Чисельність російських військ на кордоні з Україною найближчим часом подвоїться, - заступник голови ОП Машовець

Заступник керівника Офісу президента Роман Машовець заявив, що Росія незабаром удвічі збільшить чисельність своїх військ на кордоні з Україною.

Про це він сказав на зустрічі з послом Швеції в Україні Тобіасом Тібергом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Заступник керівника Офісу президента України привернув увагу до нарощування Росією військових сил уздовж українських кордонів, внаслідок чого їхня кількість за кілька днів має подвоїтися, а також до загострення російською стороною ситуації на сході України і порушення нею режиму припинення вогню", - сказано в повідомленні.

Особливу увагу заступник голови ОП звернув на небажання російської сторони виконувати раніше досягнуті домовленості і дотримуватися курсу на мирне врегулювання збройного конфлікту, що покладає всю відповідальність на керівництво РФ.

"Якщо Росія відмовиться від пропозицій розумних рішень, то ми і все міжнародне співтовариство чітко побачимо, хто винен у дестабілізації ситуації", - зазначив Машовець.

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