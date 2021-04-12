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Будинок Уткіна не мав статусу пам'ятки, але був в історичному центрі - знесення повинні були узгодити з Мінкультом, - КМДА

Будинок Уткіна не мав статусу пам'ятки, але був в історичному центрі - знесення повинні були узгодити з Мінкультом, - КМДА

Будинок Уткіна у Києві, який знесли 10 квітня, не мав статусу пам’ятки, і, відповідно, не перебуває на обліку у державному реєстрі нерухомих пам’яток України.

Про це розповіла в ефірі Громадського радіо радниця з комунікацій Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Ірина Золотар, інформує Цензор.НЕТ.

"Будівля відноситься до рядової фонової забудови, яка була створена у так званому цегляному стилі. Дуже важливо, що будинок Уткіна був розташований у межах історичного ареалу міста Києва. І, відповідно діючого законодавства, а саме Закону України про охорону культурної спадщини, та саме до повноважень Міністерства культури належать повноваження погодження проєктів містобудівних, архітектурних, будь-яких інших перетворень, земляних робіт у межах історичних ареалів населених пунктів", — сказала Золотар.

Вона додала, що саме до повноважень Мінкульту належить надання дозволів на проведення робіт на таких територіях.

Нагадаємо, у центральній частині Києва забудовник зніс історичний будинок Уткіна. 120-річний будинок на вулиці Петлюри, 29 у Києві почали зносити 10 квітня. Замість колишнього прибуткового будинку збираються побудувати 26-поверховий ЖК "‎Апарт-готель Times".

Відомості про цей факт 10 квітня 2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального злочину, передбаченого ст. 356 КК України (самоправство).

Автор: 

історія (1071) КМДА (2379) Київ (19639) Міністерство культури (762) знесення (104)


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Топ коментарі
+10
Вы сейчас серьезно говорите?
а давайте снесем "Дом с химерами" и втулим 25 этажей скворечников для богатых
ибо все равно Вам и мне не жить (чисто с материальных вопросов) в том будущем офигительно дорогом доме, который построят на месте маленького исторического... более того там может и не быть жилого фонда, а будет какая-то развлекаловка или офисы... так что все равно придется сидеть в норах и смотреть на блестящий небоскреб, портящий панораму исторического центра
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12.04.2021 20:46
+8
меня интересует Киев, а те кто строит где-то, они не уничтожают историю. Хочешь строить современное в столице, сноси хрущевки, работы хватит на столетие а не лезь в исторический центр.
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12.04.2021 20:46
+7
неа... ты глядеть будешь на апарт-отель из своей конуры на месте исторического дома. Архитектором которого был Александр Вербицкий более 120-лет тому в стиле неоренессанс. Который принадлежал Уткину, купцу второй гильдии.
Белых перестоял, первую мировую, вторую пережил, комуняки не тронули.... а такие как ты вот, любители бабла и стекла снесли...
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12.04.2021 21:00
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Ну і ?? Україна , це країна повної безвідповідальності !!!)))
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12.04.2021 20:31 Відповісти
а шо имеет? место под застройку? да? и шо построите? бездушный однотипный стеклянный стакан или бетонную коробочку?...для исторического центра важен дух истории и "классическая музыка застывшей архитектуры"... а не стекляшки и коробки...
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12.04.2021 20:34 Відповісти
Вы сейчас серьезно говорите?
а давайте снесем "Дом с химерами" и втулим 25 этажей скворечников для богатых
ибо все равно Вам и мне не жить (чисто с материальных вопросов) в том будущем офигительно дорогом доме, который построят на месте маленького исторического... более того там может и не быть жилого фонда, а будет какая-то развлекаловка или офисы... так что все равно придется сидеть в норах и смотреть на блестящий небоскреб, портящий панораму исторического центра
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12.04.2021 20:46 Відповісти
неа... ты глядеть будешь на апарт-отель из своей конуры на месте исторического дома. Архитектором которого был Александр Вербицкий более 120-лет тому в стиле неоренессанс. Который принадлежал Уткину, купцу второй гильдии.
Белых перестоял, первую мировую, вторую пережил, комуняки не тронули.... а такие как ты вот, любители бабла и стекла снесли...
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12.04.2021 21:00 Відповісти
Действительно - какая разница?....
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12.04.2021 20:53 Відповісти
- Ну, прям не дают покоя застройщикам, этим чудотворцам, старинные постройки и лесо-парковые зоны, какая-то мания превратить Киев беспорядочные стеклянно-бетонные трущобы. Видимо они свято верят в свои архитектурные таланты. Просто какое-то повальное жлобство и безвкусица.
- И конечно же возникает вопрос, о том за что прожерают бюджетные деньги, наши с вами граждане-налогоплатильщики, армия всяких контролирующих органов, которые не видят далее свего кармана.
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12.04.2021 20:39 Відповісти
Ну там таке хіба в селах, де циганські барони живуть, а так більшість власників 3-поверхових хатинок у Карпатах були в Європі і будують в польському/чеському стилі...
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12.04.2021 20:45 Відповісти
меня интересует Киев, а те кто строит где-то, они не уничтожают историю. Хочешь строить современное в столице, сноси хрущевки, работы хватит на столетие а не лезь в исторический центр.
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12.04.2021 20:46 Відповісти
тримай, знадобиться

Дом Уткина не имел статуса памятника, но находился в историческом центре - снос должны были согласовать с Минкультом, - КГГА - Цензор.НЕТ 8478
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12.04.2021 20:51 Відповісти
С таким высококультурным меером Киев превращается в жалкий отстой.
Дороги не расширяются. Автомобили ставить некуда. Город ожидает тяжелый колаппс инородного управления.
Выбиратели Киличка - это ВАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!
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12.04.2021 20:42 Відповісти
а ты сам какого роду-племени с такой фамилией?
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12.04.2021 21:56 Відповісти
Если вы желаете задавать вопросы - представьтесь. Аль не научен?
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12.04.2021 22:17 Відповісти
За него проголосовало всего 15 % киевлян
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12.04.2021 21:59 Відповісти
Найцікавіше, що будинок не був занедбаною розвалюхою - років 7-8 тому його капітально відреставрували - оновили фасад, перекрили дах, поставили нові вікна і двері... Досить акуратно виглядав він. І там якийсь офіс був.
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12.04.2021 20:47 Відповісти
Демонтаж, згідно кошторису, коштує дорожче, чим будівництво.
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12.04.2021 20:57 Відповісти
Тому, що при цьому йдуть ремонтні кофіцієнти в кошторисі. Особливо вони високі, коли будівля на рас ремонту експлуатується.
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12.04.2021 21:00 Відповісти
ну снесли... то и хрен с ним... меня волнует не дом уткина - купчишки 2 гильдии... меня волнует новая постройка, чтоб она не давлела над вокзалом, гармонично вписывалась в архитектуру района.
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12.04.2021 20:55 Відповісти
А вы приглядитесь к єтому дому. Вас в архитектуре ничего не удивило?
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12.04.2021 21:08 Відповісти
по вашему совету присмотрелся... как на конец 19 века, еще и купецкий... домишко довольно простецкий... может зрение плохое и чего то не увидел. просветите.
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12.04.2021 21:15 Відповісти
Обратите внимание на усиление правой и левой части дома. Это не было архитектурным изыском. Это для надстройки, в виде купола. Дома с куполами еще сохранились в Киеве...
Так вот, смею утверждать, что подавляющая часть домов в Киеве строились именно с куполами! И купола эти имели некоторое назначение.
Но я уверен - вас не интересуют эти детали. Я уверен, что и закон Бойля-Мариотта вам неведом. Наследие предков Киевлян вас не интересует.
Это как предположение, не как попытка оскорбить... Попытайтесь логично опровергнуть мои догадки...
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12.04.2021 22:27 Відповісти
ваше воспаленное воображение увидело купола, может галлюцинация?... которіх там не просматривется априори, левая и правая пилястры украшали фасад, бессомненно, купола можно только дофантазировать, спекулируя ценностью этой груды, уже кирпича... приплести еще закон Гей-Люссака, суть которого вам неизвестен, но могли про него слышать... или что то еще, возможно любую хрень, не имеющие никакого влияния и отношения до купеческого дома...
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12.04.2021 23:06 Відповісти
А по существу вы способны чего-то написать? Хотя бы одну логичную законченную мысль?
У Меня Есть основания полагать про расчет дома на купол. Но вас это не интересует. Поверхностное отношение к серьёзным вопросам выдаёт...
Всё, хватит. Вы - не интересны.
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12.04.2021 23:12 Відповісти
куполами на хижинах и бараках занимайтесь..., не отвлекайтесь на дискуссии...
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12.04.2021 23:17 Відповісти
Супер! І КГГА нє прі дєлах! Хоч саме вони дають дозвіл, після дозволу ДАБІ, на виконання робіт.
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12.04.2021 20:56 Відповісти
Казки дідуся Панаса. Без домовленності з керівництвом мерії на знос будинку ніхто б не наважився.
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12.04.2021 21:13 Відповісти
так они и согласовали с ничтожеством ткаченко сумму на майские праздники.
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12.04.2021 21:14 Відповісти
Гоша, с мозгами дружишь? при чем тут Ткаченко? дом не был архитектурным памятником и наследием.
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12.04.2021 21:17 Відповісти
Ну так чего не согласовали, уважаемая? Или вы в КГГА не знаете, что в Киеве делается? Тогда пора менять!
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12.04.2021 21:30 Відповісти
И чё там будет? Очереднйо бизнес-центр, что бы пустовал во время карантинов?
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12.04.2021 21:37 Відповісти
Жалкие алчные ничтожества. Как можно было снести историческое здание. Жаль что в 1917 году до власти дорвались кухаркины дети, и сейчас их ушлые правнуки.
А вообще в Европе отстроили в преднем виде даже Дрезден который к 45 году был полностью разбомблен. Было бы желание отстроить в прежнем виде, а остальное- повод.
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12.04.2021 21:42 Відповісти
Был дом Уткина, теперь будет дом Виталькина
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12.04.2021 21:58 Відповісти
Выбрали жлоба-шестерку Кличка мером - жрите. Был город Киев, будет село Кличківня. Чума на его семью.
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12.04.2021 21:58 Відповісти
Выглядело очень прилично
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12.04.2021 22:01 Відповісти
Мінкульт - це міністерство культури? Чиєї? шоу квартал ніколи не мало до української культури жодного стосунку, це тупе дебільне нікчемне жлобстке вульгарне шоу, розраховане на совко бидло масу та їх спосіб життя і мислення.
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13.04.2021 00:01 Відповісти
"снос должны были согласовать с Минкультом"

Пассажир поезда спрашивает проводника:
- Извините, в тамбуре курить можно?
- Ни в коем случае!
- А, почему бычки валяются?
- А они не спрашивали.
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13.04.2021 00:04 Відповісти
 
 