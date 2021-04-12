УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5513 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
6 369 33

Головні новини 12 квітня: Росія продовжує перекидати війська, Зеленський говорить, що Україна готова до вторгнення

Головні новини 12 квітня: Росія продовжує перекидати війська, Зеленський говорить, що Україна готова до вторгнення

Британські журналісти побували в таборі військ РФ поряд із кордоном України, Зеленський заявляє, що ми готові до російського вторгнення, автор фейку про "розп'ятого хлопчика" поскаржилась на цькування з боку росіян - головні новини 12 квітня.

Росія продовжує перекидати війська

Росія збільшує ударне угруповання навколо України, - повідомляє ГУР Міноборони. Нарощування військ становить реальну загрозу для нашої країни, вважають розвідники. На північ окупованого Криму перекинули "псковських десантників", до лінії розмежування стягують техніку терористи ОРДЛО. У розвідці вважають, що перекидання російських військ до кордонів України триватиме до кінця квітня.

У таборі російських військовослужбовців під Воронежем побували британські журналісти: побачивши, що там відбувається, вони вважають, що "схоже, буде велика операція".

Зеленський говорить, що Україна готова до російського військового вторгнення

"Ми знаємо це, з 2014 року ми знаємо, що це (вторгнення РФ. - Ред.) може бути кожен день. Вони готові, але ми також готові, тому що ми на нашій землі і на нашій території", - сказав Зеленський.

Також президент сказав, що якщо США хочуть бачити Україну в НАТО, Байден має цьому посприяти.

Прапор РФ на засіданні міськради у Слов'янську

У річницю окупації Слов'янська місцевий "громадський активіст" приніс на засідання міськради прапор РФ (обмотавши його прапором України) і спробував встановити в центрі залу. "Давайте толерантніше трошки", - пояснив він свої дії. Активіста і прапор видалила із залу поліція.

Розвідка Міноборони заперечує причетність до викрадення Чауса

"Ми спростовуємо інформацію про причетність Головного управління розвідки до викрадення Чауса. Ми вважаємо, що це провокація російських спецслужб із дискредитації військової розвідки України і для того, щоб посварити два братні народи", - заявили у відомстві.

Тупицького не пустили в КС і вигнали з дачі в Конча-Заспі

Держохорона не пустила Тупицького на скликане ним спецзасідання Конституційного Суду. А Державне управління справами розірвало договір про користування держдачею у Конча-Заспі - він заборгував за комуналку.

Дітей автора фейку про "розп'ятого хлопчика" цькують у російській школі за те, що вони "бандерівці"

Про це Галина Пишяк розповіла журналістам. За її словами, росіяни не бачать різниці між українцями з заходу і зі сходу країни і не цікавляться політичними поглядами її та її близьких - а ставляться до них погано просто тому, що вони приїхали з України. Жінка шкодує, що розповіла про "розп'ятого хлопчика". Але відмовляється визнати, що це фейк.

Автор: 

Зеленський Володимир (24275) росія (65949) Донбас (22357) фейк (749) Чаус Микола (327) Тупицький Олександр (259)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+11
Главные новости 12 апреля: Россия продолжает перебрасывать войска, Зеленский говорит, что Украина готова к вторжению - Цензор.НЕТ 5527
показати весь коментар
12.04.2021 22:21
+9
Головні новини 12 квітня: Росія продовжує перекидати війська, Зеленський говорить, що Україна готова до вторгнення - Цензор.НЕТ 4778
показати весь коментар
12.04.2021 23:01
+7
Главные новости 12 марта: Россия продолжает перебрасывать войска, Зеленский говорит, что Украина готова к вторжению - Цензор.НЕТ 7392
показати весь коментар
12.04.2021 22:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Главные новости 12 марта: Россия продолжает перебрасывать войска, Зеленский говорит, что Украина готова к вторжению - Цензор.НЕТ 7392
показати весь коментар
12.04.2021 22:06 Відповісти
Вові поміняли, Богу дякувати. А от Петро так і ходить в тих самих ще від 2014 року...
показати весь коментар
12.04.2021 22:56 Відповісти
Брись нечисть
показати весь коментар
13.04.2021 00:23 Відповісти
А ще Зєлжн кій говорить ааааа, чооооо, вийди, розбійник. Багато чого говорить.
показати весь коментар
12.04.2021 22:09 Відповісти
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flenta.ua%2Fua%2Fochevidtsi-znyali-prohid-rosiyskih-viyskovih-korabliv-do-chornogo-morya-foto-94744%2F%3Ffbclid%3DIwAR0QIjDCZk_u8GDy3OJH_I6zFjzemhUkIrMkk7u34KwPXtuWKW8TLLH6mhQ&h=AT35d0qzqFn2R2c7qVw1rBGREyJBB6hOWnv1GiAF5rPEJ7lOQ4qKTUjelvsqEY4h6R4D8H6cd6sDH40kd88hVoP3KCAWTouJxWquNzRrgoUqVlVHcB8ch5MuXInPr2Xxq2o&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0vuyvQItW6BaqBnpKvNPU5eOD2CI1qJyYQ95l8cPQ753bJ_MgmKGUkrwg2Vmsj1Ali65VfBB7lEpaxVqm4Sm5diJBXmD3XG-Uus0VqTkCp6A9fVaMIRyj21yB05ArUq5IN https://lenta.ua/.../ochevidtsi-znyali-prohid-rosiyskih.../ https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flenta.ua%2Fua%2Fochevidtsi-znyali-prohid-rosiyskih-viyskovih-korabliv-do-chornogo-morya-foto-94744%2F%3Ffbclid%3DIwAR25YiMS7QB3r9GU5ZosvLwgtLt17SkvgV2xcR64QMcJUj3W8_ZS4TBR48M&h=AT02xot47e8qBesWN-LXaNaEZTZ3wfmT-**************************************************************************************************&__tn__=H-R&c[0]=AT0vuyvQItW6BaqBnpKvNPU5eOD2CI1qJyYQ95l8cPQ753bJ_MgmKGUkrwg2Vmsj1Ali65VfBB7lEpaxVqm4Sm5diJBXmD3XG-Uus0VqTkCp6A9fVaMIRyj21yB05ArUq5IN Главные новости 12 апреля: Россия продолжает перебрасывать войска, Зеленский говорит, что Украина готова к вторжению - Цензор.НЕТ 568
показати весь коментар
12.04.2021 22:11 Відповісти
На фото справа и слева - Элита Украинской нации!
А тот что по центру, без своих телохранителей, даже среди своих военных не ходит.
показати весь коментар
12.04.2021 22:12 Відповісти
Вова всрался?
показати весь коментар
12.04.2021 22:14 Відповісти
https://www.facebook.com/alexnoiyit?__cft__[0]=AZUZz-u3Pf0iCDaITR66aXBr0ANmgfU96oM66N2y2vrcKY70LtgAbyL18MZw6H9YpLB9vlgwRyutuE1sUhvbDvcCzpNnT_XC-_4yUiZ6j8_wugSLKkXGwHI7PDkv2pqExX4&__tn__=-UC%2CP-R Alex N Alex Noyt

https://www.facebook.com/alexnoiyit?fref=nf# 30 мин. ·

Сьогодні окупанти вбили нашого воїна з 10 ОГШБ.

За день, ворог двічі використав снайперську зброю, 2 постріли РПГ, 9 пострілів СПГ, випустив 10 гранат АГС, здійснили 3 постріли з БМП-1 та провели дистанційне мінування 6 мінами ПОМ-2 "Отек". І наостанок, застосували міномети калібром 82-мм, випустивши 15 мін та міномети калібром 120-мм, випустивши 28 мін. 10 обстрілів за добу - саме стільки було відкрито за сьогодні, станом на 21 годину.
А тим часом Зеленський затіяв "ремонт" (роблять салон у смарагдових кольорах) у своєму літаку, де тільки на проект "ремонту" витратять 45 мільйонів гривень, випрошує у путіна аудієнцію та розповідає нам, що ТКГ буде вмовляти окупантів про "нове перемир'я"...
Так і живемо вже два роки..
показати весь коментар
12.04.2021 22:15 Відповісти
Проаналізувавши ЗМІ прийшов до такого висновку: на серпень референдум по НАТО з сфальсифікований результатом 49% за.
Тепер чому так думаю. Минулого року, після візита осла в Оман, де він зустрічався з предстаником пуйла, пішли заявки від зекоманди про подачу води в Крим, які була присічені активним опором громадськості. Декілька місяців назад ходили чутки про подарок Україні на 30 років незалежності. Скоріше за все це ПДЧ. Пуйло це знає, і тепер на слова Зе про не вступ в НАТО не повірить. Стягнувши війська, визвав його в КАТАР і поставив ультиматум, війна або НАТО. По приїзду осла, Рєзнїков каже повномаштабної війни не буде, кацапскі помойки пишуть, що зе прийняв ультиматум пуйла і не буде бамбіть бамбас. Зе швидко підписує закон про референду. В ютуб бачив відео з чат рулєтки, де кацапські воєнні в Криму стверджують що будуть там до осені, тобдо до результатів референдума.
показати весь коментар
12.04.2021 22:20 Відповісти
ну раз сам 4-режды неуклонист готов, то.....
показати весь коментар
12.04.2021 22:21 Відповісти
Главные новости 12 апреля: Россия продолжает перебрасывать войска, Зеленский говорит, что Украина готова к вторжению - Цензор.НЕТ 5527
показати весь коментар
12.04.2021 22:21 Відповісти
Україні ЗАВЖДИ СЛАВА.
показати весь коментар
12.04.2021 22:24 Відповісти
Це ж яким тупорилим їбланом без роду і племені треба бути щоб таку ***** наваяти.
показати весь коментар
12.04.2021 23:52 Відповісти
Зеленського підтримую, це наша земля, і ні кроку НАЗАД.
показати весь коментар
12.04.2021 22:23 Відповісти
Шана Порошенку, однак зараз повна підтримка Зеленському. Монголо-татари вперед. Ви все життя програвали. ЧЕКАЄМО.
показати весь коментар
12.04.2021 22:29 Відповісти
Дурдом на выезде - психи на природе!
показати весь коментар
12.04.2021 22:30 Відповісти
Еще не поняли, что неважно, что говорит зеленский? Все-равно реальность совершенно другая
показати весь коментар
12.04.2021 22:34 Відповісти
Зрадна "реальність" вона така, завжди інакша.
показати весь коментар
12.04.2021 23:01 Відповісти
поки всі куйовдяться в стєпях донєцкіх, катай почав розв'язувати тайванське питання

https://mobile.twitter.com/bamr69

https://mobile.twitter.com/bamr69 bamr https://mobile.twitter.com/bamr69 @bamr69 https://mobile.twitter.com/bamr69/status/1381639211686707209 3 ч

Сегодня Китай совершил самое масштабное воздушное вторжение в идентификационную зону Тайваня.
Участвовали 25 самолетов, включая бомбардировщики, способные нести ядерное оружие.
показати весь коментар
12.04.2021 22:40 Відповісти
У вас тоже такое впечатление, всё то, что говорит Зеля, в корне отличается от всего того, что он делает?
показати весь коментар
12.04.2021 22:41 Відповісти
Ми це хто? Слуги? Вони вже готові у випадку вторгнення "валить из єтой страни"
показати весь коментар
12.04.2021 22:56 Відповісти
Головні новини 12 квітня: Росія продовжує перекидати війська, Зеленський говорить, що Україна готова до вторгнення - Цензор.НЕТ 4778
показати весь коментар
12.04.2021 23:01 Відповісти
"броненосец потьомкинъ зельонкинъ" готов к "вторжению"? - т.е. "готов принять с любой стороны"(с).
показати весь коментар
12.04.2021 23:21 Відповісти
Tак ты ж, **ка, свистел что "Порох наживается на войне", и что война закончится как только Порох уйдёт.
показати весь коментар
13.04.2021 00:10 Відповісти
В 2014 году Порошенко тоже никто не прислал помощь.
Но под его руководством врага мы остановили.
Теперь ваша очередь, г-н Зеленский.
И если вы нас предадите ... …то ......
показати весь коментар
13.04.2021 00:19 Відповісти
Да он вообще - говорящая голова.
Всё решают Данилов, Ермак и проч.
показати весь коментар
13.04.2021 00:21 Відповісти
То шо 7?
показати весь коментар
13.04.2021 09:12 Відповісти
Головне бути згуртованими! У 39 величезний радянський союз не зміг зламати Фінляндію, у 45-55 роках у західній Україні діяла мільйонне угрупування мгб, нквд, внутрішніх військ, сексот, проти кількадесяттисячної УПА без жодної підтримки із Заходу, опора тільки на власний збідований народ. І стояли 10 років у війні! Теперішня московія далеко не радянський союз, будут подихати тут
показати весь коментар
13.04.2021 00:32 Відповісти
Только в Финляндии был Маннергейм,который знал,что делать.А у нас ослы и хомчаки.
показати весь коментар
13.04.2021 10:01 Відповісти
Украина готова к вторжению или отражению?
показати весь коментар
13.04.2021 00:35 Відповісти
Не звертайте уваги на Зеідіота , у якого словесна діарея !
показати весь коментар
13.04.2021 00:43 Відповісти
Зеля - большой спец в военных вопросах. Например, такой коллекцией повесток, как у него мало кто может похвастаться!
показати весь коментар
13.04.2021 08:03 Відповісти
 
 