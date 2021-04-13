Росія призупиняє польоти до Туреччини на тлі підтримки цією державою України: "Звідти 80% привізних випадків COVID-19 у РФ"

Із 15 квітня по 1 червня Росія призупинить регулярні рейси і польоти чартерів до Туреччини, а також авіасполучення з Танзанією.

Про це повідомила віцепрем'єрка РФ Тетяна Голікова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.

Винятком стануть рейси, організовані для повернення російських громадян в РФ і поїздок для участі концерну "Титан-2" у будівництві атомної електростанції Аккую. Також зберігається на взаємній основі два рейси на тиждень Москва-Стамбул і Стамбул-Москва.

Глава Росспоживнагляду Анна Попова, яку цитує видання, повідомила, що майже 80% "привізних" випадків захворювання на коронавірус у Росії припадає на росіян, які прибули з Туреччини.

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"З моменту відкриття міжнародного авіасполучення нами оглянуто в епідеміологічному плані майже 3 млн осіб, які повернулися з-за кордону, і зареєстровано 25 040 випадків методом ПЛР нового коронавірусу. (...) З цієї загальної кількості інфікованих майже 80% - це наші громадяни, що прибули з Турецької Республіки", - сказала Попова. За її словами, Росспоживнагляд наголошує, що росіяни з Туреччини привозять "найрізноманітніші штами, що мутують".

Голікова додала, що на підставі аналізу епідеміологічних даних ухвалено рішення призупинити авіаційне сполучення з Об'єднаною Республікою Танзанія з 15 квітня по 1 червня 2021 року.

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