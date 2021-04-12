Нардеп "ЄС" Ар'єв подав у НАБУ й Офіс генпрокурора заяви щодо обставин викрадення Чауса

Народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар'єв подав заяви про злочини в НАБУ і Офіс генпрокурора щодо обставин викрадення з території Молдови судді Миколи Чауса.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Історія з викраденням судді Чауса з Молдови загрожує грандіозним міжнародним скандалом. Все більше підтверджень, що суддю-хабарника (якого після 22 квітня Молдова з високою вирогідністю видала би Україні) викрали і вивезли в Україну працівники Головного управління розвідки Міноборони і зараз чекають поки з нього зійдуть сліди насильства та готують до якихось заяв", - зазначає Володимир Ар'єв.

Народний депутат підкреслює: що б тепер не заявив Чаус, це буде наслідком тиску і прямого примусу.

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"Мало того, справа проти Чауса тепер під загрозою зриву через викрадення, яке розбило всю правову процедуру. Тому цей аргумент може стати пряником для хабарника. Та яке відношення до судді-корупціонера має військова розвідка? Хто розробив "операцію", яку миттєво розкрили молдовські поліцейські і журналісти? Хто фінансував це? Хто віддавав наказ розвідникам, яких вже здали і засвітили? З усім цим низькопробним шпигунським водевілем мають розібратися правоохоронні органи", - переконаний Ар'єв.

"Серіали закінчились, ситуація в Україні і особливо на східних кордонах, далека від кіношної, а на Банковій пишуть сценарії, які можуть коштувати державі репутації, особливо в такий час. Тому направив в НАБУ і генпрокуратуру відповідні заяви про злочини посадових осіб. Побачимо, чи матимуть сміливість розібратись", - резюмує Ар'єв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Викраденням Чауса Україна повторила дії РФ проти Скрипаля в Солсбері. Найближчими днями ми побачимо якісь його "свідчення", - нардепка "ЄС" Сюмар

Нагадаємо, що 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України і 12 вересня 2016 року він був оголошений у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови, де перебуває до сьогодні. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.

4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Детальніше про ситуацію з суддею Чаусом читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова: "Викрадення судді Чауса співробітниками ГУР МО: скандал у Молдові задля дискредитації Бурби і вагнергейту".