Головні новини 12 квітня: Росія продовжує перекидати війська, Зеленський говорить, що Україна готова до вторгнення
Британські журналісти побували в таборі військ РФ поряд із кордоном України, Зеленський заявляє, що ми готові до російського вторгнення, автор фейку про "розп'ятого хлопчика" поскаржилась на цькування з боку росіян - головні новини 12 квітня.
Росія продовжує перекидати війська
Росія збільшує ударне угруповання навколо України, - повідомляє ГУР Міноборони. Нарощування військ становить реальну загрозу для нашої країни, вважають розвідники. На північ окупованого Криму перекинули "псковських десантників", до лінії розмежування стягують техніку терористи ОРДЛО. У розвідці вважають, що перекидання російських військ до кордонів України триватиме до кінця квітня.
У таборі російських військовослужбовців під Воронежем побували британські журналісти: побачивши, що там відбувається, вони вважають, що "схоже, буде велика операція".
Зеленський говорить, що Україна готова до російського військового вторгнення
"Ми знаємо це, з 2014 року ми знаємо, що це (вторгнення РФ. - Ред.) може бути кожен день. Вони готові, але ми також готові, тому що ми на нашій землі і на нашій території", - сказав Зеленський.
Також президент сказав, що якщо США хочуть бачити Україну в НАТО, Байден має цьому посприяти.
Прапор РФ на засіданні міськради у Слов'янську
У річницю окупації Слов'янська місцевий "громадський активіст" приніс на засідання міськради прапор РФ (обмотавши його прапором України) і спробував встановити в центрі залу. "Давайте толерантніше трошки", - пояснив він свої дії. Активіста і прапор видалила із залу поліція.
Розвідка Міноборони заперечує причетність до викрадення Чауса
"Ми спростовуємо інформацію про причетність Головного управління розвідки до викрадення Чауса. Ми вважаємо, що це провокація російських спецслужб із дискредитації військової розвідки України і для того, щоб посварити два братні народи", - заявили у відомстві.
Тупицького не пустили в КС і вигнали з дачі в Конча-Заспі
Держохорона не пустила Тупицького на скликане ним спецзасідання Конституційного Суду. А Державне управління справами розірвало договір про користування держдачею у Конча-Заспі - він заборгував за комуналку.
Дітей автора фейку про "розп'ятого хлопчика" цькують у російській школі за те, що вони "бандерівці"
Про це Галина Пишяк розповіла журналістам. За її словами, росіяни не бачать різниці між українцями з заходу і зі сходу країни і не цікавляться політичними поглядами її та її близьких - а ставляться до них погано просто тому, що вони приїхали з України. Жінка шкодує, що розповіла про "розп'ятого хлопчика". Але відмовляється визнати, що це фейк.
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А тот что по центру, без своих телохранителей, даже среди своих военных не ходит.
https://www.facebook.com/alexnoiyit?fref=nf# 30 мин. ·
Сьогодні окупанти вбили нашого воїна з 10 ОГШБ.
За день, ворог двічі використав снайперську зброю, 2 постріли РПГ, 9 пострілів СПГ, випустив 10 гранат АГС, здійснили 3 постріли з БМП-1 та провели дистанційне мінування 6 мінами ПОМ-2 "Отек". І наостанок, застосували міномети калібром 82-мм, випустивши 15 мін та міномети калібром 120-мм, випустивши 28 мін. 10 обстрілів за добу - саме стільки було відкрито за сьогодні, станом на 21 годину.
А тим часом Зеленський затіяв "ремонт" (роблять салон у смарагдових кольорах) у своєму літаку, де тільки на проект "ремонту" витратять 45 мільйонів гривень, випрошує у путіна аудієнцію та розповідає нам, що ТКГ буде вмовляти окупантів про "нове перемир'я"...
Так і живемо вже два роки..
Тепер чому так думаю. Минулого року, після візита осла в Оман, де він зустрічався з предстаником пуйла, пішли заявки від зекоманди про подачу води в Крим, які була присічені активним опором громадськості. Декілька місяців назад ходили чутки про подарок Україні на 30 років незалежності. Скоріше за все це ПДЧ. Пуйло це знає, і тепер на слова Зе про не вступ в НАТО не повірить. Стягнувши війська, визвав його в КАТАР і поставив ультиматум, війна або НАТО. По приїзду осла, Рєзнїков каже повномаштабної війни не буде, кацапскі помойки пишуть, що зе прийняв ультиматум пуйла і не буде бамбіть бамбас. Зе швидко підписує закон про референду. В ютуб бачив відео з чат рулєтки, де кацапські воєнні в Криму стверджують що будуть там до осені, тобдо до результатів референдума.
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Сегодня Китай совершил самое масштабное воздушное вторжение в идентификационную зону Тайваня.
Участвовали 25 самолетов, включая бомбардировщики, способные нести ядерное оружие.
потьомкинъзельонкинъ" готов к "вторжению"? - т.е. "готов принять с любой стороны"(с).
Но под его руководством врага мы остановили.
Теперь ваша очередь, г-н Зеленский.
И если вы нас предадите ... …то ......
Всё решают Данилов, Ермак и проч.