Із загиблим у зоні ООС воїном 92-ї ОМБр Андрієм Тепериком попрощаються на Харківщині 14 квітня

14 квітня в Харківській області відбудеться церемонія прощання з загиблим від кулі ворожого снайпера воїном 92-ї окремої механізованої бригади Андрієм Тепериком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У середу, 14 квітня, в селі Мартове Печенізького району Харківської області о 10:00 в сільському храмі розпочнеться церемонія відспівування і прощання з Андрієм Сергійовичем Тепериком, 30.01.1997 року народження, старшим солдатом, стрільцем-снайпером 1-го взводу 2-ї роти 1-го батальйону 92-ї окремої механізованої бригади.

Воїн загинув 10 квітня близько 23.00 в районі населеного пункту Золоте-3 Сєверодонецького району Луганської області внаслідок смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ.

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Після відспівування відбудеться прощання з військовослужбовцем біля його рідного дому об 11.00.

У загиблого героя залишилися батьки і сестра.