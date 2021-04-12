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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Таран обговорив скупчення військ РФ на кордоні з міністром оборони Канади Саджаном

Таран обговорив скупчення військ РФ на кордоні з міністром оборони Канади Саджаном

Міністр оборони України Андрій Таран під час телефонної розмови з міністром національної оборони Канади Харджитом Саджаном зазначив, що світ має приділити більшу увагу провокації керівництва РФ і не допустити ескалації агресії Росії проти України.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ.

Під час розмови міністр національної оборони Канади висловив стурбованість останніми провокативними діями керівництва РФ, зокрема, демонстративним переміщенням значної кількості військових підрозділів ЗС РФ до районів у безпосередній близькості до державного кордону України.

Саджан підтвердив непохитну підтримку Канади суверенітету та територіальної цілісності України та прихильність політико-дипломатичному способу врегулювання збройного конфлікту, якого дотримується Україна.

У свою чергу, міністр Таран заявив, що Росія ігнорує мирні ініціативи України в рамках Тристоронньої контактної групи, а на Донбасі далі гинуть українські захисники.

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"В актуальних умовах, що склалися, Україна закликає міжнародну спільноту приділити більшу увагу провокаціям керівництва РФ, посилити відповідний дипломатичний та економічний тиск та не допустити відкритої агресії Росії проти України", - наголосив Таран.

Міністр оборони України подякував канадському колезі за допомогу у процесі реалізації оборонної реформи та розвитку співробітництва Міністерства оборони і Збройних Сил України з євроатлантичними інституціями міжнародної безпеки.

"Ми вдячні уряду Канади за принципову, щиру та всебічну підтримку України у протистоянні російській агресії. У цьому переконують наші постійні контакти з Оттавою, інтерес Канади щодо безпекової ситуації в зоні проведення ООС та її ключова участь у реформуванні та нарощувані спроможностей Збройних Сил", - зазначив Андрій Таран.

Автор: 

Канада (2216) Міноборони (7465) Саджан Харджит (48) Таран Андрій (267)


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Топ коментарі
+11
При Порохе это скопление Орды у границ ощущалось бы более спокойнее. При Осле уверенности вообще нет ни какой
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12.04.2021 21:20
+7
Зашевелилось зеленое дерьмо. Целый год зебилы просрали, а теперь репу чешут. Довыбирались придурки. Сделали уклониста и членограя главнокомандующим воюющей страны
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12.04.2021 21:34
+3
Сей министр обороны Канады прислал в Украину столько военных грузов,включая гуманитарные,что хватит на 20 Меркельш и Макронов... вместе взятых....
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12.04.2021 21:29
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При Порохе это скопление Орды у границ ощущалось бы более спокойнее. При Осле уверенности вообще нет ни какой
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12.04.2021 21:20 Відповісти
Бункерный Крысеныш Мавзолейный страшнее Гитлера
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12.04.2021 21:24 Відповісти
а с хомчаком не пробовал обсудить, паломник хренов?
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12.04.2021 21:24 Відповісти
РАБссия разработала Вакцину Вечной молодости,но не Новичок,теперь Бункер Путлер будет править до 2121 года
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12.04.2021 21:26 Відповісти
ага на Небесах гомерический смех.. просто видимо Богу интересно насколько дебэльно само по себе ничтожество Вова Путин обнуленный..
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12.04.2021 21:38 Відповісти
Сей министр обороны Канады прислал в Украину столько военных грузов,включая гуманитарные,что хватит на 20 Меркельш и Макронов... вместе взятых....
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12.04.2021 21:29 Відповісти
а нашим в поле...вернули контрснайперские группы, БПЛА и разведку????
или все ищите кто "должен" усмирять-укорять ??? так и не помогая своей Армии???
так и надеетесь на слова ? которые ***** в бункере и не услышит ???
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12.04.2021 21:31 Відповісти
І що Саджан? Пришлп канадські війська? Чи проведе заходи для підвищення боєготовності українських? Таран з Хомчаком мали б землю копитами рити і не в лазити з оперативно-нарадчих кімнат, а то і окремих підрозділів, вирішувати питання логістики, поставки ***********, пмм і запчастин, пришвидшити ремонт і приведення д боєготового стану техніки і засобів ураження, дати команду на мінування танконебезпечниз напрямків на глибину денного маршу. Чи аювони на чолі з Зєлєнскім вважають, що хтось це буде робити замість них? Ті, що вміли це робити і головне - мали бажання з армії витіснені.
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12.04.2021 21:33 Відповісти
Ви уявляєте , яку площу і на яку відстань треба замінувати на глибину денного маршу ? Це ж не Сахара і не тундра .
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12.04.2021 21:38 Відповісти
Я не писав про площі - я писав про напрямки. Різницю відчуваєте?
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12.04.2021 22:01 Відповісти
Зашевелилось зеленое дерьмо. Целый год зебилы просрали, а теперь репу чешут. Довыбирались придурки. Сделали уклониста и членограя главнокомандующим воюющей страны
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12.04.2021 21:34 Відповісти
Звиздеть о том чего не знаете и о Канаде в частности,помолчали бы болваны Мавзолейные...
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12.04.2021 21:35 Відповісти
Я понимаю,Канада обосрала РАБссию одной и первых еще весной 2014 года,не огрессоры и не убийцы... Крым Канадский и ДАУНбасс омериканский... Логика железная у рюсских баранов кремля...но виновата Украина и Порошенко
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12.04.2021 21:39 Відповісти
Таран обсудил скопление войск РФ на границе с министром обороны Канады Саджаном - Цензор.НЕТ 4276
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12.04.2021 21:46 Відповісти
Таран обсудил скопление войск РФ на границе с министром обороны Канады Саджаном - Цензор.НЕТ 794
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12.04.2021 21:47 Відповісти
Таран обговорив скупчення військ РФ на кордоні з міністром оборони Канади Саджаном - Цензор.НЕТ 9784
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12.04.2021 21:52 Відповісти
😁👏👏👏👏👏
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12.04.2021 22:04 Відповісти
Ало , мамо?Як не мамо? Як пiшов н...?
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12.04.2021 21:56 Відповісти
Проаналізувавши ЗМІ прийшов до такого висновку: на серпень референдум по НАТО з сфальсифікований результатом 49% за.
Тепер чому так думаю. Минулого року, після візита осла в Оман, де він зустрічався з предстаником пуйла, пішли заявки від зекоманди про подачу води в Крим, які була присічені активним опором громадськості. Декілька місяців назад ходили чутки про подарок Україні га 30 років незалежності. Скоріше за все це ПДЧ. Пуйло це знає, і тепер на слово не Зе про не вступ в НАТО не повіреть. Стягнувши війська, визвав його в КАТАР і поставив ультиматум, війна або НАТО. По приїзду осла, Рєзнїков каже повномаштабної війни не буду, кацапскі помойки пишуть, що зе прийняв ультиматум пула і не буде бамбіть бамбас. В ютуб бачив відео з чат рулєтки, де кацапські воєнні казали що будеьб там до осені, тобдо до результатів референдума.
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12.04.2021 22:09 Відповісти
Нічо не ясно, але зрада присутня.
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12.04.2021 23:24 Відповісти
 
 