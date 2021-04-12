Україна планує брати участь у програмах з освоєння Місяця і вивчення Марса, - глава космічного агентства Тафтай
Україна планує взяти участь у програмах, які передбачають дослідження Марса. Також у майбутньому Україна буде брати участь у програмі NASA з освоєння Місяця - "Артеміда".
Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів глава Державного космічного агентства України Володимир Тафтай, передає Цензор.НЕТ.
"Україна має великий потенціал.У нас є провідні фахівці, технології, налагоджена система космічної освіти. ... Окрім цього, президент Володимир Зеленський дуже зацікавлений у розвитку космічної галузі. Він активно опікується цією сферою та всіляко підтримує діяльність агентства. Це ті здобутки, які ми маємо використовувати для розвитку космічної діяльності. Технології розвиваються дуже динамічно і швидко, тому в контексті перспектив ми робимо акцент на приватні компанії, адже вони більш "гнучкі" у розвитку швидких проєктів. У найближчому майбутньому Україна візьме участь в програмі НАСА з освоєння Місяця - "Артеміда". Ми недавно підписали меморандум про співпрацю. Крім цього, плануємо брати участь у програмах, які передбачають дослідження Марса", - заявив він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А от шоб двигатель хоть бы для мопеда сделать - ето уже сложнее, таких пока нету.
Космос должен опираться на развитое общество. Какой смысл выкидывать миллионы ради дутого престижа страны, когда собственные граждане, те же инвалиды, ведут по сути нищенственный образ жизни?! Мы же не Рашка!
Тафтай вряд ли понимает, о чем говорит.