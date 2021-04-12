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До Великодня ціни на продукти залишатимуться стабільними, - Мінекономіки

До Великодня ціни на продукти залишатимуться стабільними, - Мінекономіки

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України повідомило про відсутність підстав для подорожчання продуктів харчування, зокрема до Великодніх свят.

Так, за підсумками нещодавньої зустрічі з представниками торговельних мереж і профільних асоціацій було озвучено, що "до Великодніх свят цінова ситуація на продукти залишатиметься стабільною", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"За даними оперативного моніторингу Держкомстату споживчих цін на соціально значущі товари, спостерігається стабілізація цінової ситуації - зростання цін зупинилося і підстав для подальшого зростання не вбачається. Також за останній тиждень зафіксовано зниження вартості деяких соціальних продуктів, зокрема, деяких видів хліба, круп, масла, яєць, цибулі, моркви і картоплі", - повідомили в Мінекономіки.

У відомстві з посиланням на Союз птахівників України вказують, що також у найближчий місяць зростання цін на яйця і м'ясо птиці не передбачається. Представники "Укрцукор" також зазначили, що немає передумов для зростання ціни на цукор, додали в Мінекономіки.

Великдень у християн східного обряду цього року припадає на 2 травня.

Читайте також: Шмигаль про причини підвищення цін на продукти: Скорочення пропозиції та сезонний чинник

Автор: 

продукти (1168) ціни (4022) Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства (267)


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Топ коментарі
+17
Ось так виглядав тест на придуркуватість і тупість. Більшість його не склала. Та навіть і тепер значна їх кількість не бачить причинно-наслідкових зв'язків між вибором і наслідком. Ржати вже не так весело, але при чому тут Зе, звучить як ідіотська мантра.

До Пасхи цены на продукты будут оставаться стабильными, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 2888
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12.04.2021 21:45
+16
олія по 60, цукор по 24, яйця курячі по 50. спасибі тобі та вилупку зєлєнському за кінець епохи зубожіння.
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12.04.2021 21:43
+12
До Пасхи цены на продукты будут оставаться стабильными, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 615
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12.04.2021 21:48
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Посмотрим во сколько раз подорожают яйца
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12.04.2021 21:35 Відповісти
Наверное на столько же и гробы потом подорожают)
только вот беснующиеся потом щедро делятся не только яйцами, но и вирусом
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12.04.2021 21:40 Відповісти
В цей час (Пасха пізня) кури починають краще нестись і ціни на яйця падають.
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12.04.2021 21:56 Відповісти
Как это упустить шанс нажиться? Это не нормально.
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12.04.2021 22:01 Відповісти
Уверен, цены действительно будут стабильны, стабильно высокие то есть
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13.04.2021 08:12 Відповісти
А мене цікавить, щ буде після Пасхи. Надто вже акцентують на цьому "до Пасхи".
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12.04.2021 22:17 Відповісти
Ха-ха-ха!!! А во время Пасхи и после Пасхи???!!! Ох и чудаки...
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12.04.2021 21:35 Відповісти
До Пасхи цены на продукты будут оставаться стабильными, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 1319
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12.04.2021 21:36 Відповісти
Ты темы не попутало?
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12.04.2021 21:38 Відповісти
олія по 60, цукор по 24, яйця курячі по 50. спасибі тобі та вилупку зєлєнському за кінець епохи зубожіння.
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12.04.2021 21:43 Відповісти
Дякувати слід не Віслючка ,а телеглядачів та непримеренних адептів "Лишьби не Порошенко" !!!)))
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12.04.2021 21:49 Відповісти
якби не телепні біля телевізорів, то телепнем призедентом і не смерділо б
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12.04.2021 21:52 Відповісти
А Ваня Сулима ,та йому подібні,"Лишьби не Порошенко " ???)))
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12.04.2021 21:54 Відповісти
Пане Дмитре, то взагалі цікавий фрукт. Так би мовити бурятський-зєбіл.
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12.04.2021 21:56 Відповісти
Унікум Цензорівський !!! Сьогодні мені в темі про Слов"янськ багато лайків наставив )))
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12.04.2021 22:00 Відповісти
В мене про Слов"янськ негативні спогади....
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12.04.2021 22:03 Відповісти
Цены им на ушко нашептали? Козлы, у нас цены уже на уровне цен Западной Европы.
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12.04.2021 21:36 Відповісти
Всегда, ВСЕГДА на Пасху все дорожало
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12.04.2021 21:37 Відповісти
Не завжди !!))
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12.04.2021 21:58 Відповісти
Тобто - стабільно високими . .Оце так Бубочка подолав - зубожіння .
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12.04.2021 21:38 Відповісти
Цыбулю по 40 забыл?
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12.04.2021 21:39 Відповісти
про піввареника та дідуся пенсіонера ти забув а ще про борщовий набір
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12.04.2021 21:46 Відповісти
Ніколи так гарно не смажилась цибулька , як на олійці по 70 .. .
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12.04.2021 21:54 Відповісти
в селах до 75 гривень доходить.
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12.04.2021 21:57 Відповісти
До 275, не дури людей.
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12.04.2021 22:17 Відповісти
Ціна зросла через підвищення жирів в олії !!!)))
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12.04.2021 22:01 Відповісти
Це напевно Мендель , двома твітами - БАЦ і % жирів підскочив . .
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12.04.2021 22:13 Відповісти
притому на душу населення....
скажіть ще знову на г+г, що їжу після свят відрами до сміттєвих баків населення зносить...
епоха зубожіння закінчилася, почалася епоха стабільності
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13.04.2021 08:19 Відповісти
До Пасхи цены на продукты будут оставаться стабильными, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 2010
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12.04.2021 21:57 Відповісти
"АбинеПорох"...
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12.04.2021 22:34 Відповісти
Тупорылым зебобикам посвящается: перед праздниками ВСЕГДА все дорожает.
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12.04.2021 21:39 Відповісти
Эко тебя вштырило...Наверное, не любишь шоколад.
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12.04.2021 22:10 Відповісти
Обожаю шоколад. Хороший. Не с отжатых тупым рейдерством фабрик и не от ничтожества, поставившего украинцев за пять лет под плинтус. Молись дальше
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12.04.2021 22:23 Відповісти
Ну ты выглядывай иногда из-под плинтуса. Просто для понимания того, что и над плинтусом есть жизнь. И совсем не Порох загнал туда украинцев. И просто для того, чтобы видом насладиться. Ведь оттуда почти ничего не видно...
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12.04.2021 22:29 Відповісти
До Пасхи цены на продукты будут оставаться стабильными, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 5968
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12.04.2021 22:12 Відповісти
Брехня.
Ціни виросли ще перед постом.
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12.04.2021 21:40 Відповісти
Как будто Минэкономики контролирует цены.
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12.04.2021 21:40 Відповісти
А с какого перепуку они должны "контрлировать цены"??? Это что за "отрыжка савицкага саюза"? Хотите что-то продавать дешевле? ЖЕН своих, детишек на РАБОТУ и вперед, а вумных "контролировать и НИХРЕНА не делать" у нас хоть отбавляй
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12.04.2021 21:43 Відповісти
То вони собі так надумали. Що не дочули, те добрехали. До того ж врожай локшини від ОПи, уряду та депутан на вухах мудрого наріду перекриває всі мрії "прафесіаналів". Таким чином, мінекономіки вважає, що їсти є що і попит на продукти не підвищиться, а значить і ціни на них.
Те, що мешканці ОПи, КМУ та ВРУ живуть в іншій реальності та озвучують те, що їм ввижається, вже давно не таємниця для тих, хто живе власним розумом. Тому такі заяви, як свідчать останні майже 2 роки, слід сприймати як жарт для отримання овацій. Не більше
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12.04.2021 21:52 Відповісти
А когда вернут те цены что были при эпохе бедности?
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12.04.2021 21:42 Відповісти
Чомусь, при нинішній владі, подібні заяви викликають в мене таке ж відчуття, як і при совку: брешуть і буде на 100500% навпаки!
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12.04.2021 21:42 Відповісти
Судя по ценам на продукты, мы живём в пустыне.
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12.04.2021 21:42 Відповісти
а по зарплатам....))))... там же )))
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12.04.2021 21:46 Відповісти
До Пасхи цены на продукты будут оставаться стабильными, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 9387.
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12.04.2021 21:42 Відповісти
До Пасхи цены на продукты будут оставаться стабильными, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 615
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12.04.2021 21:48 Відповісти
не свисти !!!
сало-мясо-колбаса каждый год подскакивают к Пасхе (правда не так как в этом году))
...но особенно порадовали - сахар, олия, яйца (повторюсь), колбасы, курятина, молочка...
ну очень стабильно...растут и растут..и чихают на популистские заявы экспердов...
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12.04.2021 21:44 Відповісти
Ось так виглядав тест на придуркуватість і тупість. Більшість його не склала. Та навіть і тепер значна їх кількість не бачить причинно-наслідкових зв'язків між вибором і наслідком. Ржати вже не так весело, але при чому тут Зе, звучить як ідіотська мантра.

До Пасхи цены на продукты будут оставаться стабильными, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 2888
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12.04.2021 21:45 Відповісти
Отримав нові рахунки за "комуналку" Дочка "підробляє ",у ОСББ ... "Ох..єть..". Мені здається, що ті, хто посадив "Блазня" на "трон", посадять його завтра на кілок...
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12.04.2021 22:42 Відповісти
Хто посадить ??? Смєтуни?? Та вони інфантильні імпотенти,телеглядачи !!!)))
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12.04.2021 23:01 Відповісти
А после пасхи мы все умрем, или что ?
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12.04.2021 21:46 Відповісти
а кто цены поднимает? Кто продает продукты в 3 раза больше?
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12.04.2021 21:46 Відповісти
Он не ученый, не поэт,
Но покорил весь белый свет,
Кого повсюду узнают,
Скажите, как его зовут?......................ПО_РО_ШЕН_КО!!!

До Пасхи цены на продукты будут оставаться стабильными, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 3348. .
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12.04.2021 22:08 Відповісти
понятно...
до паски - пост
на паску цены в 3 раза
после паски - в 2 раза
с каких пор обрезанци понижали цены на нашу паску????
никогда такого небыло... и вот опять..
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12.04.2021 21:53 Відповісти
раз-два!)
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12.04.2021 21:55 Відповісти
Щас бы сала с прослойками мяса на ломоть хлеба ржаного и спать....
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12.04.2021 21:58 Відповісти
Забув за цибулю та 5 мм. до края не доливая !!!)))
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12.04.2021 22:03 Відповісти
А "репа не треснет...", кацап?Хлебай щи... Коли вас із придністров"я виженуть, там чорбу варить будуть, а не з сусідами воювать...
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12.04.2021 22:47 Відповісти
Вранье стало обычным явлением квартальных недоумков
Гречка -40 грн
Яйцо +50%
Пшеница + 40%
И специалисты, в отличии от стада нелоумков прогнозируют совсем другое - перед Пасхой ожидается подорожание яиц, мяса и муки на 10-15%
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12.04.2021 22:01 Відповісти
Что за шутки? Или они с песахом перепутали?
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12.04.2021 22:01 Відповісти
ну так а Вова хто за національністю? Правильно - єврей.
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12.04.2021 22:09 Відповісти
Так в уряд та верховну раду інших не беруть.😄
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13.04.2021 08:43 Відповісти
нам на мясо не хватает ,водку только наблюдаем ,яйца видим только в бане всех вас с пасхой прихожане......
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12.04.2021 22:10 Відповісти
Треба свою самогоночку гнати смачненьку. Тоді будете не лише "наблюдати".
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12.04.2021 22:19 Відповісти
Були, у християнстві, пости "звичайні... Були "суворі"... А зараз, дякуючи тим, хто голосував - "тільки не Порох", з"явилися" пости "****.. ниє". Нема грошей, щоб купить їсти...".
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12.04.2021 22:25 Відповісти
Ціни! Стій! Раз, два!!!
Головне прокукурікати, а там ранок може не наступати.
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13.04.2021 06:10 Відповісти
А на Пасху мы отыграемся...
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13.04.2021 07:30 Відповісти
При Пороху перед Паскою все дешевшало.
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13.04.2021 07:38 Відповісти
Це про що ви? Анекдоти самі складаєте?
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13.04.2021 08:46 Відповісти
Це сарказм
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13.04.2021 09:32 Відповісти
А я подумав, що представник фабрики ROSHEN.😄
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13.04.2021 10:16 Відповісти
Не дай Боже
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13.04.2021 10:52 Відповісти
Ау, Минэкономики!
Тебе не кажется что на Пасху спрос на куриные яйца сильно выростет?
Что может вызва рост цены?
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13.04.2021 10:25 Відповісти
 
 