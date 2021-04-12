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Новини Агресія Росії проти України
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ТКГ 14 квітня обговорить обмін полоненими, порушення режиму "тиші" і відновлення роботи КПВВ, - українська делегація

ТКГ 14 квітня обговорить обмін полоненими, порушення режиму

В межах Тристоронньої контактної групи сторони обговорять порушення режиму тиші найманцями РФ, відновлення роботи КПВВ та обмін утримуваними особами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомляє українська делегація в ТКГ.

Так, 13 квітня відбудуться - відеоконференції Робочих груп з безпеки, політичних питань, гуманітарної робочої групи, економічної робочої групи, а 14 квітня - відеоконференція загального засідання Тристоронньої контактної групи.

Порядок денний:

- питання щодо порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ;
- імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту;
- забезпечення безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню;
- продовження розробки плану спільних кроків;
- відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в н.п. Золоте і Щастя; обмін утримуваними особами; повний і безумовний доступ міжнародних організацій;
- відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.

Наразі продовжуються консультації на рівні політичних радників "нормандської четвірки", мета яких повернутися до суворого дотримання сторонами повного та всеосяжного режиму припинення вогню.

Автор: 

обмін (1197) Донбас (22357) Тристороння контактна група (827)


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дід КРАВЧУК згубив ключи від сейфа з гвинтівкою
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12.04.2021 16:35 Відповісти
Руководство Германии недовольно ,что Украина имеет в своём арсенале ядерное оружие.
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12.04.2021 16:38 Відповісти
 
 