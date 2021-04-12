Будинок Уткіна не мав статусу пам'ятки, але був в історичному центрі - знесення повинні були узгодити з Мінкультом, - КМДА
Будинок Уткіна у Києві, який знесли 10 квітня, не мав статусу пам’ятки, і, відповідно, не перебуває на обліку у державному реєстрі нерухомих пам’яток України.
Про це розповіла в ефірі Громадського радіо радниця з комунікацій Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Ірина Золотар, інформує Цензор.НЕТ.
"Будівля відноситься до рядової фонової забудови, яка була створена у так званому цегляному стилі. Дуже важливо, що будинок Уткіна був розташований у межах історичного ареалу міста Києва. І, відповідно діючого законодавства, а саме Закону України про охорону культурної спадщини, та саме до повноважень Міністерства культури належать повноваження погодження проєктів містобудівних, архітектурних, будь-яких інших перетворень, земляних робіт у межах історичних ареалів населених пунктів", — сказала Золотар.
Вона додала, що саме до повноважень Мінкульту належить надання дозволів на проведення робіт на таких територіях.
Нагадаємо, у центральній частині Києва забудовник зніс історичний будинок Уткіна. 120-річний будинок на вулиці Петлюри, 29 у Києві почали зносити 10 квітня. Замість колишнього прибуткового будинку збираються побудувати 26-поверховий ЖК "Апарт-готель Times".
Відомості про цей факт 10 квітня 2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального злочину, передбаченого ст. 356 КК України (самоправство).
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а давайте снесем "Дом с химерами" и втулим 25 этажей скворечников для богатых
ибо все равно Вам и мне не жить (чисто с материальных вопросов) в том будущем офигительно дорогом доме, который построят на месте маленького исторического... более того там может и не быть жилого фонда, а будет какая-то развлекаловка или офисы... так что все равно придется сидеть в норах и смотреть на блестящий небоскреб, портящий панораму исторического центра
Белых перестоял, первую мировую, вторую пережил, комуняки не тронули.... а такие как ты вот, любители бабла и стекла снесли...
- И конечно же возникает вопрос, о том за что прожерают бюджетные деньги, наши с вами граждане-налогоплатильщики, армия всяких контролирующих органов, которые не видят далее свего кармана.
Дороги не расширяются. Автомобили ставить некуда. Город ожидает тяжелый колаппс инородного управления.
Выбиратели Киличка - это ВАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!
Так вот, смею утверждать, что подавляющая часть домов в Киеве строились именно с куполами! И купола эти имели некоторое назначение.
Но я уверен - вас не интересуют эти детали. Я уверен, что и закон Бойля-Мариотта вам неведом. Наследие предков Киевлян вас не интересует.
Это как предположение, не как попытка оскорбить... Попытайтесь логично опровергнуть мои догадки...
У Меня Есть основания полагать про расчет дома на купол. Но вас это не интересует. Поверхностное отношение к серьёзным вопросам выдаёт...
Всё, хватит. Вы - не интересны.
А вообще в Европе отстроили в преднем виде даже Дрезден который к 45 году был полностью разбомблен. Было бы желание отстроить в прежнем виде, а остальное- повод.
Пассажир поезда спрашивает проводника:
- Извините, в тамбуре курить можно?
- Ни в коем случае!
- А, почему бычки валяются?
- А они не спрашивали.