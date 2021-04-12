Таран обговорив скупчення військ РФ на кордоні з міністром оборони Канади Саджаном

Міністр оборони України Андрій Таран під час телефонної розмови з міністром національної оборони Канади Харджитом Саджаном зазначив, що світ має приділити більшу увагу провокації керівництва РФ і не допустити ескалації агресії Росії проти України.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ.

Під час розмови міністр національної оборони Канади висловив стурбованість останніми провокативними діями керівництва РФ, зокрема, демонстративним переміщенням значної кількості військових підрозділів ЗС РФ до районів у безпосередній близькості до державного кордону України.

Саджан підтвердив непохитну підтримку Канади суверенітету та територіальної цілісності України та прихильність політико-дипломатичному способу врегулювання збройного конфлікту, якого дотримується Україна.

У свою чергу, міністр Таран заявив, що Росія ігнорує мирні ініціативи України в рамках Тристоронньої контактної групи, а на Донбасі далі гинуть українські захисники.

Читайте також: Україна відповідає військовим критеріям приєднання до Програми розширених можливостей НАТО, - Загороднюк. ФОТО

"В актуальних умовах, що склалися, Україна закликає міжнародну спільноту приділити більшу увагу провокаціям керівництва РФ, посилити відповідний дипломатичний та економічний тиск та не допустити відкритої агресії Росії проти України", - наголосив Таран.

Міністр оборони України подякував канадському колезі за допомогу у процесі реалізації оборонної реформи та розвитку співробітництва Міністерства оборони і Збройних Сил України з євроатлантичними інституціями міжнародної безпеки.

"Ми вдячні уряду Канади за принципову, щиру та всебічну підтримку України у протистоянні російській агресії. У цьому переконують наші постійні контакти з Оттавою, інтерес Канади щодо безпекової ситуації в зоні проведення ООС та її ключова участь у реформуванні та нарощувані спроможностей Збройних Сил", - зазначив Андрій Таран.