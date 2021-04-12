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Новини
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Нардеп "ЄС" Ар'єв подав у НАБУ й Офіс генпрокурора заяви щодо обставин викрадення Чауса

Нардеп

Народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар'єв подав заяви про злочини в НАБУ і Офіс генпрокурора щодо обставин викрадення з території Молдови судді Миколи Чауса.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Історія з викраденням судді Чауса з Молдови загрожує грандіозним міжнародним скандалом. Все більше підтверджень, що суддю-хабарника (якого після 22 квітня Молдова з високою вирогідністю видала би Україні) викрали і вивезли в Україну працівники Головного управління розвідки Міноборони і зараз чекають поки з нього зійдуть сліди насильства та готують до якихось заяв", - зазначає Володимир Ар'єв.

Народний депутат підкреслює: що б тепер не заявив Чаус, це буде наслідком тиску і прямого примусу.

Читайте також: "Це провокація російських спецслужб", - ГУР Міноборони заперечує причетність до викрадення Чауса

"Мало того, справа проти Чауса тепер під загрозою зриву через викрадення, яке розбило всю правову процедуру. Тому цей аргумент може стати пряником для хабарника. Та яке відношення до судді-корупціонера має військова розвідка? Хто розробив "операцію", яку миттєво розкрили молдовські поліцейські і журналісти? Хто фінансував це? Хто віддавав наказ розвідникам, яких вже здали і засвітили? З усім цим низькопробним шпигунським водевілем мають розібратися правоохоронні органи", - переконаний Ар'єв.

"Серіали закінчились, ситуація в Україні і особливо на східних кордонах, далека від кіношної, а на Банковій пишуть сценарії, які можуть коштувати державі репутації, особливо в такий час. Тому направив в НАБУ і генпрокуратуру відповідні заяви про злочини посадових осіб. Побачимо, чи матимуть сміливість розібратись", - резюмує Ар'єв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Викраденням Чауса Україна повторила дії РФ проти Скрипаля в Солсбері. Найближчими днями ми побачимо якісь його "свідчення", - нардепка "ЄС" Сюмар

Нардеп ЄС Арєв подав у НАБУ й Офіс генпрокурора заяви щодо обставин викрадення Чауса 01

Нагадаємо, що 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України і 12 вересня 2016 року він був оголошений у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови, де перебуває до сьогодні. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.

4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Детальніше про ситуацію з суддею Чаусом читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова: "Викрадення судді Чауса співробітниками ГУР МО: скандал у Молдові задля дискредитації Бурби і вагнергейту".

Автор: 

Ар’єв Володимир (320) Чаус Микола (327) Європейська Солідарність (1089)


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Топ коментарі
+14
Зюзика будут судить за каждый день его *************.
А какой ущерб Украине от придурка зелёного.
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12.04.2021 19:48
+12
Такое чувство, что он поставил целью - рассорить со всеми, до кого дотянется своими ручонками.
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12.04.2021 19:53
+5
Эти козлы подставили Санду. У нее и так хватает проблем с их Парламентом. Произошло это вскоре после ее визита в Киев. Свинью подложили знатную.
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12.04.2021 20:31
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Зюзика будут судить за каждый день его *************.
А какой ущерб Украине от придурка зелёного.
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12.04.2021 19:48 Відповісти
Такое чувство, что он поставил целью - рассорить со всеми, до кого дотянется своими ручонками.
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12.04.2021 19:53 Відповісти
чавеса нельзя было трогать ато ?
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12.04.2021 20:24 Відповісти
Для начала наверное нужно определиться, где мы жить хотим. В правовом государстве или непонятно где, по образцу кацапстана. Если первое - то нельзя. Его и так должны были в скором времени передать Украине, а вот зачем его выкрали, где он сейчас и для чего это было сделано - большой вопрос. При этом ОПГ хранит уже который день молчание, словно ничего не произошло.
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12.04.2021 20:28 Відповісти
это не чувство, а одно из конкретных заданий, которые оно выполняет за хороший гонорар...
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12.04.2021 20:28 Відповісти
Эти козлы подставили Санду. У нее и так хватает проблем с их Парламентом. Произошло это вскоре после ее визита в Киев. Свинью подложили знатную.
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12.04.2021 20:31 Відповісти
так они и Украину подставляют... бизнес у них такой...
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12.04.2021 20:34 Відповісти
Живем сейчас в каком-то искаженном измерении.
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12.04.2021 20:35 Відповісти
ЗАЗЕРКАЛЬЕ...
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12.04.2021 21:00 Відповісти
Неправильно... Це йому таку мету поставили... Він нічого не вирішує... Лише "озвучує"...
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12.04.2021 21:55 Відповісти
Думаю его собственный мир полностью соответствует тому, что он озвучивает. Такой же убогий. Но кол-во скандалов уже напрягает. Не хотелось бы услышать завтра от тех же стран Балтии, какое моральное право имеет украинская власть рассчитывать на поддержку, если даже в вопросе отказа закупки электрики с Беларуси, Нелох показал им комбинацию из трех пальцев, проигнорировав выступление Науседы в Раде. Вообще никакой реакции, словно и не было сказанного.
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12.04.2021 22:12 Відповісти
свыню тоже
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12.04.2021 21:22 Відповісти
на всех надо поставить цену за доставку в Украину, вот тогда скандал и будет, когда все заговорят.
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12.04.2021 20:17 Відповісти
Тепер Зеленому Йолопу залишається лише одне-віддати наказ на ліквідацію Чавуса.Україна не збідніє-одним чавусом менше,або більше.У проКурватурі,серед суддяк та мусорян Рюкзакяна таких чавусів явна більшість.
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12.04.2021 20:29 Відповісти
Я так понимаю, что один из похитителей (грушник) проходил границу под своими реальными документами?! Отсюда и связь с Украиной.
Какой смысл в этом выкрадывании Чауса для Украины я так и не понял, т.к его отдали бы полюбэ, только чуть позже. Может кто то спецом засветился, чтобы отвести внимание и подставить другую сторону. Это надо быть полностью дебилом, работая там, зная нюансы, совершать такое и рассчитывать на что, после этого?
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12.04.2021 20:35 Відповісти
Машина атташе засветилась на камере.
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12.04.2021 20:36 Відповісти
На днях буде фільм про провалену операцію з вагінуравцями.
І тут дерьмак скаже: небіло такий операції, відіте оні даже чмошного чавеса украсть не смоглі
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12.04.2021 20:43 Відповісти
а при чем здесь кино?
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12.04.2021 20:47 Відповісти
а ти фільм про Хобіта не дивився? Класно там Гендальф їх ?
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12.04.2021 21:00 Відповісти
ключове в тому гевалті шоколадного глашатая це те, що всі свідчення Чауса проти колишнього міністра уряду Януковича, зрадники будуть піддавати критиці та сумніву через підконтрольні пропагандистські ресурси.
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12.04.2021 20:59 Відповісти
Где заявление Арьева на вывоз Чауса в Молдову?
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12.04.2021 21:01 Відповісти
ты его прозевал пока на бутылке сидел
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12.04.2021 21:44 Відповісти
а навіщо ви сидите на пляшці?
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13.04.2021 09:35 Відповісти
Коррупция, беззаконие, узурпация власти, наглость, брехня и непрофессионализм---я перечислила все досягнення зеленых ублюдков?
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12.04.2021 21:03 Відповісти
Нет наверное....... список там гнусностей длиннее.
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12.04.2021 22:14 Відповісти
Ух ты пухты, абизянки с ес. Ты погляди, Ани (ЕС) Абиспокоились о ЗАКОНЕ Может макаки с ЕС и их сектанты, чисто случайно, вдруг, не знали, но игорный бизнес в Украине был запрещен (внезапно !!!) , что совершенно не мешало функционировать упоямянутым сатанинским учереждения. Отсюда вывод - 5 ЛЕТ (ПЯТЬ Карл !!!) у нас правили ИЛИ дураки, или продажнные коррупционеры. Судя по налоговым декларациям - Не дураки.
Ну а теперь, очередная ЕС-макака пытается отмазать взяточника. НАМ, глубоко пофиг КАК вернут в Украину сбежавшего взяточника - хоть по частям в сумках. Эта тварь должна сидеть. Вы немощные уже показали "результат" - сидите и обтекайте
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12.04.2021 21:15 Відповісти
чего ты так возбудился, набутылочник?
обидно стало, что макают криворогого шлимазла в его собственного гуано вместе с его собственной ОПой?
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12.04.2021 21:46 Відповісти
Ты где-то увидел от меня хвалебные оды про зекоманду? Вы ЕС тупо и бездарно обо..сь. Все 5 лет упорно делали ВСЕ что можно и нельзя чтоб победил кто-то другой лишь не великий пЭцьо и его гоп-стоп команда. И причин было тысячи
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12.04.2021 22:42 Відповісти
Что-то тебя на кретинизм потянуло. Наверное, к дождям...
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12.04.2021 21:47 Відповісти
Тяжелый случай........ А что, Чауса уже показали в наручниках? Или никак не доходит, что его просто выкрали с территории суверенной страны в неизвестном направлении?
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12.04.2021 22:16 Відповісти
Ах если бы ВЫ (боты) умели читать В статье ЕСнутого сказано, цитирую "подтверждений похитили и вывезли в Украину работники Главного управления разведки Минобороны".
Тоесть 1. НЕТ доказательств что похитили, 2. Вывезли.
Дэпутану от ЕС на сборе сектантов это сказали (с документами) или КАК? Может письмо пришло с подробным отчетом?
В конце-концов пусть предоставит доказательства. А вот факты про свинарчука-гладковского есть (какой там был свиночолый гецьман? великий "воен").
А пока вы боты агритесь не туда где надо.
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12.04.2021 22:40 Відповісти
Увы и ах, доказательств выше крыши. Включая официальное заявление МВД Молдовы. Что касается Гладковского, то там всё очень забавно, бо придется кажется Бигусу раскошелиться на 2 млн по иску старшего Гладковского. Интересно..... то, что ему заплатили хватит или нет. Да, кстати....... если привязывать Порошенко к Гладковским, то наверное логично будет и Нелоха подвязать ко всем зашкварам его окружения, начиная с "убитого" брата Ермака со взятками за назначения и заканчивая свежим в оборонке скандалом с закупкой снарядов из Чехии. Ах, если бы Вы лично могли не только читать. .
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12.04.2021 23:05 Відповісти
Ну и вишенка на торте https://censor.net/ru/resonance/3258552/pohischenie_sudi_chausa_sotrudnikami_gur_mo_skandal_v_moldove_radi_diskreditatsii_burby_i_vagnergeyita
В сети уже не только от МВД, но и заявление от депутата Парламента есть, там парламентскую комиссию создали. Скандал еще впереди, только набирает обороты.
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12.04.2021 23:18 Відповісти
А если не один орган не работает ?
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12.04.2021 22:43 Відповісти
у сладчайших подгорает.
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13.04.2021 04:36 Відповісти
головне у поданні заявм - не вийти на саміх себе!
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13.04.2021 09:24 Відповісти
 
 