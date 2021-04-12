До Великодня ціни на продукти залишатимуться стабільними, - Мінекономіки

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України повідомило про відсутність підстав для подорожчання продуктів харчування, зокрема до Великодніх свят.

Так, за підсумками нещодавньої зустрічі з представниками торговельних мереж і профільних асоціацій було озвучено, що "до Великодніх свят цінова ситуація на продукти залишатиметься стабільною", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"За даними оперативного моніторингу Держкомстату споживчих цін на соціально значущі товари, спостерігається стабілізація цінової ситуації - зростання цін зупинилося і підстав для подальшого зростання не вбачається. Також за останній тиждень зафіксовано зниження вартості деяких соціальних продуктів, зокрема, деяких видів хліба, круп, масла, яєць, цибулі, моркви і картоплі", - повідомили в Мінекономіки.

У відомстві з посиланням на Союз птахівників України вказують, що також у найближчий місяць зростання цін на яйця і м'ясо птиці не передбачається. Представники "Укрцукор" також зазначили, що немає передумов для зростання ціни на цукор, додали в Мінекономіки.

Великдень у християн східного обряду цього року припадає на 2 травня.

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