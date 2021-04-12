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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
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Терористи ОРДЛО стягують техніку до лінії розмежування, - директор Східної правозахисної групи Ястребова

Терористи ОРДЛО стягують техніку до лінії розмежування, - директор Східної правозахисної групи Ястребова

Скупчення військової техніки спостерігається не тільки на російсько-українському кордоні, також незаконні збройні формування стягують техніку до лінії розмежування.

Про це в ефірі Громадського радіо заявила виконавча директорка Східної правозахисної групи Віра Ястребова, передає Цензор.НЕТ.

Переганяють її вночі, для цього незаконні збройні формування зробили жорсткішою комендантську годину, щоб місцеві жителі не бачили переміщення техніки.

"Нові особи без шевронів, але нові люди у маленьких містечках, їх дуже видно і чутно за акцентом. Зрозуміло, що це новий віськовий контингент", — зазначила Віра Ястребова.

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Вона додала: "Техніка переміщується по декілька одиниць вночі. Цей процес триває постійно. Він почався більш жваво з кінця січня, тобто, ми розуміємо, скільки їм за цей час вдалося у цих підготовках досягти "успіхів". Ми раніше заявляли і давали такі прогнози, що у квітні буде можливе загострення".

Зазначимо, що співзасновник Східної правозахисної групи Павло Лисянський повідомив про те, що на окупованих територіях Луганської та Донецької областей НЗФ почали вилучати авто у їхніх власників.

Нагадуємо, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

Автор: 

правозахисники (377) Донбас (22357) найманці рф (2064)


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Топ коментарі
+11
Первое и главное - никакая дипломатия не заставит Россию вернуть ОРДЛО. Просто потому что эта щука имеет специфическое строение зубов. Внутрь проходит, обратно не выходит. Клыки загнуты назад. Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье… смело вносите ОРДЛО в список. При выполнении любых условий, формул Штайнмайера, планов Мореля - армия РФ никуда не уйдет. Молдова прошла этот путь, все выполнила и попросила в том году Кремль забрать войска из Приднестровья. В ответ получила выражение недоумения. И на этом все.
Второе - Москве мало уже захваченного. Из кусочков двух областей не слепишь "Новороссию", как из отходов жизнедеятельности конфетку. Плюс, не решена главная задача - ликвидация независимой Украины или демонтаж крупного независимого государства у своих границ до приемлемых управляемых кусочков.
Вывод? Кремль не остановится, пока не решит эти задачи. Прямая военная агрессия, информационная война, финансовые и энергетические рычаги - в ход пойдет все. И наступление на любом участке может начаться завтра, через месяц, через год или через три. Но оно начнется. Не обманывайте себя и не зажмуривайтесь - это плохо заканчивается. Они полезут дальше.

Кирилл Сазонов
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12.04.2021 20:24
+11
Террористы ОРДЛО стягивают технику к линии разграничения, - директор Восточной правозащитной группы Ястребова - Цензор.НЕТ 1528
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12.04.2021 20:35
+7
Макарыч уже почистил, Я спокоен.
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12.04.2021 20:10
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Нам остается только ждать и чистить кулемет. Плюс мне хочется верить, что наш Генштаб всё-таки не ловит ворон и не будет подставлять наши части под первый удар.
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12.04.2021 20:01 Відповісти
Макарыч уже почистил, Я спокоен.
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12.04.2021 20:10 Відповісти
Террористы ОРДЛО стягивают технику к линии разграничения, - директор Восточной правозащитной группы Ястребова - Цензор.НЕТ 2277

...
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12.04.2021 20:21 Відповісти
макарыч свой партбилет почистил
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12.04.2021 20:47 Відповісти
Кацапские твари и прокацапапские прихвостни решили приблизить день своей смерти.
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12.04.2021 20:19 Відповісти
а ведь по 2 атомные бимбочки даже грязные или закладка заряды по радио или с таймером... могли бы привести за 1 минуту Рашу вместе с Ху..лом до тямы....грязная бомба по сути нейтронная радиус гриба 50 кв. км. ударное кольцо 150 км.. зона радиации 100 км... на 500 лет... и все вопросы что такое Донбасс и ватники исчез бы на тысячелетия мнес кажут мол я деспот и убийца а я бы лично привел бы взрыватель в действие на кону не только Украина это будет лишь репетицией нападения Путина на Европу.. оно дебэльне не остановиться они же какой год орут можем повторить взятие Берлина а это на минутку 3 Мировая и ПОСЛЕДНЯЯ ВОЙНА те кто выживут проживут не долго кто выживет не зависимо где находится получат целый букет прелести.... радиация ядерная зима катастрофы цунами землетрясения и генетические мутации... и вот вам весы с такими чашами и разными причинами и следствием...
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12.04.2021 20:57 Відповісти
****-ть
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12.04.2021 20:05 Відповісти
а зеля сдал отвел все ключевые позиции, чтобы сепарам легче наступать было
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12.04.2021 20:14 Відповісти
І наказав провести розмінування, загороджувальних мінних полів.
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12.04.2021 21:00 Відповісти
Плюс відвести назад важку техніку і артилерію, видно буде "заманювати" в аеропорти Дніпра і Харківа.
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13.04.2021 06:52 Відповісти
Наступление запланированно на 22 июня пол четвертого ночью.
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12.04.2021 20:19 Відповісти
а между прочим...дата круглая - 80 годков....рашка любит юбилеи и олимпиады...
(шоб ей пусто было)
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12.04.2021 20:25 Відповісти
если 22 го, то сразу символически уравняют себя с адиком. и в мир войдёт теперь, как "вероломное нападение фашисткой параши, наследницы адиковой германии". возможно, 21 апреля, день рождения маринованного володьки и выступление ***** для крепостных, будет предпромывкой мозгов кацапни, с рассказом о ужасах которые творит Украина. а вот под скрепное 9 мая, могут и мракобесие закатать за дидов накатив и с криками "повторим пабеду!". тем более на 1е мая могут организовать гляйвиц, в "ответ" на который 9го оббухавшись полезть могут.
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12.04.2021 21:02 Відповісти
у ***** кукуха поехамши...оно может себя кем угодно возомнить хоть адиком хоть ёськой...
(тем более поговаривают инсультик был...правая ручечка дулю не скрутит уже...не слушается)
а у адика какая ручечка трепыхалась? ну так для статистики )))
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12.04.2021 21:07 Відповісти
элемент его шизы канешно нужно учитывать тоже ))) у трепыхающейся ручки с шевелящими пальчиками есть такое погоняло, как "деньги считает" ) за правую ручечку мона и согласиться, по косвенно постоянно наблюдаемым часах на правой руке )) левой застёгивает )) в правой может и правда моторики нет не только на часы застегнуть, но уже и на элементарную дулю скрутить )
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12.04.2021 21:21 Відповісти
Очень переживаю об этом... Куда же мы будем этот мусор с РФ закапывать? Не переживайте, все будет у нас хорошо. Как говорила одна знакомая: если придут окупанты, то я им пирожков с ядом на готовлю... Украину не победить!
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12.04.2021 20:21 Відповісти
Первое и главное - никакая дипломатия не заставит Россию вернуть ОРДЛО. Просто потому что эта щука имеет специфическое строение зубов. Внутрь проходит, обратно не выходит. Клыки загнуты назад. Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье… смело вносите ОРДЛО в список. При выполнении любых условий, формул Штайнмайера, планов Мореля - армия РФ никуда не уйдет. Молдова прошла этот путь, все выполнила и попросила в том году Кремль забрать войска из Приднестровья. В ответ получила выражение недоумения. И на этом все.
Второе - Москве мало уже захваченного. Из кусочков двух областей не слепишь "Новороссию", как из отходов жизнедеятельности конфетку. Плюс, не решена главная задача - ликвидация независимой Украины или демонтаж крупного независимого государства у своих границ до приемлемых управляемых кусочков.
Вывод? Кремль не остановится, пока не решит эти задачи. Прямая военная агрессия, информационная война, финансовые и энергетические рычаги - в ход пойдет все. И наступление на любом участке может начаться завтра, через месяц, через год или через три. Но оно начнется. Не обманывайте себя и не зажмуривайтесь - это плохо заканчивается. Они полезут дальше.

Кирилл Сазонов
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12.04.2021 20:24 Відповісти
Будет большая война и Америка не поможет и Украина ее проиграет.
Почему ?
Потому что во власти Украины предатели , которых выбрали сами украинцы .
Вот так
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12.04.2021 20:30 Відповісти
большая не будет зеля стразу сдаст всю територию
под минск 4
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12.04.2021 20:46 Відповісти
ПОШЕЛ НА ***
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12.04.2021 21:01 Відповісти
Террористы ОРДЛО стягивают технику к линии разграничения, - директор Восточной правозащитной группы Ястребова - Цензор.НЕТ 1528
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12.04.2021 20:35 Відповісти
Доложите об этом ***********. Пусть начинает )(уйлу в рельсу звонить........, а Йуля шМендель нам потом доложит......
А если серьезно, то не здоровая фигня может быть......
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12.04.2021 20:38 Відповісти
Ослаблять двумя твитами всех победит. Вот увидите.
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12.04.2021 21:02 Відповісти
Точно.....совсем забыла о «силе» твитов ....
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12.04.2021 21:04 Відповісти
а наш рембак досі намагається путіну дозвонитися та ще раз паоглибше в очко зазирнути
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12.04.2021 20:41 Відповісти
СКОЛЬКО РАЗВЕЛОСЬ КОНСТАТАТОРОВ.
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12.04.2021 21:02 Відповісти
Что-то ОБСЕ молчит.
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12.04.2021 21:06 Відповісти
Террористы ОРДЛО стягивают технику к линии разграничения, - директор Восточной правозащитной группы Ястребова - Цензор.НЕТ 2083
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12.04.2021 21:47 Відповісти
Ми знаємо кому персонально потрібно сказати "дякую" молотком в голову в випадку неготовності армії захистити Україну.
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13.04.2021 00:35 Відповісти
 
 