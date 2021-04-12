США відстежують ситуацію зі скупченням військ РФ на українському кордоні, - Білий дім
Сполучені Штати і Україна продовжують активно контактувати на різних рівнях у зв’язку з накопиченням російських військ біля українського кордону та в окупованому Криму.
Про це заявила під час брифінгу в Вашингтоні речниця Білого дому Джен Псакі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми залишаємось на зв'язку з українськими офіційними представниками на різних рівнях", - зауважила представниця адміністрації Байдена. Вона зазначила, що не коментуватиме питання, які обговорюються американською стороною з партнерами.
Водночас Псакі підкреслила, що у Вашингтоні відстежують ситуацію зі скупченням російських військ на українському кордоні, і "спостерігали за цим упродовж вихідних".
Вона також нагадала, що державний секретар США Ентоні Блінкен і глава Пентагону Ллойд Остін зустрічатимуться цього тижня в Брюсселі з союзниками та партнерами по НАТО.
"І я впевнена, що це (загострення з боку Росії – ред.) буде темою їхніх обговорень",- зауважила речниця Білого дому.
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Ну пообсуждайте ещё.....?
Пора уже создать окончательные условия, чтобы они вынуждены были объявить окончательный "железный занавес"!!!! (чтобы через какое-то время они соскучатся по "джинсам" и по нормальной электротехнике. И уже впоследствии самостоятельно развалят всю империю). А американцам, это под силу. Всё остальное "бла- бла-бла..." Хватит морочить украинцам голову своими "темами обсуждений". Только "свифт"(для начала)- только "хардкор"!!!
в 1994 году Виктор Черномырдин продал США весь запас Урана 235 накопленного в СССР с 1955 года,а это 500 тонн...,Альберт Гор поблагодарил Черномырдина за проделанную работу... Вопрос простой...сколько бонб сегодня на РАБссии ?
Найпаскудніше в цьому , що ці артзапаси, ймовірніше, продані у т.ч. і дамбаським сєпарам, котрі ними же обстрілювали нашу Армію.
А вы знаете для чего столько грузовиков? Потому что части, которые ушли вперед глубоко на чужую территорию постоянно непрерывно нуждаются в подвозе боеприпасов, материалов, даже воды. Это называется планирование наступательной логистической операции. Причем заметьте они абсолютно уверены, что им удастся захватить территорию. Именно поэтому и столько грузовиков.
Этот Вован Пукан реально возомнил себя Македонским, а получится просто царек Дарий, который забежал по ошибке к скифам в гости.