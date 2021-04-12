На Одещині на хабарі 6,5 тис. дол затримали начальника відділення територіального центру Міноборони Дутчака, - Нацполіція. ФОТО

В Одеській області правоохоронці затримали на хабарі начальника одного з відділень територіального центру Міністерства оборони України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Офіцер налагодив схему вимагання та отримання хабарів від громадян за допомогу в запобіганні призову до лав Збройних Сил України.

Сьогодні, 12 квітня, фігуранта затримали відразу після отримання 6000 доларів як другої частини від обумовленої суми хабаря. Раніше правоохоронці задокументували факт отримання зловмисником ще 500 доларів - першої частини неправомірної вигоди.

Вирішується питання про повідомлення затриманому підозри за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

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"Триває війна, біля кордону Росія збирає сили вторгнення. А 12 квітня поліція затримала під час передачі хабаря офіцера Збройних сил, начальника відділення призову Чорноморського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Міноборони України Олександра Івановича Дутчака, 1994 року народження. А на фронті загинув під російським вогнем 24-річний Ярослав Карлійчук ... Дутчак же в цей час, на думку слідства, вимагав гроші від призовника, який хотів ухилитися від проходження строкової служби. Із громадянина Л. офіцер вимагав 6500 доларів - величезна сума, видно, що ллється кров і загроза великої війни дозволила підняти ставки", - повідомив пізніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він зазначив, що, за даними слідства, 8 квітня Дутчак отримав першу частину хабаря - 500 доларів, а 12 квітня його було затримано під час одержання 6000.

"Просто не вкладається в голові, як можна брати хабарі у формі армії, в той самий день, коли з новин дивляться очі загиблих ... Та з огляду на обстановку цей процес має стати показовим, як же така людина може взагалі бути причетною до комплектування армії? Дутчака затримали співробітники управління стратегічних розслідувань НПУ в Одеській області, Головне слідче управління НПУ і Головна військова прокуратура, можна лише їм подякувати, але я сподіваюся, що в ході слідства їм також вдасться встановити, хто саме призначив 26-річного офіцера на цю посаду, хто був його начальником і яка міра його причетності до цієї ганебної справи. Сподіваюся, Олександр Дутчак на суді детально розповість про те, що трапилося", - резюмував журналіст.