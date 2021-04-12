Зеленський: Якщо США бачать Україну в НАТО, то Байден має посприяти її вступу в Альянс не тільки на словах
Президент України Володимир Зеленський очікує від президента США Джо Байдена більшої підтримки у стримуванні російської агресії на Донбасі, а також сподівається, що той посприяє якнайшвидшому вступу України в НАТО.
Про це глава держави сказав журналістам американського телеканалу CNN під час робочого візиту 8-9 квітня на Донбас, повідомляє Цензор.НЕТ.
"США є хорошим другом України, але президент Байден має зробити більше, щоб стримати Росію і допомогти покласти край цьому конфлікту. Більше зброї, більше грошей на боротьбу і, що особливо важливо, більше підтримки для приєднання до НАТО. Якщо США бачать Україну в НАТО, вони мають сказати це прямо і зробити це. Не на словах", - сказав Зеленський.
Як зазначає журналіст CNN, "шанси на вступ України в НАТО невеликі на тлі побоювань, що наближення України до членства в НАТО може спровокувати Москву, а, отже, і більш широкомасштабний конфлікт".
Як повідомлялося, 6 квітня президент України Володимир Зеленський в розмові з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що вступ України до Північноатлантичного альянсу є єдиним шляхом до закінчення війни на Донбасі.
Водночас, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що вступ України в НАТО погіршить стан із безпекою на Донбасі.
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Іспанський сором.
І я не уявляю)
Бо в мене назріли важливі питання:
Чому Україна ще досі не в НАТО?
Чому моя мама б'є скалкою тата?
Чому так невпинно росте комуналка?
Чому в Єрмака на спині балалайка?
Де наші кредити? Вакцини? Зарплата?
І де Полуботка бочонок із златом?
Товаришу Байден, у мене питання,
Я їх записав тут на аркуші файно:
Чому я не сокіл, чому не літаю?
Чому я дебільні відоси знімаю?
Куди подівався наш ковідний фонд?
Чи правда прибульці встановлюють зонд?
Кто Кенеді вбив? (Можна в лічку отвєтіть.)
І хто найвеличніший лідєр на свєтє?
Мій любчику Байден, є стільки питань:
Чом я не отримав не деньрік вітань?
Чому перемир'я - але гинуть солдати?
Чому я про це не хочу навіть знати?
Чому посадив я в СІЗО патріотів?
Чому я до влади привів ідіотів?
І коли всі запомнять, що я зовсім не лох,
Мені сорок три, і я досі не здох.
Мон шер, монсіньйор, мій величносте Байден,
Чи відповісте на мої ви питання:
Чому, незважаючи повнії ясла,
Ревуть все воли, і вигукують гасла?
Што дєлать? Доколє? І кто віноват?
І як повернути до Бєні "Приват"?
Дрожаща я тварь, ілі право імєю?
І чому народився я під Водолєєм?
Братуха, чувак, ровний пацику Байден,
******** страшно ці ******** питання:
Чому скрізь х.й.ю бачу стомленим оком?
Чому все ще стогне Дніпро наш широкий?
Чому Порошенко сидіти не хоче?
Чому чорні брови та карії очі?
Чому я в Криму весь тоді не загинув?
І коли вже відпустить мене кокаінум?
(с)Володимир Завгородній
-мы к Вам заехали на час,
привет,бонжур, хеллоу
ну ка все вместе уши развесте
лучше по хорошему
хлопайте в ладоши
и музсопровождение в стиле "за роялем опять это"
когда то во времена сталина, в комитет по сталинским премиям, поступила жалоба-просьба одного артиста цирка о присвоении ему премии за какую то роль в кино. Сталин уведомил членов комитета -если народ любит цирк, то это не значит, что балаган -искусство. балаганщики с галантерейщиками "на страже" государства ? Никогда ! скоро увидим развязку.
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Господь Бог - хороший друг України, але він повинен робити більше, аби ми потрапили в Царство Небесне.
[Володимир Зеленський із інтерв'ю CNN]
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сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZUGJZxSDrKuKz-kokJUF3AcpTeQ56yBE4VxHKORqu-SxVTDp82J7oge_WoT4RQE-UG4x_Ym8meNdXfIbjSOJyCucMXB4FA2K-biJYDeyoUu_K3t5qUlKxZf1cVMEhCy0pQ&__tn__=-]C%2CP-R
Dmitriy Korneychuk .
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Многие сейчас задаются вопросом: с чем связано хамское поведение Зеленского-Ермака по отношению к Байдену, к чему хамские заявления, что США что-то должны?
Все просто. Зеленский хочет спровоцировать скандал, чтобы получить формальную возможность не вводить санкции и не возбуждать уголовные дела против своего «папика» Коломойского, как требует Вашингтон.