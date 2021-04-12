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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
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Святкуючи День космонавтики російський терорист на Донбасі вистрілив собі в голову, - ОТУ "Північ"

Святкуючи День космонавтики російський терорист на Донбасі вистрілив собі в голову, - ОТУ

12 квітня, відзначаючи День космонавтики, один із російських терористів вистрілив собі в голову і помер.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці ОТУ "Північ".

"За даними розвідки стало відомо, що 12 квітня поблизу населеного пункту Золоте-5, що на тимчасово окупованій території, святкуючи День космонавтики, грубо порушив заходи безпеки і зазнав смертельного кульового поранення в голову під час необережного поводження зі зброєю найманець російсько-окупаційних військ", - наголошується в повідомленні.

В інформації підкреслюється: "Командування російсько-окупаційних військ, приховуючи низький рівень військової дисципліни та системне ігнорування заходів безпеки при поводженні зі зброєю своїх "воїнів", намагається звинуватити Збройні сили України у зменшенні кількості особового складу в лавах найманців".

Читайте також: Річниця окупації Слов'янська: Терорист Гіркін визнав, що без російського військового втручання війни на Донбасі не було б. ВIДЕО

Автор: 

самогубство (645) тероризм (2868) Донбас (22357) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+57
по больше бы таких дней
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12.04.2021 18:19
+38
Счастливого полета!
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12.04.2021 18:20
+34
Побольше бы таких празднований.
На майские пусть поголовно перестреляют друг друга. И им праздник, и другим приятно.
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12.04.2021 18:22
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по больше бы таких дней
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12.04.2021 18:19 Відповісти
да нет всем приказ 12 апреля радостно приставив к бошкам оружие и типа выстрелить во славу Параши Пуйла и прочей схоластики...80.000 самострелов у бошку была бы куда интересней новость из ********...
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12.04.2021 18:39 Відповісти
Празднуя День космонавтики, российский террорист на Донбассе выстрелил себе в голову, - ОТГ "Север" - Цензор.НЕТ 981
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12.04.2021 18:48 Відповісти
и что нового то.. мы уже прошли многое Разгон Запорожской Сечи запрет на язык Малороссия ассимиляция насильственная украинского этноса.... Голодомор Захват Украины ровно 100 лет тому назад 1921 год и так далее и так далее.. трибуналы ага загадить нашу территорию к4ацабы с руками из 5 точки могут что они сами будут жрать то??!! вся прелесть в том что УНИЧТОЖИВ УКРАИНУ РОССИЯ САМА ПОГИБНЕТ это кармическая проклятая связь тянется с времен предательства Киевской Руси боярами и князьками которые посягнули на верность татарам... гибель России уже идет 331 год воровства Московией Митрополии от Константинополя Киевской Митрополии и создание ПЦУ уже дало огромную трещину в устоях России то что кацабы СЛУГИ ДЬЯВОЛА А ПУТИН МОЖЕТ И ЕСТЬ СОБСТВЕННО ДЬЯВОЛ В ОБЛИЧЬЕ ЧЕЛОВЕКА вполне даже... если сценарий КОНЦА МИРА идет по графику помирать будем все и весело.. уничтожение целой страны и народа 40 млн. тут даже Гитлер отдыхает и тихо курит в сторонке... рано или поздно но счет за все выставляется кацабы никак не могут понять ЧТО ОТВЕЧАТЬ БУДУТ ОНИ ЛИЧНО ИХ ДЕТИ И ВНУКИ... и живые оставшиеся после СТРАХОЛЕТИЙ БУДУТ ЗАВИДОВАТЬ УМЕРШИМ И УБИЕННЫМ...
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12.04.2021 20:15 Відповісти
и вояк...
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12.04.2021 20:11 Відповісти
От это нормально!
Надо было ещё на бутылку присесть, перед выстрелом...
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12.04.2021 18:20 Відповісти
кацапы с неё не слазят
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12.04.2021 20:56 Відповісти
согласен, лоханулся
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12.04.2021 21:38 Відповісти
Счастливого полета!
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12.04.2021 18:20 Відповісти
Кажуть він перед вистрілом сказав скрєпноє "паєхалі"
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12.04.2021 19:17 Відповісти
ибо - не хрен шастать!
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12.04.2021 20:12 Відповісти
испытывал на прочность свой сканфандр после аргентинской муки.
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12.04.2021 18:21 Відповісти
Побольше бы таких празднований.
На майские пусть поголовно перестреляют друг друга. И им праздник, и другим приятно.
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12.04.2021 18:22 Відповісти
Настоящий космонавт
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12.04.2021 18:23 Відповісти
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12.04.2021 21:57 Відповісти
Прецедент есть. На 9 мая все кацапы застрелятся?
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12.04.2021 18:23 Відповісти
А ось це дiло я розумiю.
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12.04.2021 18:25 Відповісти
З криками "За Гагаріна!!!" - Улєтєл к нєму в космос!
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12.04.2021 18:24 Відповісти
Эти дебилы по пьяне сами себя перестреляют
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12.04.2021 18:24 Відповісти
ну, а что тут писалось - нахрена ловить тех кто в ОРДЛО палённый шмурдяк гоняли.
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12.04.2021 18:27 Відповісти
Ну молодец же! Всё правильно сделал.
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12.04.2021 18:24 Відповісти
согласен! с почином! его примеру должны последовать и остальные кацапсины
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12.04.2021 21:16 Відповісти
Гагарин одобряет.
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12.04.2021 18:25 Відповісти
выстрелил себе в голову, лишив себя жизни - не верю, в голову ивсё, давай чтоб другой сепар ещё тоже попробовал а то это какая то ошибка
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12.04.2021 18:26 Відповісти
Браво! На БІС!
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12.04.2021 18:26 Відповісти
Зараз з Гагаріним бухають в пеклі разом.
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12.04.2021 18:27 Відповісти
гагарин хлопает в ладоши
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12.04.2021 18:27 Відповісти
Празднуя День космонавтики российский террорист на Донбассе выстрелил себе в голову, - ОТГ "Север" - Цензор.НЕТ 2964 Таку традицію треба підтримати по всьому мордору.
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12.04.2021 18:29 Відповісти
Он хоть успел сказать :-"Поехали".?
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12.04.2021 18:29 Відповісти
и почему только один? какая жаль
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12.04.2021 18:29 Відповісти
В нас кажуть а то шо такого )
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12.04.2021 18:29 Відповісти
Мозг не задет?
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12.04.2021 18:29 Відповісти
Мозг не задет (по причине отсутсвия)...но в результате того что в голове образовалось дырка из нее вытекло все гавно...от того и помер...
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12.04.2021 18:34 Відповісти
Опять набор букаф. Где доказательства?
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12.04.2021 18:32 Відповісти
В распятого мальчика в трусиках ты поверило и без доказательств...а зачем они тебе сейчас??
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12.04.2021 18:35 Відповісти
Там ещё рядом была беременная пенсионерка, ты лаптеногое, ***** своего слушай, да с бутылки не вставай
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12.04.2021 18:47 Відповісти
А выдео ДЕ?
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12.04.2021 18:34 Відповісти
-1
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12.04.2021 18:35 Відповісти
это що,отрицательный лайк?
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12.04.2021 18:45 Відповісти
Это минус один.
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12.04.2021 19:00 Відповісти
мозг не пострадал
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12.04.2021 18:35 Відповісти
как может пострадать то , что отсутствует?
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12.04.2021 18:39 Відповісти
Празднуя День космонавтики российский террорист на Донбассе выстрелил себе в голову, - ОТГ "Север" - Цензор.НЕТ 4399
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12.04.2021 18:37 Відповісти
Хорошо бы с концами, причём всех
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12.04.2021 18:48 Відповісти
Єдино вірне рішення в його житті
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12.04.2021 18:39 Відповісти
так это он тот мальчик?
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12.04.2021 18:40 Відповісти
ще б преЗЕдент отак...
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12.04.2021 18:41 Відповісти
Гагаріна побачить......
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12.04.2021 18:41 Відповісти
Сльозы мишают мне гаварить...
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12.04.2021 18:42 Відповісти
жалко сдохла кацапсина, а ведь мог стать инвалидом и издыхать долго и мучительно отравляя жизнь окружающим кацапсинам


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12.04.2021 18:42 Відповісти
Неужели наконец-то начали украинские снайпера по сепарам работать?
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12.04.2021 18:46 Відповісти
Та не, просто свинособака неосторожно выглянул из окопа, а тут ему солнышко припекло
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12.04.2021 18:50 Відповісти
віднині це моє улюблене свято
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12.04.2021 18:46 Відповісти
Цікаво, що сказав би Корольов про контракт на миття американського туалету на МКС?
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12.04.2021 18:47 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1381515468264013826 В Красноярске тоже отметили День космонавтики
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12.04.2021 18:47 Відповісти
улетел в космос!
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12.04.2021 18:48 Відповісти
Как тебе такое Илон Маск? Обезьян пальнул в пустую голову и уже на Марсе...
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12.04.2021 18:51 Відповісти
Он сказал:"Паехали!". И нажал курок.
Пуля пробила вату на вылет
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12.04.2021 18:51 Відповісти
тільки не курок, а спусковий гачок. Курок - то зовсім інше
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12.04.2021 19:00 Відповісти
Наш с автомата себе очередь пустил и без праздника, забыли наверное
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12.04.2021 18:52 Відповісти
"поехал!" ))
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12.04.2021 18:55 Відповісти
Хоч одна гарна новина за сьогодні,але прикро,що тільки один застрелився,то чому б хоча б штук не з десять
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12.04.2021 18:58 Відповісти
попытался остановить пулю силой своего интелекта, но то ли пуля попалась не та, то ли интелект
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12.04.2021 18:59 Відповісти
Молодец, вот все бы террористы брали с него пример!
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12.04.2021 19:03 Відповісти
какіє ми впєчятлітєльниє...прочитав мій пост, що Гагарін у Космос не літав і кулю собі в лоб...хоча пахвальна...Вєлікій Пачін...
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12.04.2021 19:07 Відповісти
Поехали! На кладбище
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12.04.2021 19:09 Відповісти
Таких Днів їм кожного дня
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12.04.2021 19:13 Відповісти
Празднуя День космонавтики, российский террорист на Донбассе выстрелил себе в голову, - ОТГ "Север" - Цензор.НЕТ 4547
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12.04.2021 19:20 Відповісти
Ну шо?... Молодець...
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12.04.2021 19:22 Відповісти
Нема жодного відео, чи фото...нема жодного свідку його польоту...у що ви вірите????
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12.04.2021 19:52 Відповісти
пущай полетает
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12.04.2021 20:07 Відповісти
Случвйно не Рогозин?
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12.04.2021 20:36 Відповісти
Он сказал поехали и нажал курок... (с)
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12.04.2021 20:39 Відповісти
Было бы все прекрасно, но недавно похожий случай был и у нас
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12.04.2021 20:46 Відповісти
Хорошая новость, вот бы почаще такими новостями, радовали украинцев...
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12.04.2021 20:47 Відповісти
Ну ось,можете ж,коли хочете. Так продовжуйте й далі
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12.04.2021 21:36 Відповісти
побольше бы таких праздников с их самострелами...
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12.04.2021 21:57 Відповісти
Що не міг курва сєлфі зробити під час подіі ??? Парадавалісь би за патцана !)
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12.04.2021 21:59 Відповісти
Празднуя День космонавтики, российский террорист на Донбассе выстрелил себе в голову, - ОТГ "Север" - Цензор.НЕТ 6125
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12.04.2021 22:45 Відповісти
Кстати о птичках..почему не отметили на госуровне...Украина больше не космична держава...южмаш умер...спутники не запускаем?..Королев рузке? ...
Почему не тролим на уровне государства кацапов????!!!
А ну да я забыл в газах путина виден видно слово из 3-х букв и это слово МИР...
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12.04.2021 23:06 Відповісти
Плохо, что этот праздник один раз в год
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12.04.2021 23:32 Відповісти
Новость - супер!!! Радуемся от чистого сердца!!! Побольше таких новостей!
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13.04.2021 00:55 Відповісти
Не слышу радостных воплей из -за поребрика - "можем повторить"
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13.04.2021 04:54 Відповісти
всмысле, "погиб"?! я думал - пуля прошла навылет, жизненно важные органы не повреждены.
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13.04.2021 08:27 Відповісти
Если бы так сделали все террористы во имя своей раиси, нам бы и воевать не пришлось.
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13.04.2021 08:43 Відповісти
 
 