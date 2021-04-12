Україна ввела тимчасові режимні обмеження на кордоні з Білоруссю, - Держприкордонслужба

З метою посилення контролю за дотриманням прикордонного режиму, запобігання правопорушенням та захисту національної безпеки на державному кордоні України в межах Березівської, Старосільської, Висоцької, Миляцької, Локницької та Заріченської об’єднаних територіальних громад Сарненського та Вараського районів Рівненської області запроваджено додаткові тимчасові режимні обмеження.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Держприкордонслужби України.

Введені обмеження погодженні з Головою Рівненської ОДА, обласним управлінням СБУ та ГУ Національної поліції та діятимуть відсьогодні до 31 грудня 2021 року.

Зокрема вводяться обмеження щодо заборони:

проведення різного роду робіт з 22.00 до 06.00 в смузі місцевості від прикордонних знаків в глибину прикордонної смуги на відстань до 100 метрів (крім робіт, пов’язаних із сільськогосподарською діяльністю на власних земельних ділянках (паях), що знаходяться у цій смузі, з обов’язковим, завчасним, не пізніше 6 годин до початку робіт, інформуванням підрозділу охорони державного кордону, у зоні відповідальності якого будуть проводитись такі роботи);

руху транспортних засобів та осіб (крім техніки та обладнання для агропромислового комплексу, задіяних у проведенні сільськогосподарських робіт) дорогами, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до лінії державного кордону і не забезпечують пересування до встановлених пунктів пропуску через державний кордон з 22.00 до 06.00;

стоянки транспортних засобів та техніки на узбіччях доріг між лінією державного кордону та пунктами пропуску, які не пов’язані з технічними несправностями та перебуванням перед пунктами пропуску (контрольними постами) в очікуванні перетину державного кордону;

руху (з’їзду) транспортних засобів в об’їзд (з) автомобільних доріг, посадки та висадки осіб, залишення транспортних засобів, будь-яких товарів та предметів, розвантаження чи завантаження майна, здійснення розворотів транспортних засобів без фактичного перетину державного кордону між лінією державного кордону та пунктами пропуску;

здійснення будь-яких польотів легкомоторних літальних апаратів, квадрокоптерів та інших безпілотних літальних апаратів, повітряних безмоторних засобів пересування (планери, дельтаплани, аеростати, дирижаблі), без завчасного, не пізніше ніж за 24 години до початку їх проведення, інформування підрозділу охорони державного кордону, у зоні відповідальності якого проводяться польоти;

водіям транспортних засобів, начальникам поїздів і провідникам вагонів, підвозити в контрольований прикордонний район і вивозити з нього осіб, які не мають документів, що посвідчують їх особу;

виходу маломірних суден та інших плавзасобів, на озера та інші водойми, які знаходяться у контрольованому прикордонному районі чи прикордонній смузі, без завчасного, не пізніше ніж за 1 годину, інформування підрозділу охорони державного кордону, у зоні відповідальності якого здійснюється вихід;

проведення водолазних робіт та будь-яких інших спусків під воду без завчасного, не пізніше ніж за 24 години, інформування підрозділів охорони державного кордону, у зоні відповідальності яких вони проводяться;

зупинки потягів (окрім пасажирських) при в’їзді на митну територію України від лінії державного кордону до залізничної станції "Сарни" та у зворотному напрямку, при виїзді з митної території України. Уразі вимушеної зупинки потягу з технічних або інших причин під час слідування, черговий по залізничній станції "Сарни" негайно повідомляє про це старшого прикордонних нарядів в пунктах контролю та старшого чергової зміни відділу митного оформлення, при цьому перевізник зобов’язаний вжити заходів щодо збереження цілісності вантажу.

Враховуючи вищенаведену інформацію прикордонники звертаються до підприємств, установ, організацій та громадян з проханням врахувати й не порушувати додаткові тимчасові режимні обмеження під час перебування у прикордонні.