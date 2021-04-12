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Новини Агресія Росії проти України
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США відстежують ситуацію зі скупченням військ РФ на українському кордоні, - Білий дім

США відстежують ситуацію зі скупченням військ РФ на українському кордоні, - Білий дім

Сполучені Штати і Україна продовжують активно контактувати на різних рівнях у зв’язку з накопиченням російських військ біля українського кордону та в окупованому Криму.

Про це заявила під час брифінгу в Вашингтоні речниця Білого дому Джен Псакі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми залишаємось на зв'язку з українськими офіційними представниками на різних рівнях", - зауважила представниця адміністрації Байдена. Вона зазначила, що не коментуватиме питання, які обговорюються американською стороною з партнерами.

Водночас Псакі підкреслила, що у Вашингтоні відстежують ситуацію зі скупченням російських військ на українському кордоні, і "спостерігали за цим упродовж вихідних".

Вона також нагадала, що державний секретар США Ентоні Блінкен і глава Пентагону Ллойд Остін зустрічатимуться цього тижня в Брюсселі з союзниками та партнерами по НАТО.

"І я впевнена, що це (загострення з боку Росії – ред.) буде темою їхніх обговорень",- зауважила речниця Білого дому.

Читайте також: Блінкен обговорив із генсеком НАТО Столтенбергом ситуацію на кордоні РФ і України, - Держдепартамент США

Автор: 

США (23348) Псакі Джен (148)


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Топ коментарі
+18
США отслеживают ситуацию со скоплением войск РФ на украинской границе, - Белый дом - Цензор.НЕТ 5568
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12.04.2021 23:04
+15
С военной базы НАТО в Германии Рамштайн в Украину прибыл транспортник НАТО,также из Латвии прибыл транспортник США Геркулес...за 10 дней уже 11 транспортников НАТО прибыли во Львов и Киев....,а как вы хотели Крысы Мавзолейные? Байден сказал,Байден сделал...
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12.04.2021 23:15
+10
Ну всьо, Сопля тепер розслабиться, "Байден должен", Байден хай і воює.
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12.04.2021 23:03
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Ну всьо, Сопля тепер розслабиться, "Байден должен", Байден хай і воює.
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12.04.2021 23:03 Відповісти
США отслеживают ситуацию со скоплением войск РФ на украинской границе, - Белый дом - Цензор.НЕТ 5568
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12.04.2021 23:04 Відповісти
Дуже змістовний пост !!!!)))
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12.04.2021 23:07 Відповісти
Не заздри.
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12.04.2021 23:17 Відповісти
места скоплений кацапских насекомых
нужно обработать
инсектицидом "Тамагавк"
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12.04.2021 23:05 Відповісти
Сьогодні RQ-4 пахав, "як папа Карло". І так майже щодня.
США отслеживают ситуацию со скоплением войск РФ на украинской границе, - Белый дом - Цензор.НЕТ 728
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12.04.2021 23:06 Відповісти
Воронеж када бомбить будут?
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12.04.2021 23:07 Відповісти
А коли захочуть. Їм щось може завадити? Може кацапський дірявий панцир? 😊
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12.04.2021 23:27 Відповісти
Ну так скажите где точно в точности до 1м и дайте чем...
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12.04.2021 23:07 Відповісти
там уже накидывать надо, а отслеживать то до сраки!
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12.04.2021 23:08 Відповісти
США отслеживают ситуацию со скоплением войск РФ на украинской границе, - Белый дом - Цензор.НЕТ 5444
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12.04.2021 23:11 Відповісти
С военной базы НАТО в Германии Рамштайн в Украину прибыл транспортник НАТО,также из Латвии прибыл транспортник США Геркулес...за 10 дней уже 11 транспортников НАТО прибыли во Львов и Киев....,а как вы хотели Крысы Мавзолейные? Байден сказал,Байден сделал...
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12.04.2021 23:15 Відповісти
Тихо, Сенатор. Так ты всех кацапов распугаешь.
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12.04.2021 23:19 Відповісти
боюсь, что боеприпасы самолетами особо не повозишь, а свои мы практически все просрали, потеряв 5 самых больших и значимых складов. В случае полномасштабного вторжения ********* (а это, имхо, просто вопрос времени) остатков хватит на полноценную оборону в течении 1-2 недель. Вот это реально настораживает.
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12.04.2021 23:29 Відповісти
Все есть и в полном боекомплекте...не парься...
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12.04.2021 23:32 Відповісти
о запасах боеприпасов (в частности минометных) могу судить по звукам, сравнивая интенсивность учений 2015-ого года и сейчас. Крайне редко прроходят стрельбы с минимальной интенсивностью. Не надо быть военным экспертом чтобы понять, что боеприпасы стали сильно экономить. С той стороны, по понятным причинам, их в тысячи раз больше, как уже хранящихся на складах, так и возможность выпуска новых. Отсутствие боеприпасов (крупных калибров) - это по сути капитуляция.
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13.04.2021 00:18 Відповісти
Сиволапий гетьман за наказом з москви 5 складів стратегічних знищив, тому й нема.
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13.04.2021 06:48 Відповісти
Добре, що лжнка Хєлюнская не у Львові.
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12.04.2021 23:44 Відповісти
А шо в тих транспортниках? Мабуть, знову шкарпетки та ковдри? Чи з десяток хуммерів?
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13.04.2021 06:45 Відповісти
Это уже открытая информация...,транспортники США облюбовали аэродромы Украины...
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12.04.2021 23:20 Відповісти
"И я уверена, что это (обострение со стороны России - ред.) будет темой их обсуждений"



Ну пообсуждайте ещё.....?
Пора уже создать окончательные условия, чтобы они вынуждены были объявить окончательный "железный занавес"!!!! (чтобы через какое-то время они соскучатся по "джинсам" и по нормальной электротехнике. И уже впоследствии самостоятельно развалят всю империю). А американцам, это под силу. Всё остальное "бла- бла-бла..." Хватит морочить украинцам голову своими "темами обсуждений". Только "свифт"(для начала)- только "хардкор"!!!
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12.04.2021 23:22 Відповісти
Говорящая кобыла Мавзолея наехала на Эрдогана после визита Зеленского....и это есть хараше,значит Эрдоганыч на нашей стороне Хрюкайте дальше крысы Бункерные...
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12.04.2021 23:24 Відповісти
Система SWIFT ничего не даст по фыакту,РАБссия запустила параллельную финансовую систему еще в 2015 году,,,правда она туфтовая но работает...,китайцы отказались сотрудничать в этом плане....,а без китайцев РАБссия НИКТО....
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12.04.2021 23:27 Відповісти
США отслеживают ситуацию со скоплением войск РФ на украинской границе - и на ЭТО мы поменяли 2400 термоядерных боеголовок?
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12.04.2021 23:35 Відповісти
Путлер каака жахнет по Вашингтону ядреной бонбой которой на РАБссии нет,давно сгнили от года выпуска в 1985 году...срок годности истек...
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12.04.2021 23:38 Відповісти
Напомню болванами Мавзолея...
в 1994 году Виктор Черномырдин продал США весь запас Урана 235 накопленного в СССР с 1955 года,а это 500 тонн...,Альберт Гор поблагодарил Черномырдина за проделанную работу... Вопрос простой...сколько бонб сегодня на РАБссии ?
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12.04.2021 23:42 Відповісти
фейк
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12.04.2021 23:58 Відповісти
Склады советского дерьма действительно уничтожены,но НАТО быстро перевооружает Украину....ОЧЕНЬ быстро...
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12.04.2021 23:48 Відповісти
Оригінальне виправдання диверсії російського агента сиволапого гетьмана. Виявляється, то він не наказ пуйла виконував, а робив добру справу - "склады советского дерьма" знищував. У тебе ус отклеился, сенаторе. Я вже давно казав, що порохоботи - такі ж "патріоти" України, як і їхній сиволапий роботодавець.
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13.04.2021 06:54 Відповісти
Вони не "унічтожени". Вони розкрадені і продані ІІІ країнам, котрі ще мають стару радянську зброю. На мільярди долларів! "Унічтожени" були порожні склади з показовими "вибухами" і відосіками про "оточення периметру" і "евакуацію населення" (щоб ніхто і нічого не запідоздрив). А списали на "ворожі безпілотники" і "необережне поводження з вогнем". Ніхто не поніс жодної відповідальності. Правда, казали, що якогось майора оштрафували...за халатність

Найпаскудніше в цьому , що ці артзапаси, ймовірніше, продані у т.ч. і дамбаським сєпарам, котрі ними же обстрілювали нашу Армію.
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13.04.2021 10:06 Відповісти
Порохоботе, не прикидайся дурнем! Ти шо, не бачив того феєрверку, коли навсібіч розліталися ракети для градів і точки-у?
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13.04.2021 10:36 Відповісти
Эрдоганыч подарил Зеленскому 50 Байрактаров,на Мавзолее ИСТЕРИКА... милитаризация Украины обеспокоила Путлера и Лаврова,сказала Машка Аблигацыя... Неужели?
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12.04.2021 23:54 Відповісти
Надобраніч Українці,все буде Україна!!!
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12.04.2021 23:56 Відповісти
Задача порохоботів та зелюків - заколисати українців і психологічно роззброїти їх перед кацапською агресією. Мовляв, спіть спокійно, українці, США без нас впораються з агресорами. А ви запасайтеся попкорном і слідкуйте за подіями. Порохоботи - такі ж вороги україни, як і їхній сиволапий господар. Лакмусовий папірець - осатаніла ненависть до націоналістів - нацкорпусу та Свободи.
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13.04.2021 06:59 Відповісти
Незабаром прийде час, коли паспорти кацапії будуть палити в Криму та Донбасі.
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12.04.2021 23:56 Відповісти
Військовий аташе США з"явилась на Донбасі з нашивкою "Україна або смерть" Дякуємо за підтримку!
США відстежують ситуацію зі скупченням військ РФ на українському кордоні, - Білий дім - Цензор.НЕТ 3073
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13.04.2021 00:02 Відповісти
Ух ти, яка моцна підтримка! Хоча, скоріш за все, фотожоп.
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13.04.2021 06:55 Відповісти
Гых....ну вот ну каждая, ну буквально каждая деталь имеет значение. Ну вот приехали skynews в лагерь русских войск. И первое, самое первое!! что им бросилось в глаза это наличие очень очень большого количества грузовиков.
А вы знаете для чего столько грузовиков? Потому что части, которые ушли вперед глубоко на чужую территорию постоянно непрерывно нуждаются в подвозе боеприпасов, материалов, даже воды. Это называется планирование наступательной логистической операции. Причем заметьте они абсолютно уверены, что им удастся захватить территорию. Именно поэтому и столько грузовиков.
Этот Вован Пукан реально возомнил себя Македонским, а получится просто царек Дарий, который забежал по ошибке к скифам в гости.
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13.04.2021 07:41 Відповісти
 
 