту;

- забезпечення безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню;

- продовження розробки плану спільних кроків;

- відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в н.п. Золоте і Щастя; обмін утримуваними особами; повний і безумовний доступ міжнародних організацій;

- відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.



Наразі продовжуються консультації на рівні політичних радників "нормандської четвірки", мета яких повернутися до суворого дотримання сторонами повного та всеосяжного режиму припинення вогню.



