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Із загиблим у зоні ООС воїном 92-ї ОМБр Андрієм Тепериком попрощаються на Харківщині 14 квітня

Із загиблим у зоні ООС воїном 92-ї ОМБр Андрієм Тепериком попрощаються на Харківщині 14 квітня

14 квітня в Харківській області відбудеться церемонія прощання з загиблим від кулі ворожого снайпера воїном 92-ї окремої механізованої бригади Андрієм Тепериком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У середу, 14 квітня, в селі Мартове Печенізького району Харківської області о 10:00 в сільському храмі розпочнеться церемонія відспівування і прощання з Андрієм Сергійовичем Тепериком, 30.01.1997 року народження, старшим солдатом, стрільцем-снайпером 1-го взводу 2-ї роти 1-го батальйону 92-ї окремої механізованої бригади.

Воїн загинув 10 квітня близько 23.00 в районі населеного пункту Золоте-3 Сєверодонецького району Луганської області внаслідок смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ.

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Після відспівування відбудеться прощання з військовослужбовцем біля його рідного дому об 11.00.

У загиблого героя залишилися батьки і сестра.

Автор: 

похорон (1289) Харківщина (6054) втрати (4439) Ян Осока (1495) 92 окрема штурмова бригада (256) операція Об’єднаних сил (6725)


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С погибшим в зоне ООС воином 92-й ОМБр Андреем Тепериком простятся на Харьковщине 14 апреля - Цензор.НЕТ 8813
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12.04.2021 21:31 Відповісти
Царство небесне!
Боже! пали росіян за вивства на теріторії суверенної держави! амінь...

ps: Санкт-Петербург
С погибшим в зоне ООС воином 92-й ОМБр Андреем Тепериком простятся на Харьковщине 14 апреля - Цензор.НЕТ 7889

С погибшим в зоне ООС воином 92-й ОМБр Андреем Тепериком простятся на Харьковщине 14 апреля - Цензор.НЕТ 8937
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12.04.2021 21:31 Відповісти
а родині цого хлопчика, Героя, мужньої Людини, українці....преЗЕ виказав співчуття?
а тому загиблому вчора і позавчора??? ні? бо то не прийшлось к його фотосесії в окопі?
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12.04.2021 21:34 Відповісти
Ділянка розведення шмарклі дає свої плоди.
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12.04.2021 21:34 Відповісти
С погибшим в зоне ООС воином 92-й ОМБр Андреем Тепериком простятся на Харьковщине 14 апреля - Цензор.НЕТ 1897
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12.04.2021 21:36 Відповісти
Царство Небесне.
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12.04.2021 21:59 Відповісти
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....Із загиблим у зоні ООС воїном 92-ї ОМБр Андрієм Тепериком попрощаються на Харківщині 14 квітня - Цензор.НЕТ 9322
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12.04.2021 23:19 Відповісти
 
 