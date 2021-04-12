В діях обраного нардепом Аксьонова, який організовував у 2014-му "референдум" у Новодонецьку, Офіс генпрокурора не бачить злочину, - нардеп "Голосу" Бобровська

Офіс генерального прокурора не побачив складу злочину в діях переможця виборів на окрузі №50 у Донецькій області Андрія Аксьонова, який у 2014 році допомагав організовувати у Новодонецьку так званий "референдум".

Про це повідомила в фейсбуці народна депутатка партії "Голос" Соломія Бобровська, інформує Цензор.НЕТ.

"Прийшла відповідь на моє звернення про відкриття кримінальної справи проти новообраного нардепа Аксьонова. У 2014 році він був селищним головою Новодонецька й організував "референдум" про приєднання до т.зв. "ДНР". ... Заступник Венедіктової мені відповів, що ознак кримінального злочину, вчиненого Аксьоновим немає. Хоча разом зі зверненням я надала необхідні докази", - написала Бобровська.

За даними нардепа "Голосу", Андрій Аксьонов також отримав паспорт РФ і втік до окупованого Криму, а потім до Німеччини, але потім повернувся.

"Крім того, ОГП зіпхнув частково відповідальність на СБУ, мовляв, вони вже відкривали справу, проте доказів проти Аксьонова не знайшли. Чекаємо відповідь від СБУ, ще до виборів вони зверталися до ЦВК з інформацією, що в Аксьонова є подвійне громадянство, проте цю інформацію в ЦВК проігнорували", - додала Бобровська.

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Нагадуємо, 28 березня відбулися проміжні вибори народних депутатів в одномандатних виборчих округах №50 (Донецька область) і №87 (Івано-Франківська область).

Аксьонов - уродженець Донецької області, з 2015 року є мером м.Добропілля. За даними ЗМІ, Аксьонов виїжджав до окупованого Криму, де отримав паспорт громадянина РФ. Пізніше його звинувачували в підробці документів і розтраті майна, а потім оголосили в розшук; він проходив лікування в Німеччині, в 2019 році повернувся в Україну, після чого був відсторонений від посади міського голови, але в 2020 році знову переобрався на цей пост.

Глава СБУ Іван Баканов зазначив, що спецслужби збирають інформацію про Андрія Аксьонова.



