США відстежують ситуацію зі скупченням військ РФ на українському кордоні, - Білий дім

Сполучені Штати і Україна продовжують активно контактувати на різних рівнях у зв’язку з накопиченням російських військ біля українського кордону та в окупованому Криму.

Про це заявила під час брифінгу в Вашингтоні речниця Білого дому Джен Псакі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми залишаємось на зв'язку з українськими офіційними представниками на різних рівнях", - зауважила представниця адміністрації Байдена. Вона зазначила, що не коментуватиме питання, які обговорюються американською стороною з партнерами.

Водночас Псакі підкреслила, що у Вашингтоні відстежують ситуацію зі скупченням російських військ на українському кордоні, і "спостерігали за цим упродовж вихідних".

Вона також нагадала, що державний секретар США Ентоні Блінкен і глава Пентагону Ллойд Остін зустрічатимуться цього тижня в Брюсселі з союзниками та партнерами по НАТО.

"І я впевнена, що це (загострення з боку Росії – ред.) буде темою їхніх обговорень",- зауважила речниця Білого дому.

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