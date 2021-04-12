Будинок Уткіна не мав статусу пам'ятки, але був в історичному центрі - знесення повинні були узгодити з Мінкультом, - КМДА

Будинок Уткіна у Києві, який знесли 10 квітня, не мав статусу пам’ятки, і, відповідно, не перебуває на обліку у державному реєстрі нерухомих пам’яток України.

Про це розповіла в ефірі Громадського радіо радниця з комунікацій Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Ірина Золотар, інформує Цензор.НЕТ.

"Будівля відноситься до рядової фонової забудови, яка була створена у так званому цегляному стилі. Дуже важливо, що будинок Уткіна був розташований у межах історичного ареалу міста Києва. І, відповідно діючого законодавства, а саме Закону України про охорону культурної спадщини, та саме до повноважень Міністерства культури належать повноваження погодження проєктів містобудівних, архітектурних, будь-яких інших перетворень, земляних робіт у межах історичних ареалів населених пунктів", — сказала Золотар.

Вона додала, що саме до повноважень Мінкульту належить надання дозволів на проведення робіт на таких територіях.

Нагадаємо, у центральній частині Києва забудовник зніс історичний будинок Уткіна. 120-річний будинок на вулиці Петлюри, 29 у Києві почали зносити 10 квітня. Замість колишнього прибуткового будинку збираються побудувати 26-поверховий ЖК "‎Апарт-готель Times".

Відомості про цей факт 10 квітня 2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального злочину, передбаченого ст. 356 КК України (самоправство).