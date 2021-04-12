До Великодня ціни на продукти залишатимуться стабільними, - Мінекономіки
Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України повідомило про відсутність підстав для подорожчання продуктів харчування, зокрема до Великодніх свят.
Так, за підсумками нещодавньої зустрічі з представниками торговельних мереж і профільних асоціацій було озвучено, що "до Великодніх свят цінова ситуація на продукти залишатиметься стабільною", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.
"За даними оперативного моніторингу Держкомстату споживчих цін на соціально значущі товари, спостерігається стабілізація цінової ситуації - зростання цін зупинилося і підстав для подальшого зростання не вбачається. Також за останній тиждень зафіксовано зниження вартості деяких соціальних продуктів, зокрема, деяких видів хліба, круп, масла, яєць, цибулі, моркви і картоплі", - повідомили в Мінекономіки.
У відомстві з посиланням на Союз птахівників України вказують, що також у найближчий місяць зростання цін на яйця і м'ясо птиці не передбачається. Представники "Укрцукор" також зазначили, що немає передумов для зростання ціни на цукор, додали в Мінекономіки.
Великдень у християн східного обряду цього року припадає на 2 травня.
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только вот беснующиеся потом щедро делятся не только яйцами, но и вирусом
скажіть ще знову на г+г, що їжу після свят відрами до сміттєвих баків населення зносить...
епоха зубожіння закінчилася, почалася епоха стабільності
Ціни виросли ще перед постом.
Те, що мешканці ОПи, КМУ та ВРУ живуть в іншій реальності та озвучують те, що їм ввижається, вже давно не таємниця для тих, хто живе власним розумом. Тому такі заяви, як свідчать останні майже 2 роки, слід сприймати як жарт для отримання овацій. Не більше
сало-мясо-колбаса каждый год подскакивают к Пасхе (правда не так как в этом году))
...но особенно порадовали - сахар, олия, яйца (повторюсь), колбасы, курятина, молочка...
ну очень стабильно...растут и растут..и чихают на популистские заявы экспердов...
Но покорил весь белый свет,
Кого повсюду узнают,
Скажите, как его зовут?......................ПО_РО_ШЕН_КО!!!
. .
до паски - пост
на паску цены в 3 раза
после паски - в 2 раза
с каких пор обрезанци понижали цены на нашу паску????
никогда такого небыло... и вот опять..
Гречка -40 грн
Яйцо +50%
Пшеница + 40%
И специалисты, в отличии от стада нелоумков прогнозируют совсем другое - перед Пасхой ожидается подорожание яиц, мяса и муки на 10-15%
Головне прокукурікати, а там ранок може не наступати.
Тебе не кажется что на Пасху спрос на куриные яйца сильно выростет?
Что может вызва рост цены?