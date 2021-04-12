Україна ініціювала нове засідання в ОБСЄ через нарощування Росією військ на кордоні

Україна ініціювала спільне засідання обох постійно діючих директивних органів ОБСЄ - Постійної ради і Форуму безпеки співробітництва - для розгляду питання істотного збільшення військової присутності РФ уздовж кордону з Україною і на тимчасово окупованих українських територіях.

Про це в коментарі УКРІНФОРМу повідомив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк, передає Цензор.НЕТ.

"Ми ініціювали наступний значний крок у рамках Віденського документа і направили Шведському головуванню в ОБСЄ звернення про проведення спільної зустрічі Постійної ради та Форуму безпекового співробітництва. Головування має опрацювати підготовку такої зустрічі протягом не більше, ніж 48 годин", - заявив Цимбалюк.

Згідно з процедурою, найпізніший термін для проведення такого засідання – ранок середи, 14 квітня. Скоріш за все, спільне засідання Постійної ради та Форуму безпекового співробітництва відбудеться у вівторок.

Під час цього засідання, яке пройде за участю усіх 57 країн-учасниць ОБСЄ, має бути висловлено рекомендації щодо врегулювання ситуації та зниження напруги, викликаної концентрацією військ РФ поблизу кордону з Україною.

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За словами Цимбалюка, Україна ініціювала спільне засідання обох постійно діючих директивних органів ОБСЄ після того, як 10 квітня Росія проігнорувала скликану Україною зустріч держав-учасниць, на якій очікувалося отримати від РФ роз’яснення стосовно концентрації її військ біля українського кордону.

Дипломат повідомив, що це питання є терміновим і викликає занепокоєння у більшості країн-учасниць ОБСЄ. Свідченням цього є проведена 10 квітня зустріч, яка відбулася не просто на вихідних, а й під час весінньої перерви у роботі ОБСЄ.

"Під час цієї зустрічі Україна отримала дуже широку підтримку. 39 країн-учасниць офіційно заявили про те, що вони мають занепокоєння і що вони зацікавленні в отриманні відповіді від РФ", - прокоментував суботню зустріч очільник української місії в ОБСЄ.

Як повідомлялося, 7 квітня Україна активувала Віденський документ ОБСЄ від 2011 року про заходи зміцнення довіри та безпеки. Відповідно до передбаченої цим документом процедури, російській стороні було направлено офіційний запит щодо надання роз’яснень стосовно суттєвого зростання військової присутності Російської Федерації вздовж кордону з Україною та на тимчасово окупованих територіях України впродовж останніх днів.

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Однак російська сторона відмовилася надавати інформацію відповідно до запиту, заявивши, що не веде такої діяльності. Крім того, Росія бойкотувала і скликану Україною 10 квітня зустріч за участю інших держав-учасниць ОБСЄ.

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Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціативу України підтримали країни-партнери, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання,відмовившись надавати пояснення.