Грузинський продюсер Брендон Стоун внесений до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці, - МКІП

За поданням Служби безпеки України грузинський музичний продюсер Брендон Стоун (справжнє ім'я Бесаріон Шпетішвілі) внесений до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства культури і інформаційної політики.

"12 квітня 2021 року в Міністерство культури і інформаційної політики надійшов лист Служби безпеки України про внесення до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, Бесаріона Шпетішвілі", - йдеться в повідомленні.

Відповідним наказом МКІП від 9 квітня 2021 року композитор, продюсер, співак Бесаріон Шпетішвілі був включений у перелік.

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