Участь Януковича у розгляді справи про державну зраду не обов'язкова, - Верховний суд

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду відмовив у визнанні обов’язковою участі президента-втікача Віктора Януковича в судовому засіданні під час касаційного розгляду його справи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба ВС за підсумками судового засідання 12 квітня.

"Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду відмовив у визнанні обов’язковою участі засудженого в судовому засіданні під час касаційного розгляду, мотивуючи це тим, що ВС позбавлений можливості забезпечити його явку, оскільки В. Ф. Янукович перебуває поза межами території України. Суд наголосив, що засуджений за власним бажанням може взяти участь у розгляді цього кримінального провадження", - зазначають у суді.

Крім того, вирішуючи клопотання щодо забезпечення участі засудженого в розгляді кримінального провадження у режимі відеоконференцзвʼязку в порядку міжнародної правової допомоги, ККС ВС також відмовив у його задоволенні, зокрема, вказавши, що під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні РФ раніше вже відмовляла у наданні такої допомоги.

Водночас з метою реалізації процесуальних прав засудженого та з огляду на конкретні обставини цього кримінального провадження Касаційний кримінальний суд запропонував стороні захисту забезпечити участь Януковича під час касаційного розгляду цього кримінального провадження із використанням власних технічних засобів і програмного забезпечення "TrueConf".

Чергове судове засідання у справі Януковича заплановано на 14:00 17 травня 2021 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Набрав чинності вирок Януковичу про 13 років в'язниці, Оболонський райсуд Києва розпорядився його виконати. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва засудив Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду і пособництво у веденні агресивної війни проти України з боку РФ. Такий вирок суд оголосив 24 січня 2019 року. Кримінальне провадження щодо В.Януковича розглядалося за спеціальною (заочною) процедурою через те, що обвинувачений перебуває на території РФ.

Ключовим доказом для суду став лист Януковича Путіну, датований 1 березня 2014 року, в якому він просив ввести в Україну російські війська.

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Водночас суд визнав його невинуватим у пособництві в порушенні територіальної цілісності. Згідно з рішенням суду, обвинувачення не довело, що Янукович був поінформований про кінцеву мету РФ - анексію Автономної Республіки Крим і зміну меж території України.

За державну зраду експрезидента засуджено до 13 років ув'язнення, а за пособництво у веденні агресивної війни - до 12 років. Отже, загальний термін відбування ув'язнення для Януковича становить 13 років. Час відбування терміну має відраховуватися з моменту затримання винуватця.

Під час ухвалення вироку суд врахував те, що Віктор Янукович не має судимості (судимість, яка була в експрезидента, погашена), здобув вищу освіту і не перебуває на обліку в нарколога. Також судді врахували його тривалий і успішний кар'єрний шлях і позитивну характеристику, яку дала підсудному Ганна Герман.

1 березня Оболонський суд направив до апеляційного суду підсумки від адвокатів 6 апеляцій на вирок Януковичу.

За даними Офісу Генерального прокурора, стосовно президента-втікача Віктора Януковича діє друге рішення про заочний арешт, також суд виніс постанову про його затримання для обрання запобіжного заходу.

2 жовтня Київський апеляційний суд залишив в силі вирок Оболонського райсуду. У свою чергу адвокат Януковича Віталій Сердюк повідомив, що рішення Київського апеляційного суду буде оскарженню в Верховному суді.