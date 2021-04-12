Чисельність російських військ на кордоні з Україною найближчим часом подвоїться, - заступник голови ОП Машовець
Заступник керівника Офісу президента Роман Машовець заявив, що Росія незабаром удвічі збільшить чисельність своїх військ на кордоні з Україною.
Про це він сказав на зустрічі з послом Швеції в Україні Тобіасом Тібергом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
"Заступник керівника Офісу президента України привернув увагу до нарощування Росією військових сил уздовж українських кордонів, внаслідок чого їхня кількість за кілька днів має подвоїтися, а також до загострення російською стороною ситуації на сході України і порушення нею режиму припинення вогню", - сказано в повідомленні.
Особливу увагу заступник голови ОП звернув на небажання російської сторони виконувати раніше досягнуті домовленості і дотримуватися курсу на мирне врегулювання збройного конфлікту, що покладає всю відповідальність на керівництво РФ.
"Якщо Росія відмовиться від пропозицій розумних рішень, то ми і все міжнародне співтовариство чітко побачимо, хто винен у дестабілізації ситуації", - зазначив Машовець.
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Байрактар тільки пролетів вздовж лінії розмежування, а панцирь вже притворився мертвим.
11 мар. 2019
под санкциями и на свободе...и никто их не меняет на мир
Причём тута он.
https://www.znak.com/2021-04-12/reportazh_s_rodiny_pervogo_kosmonavta_zemli
Ну что? Повторим историю....
А то ж мы и все прочие ещё гадаем, кто ж тут, ****, виноват.. ..
а численность денежных знаков у чиновников "Укроборонпрома", за саботаж в военное время - срыв сроков выпуска и ремонта военной техники, разработки новых видов вооружений тоже удвоится в ближайшее время ?
а от і катай заворушився
https://mobile.twitter.com/bamr69 bamr https://mobile.twitter.com/bamr69 @bamr69 https://mobile.twitter.com/bamr69/status/1381639211686707209 3 ч
Сегодня Китай совершил самое масштабное воздушное вторжение в идентификационную зону Тайваня.
Участвовали 25 самолетов, включая бомбардировщики, способные нести ядерное оружие.
Запише відосік?
Пошукає мір в глазу хvйла?
Злітає в Емірати?
Сходить на концерт 95 кв ?
Назве українських мусорів найкращими в Галактиці?
Відкосить вп'яте ?
Ему докладывает военная разведка или напрямую из Москвы позвонили?
Для остановки оккупантов достаточно разрешить свободное ношение оружия в Украине... Люди перестанут быть безсловессным стадом, их прийдётся выслушивать...
причём украинская ПВО беззащитна против них.. так как угол скана радаров прим 70% а ракета искандера падает сверху - т.е. радар её не видит
именно так азербайджанцы и уничтожали армянские искандеры + С-300
Украина, в этом раскладе просто объект драчки. Ничего личного, только бизнес.
Так что, давай путин, дай повод, соверши ошибку, но уже роковую для последней империи планеты.