ТКГ 14 квітня обговорить обмін полоненими, порушення режиму "тиші" і відновлення роботи КПВВ, - українська делегація
В межах Тристоронньої контактної групи сторони обговорять порушення режиму тиші найманцями РФ, відновлення роботи КПВВ та обмін утримуваними особами.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомляє українська делегація в ТКГ.
Так, 13 квітня відбудуться - відеоконференції Робочих груп з безпеки, політичних питань, гуманітарної робочої групи, економічної робочої групи, а 14 квітня - відеоконференція загального засідання Тристоронньої контактної групи.
Порядок денний:
- питання щодо порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ;
- імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту;
- забезпечення безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню;
- продовження розробки плану спільних кроків;
- відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в н.п. Золоте і Щастя; обмін утримуваними особами; повний і безумовний доступ міжнародних організацій;
- відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.
Наразі продовжуються консультації на рівні політичних радників "нормандської четвірки", мета яких повернутися до суворого дотримання сторонами повного та всеосяжного режиму припинення вогню.
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