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Новини Агресія Росії проти України
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Україна ініціювала нове засідання в ОБСЄ через нарощування Росією військ на кордоні

Україна ініціювала нове засідання в ОБСЄ через нарощування Росією військ на кордоні

Україна ініціювала спільне засідання обох постійно діючих директивних органів ОБСЄ - Постійної ради і Форуму безпеки співробітництва - для розгляду питання істотного збільшення військової присутності РФ уздовж кордону з Україною і на тимчасово окупованих українських територіях.

Про це в коментарі УКРІНФОРМу повідомив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк, передає Цензор.НЕТ.

"Ми ініціювали наступний значний крок у рамках Віденського документа і направили Шведському головуванню в ОБСЄ звернення про проведення спільної зустрічі Постійної ради та Форуму безпекового співробітництва. Головування має опрацювати підготовку такої зустрічі протягом не більше, ніж 48 годин", - заявив Цимбалюк.

Згідно з процедурою, найпізніший термін для проведення такого засідання – ранок середи, 14 квітня. Скоріш за все, спільне засідання Постійної ради та Форуму безпекового співробітництва відбудеться у вівторок.

Під час цього засідання, яке пройде за участю усіх 57 країн-учасниць ОБСЄ, має бути висловлено рекомендації щодо врегулювання ситуації та зниження напруги, викликаної концентрацією військ РФ поблизу кордону з Україною.

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За словами Цимбалюка, Україна ініціювала спільне засідання обох постійно діючих директивних органів ОБСЄ після того, як 10 квітня Росія проігнорувала скликану Україною зустріч держав-учасниць, на якій очікувалося отримати від РФ роз’яснення стосовно концентрації її військ біля українського кордону.

Дипломат повідомив, що це питання є терміновим і викликає занепокоєння у більшості країн-учасниць ОБСЄ. Свідченням цього є проведена 10 квітня зустріч, яка відбулася не просто на вихідних, а й під час весінньої перерви у роботі ОБСЄ.

"Під час цієї зустрічі Україна отримала дуже широку підтримку. 39 країн-учасниць офіційно заявили про те, що вони мають занепокоєння і що вони зацікавленні в отриманні відповіді від РФ", - прокоментував суботню зустріч очільник української місії в ОБСЄ.

Як повідомлялося, 7 квітня Україна активувала Віденський документ ОБСЄ від 2011 року про заходи зміцнення довіри та безпеки. Відповідно до передбаченої цим документом процедури, російській стороні було направлено офіційний запит щодо надання роз’яснень стосовно суттєвого зростання військової присутності Російської Федерації вздовж кордону з Україною та на тимчасово окупованих територіях України впродовж останніх днів.

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Однак російська сторона відмовилася надавати інформацію відповідно до запиту, заявивши, що не веде такої діяльності. Крім того, Росія бойкотувала і скликану Україною 10 квітня зустріч за участю інших держав-учасниць ОБСЄ.

У МЗС України заявили, що відмова Москви виконувати положення Віденського документа є "черговим підтвердженням намірів РФ продовжувати військовий тиск та погрози силою щодо України".

Раніше британські журналісти побували в таборі російських військ поблизу кордону з Україною під Воронежем: "Схоже, буде велика операція".

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціативу України підтримали країни-партнери, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання,відмовившись надавати пояснення.

Автор: 

армія рф (17764) кордон (4817) ОБСЄ (3510) росія (65934) Донбас (22357) Цимбалюк Євгеній (50)


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Топ коментарі
+3
Словосочетание ВЫРАЖАЕМ ОЗАБОЧЕННОСТЬ ,пора бы уже запомнить ...
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12.04.2021 17:13
+2
Ну усьо! Війни не буде. Бєрі шінєль - пашлі дамой.
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12.04.2021 17:28
+1
Крысы кремля поделили Украину на рюсска язычных и русскаГундячных...видимо поп Гундяй знает как отличитьбандеровцев тоже умеющих говорить на мавзолейном наречии...кстати...рюсскае наречие утвердили на РАБссии только в 1861 году,когда сЦарь Александр II отменил РАБство на РАБссии,ну типа Крепостное право... а за 6 лет до этого Немец Даль в 1855 году сочинил Первый РАБссиянский Словарь...,слов в том словаре было мало....от слова совсем...
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12.04.2021 17:09
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Крысы кремля поделили Украину на рюсска язычных и русскаГундячных...видимо поп Гундяй знает как отличитьбандеровцев тоже умеющих говорить на мавзолейном наречии...кстати...рюсскае наречие утвердили на РАБссии только в 1861 году,когда сЦарь Александр II отменил РАБство на РАБссии,ну типа Крепостное право... а за 6 лет до этого Немец Даль в 1855 году сочинил Первый РАБссиянский Словарь...,слов в том словаре было мало....от слова совсем...
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12.04.2021 17:09 Відповісти
Украина инициировала новое заседание в ОБСЕ из-за наращивания Россией войск на границе - Цензор.НЕТ 6235
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12.04.2021 17:14 Відповісти
Словосочетание ВЫРАЖАЕМ ОЗАБОЧЕННОСТЬ ,пора бы уже запомнить ...
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12.04.2021 17:13 Відповісти
С таким же успехом можно в УЕФА что-нибудь "инициировать", сколько можно этой пустопорожней мастурбацией заниматься? Все запреты и огрнаичения по открытию ВСУ огня по оркам отменены? Каждый день погибшие...
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12.04.2021 17:14 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=NvqCJ8sAurs

Виталий Портников про идиотизм избирателей и смерть от популизма I Говорить Жадан

Дуже цікава розмова ! Цікаві питання від Жадана й прекрасні обгрунтовані й часом несповдівані прогнози від Портнікова.
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12.04.2021 17:17 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=SI_H5uCdMKw У пропасти.
Фейгін-Швець.
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12.04.2021 17:19 Відповісти
Фейгин - Портников,Фейгин - Швец... я смотрел...Фейгин - Пионтковский тоже смотрел...,хотите мой вывод? РАБссия в глубоком ЖО...по полному тарифу...,все начнеттся с падения курса ******...Дефолт 1998 года совсем скоро...1 Доллар США будет = стоить 1 000 ржавых мавзолейных ******...
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12.04.2021 17:24 Відповісти
давайте аргументы ПОЧЕМУ рубль так сильно упадёт.. иначе ваши слова выглядят очень странными... и на этом фоне ваш смех
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12.04.2021 17:30 Відповісти
Баранам Мавзолейным советую смотреть Марка Фейгина..Отвали Лапотный..
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12.04.2021 17:31 Відповісти
"Вслед за турецким ятаганом прилетел китайский дадао"
Для Вас особисто один з аргументів
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12.04.2021 17:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=WpFzJpNhUF0&t=901s

генерал-лейтенант Бен Ходжес - командующий сухопутных войск США в Европе (2014-2017 гг): военный сценарий Кремля понятен. Будем тушить агрессию
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12.04.2021 17:32 Відповісти
Ну усьо! Війни не буде. Бєрі шінєль - пашлі дамой.
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12.04.2021 17:28 Відповісти
Как ы говорите, - бери шанель иди домой? Он уже взял.
Україна ініціювала нове засідання в ОБСЄ через нарощування Росією військ на кордоні - Цензор.НЕТ 7053
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12.04.2021 17:51 Відповісти
Украина инициировала новое заседание в ОБСЕ из-за наращивания Россией войск на границе - ну и КАКОЙ результат

очев что это делается исключительно с целью запудрить нам мозги
типа власть много делает для защиты....
а по -факту один пиар трёп и лапша на уши
КАКОЙ результат поездки в Турцию? - нулевой
КАКОГО зеленский полетел во Францию - чтобы нам на уши лапшу навешать + потешить своё Эго - его же будут офиц встречать!
КАКОГО это . . ... звонит путину? - предлагает обсудить капитуляцию Украины?
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12.04.2021 17:29 Відповісти
Генералы штаба НАТО улетели утром из Киева,делегацию возглавлял маршал авиации НАТО Стюарт Пич.О чем говорили молчат,но Рада собирается срочно...
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12.04.2021 17:30 Відповісти
Эрдоган запретил Зеленскому вступать в НАТО,иначе признает Крым РАБссиянской Говенью... Путлера
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12.04.2021 17:33 Відповісти
 
 