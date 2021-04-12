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Новини
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Наглядова рада Укрзалізниці гальмує реформи в компанії, тому має бути розформована, - Бондарєв

Наглядова рада Укрзалізниці гальмує реформи в компанії, тому має бути розформована, - Бондарєв

Наглядова рада "Укрзалізниці" за три роки роботи так і не змогла підготувати план реформування компанії, зате на утримання та розваги членів самої ради витрачено мільйони гривень.

Про це заявив народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв.

"Незважаючи на те, що Наглядова рада в цьому складі працює три роки, на жаль, ми не бачимо реального якогось документа, який буде реформувати Укрзалізницю, а також надавати можливості вийти з цієї прірви економічної фактично. Сьогодні ми маємо не людський фактор в проблемі, ми маємо 60% рейок, які потребують вкладення коштів, які потребують ремонтів", - сказав Бондарєв.

За його словами, попри такий критичний стан залізниці, витрачаються мільйони на утримання членів Наглядової ради УЗ, які за три роки продемонстрували нульову ефективність.

"За позаминулий рік було декілька засідань Наглядової ради на теплоході "Хвиля", куди закуповувати кетерінг на понад 200 тисяч гривень та алкоголю на 400 тисяч гривень. Розумієте? Одне таке виїзне засідання нам з вами обійшлося в понад 600 тисяч гривень. Ну, звикли члени Наглядової ради гарно жити. Гарні зарплати. Голові Наглядової ради за минулий рік ми з вами заплатили понад 3,5 мільйона гривень", - розповів Бондарєв.

Депутат наголосив: Наглядова рада УЗ гальмує реформу компанії і, на його думку, всі її члени мають бути звільнені.

"Саме Наглядова рада сьогодні стопорить реформи, нічого не робить вже третій рік… Я особисто вже ставив декілька разів питання з приводу того, що цю Наглядову раду треба змінити. Тому що я не розумію, які функції взагалі в них є, і навіщо вони є", - підсумував Бондарєв.

Раніше економічний експерт Борис Кушнірук заявив, що скандали довкола Наглядової ради "Укрзалізниці", на утримання якої витрачаються мільйони, дискредитують реформу корпоративного управління. Нагадаємо, ексдепутат Борислав Береза нещодавно оприлюднив інформацію, що на харчування членів Наглядової ради УЗ компанія витратила понад 2 млн грн і ще 5 млн грн на їх перельоти. Окрім того, за даними Берези, для членів наглядової ради організовувався відпочинок на теплоході "Хвиля", вартість одного такого заходу перевищувала 600 тис.грн. Як повідомляють ЗМІ, члени Наглядової ради "Укрзалізниці" отримують зарплати від 300 до 500 тис. грн. на місяць.

Автор: 

Бондарєв Костянтин (31) Укрзалізниця (6896)


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Топ коментарі
+5
стоп!
а где же серлещ столоваться будет?
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12.04.2021 16:21
+4
От халепа Вовіку ЗЕ - знову шукай ситне корито для "анти-корупціонера" Сіруні Лещенка) Де ж тепека Сіруня харчуватися буде, лишенько
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12.04.2021 16:17
+4
РОЗІГНАТИ І ЗОБОВ'ЯЗАТИ ПОВЕРНУТИ УСІ ЗАРПЛАТИ І ПРЕМІЇ ЗА ЧАС ПЕРЕБУВАННЯ НА ПОСАДІ .
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12.04.2021 16:22
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Ций "совєт" непагано пристроївся: зарплати рівня "космос", а спросу з них - нуль.
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12.04.2021 16:13 Відповісти
От халепа Вовіку ЗЕ - знову шукай ситне корито для "анти-корупціонера" Сіруні Лещенка) Де ж тепека Сіруня харчуватися буде, лишенько
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12.04.2021 16:17 Відповісти
А чего еще может требовать депутат находящийся на зарплате у Ахметова...
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12.04.2021 16:17 Відповісти
ето Юлин боец, так шо не токо у Ахметова
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12.04.2021 16:22 Відповісти
Зустрічне питання - Лєщенко у нас великий іксперд-залізничник, що по 300 тис. зарплати має?
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12.04.2021 16:27 Відповісти
3 года понадобилось, чтобы разобраться кто есть кто и почем..., это жесть просто...и не факт, что это прекратится прямо сейчас... и так во всем...куча бабла улетает просто в топку...
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12.04.2021 16:19 Відповісти
Наблюдательный совет Укрзализныци тормозит реформы в компании, поэтому должен быть расформирован, - Бондарев - Цензор.НЕТ 418
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12.04.2021 16:19 Відповісти
стоп!
а где же серлещ столоваться будет?
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12.04.2021 16:21 Відповісти
На помойке.
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12.04.2021 16:23 Відповісти
РОЗІГНАТИ І ЗОБОВ'ЯЗАТИ ПОВЕРНУТИ УСІ ЗАРПЛАТИ І ПРЕМІЇ ЗА ЧАС ПЕРЕБУВАННЯ НА ПОСАДІ .
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12.04.2021 16:22 Відповісти
Зняли з язика - а гроші вимагати з зе , воно його туди всунуло ! Там ще банда наємів в оборонпромі піджирається .
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12.04.2021 16:58 Відповісти
И пусть вернут впустую растраченные народные деньги!
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12.04.2021 16:22 Відповісти
Як це "впусту" - ця бидлота спочатку привела зе кодлу до влади , знову відкинувши Україну назад . А бородата баба більше всіх біснувалася .
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12.04.2021 17:01 Відповісти
"расформирован".... ПОД СУД их нах надо, с КОНФИСКАЦИЕЙ!
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12.04.2021 16:23 Відповісти
5 человек совета. Ахметов не доплачивает за перевозку руды 20 000 000 000гр платит ниже себестоимости .Совет об этом кинул предьяву.
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12.04.2021 16:25 Відповісти
Что значит расформирован? А штрафбат? Сереженьке это пойдет на пользу. Да и в удовольствие тоже
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12.04.2021 16:25 Відповісти
Дуже гарно в цій Спостережній раді прилаштувався "відомий борець з корупцією" і "великий незамінний фахівець" у проблемах залізничних "Серж Лещ" . Виступає на багатьох телеканалах і, в основному, з патологічною ненавистю до П. О. Порошенка. За які такі "проривні досягнення" "Серж Лещу" та його подільникам платять сотні тисяч грн. в місяць? Чому це не розслідується НАБУ?
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12.04.2021 16:40 Відповісти
А бородату тьолку куди ? Він же чи ненайкращий вилизувач зе . Пропоную відправити послом в москву !
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12.04.2021 16:55 Відповісти
Сірожа лящ, як з,ясувалось великий тормоз... чи скоріше велика некомпетентність... у всьому.
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12.04.2021 17:03 Відповісти
вискарь они жрут здорово....а что они умеют делать?
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12.04.2021 17:19 Відповісти
Расстрелять лебедей
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12.04.2021 19:40 Відповісти
 
 