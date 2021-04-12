Терористи ОРДЛО стягують техніку до лінії розмежування, - директор Східної правозахисної групи Ястребова

Скупчення військової техніки спостерігається не тільки на російсько-українському кордоні, також незаконні збройні формування стягують техніку до лінії розмежування.

Про це в ефірі Громадського радіо заявила виконавча директорка Східної правозахисної групи Віра Ястребова, передає Цензор.НЕТ.

Переганяють її вночі, для цього незаконні збройні формування зробили жорсткішою комендантську годину, щоб місцеві жителі не бачили переміщення техніки.

"Нові особи без шевронів, але нові люди у маленьких містечках, їх дуже видно і чутно за акцентом. Зрозуміло, що це новий віськовий контингент", — зазначила Віра Ястребова.

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Вона додала: "Техніка переміщується по декілька одиниць вночі. Цей процес триває постійно. Він почався більш жваво з кінця січня, тобто, ми розуміємо, скільки їм за цей час вдалося у цих підготовках досягти "успіхів". Ми раніше заявляли і давали такі прогнози, що у квітні буде можливе загострення".

Зазначимо, що співзасновник Східної правозахисної групи Павло Лисянський повідомив про те, що на окупованих територіях Луганської та Донецької областей НЗФ почали вилучати авто у їхніх власників.

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