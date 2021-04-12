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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку доби 1 воїн загинув, ворог провів 7 обстрілів і 2 дистанційні мінування, - пресцентр ОС

Від початку доби 1 воїн загинув, ворог провів 7 обстрілів і 2 дистанційні мінування, - пресцентр ОС

Від початку доби зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, з яких 7 обстрілів по позиціях ЗСУ і 2 дистанційні мінування мінами ПОМ-2.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Недалеко від населеного пункту Шуми російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із заборонених мінських домовленостей мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. У передмісті селища Зайцеве ворог зробив обстріл у сторону позицій Збройних Сил України з підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів, а біля населеного пункту Південне - зі стрілецької зброї.

Біля населеного пункту Піски, противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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Внаслідок прицільного обстрілу позицій наших підрозділів збройними формуваннями Російської Федерації, один військовослужбовець ЗСУ зазнав вогнепального кульового поранення, не сумісного з життям.

У напрямку населеного пункту Зайцева, ворог двічі здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Стосовно дій збройних формувань РФ повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Автор: 

обстріл (29052) Донбас (22357) втрати (4439) операція Об’єднаних сил (6725)


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С начала суток 1 воин погиб, враг провел 7 обстрелов и 2 дистанционных минирования, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 2765
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12.04.2021 18:41 Відповісти
С начала суток 1 воин погиб, враг провел 7 обстрелов и 2 дистанционных минирования, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 2904
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12.04.2021 18:42 Відповісти
Вечная и светлая память погибшему........
Пусть покоится с миром.......
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12.04.2021 18:43 Відповісти
R.I.P
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12.04.2021 18:44 Відповісти
наши давали здачи или нет ?
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12.04.2021 18:47 Відповісти
Від початку доби 1 воїн загинув, ворог провів 7 обстрілів і 2 дистанційні мінування, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 6092

...Герої не вмирають!...
Прийми Боже ще одну Душу в свої обійми...
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12.04.2021 18:56 Відповісти
Від початку доби 1 воїн загинув, ворог провів 7 обстрілів і 2 дистанційні мінування, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 432
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12.04.2021 19:10 Відповісти
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....
Від початку доби 1 воїн загинув, ворог провів 7 обстрілів і 2 дистанційні мінування, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 5548
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12.04.2021 20:35 Відповісти
 
 