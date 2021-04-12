Головні новини 12 квітня: Росія продовжує перекидати війська, Зеленський говорить, що Україна готова до вторгнення

Британські журналісти побували в таборі військ РФ поряд із кордоном України, Зеленський заявляє, що ми готові до російського вторгнення, автор фейку про "розп'ятого хлопчика" поскаржилась на цькування з боку росіян - головні новини 12 квітня.

Росія продовжує перекидати війська

Росія збільшує ударне угруповання навколо України, - повідомляє ГУР Міноборони. Нарощування військ становить реальну загрозу для нашої країни, вважають розвідники. На північ окупованого Криму перекинули "псковських десантників", до лінії розмежування стягують техніку терористи ОРДЛО. У розвідці вважають, що перекидання російських військ до кордонів України триватиме до кінця квітня.

У таборі російських військовослужбовців під Воронежем побували британські журналісти: побачивши, що там відбувається, вони вважають, що "схоже, буде велика операція".

Зеленський говорить, що Україна готова до російського військового вторгнення

"Ми знаємо це, з 2014 року ми знаємо, що це (вторгнення РФ. - Ред.) може бути кожен день. Вони готові, але ми також готові, тому що ми на нашій землі і на нашій території", - сказав Зеленський.

Також президент сказав, що якщо США хочуть бачити Україну в НАТО, Байден має цьому посприяти.

Прапор РФ на засіданні міськради у Слов'янську

У річницю окупації Слов'янська місцевий "громадський активіст" приніс на засідання міськради прапор РФ (обмотавши його прапором України) і спробував встановити в центрі залу. "Давайте толерантніше трошки", - пояснив він свої дії. Активіста і прапор видалила із залу поліція.

Розвідка Міноборони заперечує причетність до викрадення Чауса

"Ми спростовуємо інформацію про причетність Головного управління розвідки до викрадення Чауса. Ми вважаємо, що це провокація російських спецслужб із дискредитації військової розвідки України і для того, щоб посварити два братні народи", - заявили у відомстві.

Тупицького не пустили в КС і вигнали з дачі в Конча-Заспі

Держохорона не пустила Тупицького на скликане ним спецзасідання Конституційного Суду. А Державне управління справами розірвало договір про користування держдачею у Конча-Заспі - він заборгував за комуналку.

Дітей автора фейку про "розп'ятого хлопчика" цькують у російській школі за те, що вони "бандерівці"

Про це Галина Пишяк розповіла журналістам. За її словами, росіяни не бачать різниці між українцями з заходу і зі сходу країни і не цікавляться політичними поглядами її та її близьких - а ставляться до них погано просто тому, що вони приїхали з України. Жінка шкодує, що розповіла про "розп'ятого хлопчика". Але відмовляється визнати, що це фейк.