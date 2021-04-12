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Україна планує брати участь у програмах з освоєння Місяця і вивчення Марса, - глава космічного агентства Тафтай

Україна планує брати участь у програмах з освоєння Місяця і вивчення Марса, - глава космічного агентства Тафтай

Україна планує взяти участь у програмах, які передбачають дослідження Марса. Також у майбутньому Україна буде брати участь у програмі NASA з освоєння Місяця - "Артеміда".

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів глава Державного космічного агентства України Володимир Тафтай, передає Цензор.НЕТ.

"Україна має великий потенціал.У нас є провідні фахівці, технології, налагоджена система космічної освіти. ... Окрім цього, президент Володимир Зеленський дуже зацікавлений у розвитку космічної галузі. Він активно опікується цією сферою та всіляко підтримує діяльність агентства. Це ті здобутки, які ми маємо використовувати для розвитку космічної діяльності. Технології розвиваються дуже динамічно і швидко, тому в контексті перспектив ми робимо акцент на приватні компанії, адже вони більш "гнучкі" у розвитку швидких проєктів. У найближчому майбутньому Україна візьме участь в програмі НАСА з освоєння Місяця - "Артеміда". Ми недавно підписали меморандум про співпрацю. Крім цього, плануємо брати участь у програмах, які передбачають дослідження Марса", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський у День космонавтики: Космічна галузь - ключовий елемент національної безпеки та оборони

Автор: 

космос (863) Марс (51) Місяць (61) Держкосмос (142) Тафтай Володимир (7)


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Топ коментарі
+12
Я теж планую
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12.04.2021 16:27
+9
Картошку будем садить. Транспортные расходы - ноль: урожай можно сбрасывать вниз прямо заказчику во двор.
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12.04.2021 16:33
+7
летимо на сонце
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12.04.2021 16:29
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Я теж планую
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12.04.2021 16:27 Відповісти
Все зеленых депутатов вместе с советниками и всем 95 кварталом посадить в ракету ,и на Марс . Пусть там изучают. В один конец .
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12.04.2021 18:23 Відповісти
летимо на сонце
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12.04.2021 16:29 Відповісти
Тіко в ночі
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12.04.2021 16:36 Відповісти
А то днем слишком жарко
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12.04.2021 17:38 Відповісти
Что можно осваивать на Луне ?
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12.04.2021 16:30 Відповісти
ну, говорят гелия -3 там много, очень перспективное топливо для термоядерных реакторов
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12.04.2021 16:32 Відповісти
Картошку будем садить. Транспортные расходы - ноль: урожай можно сбрасывать вниз прямо заказчику во двор.
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12.04.2021 16:33 Відповісти
Бюджет.
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12.04.2021 16:37 Відповісти
Я бы тоже курнул такого легализованного ....
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12.04.2021 16:31 Відповісти
тебе идиоту и курить ненужно. лучше попроси санитарку сделать дополнительную клизму, попустит. на крайняк попроси соседа хлопнуть тебя по чердаку.
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12.04.2021 16:51 Відповісти
Какая там нах санитарка с твоим бредом только врач разбираться должен ...
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12.04.2021 17:10 Відповісти
Украина планирует участвовать в программах по освоению Луны и изучению Марса, - глава космического агентства Тафтай - Цензор.НЕТ 7685
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12.04.2021 16:31 Відповісти
Кто ж нас туда возьмет, коли президент - клоун? Разве шо марсиан смешить. Тут да, тут мы сможем. Американцы марсиан находят, мы отсылаем клоунов и устраиваем им праздничный концерт. И нам хорошо, и клоунов меньше
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12.04.2021 16:31 Відповісти
" президент Владимир Зеленский очень заинтересован в развитии космической отрасли. Он активно занимается этой сферой и всячески поддерживает деятельность агентства " - два вот этих предложения фактически ставят крест на любых наших потугах . все за шо берется Зеля ......
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12.04.2021 16:36 Відповісти
Очень перспективная отрасль по исследованию черных дыр в условиях крайнего криворожья!
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12.04.2021 16:38 Відповісти
В европейских программах по Марсу видимо участвовать не будем, чтобы не встречаться с участвующей в них москальвой.
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12.04.2021 16:37 Відповісти
може всетаки канабіс
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12.04.2021 16:38 Відповісти
ніч вигадали боягузи
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12.04.2021 16:39 Відповісти
Тафтай гонит туфту.
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12.04.2021 16:41 Відповісти
Україна планує брати участь у програмах з освоєння Місяця і вивчення Марса, - глава космічного агентства Тафтай - Цензор.НЕТ 9400
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12.04.2021 16:44 Відповісти
Ізучіть і освоюйте спочатку занепале українське село,роздовбану інфрастуктуру,зашлаковану природу України, укріпіть ГЕСи на Дніпрі, які тріщать по швам, марсіяни мать вашу
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12.04.2021 16:59 Відповісти
Хорошо когда у страны есть мечта.
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12.04.2021 17:04 Відповісти
У Сухова тоже были мечты, прям как у нашего главы космического агентства.
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12.04.2021 17:16 Відповісти
Ето да, специалистов шоб луну осваивать у нас дофига.
А от шоб двигатель хоть бы для мопеда сделать - ето уже сложнее, таких пока нету.
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12.04.2021 17:03 Відповісти
Может в селах в школах туалеты сначала сделать не во дворе?!
Космос должен опираться на развитое общество. Какой смысл выкидывать миллионы ради дутого престижа страны, когда собственные граждане, те же инвалиды, ведут по сути нищенственный образ жизни?! Мы же не Рашка!
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12.04.2021 17:14 Відповісти
при порошенки начали делать теплые туалеты...шо,уже забросили?так5 то мудрый нарит так решил
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12.04.2021 17:21 Відповісти
Если Клоун ещё нюхнет кокса то он начнет осваивать сатурн!
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12.04.2021 17:21 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1381515468264013826 В Красноярске тоже отметили День космонавтики
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12.04.2021 17:22 Відповісти
Это нелепица. Денег на космос нет в принципе. Воровство бюджета запредельное. Какое участие в Артемиде???
Тафтай вряд ли понимает, о чем говорит.
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12.04.2021 17:32 Відповісти
Україна планує брати участь у програмах з освоєння Місяця і вивчення Марса, - глава космічного агентства Тафтай - Цензор.НЕТ 1605
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12.04.2021 17:33 Відповісти
Можно сдавать в аренду участки наших дорог для испытаний марсохода. Если тут он не *********, на Марсе ему уже легче будет.
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12.04.2021 17:35 Відповісти
Міжпланетне крадівництво! - звучить!
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12.04.2021 18:13 Відповісти
Ніж гвиздіти про Місяць та Марс краще б повісили пару супутників-шпійонів над окупованими землями.
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12.04.2021 22:23 Відповісти
Похоже часть кокса для Рогозина попала в Украину
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13.04.2021 06:48 Відповісти
 
 