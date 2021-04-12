Наглядова рада Укрзалізниці гальмує реформи в компанії, тому має бути розформована, - Бондарєв

Наглядова рада "Укрзалізниці" за три роки роботи так і не змогла підготувати план реформування компанії, зате на утримання та розваги членів самої ради витрачено мільйони гривень.

Про це заявив народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв.

"Незважаючи на те, що Наглядова рада в цьому складі працює три роки, на жаль, ми не бачимо реального якогось документа, який буде реформувати Укрзалізницю, а також надавати можливості вийти з цієї прірви економічної фактично. Сьогодні ми маємо не людський фактор в проблемі, ми маємо 60% рейок, які потребують вкладення коштів, які потребують ремонтів", - сказав Бондарєв.

За його словами, попри такий критичний стан залізниці, витрачаються мільйони на утримання членів Наглядової ради УЗ, які за три роки продемонстрували нульову ефективність.

"За позаминулий рік було декілька засідань Наглядової ради на теплоході "Хвиля", куди закуповувати кетерінг на понад 200 тисяч гривень та алкоголю на 400 тисяч гривень. Розумієте? Одне таке виїзне засідання нам з вами обійшлося в понад 600 тисяч гривень. Ну, звикли члени Наглядової ради гарно жити. Гарні зарплати. Голові Наглядової ради за минулий рік ми з вами заплатили понад 3,5 мільйона гривень", - розповів Бондарєв.

Депутат наголосив: Наглядова рада УЗ гальмує реформу компанії і, на його думку, всі її члени мають бути звільнені.

"Саме Наглядова рада сьогодні стопорить реформи, нічого не робить вже третій рік… Я особисто вже ставив декілька разів питання з приводу того, що цю Наглядову раду треба змінити. Тому що я не розумію, які функції взагалі в них є, і навіщо вони є", - підсумував Бондарєв.

Раніше економічний експерт Борис Кушнірук заявив, що скандали довкола Наглядової ради "Укрзалізниці", на утримання якої витрачаються мільйони, дискредитують реформу корпоративного управління. Нагадаємо, ексдепутат Борислав Береза нещодавно оприлюднив інформацію, що на харчування членів Наглядової ради УЗ компанія витратила понад 2 млн грн і ще 5 млн грн на їх перельоти. Окрім того, за даними Берези, для членів наглядової ради організовувався відпочинок на теплоході "Хвиля", вартість одного такого заходу перевищувала 600 тис.грн. Як повідомляють ЗМІ, члени Наглядової ради "Укрзалізниці" отримують зарплати від 300 до 500 тис. грн. на місяць.