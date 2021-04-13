Реакція західних партнерів на сьогоднішню ескалацію з боку РФ відрізняється від тієї, що була 2014 року, - Кулеба

Підтримка України з боку західних партнерів сьогодні відрізняється від тієї, що була 2014 року - на початку гібридної агресії РФ.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю іспанському агентству EFE, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я бачу чітку різницю між 2014 роком та нинішньою ескалацією. Тоді партнери просили нас почекати, аби вони могли зрозуміти ситуацію і таке інше. Сьогодні всі наші партнери чітко говорять: Ми бачимо, що відбувається, бачимо, що Росія піднімає ставки, ви можете розраховувати на нашу підтримку", - зазначив Кулеба.

Також він підкреслив, що міжнародні партнери України мають оцінити, якою можу бути практична допомога у випадку, якщо РФ піде шляхом ескалації.

"Наступне питання - це, звісно, що буде далі. Ми говоримо нашим партнерам, що цінуємо політичну підтримку, яку вони нам надають, але ми також просимо їх належним чином оцінити, якою може бути їхня практична допомога, якщо Росія обере шлях ескалації. Тут існує багато варіантів. Деякі можуть запровадити санкції, інші можуть надати нам військову допомогу, треті можуть поділитися розвідувальними даними тощо", - сказав Кулеба.

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