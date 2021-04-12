Україна планує брати участь у програмах з освоєння Місяця і вивчення Марса, - глава космічного агентства Тафтай

Україна планує взяти участь у програмах, які передбачають дослідження Марса. Також у майбутньому Україна буде брати участь у програмі NASA з освоєння Місяця - "Артеміда".

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів глава Державного космічного агентства України Володимир Тафтай, передає Цензор.НЕТ.

"Україна має великий потенціал.У нас є провідні фахівці, технології, налагоджена система космічної освіти. ... Окрім цього, президент Володимир Зеленський дуже зацікавлений у розвитку космічної галузі. Він активно опікується цією сферою та всіляко підтримує діяльність агентства. Це ті здобутки, які ми маємо використовувати для розвитку космічної діяльності. Технології розвиваються дуже динамічно і швидко, тому в контексті перспектив ми робимо акцент на приватні компанії, адже вони більш "гнучкі" у розвитку швидких проєктів. У найближчому майбутньому Україна візьме участь в програмі НАСА з освоєння Місяця - "Артеміда". Ми недавно підписали меморандум про співпрацю. Крім цього, плануємо брати участь у програмах, які передбачають дослідження Марса", - заявив він.

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