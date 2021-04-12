Терористи ОРДЛО стягують техніку до лінії розмежування, - директор Східної правозахисної групи Ястребова
Скупчення військової техніки спостерігається не тільки на російсько-українському кордоні, також незаконні збройні формування стягують техніку до лінії розмежування.
Про це в ефірі Громадського радіо заявила виконавча директорка Східної правозахисної групи Віра Ястребова, передає Цензор.НЕТ.
Переганяють її вночі, для цього незаконні збройні формування зробили жорсткішою комендантську годину, щоб місцеві жителі не бачили переміщення техніки.
"Нові особи без шевронів, але нові люди у маленьких містечках, їх дуже видно і чутно за акцентом. Зрозуміло, що це новий віськовий контингент", — зазначила Віра Ястребова.
Вона додала: "Техніка переміщується по декілька одиниць вночі. Цей процес триває постійно. Він почався більш жваво з кінця січня, тобто, ми розуміємо, скільки їм за цей час вдалося у цих підготовках досягти "успіхів". Ми раніше заявляли і давали такі прогнози, що у квітні буде можливе загострення".
Зазначимо, що співзасновник Східної правозахисної групи Павло Лисянський повідомив про те, що на окупованих територіях Луганської та Донецької областей НЗФ почали вилучати авто у їхніх власників.
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(шоб ей пусто было)
(тем более поговаривают инсультик был...правая ручечка дулю не скрутит уже...не слушается)
а у адика какая ручечка трепыхалась? ну так для статистики )))
Второе - Москве мало уже захваченного. Из кусочков двух областей не слепишь "Новороссию", как из отходов жизнедеятельности конфетку. Плюс, не решена главная задача - ликвидация независимой Украины или демонтаж крупного независимого государства у своих границ до приемлемых управляемых кусочков.
Вывод? Кремль не остановится, пока не решит эти задачи. Прямая военная агрессия, информационная война, финансовые и энергетические рычаги - в ход пойдет все. И наступление на любом участке может начаться завтра, через месяц, через год или через три. Но оно начнется. Не обманывайте себя и не зажмуривайтесь - это плохо заканчивается. Они полезут дальше.
Кирилл Сазонов
Почему ?
Потому что во власти Украины предатели , которых выбрали сами украинцы .
Вот так
под минск 4
А если серьезно, то не здоровая фигня может быть......