Блінкен обговорив із генсеком НАТО Столтенбергом ситуацію на кордоні РФ і України, - Держдепартамент США

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час телефонної розмови з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом обговорив ситуацію на кордоні Росії й України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Блінкен і Столтенберг обговорили багато тем, зокрема термінову необхідність того, щоб Росія припинила агресивне нарощування військової присутності вздовж кордону з Україною і в окупованому Криму", - сказано в заяві Держдепартаменту США.

Держсекретар США і генсек НАТО також обговорили ситуацію в Афганістані і плани щодо майбутнього саміту альянсу.

Читайте також: Росія нестиме відповідальність за свої дії, - Держдеп США