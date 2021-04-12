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Новини Агресія Росії проти України Хабарники
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На Одещині на хабарі 6,5 тис. дол затримали начальника відділення територіального центру Міноборони Дутчака, - Нацполіція. ФОТО

В Одеській області правоохоронці затримали на хабарі начальника одного з відділень територіального центру Міністерства оборони України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

На Одещині на хабарі 6,5 тис. дол затримали начальника відділення територіального центру Міноборони Дутчака, - Нацполіція 01

Офіцер налагодив схему вимагання та отримання хабарів від громадян за допомогу в запобіганні призову до лав Збройних Сил України.

На Одещині на хабарі 6,5 тис. дол затримали начальника відділення територіального центру Міноборони Дутчака, - Нацполіція 02

Сьогодні, 12 квітня, фігуранта затримали відразу після отримання 6000 доларів як другої частини від обумовленої суми хабаря. Раніше правоохоронці задокументували факт отримання зловмисником ще 500 доларів - першої частини неправомірної вигоди.

На Одещині на хабарі 6,5 тис. дол затримали начальника відділення територіального центру Міноборони Дутчака, - Нацполіція 03

Вирішується питання про повідомлення затриманому підозри за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

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"Триває війна, біля кордону Росія збирає сили вторгнення. А 12 квітня поліція затримала під час передачі хабаря офіцера Збройних сил, начальника відділення призову Чорноморського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Міноборони України Олександра Івановича Дутчака, 1994 року народження. А на фронті загинув під російським вогнем 24-річний Ярослав Карлійчук ... Дутчак же в цей час, на думку слідства, вимагав гроші від призовника, який хотів ухилитися від проходження строкової служби. Із громадянина Л. офіцер вимагав 6500 доларів - величезна сума, видно, що ллється кров і загроза великої війни дозволила підняти ставки", - повідомив пізніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він зазначив, що, за даними слідства, 8 квітня Дутчак отримав першу частину хабаря - 500 доларів, а 12 квітня його було затримано під час одержання 6000.

"Просто не вкладається в голові, як можна брати хабарі у формі армії, в той самий день, коли з новин дивляться очі загиблих ... Та з огляду на обстановку цей процес має стати показовим, як же така людина може взагалі бути причетною до комплектування армії? Дутчака затримали співробітники управління стратегічних розслідувань НПУ в Одеській області, Головне слідче управління НПУ і Головна військова прокуратура, можна лише їм подякувати, але я сподіваюся, що в ході слідства їм також вдасться встановити, хто саме призначив 26-річного офіцера на цю посаду, хто був його начальником і яка міра його причетності до цієї ганебної справи. Сподіваюся, Олександр Дутчак на суді детально розповість про те, що трапилося", - резюмував журналіст.

Автор: 

хабар (4729) Одеська область (3283) Нацполіція (15264) військкомат (432) Бутусов Юрій (3613)


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Топ коментарі
+7
Вот и очередной ответ на вопрос Нелоха "а пААчиму мы до сих пор не в НАТО?"
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12.04.2021 20:14
+7
Это мелочь. Ответ там похлеще. Как можно включать страну в НАТО, когда из ОП сливают информацию по спецоперации и когда военный атташе завязан по уши в похищении человека из соседней страны. А то - мелкий взяточник.
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12.04.2021 20:21
+5
много должностей продается , навскидку , на гсм попасть - плати , на склад - плати , место потише и подальше - плати , а если с гарантией - то вдвойне , и все перечисленное , с возможностю отбить хотяб раз
отсутствие наказания ( как и везде по стране ) - порождает беззаконие
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12.04.2021 21:12
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Новиє ліца для внуків стараються
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12.04.2021 19:50 Відповісти
Получается, они берут деньги как в случаях желания призваться в армию, так и берут за непризыв.
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12.04.2021 19:52 Відповісти
а ты в какой стране живешь ? и за отпуск - сотку в день
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12.04.2021 20:14 Відповісти
казнить тварь
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12.04.2021 19:54 Відповісти
Из молодых да ранний
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12.04.2021 19:55 Відповісти
дурачок старлєй.
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12.04.2021 20:02 Відповісти
это не офицер , а шакал - предатель , он четко знает че никакого уголовного дела против него не будет
система которую выстроили при овоще , когда берут и за призыв , и за не призыв , никуда не делась , и никто ее искоренять не хочет
шакаленок вымогал такие суммы только с разрешения вышестоящего командира ( или командиров ) , всем вышестоящим надо неполное служебное ( понимаю че такого не будет )
такие предатели подрывают обороноспособность страны , почитает пост мама - и отправит сына за кордон , и будет права
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12.04.2021 20:12 Відповісти
Вот и очередной ответ на вопрос Нелоха "а пААчиму мы до сих пор не в НАТО?"
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12.04.2021 20:14 Відповісти
Это мелочь. Ответ там похлеще. Как можно включать страну в НАТО, когда из ОП сливают информацию по спецоперации и когда военный атташе завязан по уши в похищении человека из соседней страны. А то - мелкий взяточник.
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12.04.2021 20:21 Відповісти
Салямчик! Да подобных ответов - вагон и маленькая тележка. Моника просто работает на публику.
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12.04.2021 20:30 Відповісти
Приветики. У нас страна живет под гаслом - ни дня без зашквара.
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12.04.2021 20:33 Відповісти
а ******** этого чмошника,чего замазали?
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12.04.2021 20:29 Відповісти
это за что 6000 штук зелени дают???
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12.04.2021 20:35 Відповісти
много должностей продается , навскидку , на гсм попасть - плати , на склад - плати , место потише и подальше - плати , а если с гарантией - то вдвойне , и все перечисленное , с возможностю отбить хотяб раз
отсутствие наказания ( как и везде по стране ) - порождает беззаконие
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12.04.2021 21:12 Відповісти
та это понятно..но врожде штуцер хотели..ну да ладно.. хотел бы поделится, продавали машину от фирмы, потребовали справку с военкомата, а ее и не ставили в 2008 м, короче..военком, молодой пацан, сделал справку за 15 мин, не взяв ни копейки, улыбнулся и сказал не нарушайте..я был в легком ступоре..честно!)
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12.04.2021 21:22 Відповісти
Байден гад! Не хочет брать всех этих коррупционеров в НАТО. Ох и падлюка.
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12.04.2021 20:49 Відповісти
А хіба військові це ментівська парафія?
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12.04.2021 20:51 Відповісти
Власть сама создала условия чтоб чиновники брали взятки...Если мажор не хочет служить в армии а его заставляют это делать.В таких случаях нужно установить таксу 6000 баксов в казну государства и гуляй вальсом...
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12.04.2021 20:54 Відповісти
С мажора надо брать не менее 100 тыс.$ и это для него мелочи.
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12.04.2021 21:44 Відповісти
Начальник отделения территориального центра Минобороны? Под залог!!!
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13.04.2021 07:36 Відповісти
До чого ця показуха? Ніхто не знає, що у нас твориться з т.з. "призивом?" Так варто би вивести на вулицю і поставити до стіни всіх без виключення воєнкомів, їх замів і замів замів! До Армії ідуть патріотично налаштовані хлопці і ті, що не мають чим відкупитися у таких "офіцерів" та ще "офіцерів" у білих халатах.
Єдиний позитив і найголовніший - у тому, що такі сикуни, котрі "косять" і відкупляються від служби - небезпечні, продажні і шмаркаті на фронті нах. не потрібні із зеленськими включно.
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13.04.2021 10:23 Відповісти
 
 