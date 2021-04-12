УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9266 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
2 268 8

Блінкен обговорив із генсеком НАТО Столтенбергом ситуацію на кордоні РФ і України, - Держдепартамент США

Блінкен обговорив із генсеком НАТО Столтенбергом ситуацію на кордоні РФ і України, - Держдепартамент США

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час телефонної розмови з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом обговорив ситуацію на кордоні Росії й України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Блінкен і Столтенберг обговорили багато тем, зокрема термінову необхідність того, щоб Росія припинила агресивне нарощування військової присутності вздовж кордону з Україною і в окупованому Криму", - сказано в заяві Держдепартаменту США.

Держсекретар США і генсек НАТО також обговорили ситуацію в Афганістані і плани щодо майбутнього саміту альянсу.

Читайте також: Росія нестиме відповідальність за свої дії, - Держдеп США

Автор: 

Держдепартамент США (1648) НАТО (6518) Столтенберг Єнс (1596) Блінкен Ентоні (1157)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Блинкен обсудил с генсеком НАТО Столтенбергом ситуацию на границе РФ и Украины, - Госдепартамент США - Цензор.НЕТ 875
показати весь коментар
12.04.2021 19:29 Відповісти
https://twitter.com/shcherbininainn

https://twitter.com/shcherbininainn Інна Щер https://twitter.com/shcherbininainn @shcherbininainn https://twitter.com/shcherbininainn/status/1381559197884690432 5 ч

росія оголосила комплексну мобілізацію
через "загрозу проти рф"
з 1 березня до 3 серпня 2021 року

Блинкен обсудил с генсеком НАТО Столтенбергом ситуацию на границе РФ и Украины, - Госдепартамент США - Цензор.НЕТ 8251
показати весь коментар
12.04.2021 19:38 Відповісти
Все гиены-военкоры срочно заброшены в ОРДЛО. Операция Глейвиц вступает в свою заключительную стадию. Готовится какая-то громадная провокация. Не забывайте,что для того, чтобы придти к власти в России, Путин и Патрушев взорвали несколько домов с сотнями спящих российских граждан.- Andrei Piontkovsky (@apiontkovsky) https://twitter.com/apiontkovsky/status/1381603554637545472?ref_src=twsrc%5Etfw April 12, 2021
показати весь коментар
12.04.2021 19:32 Відповісти
От шо Зелений Гетьман робе.Зеля не зупиняйся!!!!
показати весь коментар
12.04.2021 19:33 Відповісти
Вава! Досить грати в піддавки!
показати весь коментар
12.04.2021 19:34 Відповісти
САМОЕ ВРЕМЯ ПРИНЯТЬ УКРАИНУ И ГРУЗИЮ В НАТО
показати весь коментар
12.04.2021 20:06 Відповісти
Не час. На шляху до НАТО Україна може вирішити власні проблеми. І через загрози подолати власні біди. Для майбутнього нації тернистий шлях більш сприятливий, аніж тепла ванна.
А от для участі у програмах НАТО і підтримка союзника, на часі. Так само, як статус партнера США поза НАТО. Саме він досяжний для України вже зараз. Питання лише в бажанні з боку зелених його отримати.
показати весь коментар
12.04.2021 21:50 Відповісти
Согласно Устава НАТО, все страны-члены альянса должны дать согласие на прием нового члена. Есть вопросы к Франции, Германии , Венгрии и Нидерланды .
показати весь коментар
12.04.2021 20:29 Відповісти
 
 