У Clubhouse спростували, що хакери зламали мережу: Оприлюднені дані користувачів і так доступні в профілі
Генеральний директор Clubhouse Пол Девісон заявив, що повідомлення про хакерську атаку на соцмережу не відповідає дійсності. За його словами, викладена в мережу інформація і так доступна в профілі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
Так, видання The Verge інформує, що спочатку в Clubhouse не відповіли на запит про додаткову інформацію, проте згодом Девісон заявив, що ніякого витоку даних не було.
"Це помилка і брехня, це стаття з приманкою для кліків, нас не зламали. Згадані дані - це загальнодоступна інформація профілю з нашої соцмережі. Так що відповідь на це – однозначне "ні", - сказав гендиректор Clubhouse.
Нагадаємо, 10 квітня спеціалізований портал з кібербезпеки CyberNews заявив, що хакери виклали в інтернет особисті дані 1,3 мільйона користувачів соціальної мережі Clubhouse. Це були, зокрема, їхні імена і прізвища, посилання на фотографії, а також інформація про акаунти користувачів в інших соціальних мережах (Instagram, Twitter). Серед викладених даних у мережу також нібито злили інформацію про реєстрацію, підписки і запрошення в Clubhouse.
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может под "взломом" имелось в виду написание бота по сканированию и выкусыванию?