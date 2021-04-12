Перекидання російських військових до кордонів України триватиме до кінця квітня, - ГУР
Росія вже перекинула до кордонів України та в анексований Крим 16 батальйонно-тактичних груп з мотострілецьких, танкових та повітряно-десантних підрозділів.
Про це заявили в Головному управлінні розвідки українського Міноборони у відповідь на запит BBC News Україна, передає Цензор.НЕТ.
"Починаючи з 18 березня цього року силами та засобами української розвідки відмічаються масштабні заходи з переміщення російських військ з віддалених регіонів до суміжних з Україною районів. За наявною інформацією, перекидання визначених підрозділів має бути завершене до кінця квітня", - йдеться у відповіді ГУР МО.
Там вказують, що до кордонів України та у тимчасово окупований Крим вже перекинули 16 батальйонно-тактичних груп мотострілків, танкістів та десантників з Південного, Західного та Центрального військових округів Росії та "ВДВ РФ".
За розрахунками BBC News Україна, залежно від роду військ, це може означати загальне зосередження 11-14 тис. російських військових.
"Основними місцями збору обрали військові полігони "Погоново" (Воронезька область), "Клинці" (Брянська область), "Опук" та "Ангарський" (обидва - тимчасово окупована АР Крим)", - додають у розвідці.
Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.
Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.
Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.
На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.
Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.
8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.
Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.
Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціативу України підтримали країни-партнери, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання,відмовившись надавати пояснення.
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и придется опять собирать
1. ". Последние пару месяцев Киев только и делал, что наращивал свою военную группировку в Донбассе, стягивал туда танки, артиллерию и прочее тяжёлое вооружение, усиливал её личным составом, объявил мобилизацию в стране, усилил обстрелы позиций ополченцев и мирных населённых пунктов ЛДНР. Коллективный Запад его всячески поддерживал: от срочного звонка президента США Джо Байдена Зеленскому, которому даже разрешили сказать «хозяину» что-то за 6 минут чистого времени, до обещаний завалить оружием и обучить «освободителей Донбасса» при помощи советников и инструкторов из стран-членов НАТО.
Но стоило России в ответ начать перегруппировывать свои войска у границ с Украиной и перебросить какие-то дополнительные части в Крым, как Киев и его союзников сразу попустило"
2. "Путин сказал Меркель, а Козак всей остальной общественности главное - если Украина полезет на Донбасс с целью уничтожить ЛДНР, то Россия ответит и вступится за своих граждан в этом регионе."
3 "В переводе с путаного украинско-военного языка на русский это означает, что Москва усилиями Путина и Козака поставила эскалацию войны в Донбассе на паузу."
Усекли?
Кровавая Украина готовилась напасть (по приказу США естественно) на ОРДЛО, но Путин - победил и в последнюю минуту мощно соравл кровавые планы агрессивной американской военщины.
В итоге- победа и про Навального все забыли.
Россия нашла банку с этими каплями и выпила её залпом до дна !
Результат налицо 😡
Фашист Д. Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України. Але ж і )(уйло коли ще не був фашистом клявся про ненапад на Україну на її Крим. Коли )(уйло і називав питання про напад на Крим провокацією.
Цей - фюрер личакової ********* Путлін в інтерв'ю закордонним ЗМІ відкидав будь яку можливість нападу на Україну і беззастережно визнавав її територіальну цілісність. Дослівно - "Крим не є спірною територією. Росія визнала кордони сьогоднішньої України", - сказав )(уйло в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD в 2008 році. Також він заявляв, що питання, чи збирається Росія розв'язувати конфлікт з Україною, зокрема через Крим, "віддають провокаційним сенсом". А чому 2014р. цей який став фашистом - )(уйло змінив свою клятву, свої погляди і розв'язав криваву окупаційну війну проти України з метою спроб анексії її суверенних територій Криму і Донбасу залишається загадкою, може він кривавий маніяк фашист зійшов з розуму. Невже він кацапський фюрер -маразматик не розуміє що будь-який в світі народ не коли не погодиться з окупацією своїх суверенних територій. Так і мільйони Українців всіма будь-якими засобами і чого б це не коштувало знищать окупанта і звільнять свою рідну Українську землю від лютих ворогів клятих російських фашистів - загарбників, звільнять свою Батьківщину повністю до останнього метра!-
І таку версію знову будуть підтримувати 80% росіян. І на місце здохшого Путіна оберуть нового Царя. Отак і живуть від Царя, до Царя " мірниє, рускіє люді".
Если нет, вот тогда у нас проблемы. Может усилить охрану атомных объектов, чтобы врагу не достались?