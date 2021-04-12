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Новини Боротьба з коронавірусом
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Не потрібно грати з відсотками ефективності вакцин. Якщо всі 40 млн в Україні вакцинуються CoviShiеld з ефективністю 76%, то це матиме хороший результат, - біохімік Артамонов

Не потрібно грати з відсотками ефективності вакцин. Якщо всі 40 млн в Україні вакцинуються CoviShiеld з ефективністю 76%, то це матиме хороший результат, - біохімік Артамонов

Вакцинуватися від коронавірусу важливо всім, хто не має протипоказань, тому що це значно зменшує ймовірність хвороби та тяжкі наслідки.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказав український біохімік, який працює в США, Михайло Артамонов.

"В Україні зареєстровано кілька десятків нековідних вакцин з різних країн: від кoру, поліомієліту, грипу, кашлюку, гепатиту…Наприклад бельгійська вакцина від кору, краснухи і свинки має ефективність 95-98% - залежно від реакції організму. Нідерландська вакцина від грипу має ефективність 62-91%. На кубинську проти гепатиту B заявлено 100% ефективності. Тобто вакцини різні, і з цими відсотками не треба гратися. Якщо усі 40 мільйонів в Україні вакцинують CoviShiеld, який має ефективність 76% (за останніми даними, саме 76%), то це матиме хороший ефект...

Якщо вакцина захищає на 76%, то імовірність захворіти все одно є. Але всі вакцини показують майже 100% захист проти важких випадків – ви можете заразитися, але перебіг хвороби буде легким. Якщо слабкий імунітет і проблеми зі здоров’ям (діабет, серцеві хвороби, нирки тощо), то це ризик. Однак вакцинуватися важливо, бо це значно зменшує можливість хвороби і важкі наслідки", - зазначив він.

Загалом біохімік радить дотримуватися списків протипоказань щодо вакцин, які мають бути в медиків.

Також читайте: Якість російської вакцини "Спутнік V" викликає запитання, а й без цього в українців зі здоровим глуздом довіри до Росії - нуль, - біохімік Артамонов

Повне інтерв'ю з Михайлом Артамоновим читайте тут.

Автор: 

вакцина (4419) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
А кто тебе дурачку сказал что есть кто то кто против вакцинации как таковой??
Лично я против вакцинации шмурдяком...но совсем не против вакцинации нормальной вакциной....
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12.04.2021 17:18
+5
А разве дело только в эффективности?? Цианистый калий вылечивает от ковида на 100%...не выживает от него правда никто...но ведь какая разница..да?
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12.04.2021 17:15
+5
Результат будет лучше, если закрыть эпицентр и буковель
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12.04.2021 17:18
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Да народ то готов. Вот только КАК 500 000 доз разделить на 42 000 000 человек?
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12.04.2021 17:04 Відповісти
показать его по зомбоящику.. на фоне "новых" дорог после сошедшего снега
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12.04.2021 17:05 Відповісти
КАК ТО ТАК?
Не нужно играть с процентами эффективности вакцин. Если все 40 млн в Украине вакцинируются CoviShiеld с эффективностью 76%, то это будет иметь хороший результат, - биохимик Артамонов - Цензор.НЕТ 5017
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12.04.2021 17:06 Відповісти
Так ці 500 000, степанов, випадково виторговував у індусів, бо ЮАР відмовилась (чи хтось інший, точно не пам'ятаю). А так би взагалі нічого не було. Вони просрали все що могли, як і все до чого доторкуються зелені виродки. Голосували по приколи - жріть гівно довПойопи конченні
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12.04.2021 17:08 Відповісти
16 февраля Юар отказались, 23 февраля Украина закупила. Срок производства 23 декабря, срок действия до 23 июня, пол года. и 41200 флакона по 10 доз. Две палеты и курточка
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12.04.2021 17:21 Відповісти
вколоть всем Спутник
какая разница то?
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12.04.2021 17:04 Відповісти
76% ковишилд для 73% зелохов..

нормальным же людям - пфайзер))
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12.04.2021 17:04 Відповісти
схоже ковішильд може навіть додати зеленим процентів
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12.04.2021 18:21 Відповісти
Я вважаю що вакцинацію варто зробити платною по собівартості. 50 грн ковідшилд, і 500 грн файзер, щоб закінчити спекуляції з приводу цін. Ті у кого будуть гроші на файзер зроблять це одразу, а далі ми будемо слухати інших лохів які не мають гроші і готові до ковідшилда.
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12.04.2021 18:33 Відповісти
Как только зе-власти прекратят "играться с процентами" в ОТКАТАХ - так сразу же и мы прекратим "играться с процентами" в эффективности!
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12.04.2021 17:04 Відповісти
Нахиди со своим фуфломицином
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12.04.2021 17:05 Відповісти
Вопрос не в том, насколько эффективная, а том, что ее никак не могут купить и не могут организовать процесс вакцинации!
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12.04.2021 17:06 Відповісти
процес вакцинації болєє мєнєє вже налагоджено. було б чим.
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12.04.2021 18:22 Відповісти
Та этот биохимик видать шо-то нехилое для себя химичит ....
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12.04.2021 17:12 Відповісти
Биохимчит....биткоинты наверное...
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12.04.2021 17:16 Відповісти
чиновники нахимичили себе биткоинов на 76 млрд...
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12.04.2021 17:37 Відповісти
А разве дело только в эффективности?? Цианистый калий вылечивает от ковида на 100%...не выживает от него правда никто...но ведь какая разница..да?
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12.04.2021 17:15 Відповісти
Привет, ты болен, болен самой страшной в мире болезнью, отсутсвие разума, тебе никакая прививка не поможет!
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12.04.2021 17:19 Відповісти
Ты болен от рождения...и ни одна прививка тебе не помогла....
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12.04.2021 17:20 Відповісти
+++ Абсолютно верное замечание! И это при одноразовой вакцинации.

А теперь пару слов для противников вакцинации:
Вой теперишних тупорылых один в один совпадает с воем прежних тупорылых, во времена начала массовых прививок от оспы)
Странно и куда оспа подевалась? Оспы нет, а тупорылых стало на 4 лярда больше, парадокс мля.

РС для особо тупорылых - инсульты (а ато в основном тромбозы), являются основной причиной смертности населения земли, поэтому 30-60 случаев на 10 лямов привививок погоды не делают! И вопрос к тупорылым - какова будет сметность от ковида, если эти 10 лямов не будут вакцинированы? И сколько из тех привитых 20-30 на 10 лямов остануться живы без прививок?
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12.04.2021 17:17 Відповісти
А кто тебе дурачку сказал что есть кто то кто против вакцинации как таковой??
Лично я против вакцинации шмурдяком...но совсем не против вакцинации нормальной вакциной....
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12.04.2021 17:18 Відповісти
Назови хоть одну вакцину, от которой не бывает последствий! (Естественно для очень малой доли вакцинированных) Твоя ДНК поражена, ума нет, детей нет и не будет(надеюсь)! Планета шелезяка (с)
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12.04.2021 17:22 Відповісти
Я могу тебе дурачку могу назвать вакцину которая вызывает тромбы....что влечет за собой практически 100% смерть...это астрозенека...и ее хреновая копия ковидшел...
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12.04.2021 17:24 Відповісти
Я привился астрозенекой, я 100% мертв, пишет тебе дух моего прадедушки)
Моих знаакомых и их знакомы приыилось, точно с 1000. Мксимум температура в первые 2е суток 37.2. Бойся толпы зомби идут к тебе - Хомо без сапиенса)
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12.04.2021 17:30 Відповісти
В этот раз тебе дурачку повезло...то у тебя есть еще один шанс откинуть копыта...при второй прививке...а потом еще много шансов...при каждой последующей через каждые полгода....
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12.04.2021 17:31 Відповісти
И теперь ты дурачОк....вторую дозу...другой прививкой кроме как шмурдяком привиться не можешь....радуйся...
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12.04.2021 17:35 Відповісти
У дурочка 2 вышкии и IQ в 2 раза выше твоего)
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12.04.2021 17:24 Відповісти
Тебе одной вышки не хватило для того что бы поумнеть?? Так и трех тоже бы не хватило...
Лично мне вполне хватило одного высшего образования....стальное это курсы по необходимости...
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12.04.2021 17:25 Відповісти
Высшее образование оно может быть только одно...и оно или есть...или его нет..
А если у дурачкрв из два..три...пять...то ума им это не добавляет...и говорит лишь о том...что эти дурачки эти диплому купили......
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12.04.2021 17:30 Відповісти
А тепер на рідній, для того дурня, що думкою багатіє - 2 виша, по спеціаольності обидвох працюю)
Шо і де ти купував, не знаю, неперенось свій багатий досвід на оточуючих!
Привіт тобі планета шелесяка)
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12.04.2021 17:34 Відповісти
Ума тебе это не добавило....и это факт...
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12.04.2021 17:34 Відповісти
Ти не відрізняєш такі поняття, як розум та знання. Тобі досить сраних курсів і ти знатимеш усе. Мені для рроботи потрібний був другий виш. Я його отримав, а не просидів тиждень, або 2, протираючи сраку та пригаючи з радості від чергового диплому курсів для ідіотів)
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12.04.2021 17:43 Відповісти
Знаний не может быть без ума....но ты настолько туп что не в состоянии понять этой элементарной истины....
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12.04.2021 17:44 Відповісти
Згоден, але ти теж згодисвя з тим, мій iq вищий за твій у 2 рази)
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12.04.2021 17:46 Відповісти
Твой iq может быть выше в два раза только в сравнении с шимпанзе...и более ни с кем...
ВЫсшее образование..оно потому и высшее...что дает человеку знания..и умения...пользоваться справочной литературой....источниками информации и так далее...
И потому если вдруг...человеку имеющему высшее образование....реально полученное ...а не за сало....необходимо изменить профиль работы...то ему вполне достаточно получить некоторые специфические...конкретные знания...и не получать второй диплом...как это делают те кто покупает дипломы в переходе...
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12.04.2021 17:50 Відповісти
Не потрібно грати з відсотками ефективності вакцин. Якщо всі 40 млн в Україні вакцинуються CoviShiеld з ефективністю 76%, то це матиме хороший результат, - біохімік Артамонов - Цензор.НЕТ 1444

Деякі чоловіки так тішаться високими розмірами свого IQ, мабуть компенсують щось мале!
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12.04.2021 17:59 Відповісти
Іq, та довжина вашого хобота не мають між собою ніякого зв*язку. А тупорилому, я просто пояснював стіпінь його тупорилості, Зауважте, я невіть не назвав рівень! В нього, у любому випадку у 2 рази мнший! Я не про хобот)
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12.04.2021 18:12 Відповісти
Я не хочу колоться китайским шмурдяком и отдельно калом которые клепают цыгане в индии. Я за Пфайзер. А еще более по простому - чем ЕВРЕИ в Израиле (не путать с каломойшой) вакцинировались, то тем, считаю нужным, и я
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12.04.2021 21:22 Відповісти
Ви впевнені, що пфайзер краще? У вас є секретні відомості?
Ви впевнені, що в Україні вам ширнуть ее 5 разів перемороженим пфайзером? Умови зберігання - (мінус) 70). Вам довели, що пфайзер йде м*якше?
В мене інші дані) різниці між пфайзером і астрозенекою по реакції вакцинованих, майже немає! Ваші сумніви в Індійських вакцинах, це упереджене невігластво)

До речі, куди з*їхала штабквартира мілком*яких? І чому? Дайте ВИЧЕРПНУ відповідь на ці 2 питання і ва відкриються очі)))
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12.04.2021 21:59 Відповісти
Ой забув, там щей Модерною вакцинувалися (в ізраїлі)
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12.04.2021 22:05 Відповісти
Забыл добавить! Абсолютно все евреи умнее тебя, своего мнения нет! Рад за тебя.
Есть такая куйня, называется леминги, раз в 4 года стадо лемингов валит в в северный ледовитый и там топится. Успехов и удачи)
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13.04.2021 18:56 Відповісти
Мне зачем заморачиваться и корчить из себя експерта-умника? Человек не имеющий специального медицинского образования НЕ сможет понять что хорошо и почему.
Израиль потому что ТАМ (внутри страны и для себя) жесткие и нормальные законы. Ты можешь колоться хоть спутником. А что у тебя есть (никнейм) всем полюбе класть. Не корчи из себя експерта - будь проще додик
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13.04.2021 21:20 Відповісти
Тебе и корчить не надо) тупорылость прет из всех щелей.
Законы это законы, повальная вакцинация это несколько другое.
Мухи отдельно, котлеты отдельно. Хотя вам кушать котлеты с мухами, похоже не привыкать. Приятного...
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13.04.2021 23:34 Відповісти
Ехай в ольгино бот. зашел тут додик и поучает всех.
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14.04.2021 08:48 Відповісти
Умный ответ! Просто фейерверк интеллекта.
Ехай в... Хотя многоточие для убогих бесполезно, у них фантазии хватает на ольгино и не больше)
Тупые мыслят штампами впрессованными в их убогие извилины, удачи. Привет из Ольгино!
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14.04.2021 20:42 Відповісти
Немного про "ывреев". До сих пор они не признали генцидом голодомор. Между тем на рукводящих должностях в доминирующем количестве были именно они.
Зато как кричат во всех своих фильмах - холокост. Сжигали нас. Ага. Между тем что ужасней - смерть в газовой камере или медленная смерть от голода? Что-то не видно "покаяний". Вот такая хитрость, но не ум.
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18.04.2021 09:54 Відповісти
Евреев 2000 лет гоняли по миру, научились выживать, кто мешает тебе занять все руководящие должности? Ты же титульная нация тут, вот со тварищи и бери власть в свои руки! Может чегото не хватает для действа сего? Так наберись ума и дерзай.
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18.04.2021 10:00 Відповісти
Результат будет лучше, если закрыть эпицентр и буковель
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12.04.2021 17:18 Відповісти
Почему-то за индийско-китайские поделки активно агитируют те, кто ими не вакцинируется сам ни при каких условиях.
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12.04.2021 17:18 Відповісти
Индия отказалась от продаж вакцин, так что теперь только китайская шняга.
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12.04.2021 17:19 Відповісти
Тут така "невелика" неприємність намалювалась.
11.04.21 16:03
https://censor.net/ru/news/3258994/v_kitae_zayavili_o_nizkoyi_effektivnosti_ih_vaktsin_ot_covid19.
Степанов обіцяв, в подібному випадку, забрати гроші і купити у надійного виробника, а зараз шось мовчить. Мабуть, какаяразніца, та й куртка вже придбана і машина?
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12.04.2021 17:30 Відповісти
Хрен вам.
Можете хоть концлагеря открывать - ни один здравомыслящий человек этот фуфломицин себе колоть не будет.
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12.04.2021 17:35 Відповісти
Ну шмурдяк то не пропадет....250 тысяч идиотов...на 40 миллионную страну найдется всегда....
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12.04.2021 17:37 Відповісти
анестезіологи були,хірурги були,мед менеджери були,...,біохіміки перднули Яке лайно,ще невідмітилося
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12.04.2021 17:46 Відповісти
всё верно заявил.
ну и, конечно, "зрада-зрада-шмурдяк-шмурдяк".
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12.04.2021 17:36 Відповісти
Но ещё лучше было-бы - не воровать, а вовремя вакцинироваться Pfizer и Moderna! И не надо меня убеждать, что эксплуатация жигули и мерседеса дают одинаково "хороший результат"! Почему, тогда зелёное чмо, лично, обещало, что Украина получит "одной из первых"-"лучшую вакцину"? Надо было говорить честно - мы в числе отсталых африканских стран будем вакцинироваться одними из последних, вакциной, которая останется от азиатских стран третьего мира...
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12.04.2021 17:39 Відповісти
А вы оказывается избирательно умны тут да, а там нет). А как же американский джонсон и джонсон? Вы его в какую категорию отнесли? В азиатский шмурдяк?
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13.04.2021 23:38 Відповісти
Коли мова йде про життя має значення навіть один відсоток.Ніхто ж добровільно не захоче зіграти в "російську рулетку",хоча там дуже високий відсоток виживання,приблизно такий як і в "Астро-Зеника"...
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12.04.2021 17:41 Відповісти
Ну,що,сказати - довбой_б...!
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12.04.2021 17:42 Відповісти
Кли,вже, скінчаться перегони усіляких асенізаторів Один кретин,краще іншого
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12.04.2021 17:44 Відповісти
да, особєнно ощутімий результат буде в кармані дурачка стєпашкі.
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12.04.2021 17:50 Відповісти
В кармане пальто...
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12.04.2021 17:55 Відповісти
Опять брехня!
О каких 76% эффективности оно вякает, когда сами китайцы вчера заявили о 50% и действует вакцина только от первого китайского штамма? Как я устала от этого постоянного зеленого вранья!На каких идиотов это рассчитано?

Директор Китайского центра по контролю за заболеваниями Гао Фу на конференции в субботу в юго-западном городе Чэнду заявил о низкой эффективности китайских вакцин против COVID-19. По его словам эффективность китайских вакцин приблизительно 50-51%. В общем в этом нет ничего удивительного. Китайская вакцина производства Sinovac Biotech Ltd. - это химически инактивированная живая, культуральная вакцина, которая в связи с примитивностью технологии производства, не может обладать эффективностью против широко распространенных вирулентных штаммов исходного вируса.
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12.04.2021 21:15 Відповісти
При Гідрантові на любу хірню знаходять аргумент "какая разница...", але виключно для звичайних громадян України. Для себе вони беруть все найкраще і по мах!
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12.04.2021 21:52 Відповісти
напомните-ка, сколько там процентов вакцинировалось от птичьего и свинячьего гриппа? остальные, я так понимаю, по кладбищам лежат?
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13.04.2021 08:30 Відповісти
 
 