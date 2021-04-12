Зеленський: Якщо США бачать Україну в НАТО, то Байден має посприяти її вступу в Альянс не тільки на словах

Президент України Володимир Зеленський очікує від президента США Джо Байдена більшої підтримки у стримуванні російської агресії на Донбасі, а також сподівається, що той посприяє якнайшвидшому вступу України в НАТО.

Про це глава держави сказав журналістам американського телеканалу CNN під час робочого візиту 8-9 квітня на Донбас, повідомляє Цензор.НЕТ.

"США є хорошим другом України, але президент Байден має зробити більше, щоб стримати Росію і допомогти покласти край цьому конфлікту. Більше зброї, більше грошей на боротьбу і, що особливо важливо, більше підтримки для приєднання до НАТО. Якщо США бачать Україну в НАТО, вони мають сказати це прямо і зробити це. Не на словах", - сказав Зеленський.

Як зазначає журналіст CNN, "шанси на вступ України в НАТО невеликі на тлі побоювань, що наближення України до членства в НАТО може спровокувати Москву, а, отже, і більш широкомасштабний конфлікт".

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Як повідомлялося, 6 квітня президент України Володимир Зеленський в розмові з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що вступ України до Північноатлантичного альянсу є єдиним шляхом до закінчення війни на Донбасі.

Водночас, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що вступ України в НАТО погіршить стан із безпекою на Донбасі.