Міноборони і Науково-практичний центр нейрореабілітації NODUS підписали меморандум про лікування поранених військовослужбовців

У Міністерстві оборони України відбулося підписання Меморандуму про співпрацю між оборонним відомством і Науково-практичним центром нейрореабілітації NODUS.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі Міноборони України, меморандум передбачає низку заходів у галузі реабілітації військовослужбовців, які отримали поранення в ході виконання завдань у районі проведення операції Об'єднаних сил.

Передбачається, що лікування та відновлення українських захисників за підтримки зарубіжних партнерів відбуватиметься на базі Науково-практичного центру. Для цього будуть задіяні унікальні методики, сучасне обладнання та передові технології лікувального закладу. Планується також, що медики Центру тісно співпрацюватимуть із колегами військових медичних закладів та обмінюватимуться досвідом, що дозволить посилити спроможності військових медичних установ за напрямком нейрореабілітації.

"Без сумніву, залучення висококваліфікованих цивільних медичних працівників дозволить підвищити якість лікування українських захисників. За цими, здавалося б, загальними словами – врятовані життя та здоров’я наших воїнів. Сподіваємось, що таке об’єднання зусиль допоможе не тільки забезпечити поточні потреби у нейрореабілітації наших військовслужбовців, але й сприятиме створенню відповідного напрямку у системі нашої відомчої військової медицини", - підсумував важливість підписання Меморандуму заступник Міністра оборони України Ігор Старобінський.

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