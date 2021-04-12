Не потрібно грати з відсотками ефективності вакцин. Якщо всі 40 млн в Україні вакцинуються CoviShiеld з ефективністю 76%, то це матиме хороший результат, - біохімік Артамонов

Вакцинуватися від коронавірусу важливо всім, хто не має протипоказань, тому що це значно зменшує ймовірність хвороби та тяжкі наслідки.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказав український біохімік, який працює в США, Михайло Артамонов.

"В Україні зареєстровано кілька десятків нековідних вакцин з різних країн: від кoру, поліомієліту, грипу, кашлюку, гепатиту…Наприклад бельгійська вакцина від кору, краснухи і свинки має ефективність 95-98% - залежно від реакції організму. Нідерландська вакцина від грипу має ефективність 62-91%. На кубинську проти гепатиту B заявлено 100% ефективності. Тобто вакцини різні, і з цими відсотками не треба гратися. Якщо усі 40 мільйонів в Україні вакцинують CoviShiеld, який має ефективність 76% (за останніми даними, саме 76%), то це матиме хороший ефект...

Якщо вакцина захищає на 76%, то імовірність захворіти все одно є. Але всі вакцини показують майже 100% захист проти важких випадків – ви можете заразитися, але перебіг хвороби буде легким. Якщо слабкий імунітет і проблеми зі здоров’ям (діабет, серцеві хвороби, нирки тощо), то це ризик. Однак вакцинуватися важливо, бо це значно зменшує можливість хвороби і важкі наслідки", - зазначив він.

Загалом біохімік радить дотримуватися списків протипоказань щодо вакцин, які мають бути в медиків.

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