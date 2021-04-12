У Clubhouse спростували, що хакери зламали мережу: Оприлюднені дані користувачів і так доступні в профілі

Генеральний директор Clubhouse Пол Девісон заявив, що повідомлення про хакерську атаку на соцмережу не відповідає дійсності. За його словами, викладена в мережу інформація і так доступна в профілі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Так, видання The Verge інформує, що спочатку в Clubhouse не відповіли на запит про додаткову інформацію, проте згодом Девісон заявив, що ніякого витоку даних не було.

"Це помилка і брехня, це стаття з приманкою для кліків, нас не зламали. Згадані дані - це загальнодоступна інформація профілю з нашої соцмережі. Так що відповідь на це – однозначне "ні", - сказав гендиректор Clubhouse.

Нагадаємо, 10 квітня спеціалізований портал з кібербезпеки CyberNews заявив, що хакери виклали в інтернет особисті дані 1,3 мільйона користувачів соціальної мережі Clubhouse. Це були, зокрема, їхні імена і прізвища, посилання на фотографії, а також інформація про акаунти користувачів в інших соціальних мережах (Instagram, Twitter). Серед викладених даних у мережу також нібито злили інформацію про реєстрацію, підписки і запрошення в Clubhouse.

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