Разумков підписав розпорядження про проведення позачергового засідання Ради у вівторок

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав Розпорядження №83 Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України на вівторок, 13 квітня, на 17:30.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт парламенту.

"У зв’язку з вимогою 153 народних депутатів України про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання та відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Ради України: Скликати позачергове пленарне засідання на 17 годину 30 хвилин 13 квітня 2021", - сказано в повідомленні.

Згідно з порядком денним, депутати мають намір розглянути такі питання:

- проєкт закону про внесення змін до Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" (щодо окремих питань завершення 2020/2021 навчального року) (реєстр. № 5014);

- проєкт закону про внесення змін до Закону України "Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України" щодо військового поховального ритуалу (реєстр. № 4636-1);

- проєкт закону про внесення змін до окремих положень законів України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" та "Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я" щодо забезпечення реалізації прав застрахованих осіб (реєстр. № 5187-1);

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- проєкт закону про внесення змін до розділу IV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про споживче кредитування" щодо кредитів, наданих в іноземній валюті (реєстр. № 4475);

- проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реструктуризації зобов’язань за кредитами в іноземній валюті та адаптації процедур неплатоспроможності фізичних осіб (реєстр. № 4398);

- проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо реструктуризації зобов’язань за кредитами в іноземній валюті та адаптації процедур неплатоспроможності фізичних осіб (реєстр. № 4399);

- проєкт закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (реєстр. № 4540);

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- проєкт закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом (реєстр. № 5308);

- проєкт постанови Верховної Ради України про скасування рішення Верховної Ради України від 30 березня 2021 року про прийняття в цілому як Закону України проєкту Закону України "Про внесення зміни до розділу V "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" щодо приватизації об'єктів великої приватизації" (реєстр. № 4543-П);

- проєкт закону про внесення змін до п.3 розділу Х "Перехідні та прикінцеві положення" Закону України "Про повну загальну середню освіту" щодо розширення можливостей для трансформації освітньої мережі та захисту прав учасників освітнього процесу (реєстр. № 5138-1);

- проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення процедур оборонного планування (реєстр. № 4210);

- проєкт Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної середньої освіти (реєстр. № 4629-1).