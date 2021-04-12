Тупицький і Касмінін втратили статус суддів з 27 березня, рішення КС до цієї дати з їхньою участю перегляду не підлягають, - Веніславський
Скасування президентом Володимиром Зеленським указу про призначення суддями Олександра Тупицького та Олександра Касмініна не ставить під сумнів ті рішення КСУ, де є їхні підписи.
Про це заявив представник президента у Конституційному суді України, народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Україна 24.
Як зазначив Веніславський, діяльність Тупицького і Касмініна в КСУ "явно шкодить інтересам національної безпеки, територіальної цілісності й державного суверенітету України".
"Указ президента про скасування указу президента-втікача Януковича набрав чинності 27 березня 2021 року, і лише з 27 березня Тупицький і Касмінін втратили статус судді Конституційного суду України. Усі рішення, які КСУ ухвалював за їхньої участі, сумнівів не викликають і перегляду не підлягають… Указ президента-втікача Януковича втратив чинність 27 березня 2021 року", - заявив представник президента.
Як наголосив нардеп, Зеленський у цій ситуації діяв "абсолютно в межах повноважень", оскільки президент має право скасовувати акти президента.
Веніславський також повідомив, що Тупицький у КСУ отримував зарплату "в районі 350-400 тисяч на місяць". На запитання, чи має суддя повернути ці гроші у зв'язку зі скасуванням указу про його призначення, представник Зеленського в КСУ відповів:
"Оскільки указ президента втратив чинність саме в березні, то питання про ті гроші, які він отримав, вже не порушуватиметься".
Нагадаємо, 27 березня Зеленський підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента з 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького і Олександра Касмініна.
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заподменяющих собою, один из основных институтов государственности. Чистить надо гос.аппарат. Но, как его почистить, если все напичкано агентами Кремля, которых планомерно выращивали, год за годом, из гомункулов сексотов по Украине, да еще и подбрасывали регулярно из-за поребрика, напичкивали деньгами? Да и здесь они не хило устраивались на шее у народа.
Смотрел я вот на днях, на канале Рада, одного из таких откормленных гадов, Стефанчука, курирующего вопрос: "референдума". Как эта мразь старается пропихнуть этот закон. Будто создан, этот носорог, для этого. Когда более половины активных голосовальщиков по стране, это легко манипулируемая часть населения, к тому же ватная, такой вопрос, просто губительно принимать на данном этапе; он будет висеть как ружье у чеховской пьесе, как ЧФ, в Крыму, как Дамоклов меч над головами у патриотов. А этот хряк, из кожи лезет, поскольку только ради этого его устроили на эту должность. Из свиных глазок огонь вылетает (дальше маска слюну не пускает). Да, этим законом попользуются другие суки, которые придут за этой вражьей харей сексота, но это уже не его проблема. Оно в свое время высралось в этот мир, потом жрало украинский хлеб и сало, чтоб вырасти в потвору и ударить в спину именно ножом, который вложили в его руку враги Украины. А дальше заглохнет, засохнет, дадут какую-то синекуру, будет срать на задворках политики, в ток шоу ( может быть даже в России, как многие сотни из подобной сволочи). Эх, Украина....