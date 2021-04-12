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В діях обраного нардепом Аксьонова, який організовував у 2014-му "референдум" у Новодонецьку, Офіс генпрокурора не бачить злочину, - нардеп "Голосу" Бобровська

В діях обраного нардепом Аксьонова, який організовував у 2014-му

Офіс генерального прокурора не побачив складу злочину в діях переможця виборів на окрузі №50 у Донецькій області Андрія Аксьонова, який у 2014 році допомагав організовувати у Новодонецьку так званий "референдум".

Про це повідомила в фейсбуці народна депутатка партії "Голос" Соломія Бобровська, інформує Цензор.НЕТ.

"Прийшла відповідь на моє звернення про відкриття кримінальної справи проти новообраного нардепа Аксьонова. У 2014 році він був селищним головою Новодонецька й організував "референдум" про приєднання до т.зв. "ДНР". ... Заступник Венедіктової мені відповів, що ознак кримінального злочину, вчиненого Аксьоновим немає. Хоча разом зі зверненням я надала необхідні докази", - написала Бобровська.

За даними нардепа "Голосу", Андрій Аксьонов також отримав паспорт РФ і втік до окупованого Криму, а потім до Німеччини, але потім повернувся.

"Крім того, ОГП зіпхнув частково відповідальність на СБУ, мовляв, вони вже відкривали справу, проте доказів проти Аксьонова не знайшли. Чекаємо відповідь від СБУ, ще до виборів вони зверталися до ЦВК з інформацією, що в Аксьонова є подвійне громадянство, проте цю інформацію в ЦВК проігнорували", - додала Бобровська.

Читайте також: ЦВК визнала Аксьонова обраним народним депутатом по округу №50 на Донеччині

Нагадуємо, 28 березня відбулися проміжні вибори народних депутатів в одномандатних виборчих округах №50 (Донецька область) і №87 (Івано-Франківська область).

Аксьонов - уродженець Донецької області, з 2015 року є мером м.Добропілля. За даними ЗМІ, Аксьонов виїжджав до окупованого Криму, де отримав паспорт громадянина РФ. Пізніше його звинувачували в підробці документів і розтраті майна, а потім оголосили в розшук; він проходив лікування в Німеччині, в 2019 році повернувся в Україну, після чого був відсторонений від посади міського голови, але в 2020 році знову переобрався на цей пост.

Глава СБУ Іван Баканов зазначив, що спецслужби збирають інформацію про Андрія Аксьонова.

В діях обраного нардепом Аксьонова, який організовував у 2014-му референдум у Новодонецьку, Офіс генпрокурора не бачить злочину, - нардеп Голосу Бобровська 01
В діях обраного нардепом Аксьонова, який організовував у 2014-му референдум у Новодонецьку, Офіс генпрокурора не бачить злочину, - нардеп Голосу Бобровська 02

Автор: 

СБУ (12933) Бобровська Соломія (50) Аксьонов Андрій (21) Офіс Генпрокурора (3273)


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Топ коментарі
+28
Придет время,осудят и КатароОманского ишака и мразь-прокуроршк и прочих Зе-тварей.
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12.04.2021 19:52
+20
зе дно
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12.04.2021 19:53
+16
Всё очень просто - в Украине СБУ нет . Если бы было , то тогда в 14 - м ничего бы не было .
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12.04.2021 19:55
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Придет время,осудят и КатароОманского ишака и мразь-прокуроршк и прочих Зе-тварей.
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12.04.2021 19:52 Відповісти
А чи дочекаємося? Тут бачу, тут на бачу, а тут *жирноє пятно*. Майже (С)
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12.04.2021 20:37 Відповісти
зе дно
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12.04.2021 19:53 Відповісти
Это ещё и украинский главнокомандующий накануне нападения русских - он преступления не видит и не увидит никогда.
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12.04.2021 20:46 Відповісти
Всё очень просто - в Украине СБУ нет . Если бы было , то тогда в 14 - м ничего бы не было .
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12.04.2021 19:55 Відповісти
что в 14м, что в 21м все сбу прорашистское
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12.04.2021 20:15 Відповісти
А може заспiваем
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12.04.2021 19:58 Відповісти
Надо ссылку на статью сохранить.
Буду показывать ее тем, кто рассказывает, как они будут гражданское население из ОРДЛО депортировать.
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12.04.2021 19:59 Відповісти
Так, они, своих не трогают... Это очевидно...
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12.04.2021 20:02 Відповісти
зебіли на сусідній гілці біснуються, мовляв, все це "https://censor.net/ru/comments/locate/3259233/01921462-d4c4-7195-876e-41c05d797681"
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12.04.2021 20:14 Відповісти
тогда, пусть подскажут - куда мне явиться за гонораром? беру любой валютой, даже шоколадками)))...
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12.04.2021 20:24 Відповісти
Неужели венедикта не заслужила до сих пор браслеты она так старается, а Зе обхобит ее стороной, это неправильно, не справедливо.
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12.04.2021 20:07 Відповісти
Офис презЕдента нужно отправить на экскурсию в Горловку!
Могу жилье предоставить
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12.04.2021 20:12 Відповісти
чому цей виродок ще не за гратами? Венедіктову на мило, продажна тварь!
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12.04.2021 20:21 Відповісти
МАлАдиє риги при владі. Антимайданівці- підкацапники.
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12.04.2021 20:24 Відповісти
Сенцова приговорили к 20 годам строгого режима.
Это суды и прокуратура показывает, что даже палачи из изоляции будет при них амнистированы.
ватные гниды ждущие путина.
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12.04.2021 20:28 Відповісти
Капец......😡
Ау, Ваня Баканов........
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12.04.2021 20:29 Відповісти
В діях обраного нардепом Аксьонова, який організовував у 2014-му "референдум" у Новодонецькому, Офіс генпрокурора не бачить злочину, - нардеп "Голосу" Бобровська - Цензор.НЕТ 8944
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12.04.2021 20:42 Відповісти
Так ото ж......
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12.04.2021 20:47 Відповісти
В діях обраного нардепом Аксьонова, який організовував у 2014-му "референдум" у Новодонецькому, Офіс генпрокурора не бачить злочину, - нардеп "Голосу" Бобровська - Цензор.НЕТ 9016
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12.04.2021 22:23 Відповісти
время ах..тєльних зелених історій
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12.04.2021 20:40 Відповісти
А чем зебил от этого аксенова отличается?

Так же в московии в 14 году кантовался, рассказывал про "адиннарот"и тогда и сейчас там прибыльный бизнес имеет, налоги кацапам платит, квартирку в Крыму прикупил ПОСЛЕ окупации-коммуналку исправно платит и ничего плохого в этом не видит..
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12.04.2021 20:58 Відповісти
8й год войны, меняются президенты, главы спецслужб, а они не видят преступления.
Ничего, будем искать зрячих.
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12.04.2021 21:06 Відповісти
ДУРДОМ . В ДЕПУТАТАХ , крім пятої колони кремля -ОПЗЖ тепер відверті сепари
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12.04.2021 21:11 Відповісти
Ребята ,но не будет государства. Никак!
Эта территория готовится для других.
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12.04.2021 21:30 Відповісти
Це так портнов сказав?
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12.04.2021 21:44 Відповісти
бид ло донецкое, их градами обстреливают а они за этих мразей опять голосуют, просто утырки, ничего в этой стране хорошего не будет
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12.04.2021 21:49 Відповісти
як несподівано....
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12.04.2021 21:57 Відповісти
В действиях избранного нардепом Аксенова, организовывавшего в 2014-м "референдум" в Новодонецком, Офис генпрокурора не видит преступления - а мы ещё удивляемся ПОЧЕМУ украинцев убивают каждый день

Майдан 2 потерпел сокрушительное поражение в феврале 2014г
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12.04.2021 22:04 Відповісти
Прокуроры пособники преступников.
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12.04.2021 23:14 Відповісти
Це така хвороба очей, в народі про неї кажуть "повилазило".
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13.04.2021 06:47 Відповісти
У генпрокурора два ошейника - президентский и вице-президента. Ещё ни один не дал команду фас
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13.04.2021 10:46 Відповісти
І не дивно. Що ж ця ***** може бачити, коли у неї очі ****** обшиті?
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13.04.2021 11:08 Відповісти
*** це *******, ця країна знищить себе сама, і ***** з *********** не потрібно мати зі сходу!
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13.04.2021 11:12 Відповісти
 
 