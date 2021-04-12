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Новини Агресія Росії проти України
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Чисельність російських військ на кордоні з Україною найближчим часом подвоїться, - заступник голови ОП Машовець

Чисельність російських військ на кордоні з Україною найближчим часом подвоїться, - заступник голови ОП Машовець

Заступник керівника Офісу президента Роман Машовець заявив, що Росія незабаром удвічі збільшить чисельність своїх військ на кордоні з Україною.

Про це він сказав на зустрічі з послом Швеції в Україні Тобіасом Тібергом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Заступник керівника Офісу президента України привернув увагу до нарощування Росією військових сил уздовж українських кордонів, внаслідок чого їхня кількість за кілька днів має подвоїтися, а також до загострення російською стороною ситуації на сході України і порушення нею режиму припинення вогню", - сказано в повідомленні.

Особливу увагу заступник голови ОП звернув на небажання російської сторони виконувати раніше досягнуті домовленості і дотримуватися курсу на мирне врегулювання збройного конфлікту, що покладає всю відповідальність на керівництво РФ.

"Якщо Росія відмовиться від пропозицій розумних рішень, то ми і все міжнародне співтовариство чітко побачимо, хто винен у дестабілізації ситуації", - зазначив Машовець.

Читайте також: Росія перекинула "псковських десантників" на північ окупованого Криму. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17771) Швеція (966) Офіс Президента (2032) Машовець Роман (16)


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Топ коментарі
+54
Численность российских войск на границе с Украиной в ближайшее время удвоится, - замглавы ОП Машовец - Цензор.НЕТ 6260
Байрактар тільки пролетів вздовж лінії розмежування, а панцирь вже притворився мертвим.
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12.04.2021 22:05
+38
Численность российских войск на границе с Украиной в ближайшее время удвоится, - замглавы ОП Машовец - Цензор.НЕТ 3721
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12.04.2021 22:10
+20
"Если Россия откажется от предложений разумных решений, то мы и все международное сообщество четко увидим, кто виноват в дестабилизации ситуации", - отметил Машовец.

А то ж мы и все прочие ещё гадаем, кто ж тут, ****, виноват.. ..
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12.04.2021 22:12
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Численность российских войск на границе с Украиной в ближайшее время удвоится, - замглавы ОП Машовец - Цензор.НЕТ 6260
Байрактар тільки пролетів вздовж лінії розмежування, а панцирь вже притворився мертвим.
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12.04.2021 22:05 Відповісти
а как редактировать пост?
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12.04.2021 22:08 Відповісти
Во Владивостоке опрокинулся «Панцирь-С1»
11 мар. 2019
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12.04.2021 22:09 Відповісти
Чтоб они там все опрокинулись, твари!
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12.04.2021 22:11 Відповісти
Украинцам интересно не сколько войск агрессора у наших границ, а есть ли вооружение для ответа на вторжение рос.армий? Есть ли технически подготовленные военные? Есть ли топливо? Есть ли дистанционное высокоточное оружие? Есть ли достаточно военных с нашей стороны. Об этом умалчивают.
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12.04.2021 22:23 Відповісти
то были войска - за кума, а щаз удвоятся - за куму...
под санкциями и на свободе...и никто их не меняет на мир
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12.04.2021 22:28 Відповісти
Из перечисленного со всем проблемы(
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12.04.2021 22:28 Відповісти
значит, неустойчив, раз смог на ровном асфальте так опрокинуться
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12.04.2021 22:24 Відповісти
Численность российских войск на границе с Украиной в ближайшее время удвоится, - замглавы ОП Машовец - Цензор.НЕТ 3604
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12.04.2021 22:12 Відповісти
щас тамошний аленевод обьяснит, шо если панцирь не вписывается под мосты по высоте, шоб даже на спущенных калёсах проползти, то тогда конструкцией предусмотрено, шо он ложится на бок к мосту задом (по скрепам) и так от бочком, бочком, по пластунски под ним проползает ))
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12.04.2021 22:37 Відповісти
а чем занимается президент? Автомат получил или в Оман - Катар собрался?
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12.04.2021 22:07 Відповісти
Зєлєнскій не Сальвадор Альєнде, щоб з автоматом гинути біля президентського палацу. 😊
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12.04.2021 22:21 Відповісти
В день Кацманавтики все возможно,мавзолейные до сих пор верят что Юра Гагарин летал в коцмас...
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12.04.2021 22:09 Відповісти
Белка и Стрелка тоже не летали?
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12.04.2021 22:11 Відповісти
Путлер летал па любасу... на СТЕРХолете...
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12.04.2021 22:15 Відповісти
Тож не космос.
Причём тута он.
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12.04.2021 22:17 Відповісти
«Ничего тут нет, все забыто!» Через тернии к мусорному полигону. Репортаж из города Гагарин, где родился первый космонавт.

https://www.znak.com/2021-04-12/reportazh_s_rodiny_pervogo_kosmonavta_zemli

Численность российских войск на границе с Украиной в ближайшее время удвоится, - замглавы ОП Машовец - Цензор.НЕТ 5817

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12.04.2021 22:27 Відповісти
Дом Гагариных в Клушино:

Численность российских войск на границе с Украиной в ближайшее время удвоится, - замглавы ОП Машовец - Цензор.НЕТ 1885
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12.04.2021 22:29 Відповісти
Предтеченское кладбище, где похоронена родня Юрия Гагарина (историческая часть города)

Численность российских войск на границе с Украиной в ближайшее время удвоится, - замглавы ОП Машовец - Цензор.НЕТ 6163
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12.04.2021 22:31 Відповісти
Бубочка будь настойчивым набирай еще )(уйло может возьмет трубку обьясни что ты за мир чтоб отвел войска что нужен мир-миру-мир замордуй звонками до изнеможения
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12.04.2021 22:10 Відповісти
Численность российских войск на границе с Украиной в ближайшее время удвоится, - замглавы ОП Машовец - Цензор.НЕТ 3721
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12.04.2021 22:10 Відповісти
Самий кращий комент як на мене!
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12.04.2021 22:44 Відповісти
Ну и что??!!???......в свое время царь,, еще раз еще один царь Дарий, тоже зашел к скифам в гости. Вы знаете, чтоосталось от его армии?? НИ ЧЕ ГОО! И он тоже думал, что его армия всесильна. На то время это была фантастическая сила.....
Ну что? Повторим историю....
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12.04.2021 22:10 Відповісти
Там історія була трохи інша. Скіфи вибирали собі гідних керманичів- воїнів. І серед скіфів не було ренегатів, які кричали б "Дарій, ввєді", "Какая разніца", чи "Дайошь персідскій вторим государствєнним".
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12.04.2021 23:01 Відповісти
А що це Машовець хотів цим сказати? Що то Байдена проблеми?
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12.04.2021 22:10 Відповісти
Не. По ходу они с хлом по скайпу в карты рубятся: Удваиваю (с)
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12.04.2021 22:52 Відповісти
"Если Россия откажется от предложений разумных решений, то мы и все международное сообщество четко увидим, кто виноват в дестабилизации ситуации", - отметил Машовец.

А то ж мы и все прочие ещё гадаем, кто ж тут, ****, виноват.. ..
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12.04.2021 22:12 Відповісти
я думаю, что большая часть зе-команды и 100% зажопы в упор не видят и вряд-ли, вообще, что-то увидят...
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12.04.2021 23:04 Відповісти
Марк Солонин каже шо Сралин готовил дохлый СССр к войне 20 лет,переведя экономику на военные рельсы еще в 1929 году создав кальхозы,а в военный бюджет ССсра шло 42 % экономики,другими словами половина ссср работало на войну....а итого Германия жива побежденная под НОЛЬ,а сССр сдох...
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12.04.2021 22:14 Відповісти
Он это заявляет прям как пресс атташе рашки.... Мне кажется предали уже всё знают.... Уже и дату нападения называл бы, чего таить
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12.04.2021 22:15 Відповісти
Наблюдаем полный САБОТАЖ !
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12.04.2021 22:20 Відповісти
Вгадайте країну ....

Численность российских войск на границе с Украиной в ближайшее время удвоится, - замглавы ОП Машовец - Цензор.НЕТ 1497
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12.04.2021 22:15 Відповісти
Написаному верить не читая. Плитка мне понравилась. Эпоха не ушла---морей бескрайних трудовых!
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12.04.2021 22:55 Відповісти
Численность российских войск на границе с Украиной в ближайшее время удвоится, - замглавы ОП Машовец - Цензор.НЕТ 1052
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12.04.2021 22:16 Відповісти
Це дуже добра новина. Кацапів будемо класти один до пяти. Нехай презервативи стягують.
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12.04.2021 22:21 Відповісти
Такая огромная территория типа РАБссия,самое неэффективная и самая неуклюжая территория Мира,половина которой составляет по факту вечная мерзлота,на которой не растут даже бананы...,не говоря о редиске...,главная проблема РАБссии расстояния....,себестоимость доставки к примеру поваренной соли из Питирьбюрга на Камчатку стоит в 100 раз дороже,а с Камчатки в Питирьбург доставка бревна стоит дороже в 200 раз... Ыканомика должна быть экономной...классика жанра...
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12.04.2021 22:27 Відповісти
ТА НЕХАЙ ХОЧ в десять раз. КАЦАПАМ МИ ГОТОВИМО ТЕПЛУ ЗУСТРІЧ.
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12.04.2021 22:27 Відповісти
вопрос к СБУ :
а численность денежных знаков у чиновников "Укроборонпрома", за саботаж в военное время - срыв сроков выпуска и ремонта военной техники, разработки новых видов вооружений тоже удвоится в ближайшее время ?
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12.04.2021 22:27 Відповісти
«он просто Численность российских войск на границе с Украиной в ближайшее время удвоится, - замглавы ОП Машовец - Цензор.НЕТ 4833 бнутый, Владимир Путин, чтоб вы понимали» (как говорил Борис Немцов),
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12.04.2021 22:29 Відповісти
Ну вот....... уже и цифру озвучили. Ну ни разу не палятся.
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12.04.2021 22:31 Відповісти
Сейчас смотрю на Собиньюс Василия Мыколенко,гость ,доктор РАБссиянских наук Зотьев...,мужик рассказываает о реальной РАБссии а не о мифах пропагандонов ************...
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12.04.2021 22:32 Відповісти
https://mobile.twitter.com/bamr69

а от і катай заворушився

https://mobile.twitter.com/bamr69 bamr https://mobile.twitter.com/bamr69 @bamr69 https://mobile.twitter.com/bamr69/status/1381639211686707209 3 ч

Сегодня Китай совершил самое масштабное воздушное вторжение в идентификационную зону Тайваня.
Участвовали 25 самолетов, включая бомбардировщики, способные нести ядерное оружие.
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12.04.2021 22:38 Відповісти
Кожному кацапу по сірнику. Чекаємо з нетерпінням.
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12.04.2021 22:39 Відповісти
А що в такому разі зробить зє?
Запише відосік?
Пошукає мір в глазу хvйла?
Злітає в Емірати?
Сходить на концерт 95 кв ?
Назве українських мусорів найкращими в Галактиці?
Відкосить вп'яте ?
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12.04.2021 22:40 Відповісти
Откуда этому чиновнику известно про то, что будет происходить на границе с Украиной?
Ему докладывает военная разведка или напрямую из Москвы позвонили?

Для остановки оккупантов достаточно разрешить свободное ношение оружия в Украине... Люди перестанут быть безсловессным стадом, их прийдётся выслушивать...
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12.04.2021 22:41 Відповісти
Я б на місці Европи і США,бачучи нашого головнокомандувача і Со., вже вдався б до якихось дуже конкретних дій. Якось не уявляю захисників України з "урядового батальйону Зеленського" на передовій,в окопах,з автоматами... На Мальдівах-уявляю,на Мерсах і Крузаках,в нічних клубах і ресторанах-уявляю.А на передовій-ну ніяк!
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12.04.2021 22:41 Відповісти
Москальня читайте ДЖОХАРА ДУДАЄВА, Ви на нашій території згинете як мамонти. ЙДІТЬ.
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12.04.2021 22:44 Відповісти
На даному етапі ми єдиніv і ворог один. Зеленський не дав ні одного кроку назад. Ці вислови проти нього, це пропаганда ворогу. Пане Порошенко де заклик до об'єднання. ВИ МІЙ ЛІДЕР.
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12.04.2021 22:50 Відповісти
Половина ОП надо уволить за профнепридатность , а также за коллаборационизм
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12.04.2021 22:51 Відповісти
Чисельність російських військ на кордоні з Україною найближчим часом подвоїться, - заступник голови ОП Машовець - Цензор.НЕТ 6922
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12.04.2021 22:54 Відповісти
Це добра новина. Ми вже давно ГОТОВІ ЗУСТРІТИ ці консервні банки. А Кацап ЯК накриє маузолей.
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12.04.2021 23:00 Відповісти
Какую зрень ты пишешь. *** чем ты искандеры ловит будешь? Одна ракета снесет пол города. Тебе не тяжело без мозгов существовать? или все равно?
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15.04.2021 12:23 Відповісти
Это как раз наиболее опасно. Удар сотней "искандеров", гибель тысяч солдат в казармах, взрывы складов, а потом вторжение. Но не масштабное, а просто до Славянска и Мариуполя допустим. И как отреагирует наше блистательное руководство. Ставлю 10:1, что подпишет Минск-3.
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12.04.2021 23:03 Відповісти
Их всего выпущено 140. Часть экспортирована.
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12.04.2021 23:18 Відповісти
140 пусковых установок. ракет может тысячи
причём украинская ПВО беззащитна против них.. так как угол скана радаров прим 70% а ракета искандера падает сверху - т.е. радар её не видит
именно так азербайджанцы и уничтожали армянские искандеры + С-300
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12.04.2021 23:43 Відповісти
Против Томагавков также не работает ни одно российское ПВО.
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13.04.2021 00:19 Відповісти
Тысяч ракет нет и в помине. Несколько сотен да. Но под ноль БЗ в одной операции не используют. Всегда остаётся НЗ и прикрытие других направлений. Системы ПРО, хоть и совковые у нас есть.
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13.04.2021 00:57 Відповісти
Как думаете, газик так и будет течь в Европу в случае ракетного удара в центре Европы?
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12.04.2021 23:20 Відповісти
Когда "Запад" говорил не воевать за Крым, ему нужно было чтобы путин проглотил наживку в виде санкций (официальная позиция Запада), а неофициально - полная конфискация российских капиталов в Западных банках (заметили, как после санкций за Крым разговоры в РФ про фонд национального благосостояния резко сошли на нет?). Так же и сейчас, Западу нужно, чтобы РФ продемонстрировала яркую картинку военного вторжения, и тогда будут полностью развязаны руки для: военной интервенции НАТО в Украину, неофициальные поставки вооружений и полная свобода для их применения (привет будущие военные контракты!), консолидация стран, в общем-то безразлично относящихся к этой драчке между Украиной и РФ, перед лицом озверевшего русского медвежонка и т.д. Но для того, чтобы закрутился этот маховик нужна яркая, красочная, цветастая картина российской агрессии. А уже о пиар-компании Запад позаботится. Вспомним, как в Ираке оружие массового поражения так и не нашли, а какая была ПИАР-компания перед вторжением, просто сказка!
Украина, в этом раскладе просто объект драчки. Ничего личного, только бизнес.
Так что, давай путин, дай повод, соверши ошибку, но уже роковую для последней империи планеты.
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12.04.2021 23:30 Відповісти
Кацапи роздваяються?
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12.04.2021 23:07 Відповісти
Вся эта риторика напоминает бредовый лепет ботана-очкарика, которого в подворотне встретили два гопника.
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12.04.2021 23:31 Відповісти
Зеленский - «Если верить главным новостям России, то россияне наконец-то отодвигают свои войска от границы с Украиной, однако, если верить слухам, то российские войска стоят на границе, просто украинскую границу немножко отодвигают вперед».
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12.04.2021 23:59 Відповісти
В страну должны войти войска НАТО для обеспечения безопасности !
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13.04.2021 00:01 Відповісти
А может все-таки ОТЛОВИМ ВСЕХ УКЛОНИСТОВ И ПОШЛЕМ НА ВОЙНУ?
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13.04.2021 09:13 Відповісти
тебе тоже дадут автомат, неволнуйся
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13.04.2021 14:15 Відповісти
Я не волнуюсь и с этой штукой я неплохо управляюсь.
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14.04.2021 12:09 Відповісти
Риторический вопрос: а что будет после того, как россия закончит переброску своих войск к границам Украины?..
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13.04.2021 00:06 Відповісти
А что было в Афганистане?Расися победила?
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13.04.2021 00:22 Відповісти
нет конечно, но крови попила не мало....
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13.04.2021 00:25 Відповісти
а судьи кто?
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13.04.2021 00:36 Відповісти
при чем тут судьи !?.. ответь лучше кто потерпевшими были или стали от действий кацапов!?
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13.04.2021 00:44 Відповісти
В Афгане каждый модахед был готов умереть немедленно за победу на шурави.
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13.04.2021 09:15 Відповісти
ЭТО НЕ ВОЙСКА, А ПУШЕЧНОЕ МЯСО !)
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13.04.2021 12:41 Відповісти
 
 