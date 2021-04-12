Тупицький і Касмінін втратили статус суддів з 27 березня, рішення КС до цієї дати з їхньою участю перегляду не підлягають, - Веніславський

Скасування президентом Володимиром Зеленським указу про призначення суддями Олександра Тупицького та Олександра Касмініна не ставить під сумнів ті рішення КСУ, де є їхні підписи.

Про це заявив представник президента у Конституційному суді України, народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Україна 24.

Як зазначив Веніславський, діяльність Тупицького і Касмініна в КСУ "явно шкодить інтересам національної безпеки, територіальної цілісності й державного суверенітету України".

"Указ президента про скасування указу президента-втікача Януковича набрав чинності 27 березня 2021 року, і лише з 27 березня Тупицький і Касмінін втратили статус судді Конституційного суду України. Усі рішення, які КСУ ухвалював за їхньої участі, сумнівів не викликають і перегляду не підлягають… Указ президента-втікача Януковича втратив чинність 27 березня 2021 року", - заявив представник президента.

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Як наголосив нардеп, Зеленський у цій ситуації діяв "абсолютно в межах повноважень", оскільки президент має право скасовувати акти президента.

Веніславський також повідомив, що Тупицький у КСУ отримував зарплату "в районі 350-400 тисяч на місяць". На запитання, чи має суддя повернути ці гроші у зв'язку зі скасуванням указу про його призначення, представник Зеленського в КСУ відповів:

"Оскільки указ президента втратив чинність саме в березні, то питання про ті гроші, які він отримав, вже не порушуватиметься".

Нагадаємо, 27 березня Зеленський підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента з 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького і Олександра Касмініна.