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Новини
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Грузинський продюсер Брендон Стоун внесений до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці, - МКІП

Грузинський продюсер Брендон Стоун внесений до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці, - МКІП

За поданням Служби безпеки України грузинський музичний продюсер Брендон Стоун (справжнє ім'я Бесаріон Шпетішвілі) внесений до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства культури і інформаційної політики.

"12 квітня 2021 року в Міністерство культури і інформаційної політики надійшов лист Служби безпеки України про внесення до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, Бесаріона Шпетішвілі", - йдеться в повідомленні.

Відповідним наказом МКІП від 9 квітня 2021 року композитор, продюсер, співак Бесаріон Шпетішвілі був включений у перелік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МКІП вніс російського телеведучого Дружка в перелік осіб, які загрожують нацбезпеці

Автор: 

Грузія (1852) Міністерство культури (762) СБУ (12925) продюсер (5)


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Топ коментарі
+10
https://www.youtube.com/watch?v=NvqCJ8sAurs

Виталий Портников про идиотизм избирателей и смерть от популизма I Говорить Жадан

Дуже цікава розмова ! Цікаві питання від Жадана й прекрасні обгрунтовані й часом несповдівані прогнози від Портнікова.
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12.04.2021 17:29
+1
Та не,Брэндон жеж Стоун.американский грузин не иначе
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12.04.2021 21:35
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https://www.youtube.com/watch?v=NvqCJ8sAurs

Виталий Портников про идиотизм избирателей и смерть от популизма I Говорить Жадан

Дуже цікава розмова ! Цікаві питання від Жадана й прекрасні обгрунтовані й часом несповдівані прогнози від Портнікова.
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12.04.2021 17:29 Відповісти
В такому ракурсі, я на ковід не дивився!
Шикарний ракурс - хвороба пожирає послідовників (вони бідні, дурні, непослідовні, незахищені). Навіть не знаю кому побажати успіхів?

А, побажаю хворобі, розумні виживуть.
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12.04.2021 18:31 Відповісти
потужно
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12.04.2021 17:29 Відповісти
Чемто похож на Зеленского
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12.04.2021 17:32 Відповісти
стилем образом
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12.04.2021 17:43 Відповісти
Та не,Брэндон жеж Стоун.американский грузин не иначе
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12.04.2021 21:35 Відповісти
вах вах вах..... артистов душат...
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12.04.2021 17:38 Відповісти
Аха ха Бесаріон Шпетішвілі став Брендон Стоун.
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12.04.2021 18:47 Відповісти
Майкл Суперпупер.
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12.04.2021 18:48 Відповісти
 
 