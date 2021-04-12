Блінкен обговорив із генсеком НАТО Столтенбергом ситуацію на кордоні РФ і України, - Держдепартамент США
Держсекретар США Ентоні Блінкен під час телефонної розмови з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом обговорив ситуацію на кордоні Росії й України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Блінкен і Столтенберг обговорили багато тем, зокрема термінову необхідність того, щоб Росія припинила агресивне нарощування військової присутності вздовж кордону з Україною і в окупованому Криму", - сказано в заяві Держдепартаменту США.
Держсекретар США і генсек НАТО також обговорили ситуацію в Афганістані і плани щодо майбутнього саміту альянсу.
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https://twitter.com/shcherbininainn Інна Щер https://twitter.com/shcherbininainn @shcherbininainn https://twitter.com/shcherbininainn/status/1381559197884690432 5 ч
росія оголосила комплексну мобілізацію
через "загрозу проти рф"
з 1 березня до 3 серпня 2021 року
А от для участі у програмах НАТО і підтримка союзника, на часі. Так само, як статус партнера США поза НАТО. Саме він досяжний для України вже зараз. Питання лише в бажанні з боку зелених його отримати.