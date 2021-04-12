Святкуючи День космонавтики російський терорист на Донбасі вистрілив собі в голову, - ОТУ "Північ"

12 квітня, відзначаючи День космонавтики, один із російських терористів вистрілив собі в голову і помер.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці ОТУ "Північ".

"За даними розвідки стало відомо, що 12 квітня поблизу населеного пункту Золоте-5, що на тимчасово окупованій території, святкуючи День космонавтики, грубо порушив заходи безпеки і зазнав смертельного кульового поранення в голову під час необережного поводження зі зброєю найманець російсько-окупаційних військ", - наголошується в повідомленні.

В інформації підкреслюється: "Командування російсько-окупаційних військ, приховуючи низький рівень військової дисципліни та системне ігнорування заходів безпеки при поводженні зі зброєю своїх "воїнів", намагається звинуватити Збройні сили України у зменшенні кількості особового складу в лавах найманців".

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