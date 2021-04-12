Від початку доби 1 воїн загинув, ворог провів 7 обстрілів і 2 дистанційні мінування, - пресцентр ОС
Від початку доби зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, з яких 7 обстрілів по позиціях ЗСУ і 2 дистанційні мінування мінами ПОМ-2.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Недалеко від населеного пункту Шуми російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із заборонених мінських домовленостей мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. У передмісті селища Зайцеве ворог зробив обстріл у сторону позицій Збройних Сил України з підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів, а біля населеного пункту Південне - зі стрілецької зброї.
Біля населеного пункту Піски, противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Внаслідок прицільного обстрілу позицій наших підрозділів збройними формуваннями Російської Федерації, один військовослужбовець ЗСУ зазнав вогнепального кульового поранення, не сумісного з життям.
У напрямку населеного пункту Зайцева, ворог двічі здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.
Стосовно дій збройних формувань РФ повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
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