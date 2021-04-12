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Новини Агресія Росії проти України
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Перекидання російських військових до кордонів України триватиме до кінця квітня, - ГУР

Перекидання російських військових до кордонів України триватиме до кінця квітня, - ГУР

Росія вже перекинула до кордонів України та в анексований Крим 16 батальйонно-тактичних груп з мотострілецьких, танкових та повітряно-десантних підрозділів.

Про це заявили в Головному управлінні розвідки українського Міноборони у відповідь на запит BBC News Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Починаючи з 18 березня цього року силами та засобами української розвідки відмічаються масштабні заходи з переміщення російських військ з віддалених регіонів до суміжних з Україною районів. За наявною інформацією, перекидання визначених підрозділів має бути завершене до кінця квітня", - йдеться у відповіді ГУР МО.

Там вказують, що до кордонів України та у тимчасово окупований Крим вже перекинули 16 батальйонно-тактичних груп мотострілків, танкістів та десантників з Південного, Західного та Центрального військових округів Росії та "ВДВ РФ".

Читайте також: Зеленський направив запит щодо переговорів з Путіним ще 26 березня, відразу після загибелі чотирьох українських воїнів під Шумами, - Мендель

За розрахунками BBC News Україна, залежно від роду військ, це може означати загальне зосередження 11-14 тис. російських військових.

"Основними місцями збору обрали військові полігони "Погоново" (Воронезька область), "Клинці" (Брянська область), "Опук" та "Ангарський" (обидва - тимчасово окупована АР Крим)", - додають у розвідці.

Також читайте: У Кремлі заявили, що останніми днями жодних запитів від Зеленського на переговори з Путіним не було

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціативу України підтримали країни-партнери, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання,відмовившись надавати пояснення.

Автор: 

Міноборони (7465) розвідка (3880) росія (65934)


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Топ коментарі
+16
Переброска российских войск к границам Украины продлится до конца апреля, - ГУР - Цензор.НЕТ 4247
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12.04.2021 19:17
+15
кацапскі скоти
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12.04.2021 19:24
+12
Руссиш швайн вы не страшные, вы просто жалкие. Ничего никогда хорошего не произвели на свет, только калаш, и то скопировали с немецкого оружия. Все народы давно решают всё миром, и только русня всё продолжает бряцать оружием
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12.04.2021 19:37
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21 го ***** собирался из бункера вылезти с лапшой на уши крепостным. ему до отчёта надо шото делать, шоб о коварности обложивших расеюшку врагов рассказать.
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12.04.2021 19:17 Відповісти
Переброска российских войск к границам Украины продлится до конца апреля, - ГУР - Цензор.НЕТ 4247
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12.04.2021 19:17 Відповісти
кацапскі скоти
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12.04.2021 19:24 Відповісти
Нам потрібно дивитися за цим і... вчитися!!!
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12.04.2021 19:29 Відповісти
Чем дольше, тем больше затраты на воду и жратву.
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12.04.2021 19:31 Відповісти
Это не так работает. Цель создать опорную базу. Чтобы в случае вторжения иметь ресурс под боком для продолжения активных действий. Сейчас Россия накопляет такой ресурс. Как только она его накопит - вторжение станет возможным.
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12.04.2021 19:43 Відповісти
пока они соберут их танчики поржавеют
и придется опять собирать
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12.04.2021 21:18 Відповісти
Весь вопрос в том какие цели ставит перед собой Россия и чего она хочет добиться. Об этом гадают все.
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12.04.2021 19:44 Відповісти
а это невозможно попробуйте в дурдоме спросить психических больных почму они все время сгрызают забор вокруг больницы если он окрашен в красный синий желтый оранжевый цвета а если в зеленый они его не жрут а чего то ждут на вопрос почему не грызете забор психи отвечают мол ждем когда созреет.. так и с Россией путиным маленькое ничтожество человек стоящий одной ногой в могиле по горло у него плескается море крови убиенных все еще хочет доказать миру свою особенность и значимость деспоты и кретины умный в Историю войти не могут вы помните всех идиотов завоевателей навскидку с десяток а их были сотни и тысячи имена которых заплешневели в веках Цивилизации.. власть вот самое страшное у человека если хочешь узнать ИСТИННУЮ СУЩНОСТЬ человека дай ему власть...
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12.04.2021 20:48 Відповісти
Иван Петров,гадают на кофейной гуще,к тому же не все,а дураки и дилетанты! Адекватные люди понимают:раша имеет одну-единственную конкретную цель - уничтожение Украины как государства. А вот о способах,методах и времени достижения этой цели врагом идут дебаты и споры в кругу компетентных людей,и на основании анализа ситуации делаются выводы и ставятся задачи.Так понятно?
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12.04.2021 20:51 Відповісти
Почиитываю я, знаете ли, время от времени "сводки ополчения", и среди тамошних шедевров наткниулся на объяснение Плана Путина по военному шуму у украинских границ:

1. ". Последние пару месяцев Киев только и делал, что наращивал свою военную группировку в Донбассе, стягивал туда танки, артиллерию и прочее тяжёлое вооружение, усиливал её личным составом, объявил мобилизацию в стране, усилил обстрелы позиций ополченцев и мирных населённых пунктов ЛДНР. Коллективный Запад его всячески поддерживал: от срочного звонка президента США Джо Байдена Зеленскому, которому даже разрешили сказать «хозяину» что-то за 6 минут чистого времени, до обещаний завалить оружием и обучить «освободителей Донбасса» при помощи советников и инструкторов из стран-членов НАТО.
Но стоило России в ответ начать перегруппировывать свои войска у границ с Украиной и перебросить какие-то дополнительные части в Крым, как Киев и его союзников сразу попустило"
2. "Путин сказал Меркель, а Козак всей остальной общественности главное - если Украина полезет на Донбасс с целью уничтожить ЛДНР, то Россия ответит и вступится за своих граждан в этом регионе."
3 "В переводе с путаного украинско-военного языка на русский это означает, что Москва усилиями Путина и Козака поставила эскалацию войны в Донбассе на паузу."

Усекли?
Кровавая Украина готовилась напасть (по приказу США естественно) на ОРДЛО, но Путин - победил и в последнюю минуту мощно соравл кровавые планы агрессивной американской военщины.
В итоге- победа и про Навального все забыли.
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13.04.2021 10:21 Відповісти
Руссиш швайн вы не страшные, вы просто жалкие. Ничего никогда хорошего не произвели на свет, только калаш, и то скопировали с немецкого оружия. Все народы давно решают всё миром, и только русня всё продолжает бряцать оружием
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12.04.2021 19:37 Відповісти
После войны Германия по капле выдавливала из себя III Рейх.
Россия нашла банку с этими каплями и выпила её залпом до дна !
Результат налицо 😡
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12.04.2021 19:44 Відповісти

Фашист Д. Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України. Але ж і )(уйло коли ще не був фашистом клявся про ненапад на Україну на її Крим. Коли )(уйло і називав питання про напад на Крим провокацією.
Цей - фюрер личакової ********* Путлін в інтерв'ю закордонним ЗМІ відкидав будь яку можливість нападу на Україну і беззастережно визнавав її територіальну цілісність. Дослівно - "Крим не є спірною територією. Росія визнала кордони сьогоднішньої України", - сказав )(уйло в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD в 2008 році. Також він заявляв, що питання, чи збирається Росія розв'язувати конфлікт з Україною, зокрема через Крим, "віддають провокаційним сенсом". А чому 2014р. цей який став фашистом - )(уйло змінив свою клятву, свої погляди і розв'язав криваву окупаційну війну проти України з метою спроб анексії її суверенних територій Криму і Донбасу залишається загадкою, може він кривавий маніяк фашист зійшов з розуму. Невже він кацапський фюрер -маразматик не розуміє що будь-який в світі народ не коли не погодиться з окупацією своїх суверенних територій. Так і мільйони Українців всіма будь-якими засобами і чого б це не коштувало знищать окупанта і звільнять свою рідну Українську землю від лютих ворогів клятих російських фашистів - загарбників, звільнять свою Батьківщину повністю до останнього метра!-
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12.04.2021 20:14 Відповісти
Потім будуть казати що у тих військах були тільки "хорошіє мірниє люді" просто Путін дав наказ а в них присяга. І "мілиє, душевниє, русскіє мальчішкі" загинули від куль бандерівців.
І таку версію знову будуть підтримувати 80% росіян. І на місце здохшого Путіна оберуть нового Царя. Отак і живуть від Царя, до Царя " мірниє, рускіє люді".
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12.04.2021 20:18 Відповісти
При цьому горілку хлібати тижнями та звезди обмивати та плакати. Це є їх найгарніше заняття.
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13.04.2021 10:20 Відповісти
пробачте "зірки" але це для них дуже ніжно. Нехай буде (пе)звезди.
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13.04.2021 10:22 Відповісти
Самое время быстрыми темпами клепать ракеты для смерчей и нептунов и чем больше тем лучше........
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12.04.2021 20:20 Відповісти
Оборон заказ до сих пор не подписан. За что клепать?
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12.04.2021 21:18 Відповісти
Запад усилил озабоченность? Если да, то я спокоен. Волноваться не о чем.
Если нет, вот тогда у нас проблемы. Может усилить охрану атомных объектов, чтобы врагу не достались?
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12.04.2021 20:38 Відповісти
Отличная возможность китайцам расширить свои границы до Урала)
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12.04.2021 20:45 Відповісти
Мені не відомо,що там дійсно доповідає ГУР,але знаю достеменно: стовідсоткової готовності до війни нема і бути не може! Тому заспокійливі реляції,накшалт "кінець квітня" можуть заспокоїти тільки дебіла! Завдання нашої країни,керівництва та народу:бути готовими до найгіршого щоденно,щохвилинно! Війна вона завжди приходить неочікувано!
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12.04.2021 20:45 Відповісти
Все как обычно: громко кричим, стучим, гремим, материм - все это встреча перед боем. А потом ай..я.я.я.яй. Всегда вас уродов били и гнобили. Хватит греметь своим старым совковым хламом. Уже семь лет гремите. Давайте уже побыстрее. Быстрее вас уродов алкоголических сотрем, глядишь дети и внуки наши поживут счастливо пару веков. Слава Укриїні! Героям слава! Ще рюсссісі побачити які українці добрі, але бувають і злі.
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13.04.2021 10:17 Відповісти
Мене не дуже лякають рюсісі. Мене більше лякає Аваков з Зеленським. Знову буде потрібно зброю у ворога відбирати нагими руками. Тільки вже тоді і ціх і тих виродків вбивати.
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13.04.2021 10:25 Відповісти
Є крапка не повернення. І саме це може Путіна довести до ескалації. Коли він почує що його ніхто не лякається, то тоді у нього не буде виходу як тільки йти уперед. Бо як він відступе, то усі тоді зрозуміють, що він ніхто. І тоді йому кінець, а піде вперед, теж кінець. Це дуже важливо розуміти усім нам.
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13.04.2021 10:32 Відповісти
 
 