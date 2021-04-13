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Новини Агресія Росії проти України
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Реакція західних партнерів на сьогоднішню ескалацію з боку РФ відрізняється від тієї, що була 2014 року, - Кулеба

Реакція західних партнерів на сьогоднішню ескалацію з боку РФ відрізняється від тієї, що була 2014 року, - Кулеба

Підтримка України з боку західних партнерів сьогодні відрізняється від тієї, що була 2014 року - на початку гібридної агресії РФ.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю іспанському агентству EFE, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я бачу чітку різницю між 2014 роком та нинішньою ескалацією. Тоді партнери просили нас почекати, аби вони могли зрозуміти ситуацію і таке інше. Сьогодні всі наші партнери чітко говорять: Ми бачимо, що відбувається, бачимо, що Росія піднімає ставки, ви можете розраховувати на нашу підтримку", - зазначив Кулеба.

Також він підкреслив, що міжнародні партнери України мають оцінити, якою можу бути практична допомога у випадку, якщо РФ піде шляхом ескалації.

"Наступне питання - це, звісно, що буде далі. Ми говоримо нашим партнерам, що цінуємо політичну підтримку, яку вони нам надають, але ми також просимо їх належним чином оцінити, якою може бути їхня практична допомога, якщо Росія обере шлях ескалації. Тут існує багато варіантів. Деякі можуть запровадити санкції, інші можуть надати нам військову допомогу, треті можуть поділитися розвідувальними даними тощо", - сказав Кулеба.

Також читайте: Сьогоднішні провокації Росії найсерйозніші з часу атаки в Керченській протоці, але ситуація більш небезпечна, - Кулеба

Автор: 

росія (65949) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+15
Конечно реакция изменилась--именно над этим Порох и работал 5 лет, а вы два года ничего не делали! только в глазки заглядывали х-лу, территории сдавали и бухтели о "найвелычнейшем" перемирии с десятками обстрелов каждый день.
Лошье зеленое, слава Богу, что вас в 14 году и близко не было!
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13.04.2021 00:41
+12
Так чому не консолідувались навколо Порошенко-це було б логічніше?! Замість того, запустили безпрецедентну компанію брехні і провокацій, щоб привести до влади найнятого олігархами дурника і це під час війни.
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13.04.2021 00:49
+11
все четко говорят: Мы видим, и даже озаботимся немного больше, чем в 2014.
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13.04.2021 00:26
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Реакция западных партнеров на сегодняшнюю эскалацию со стороны РФ отличается от той, что была в 2014 году, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5981
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13.04.2021 00:24 Відповісти
Третий пункт туфта.
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13.04.2021 00:51 Відповісти
Тут всім відверто насрати на твою думку-дякуючи твоїй репутації прокацапськоі прокладки. Заслужив.
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13.04.2021 00:53 Відповісти
Ты за себя говори.
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13.04.2021 00:55 Відповісти
В мене репутація залізна, а ти прокацаплена курва. Тобі повинно бути соромно.
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13.04.2021 01:06 Відповісти
А кто сказал что репутация у тебя зализна ? Сам придумал?
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13.04.2021 01:15 Відповісти
Головне у це вірити, що у чувачка, що здриснув зі своєї країни і корчить при цьому з себе неабиякого патріота з-за океану може бути якась реальна репутація.
Виїхав - це твоя особиста справа, але тим самим ти продемонстрував, що ніякий ти не патріот, принаймні - не патріот України. І лізання соєвого заду аж ніяк не робить тебе аж нітрохи більш патріотичним.
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13.04.2021 01:18 Відповісти
Судя по флажку он патриот доллара .
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13.04.2021 01:20 Відповісти
Другий пункт теж туфта.
Бо військ кацапи нагнали багато - у рази більше, ніж зазвичай.
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13.04.2021 01:20 Відповісти
Во втором пункте часть реального есть.
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13.04.2021 01:22 Відповісти
4 теж. Донбас окупувати без авіації у них вдалося, а що завадить окупувати по Дніпру чи навіть більше? 3,5 літака нашої армії?
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13.04.2021 08:36 Відповісти
А Донбасс это что, в вашем понимании? Просто интересно.
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13.04.2021 09:47 Відповісти
Все это чистой воды догадки не вполне осведомленного человека. Вся эта волокита с перемещением техники связана в первую очередь с тем, что Украина на протяжении нескольких недель перемещала к линии разграничения свою технику и не очень то и скрывала это. Это и вызвало ответную реакцию.
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13.04.2021 07:22 Відповісти
Как где быть? Лично я буду в загран отряде и гнать сотни тысяч чиновников-воров и дармоедов защищать ими разворованную страну!!!
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13.04.2021 09:42 Відповісти
все четко говорят: Мы видим, и даже озаботимся немного больше, чем в 2014.
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13.04.2021 00:26 Відповісти
Особенно звонче всех звучит голос германии в лице фрау пенсионерки. У неё сейчас забот точно больше, чем в 2014-м.
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13.04.2021 00:48 Відповісти
Она уже в 2014 году знала, что эта передышка только до ее ухода с поста канцлера, друг Володья помог ей войти в историю, как миролюбивой сильной руководительницей, самой влиятельной женщиной-политиком. Володья не подвел.
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13.04.2021 00:50 Відповісти
Это только отчасти верно, на счёт 2014-го.
Она тогда свой уход ещё не анонсировала, и даже не планировала. Нет, конечно кое-какие подвижки к этому были, она даже имя будущей, возможной, "наследницы" озвучивала. Но видимо в партийной раскладке что-то не срослось.
А "братан" ей действительно помог с имиджем, в начале 2000-х. Только тогда у неё и у него была другая.
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13.04.2021 01:03 Відповісти
Да-да, все так и будет. Будут сотни телеграмм со словами поддержки, звонки лидеров государств Зеленскому с "пониманием и возмущением действий агрессора". А когда войска РФ продвинутся километров на 150 от госграниц Украины вглубь нашей территории, тогда, наконец, соберется Совет Безопасности ООН, где постоянный представитель США скажет примерно следующее: "Мир только что выкарабкался из тяжелого кризиса. Он продолжался всего два дня. Но это, как короткое замыкание в сплетении проводов,- от него мог вспыхнуть всеуничтожающий пожар. К счастью, на этот раз не вспыхнул. Но мир серьезно озабочен действиями тех сил в России, которые за спиной народа считают возможным идти на такие опасные, преступные международные авантюры. Наш мир - очень плотное сообщество. В нем давно уже нет чужих стран, на которых можно поиграть с огнем без риска вызвать мировой пожар. В мире нет чужих государств, нет чужих войн, как нет и не бывает чужого горя... Мы призываем стороны конфликта сесть за стол переговоров и прекратить эту бессмысленную братоубийственную войну.. Спасибо за внимание."
И на этом - всё. Всё останется как и прежде в 2014 году: Украина - одна против страшной, чудовищной, безжалостной силы негодяев и подонков из "братского народа", бесчисленной орды танков, Искандеров и угрозами применить ядерное оружие. И лицемерным Западом, не понимающим, что они - следующие.
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13.04.2021 00:48 Відповісти
я вам скажу, что был в шоке, кода приехал в европу в 2014г через пару дней, как кацапы сбили наш самолет с 70 военными! ком в горле, думаю, как я буду это обсуждать...Не поверите, ни 1 человек из толпы очень приличных людей даже понять не мог, о каком самолете речь....Я им 100 раз одно, а они мне: нам такое в новостях не показывали....приема нет....

Плевать они хотели на нас и наш сбитый самолет. Зато все живо обсуждали референдум в шотландии.
Ну и никто конечно орков на место не поставил.
Но зато им малазийский боинг попозже показали...Так что мир очень тесен.

Сегодня нас - завтра их. Казалось бы, Боинг должен был им мозги вправить.

Но - нет!
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13.04.2021 01:21 Відповісти
Так и есть! Европа живет своей жизнью. Что им до Украины? Особенно, если прочтут про ужасающий уровень коррупции, бесстыдство властей, деградирующую Раду (вообще-то это Высший законодательный орган во всех странах, кроме Украины, разумеется, здесь это крыша от криминального преследования и место лоббирования интересов Ахметова, Каломойского, Фирташа, Новинского и проч.)
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13.04.2021 10:50 Відповісти
Конечно реакция изменилась--именно над этим Порох и работал 5 лет, а вы два года ничего не делали! только в глазки заглядывали х-лу, территории сдавали и бухтели о "найвелычнейшем" перемирии с десятками обстрелов каждый день.
Лошье зеленое, слава Богу, что вас в 14 году и близко не было!
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13.04.2021 00:41 Відповісти
А звідки ж Кулєбі знати, якою була реакція західних партнерів у 2014-му році, якщо він в той час з Арєстовічєм у окопах сиділи? Але це не точно. Вірніше, окопи були по квартирах. Так безпечніше.
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13.04.2021 00:42 Відповісти
Тут не до гризні. Треба консолідація а не бабська сварка.
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13.04.2021 00:45 Відповісти
Так чому не консолідувались навколо Порошенко-це було б логічніше?! Замість того, запустили безпрецедентну компанію брехні і провокацій, щоб привести до влади найнятого олігархами дурника і це під час війни.
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13.04.2021 00:49 Відповісти
А почему Порошенко не подал в реформированые им суды если его оболгали?
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13.04.2021 00:59 Відповісти
Против позиции "гетьмана" идти низя, заць. ))
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13.04.2021 01:43 Відповісти
Не, ну это тоже было бы "круто". ))
А иначе - не судьба...
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13.04.2021 01:47 Відповісти
Да потому что он не баба в штанах,как твоя земерзость,которая за каждый чих заяву катает и преследует неугодных...а ты звиздуй в окопы с остальной зесранью-будете с зекретином нам мастер класс военный показывать
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13.04.2021 07:20 Відповісти
по поводу эскалации: кацапы с перепугу могут попереть на нас. Они стянули к нашим границам войска по случаю того, что незабаром пыня окочурится( пыня нынче плохой стал , на арену его уже не выпускают). Ожидается на каазлабаде большой коллапс, в борьбе за власть , пусть только пыня зажмурится. Потому кацапы и боятся , что мы пойдем отвоевывать свое, пусть только наступит время "Ч", потому и стянули войска, оголившись перед китайцами, а те тоже чекають слушноi години. Сейчас главное не спугнуть кацапов раньше времени, пусть у них все начнется природнiм шляхом, когда они сами свалят зашищать свой лапнестан на Востоке... Ось така казочка малятка. чекаем, чекаем , ось-ось залунае "Лебедине озеро", держим кулачки. АМИНЬ !!!
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13.04.2021 00:48 Відповісти
Нічого вони не будуть захищати на сході-китайці без гальмів від слова зовсім. Згадайте острів Дамансий в 69-му-совок золотаву і не рипнувся.
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13.04.2021 00:52 Відповісти
Так, головне , що заре територiя навкруги Дамансьеого - вже китайська , без якихось заперечень.
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13.04.2021 00:55 Відповісти
Далi буде бiльше...
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13.04.2021 00:58 Відповісти
І це в 69! Порівнювати Китай тоді і зараз -це як «небо і земля» і кацапи про це чудово знають.
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13.04.2021 00:56 Відповісти
Я про те, що якщо китайці попруть-то іх неможливо буде чимось зупинити ,захищають кацапи свою територію чи ні. Китайці ще до того ж не тупі-вони швидше за всього вже скупили все російське воєнне командування.
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13.04.2021 00:59 Відповісти
Але ж бо кацапам не встояти пiд натиском володарiв споконвiчних своiх територiй, в тому числi i японцiв, я вже про бурят говорити не буду(iх хурал вже вiдбувся, що до повернення своiх територiй)... А про чукчiв i поготiв не буду патякати. Адже чукчi з Провiденiя ще за радянських часiв взимку по льоду, на,свята переправлялися до своiх родичiв на Аляску (на святкування)... i нiякi прикордонники не були iм на завадi. Так що, чукчi з Аляски ********** чукчам з Провiденiя, дай боже скорше пинi гигнути. Най звершиться воля божа! А там i ми по свое повернемося.
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13.04.2021 01:18 Відповісти
Кулеба , мабуть , не знає , що Крим відтяпали в 2014, а потім Донбас і погрожували дійти аж до Києва та Львова !
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13.04.2021 00:51 Відповісти
Мне больше понравилась реакция идиота Зеленого - "Украина готова к вторжению россии.."
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13.04.2021 01:12 Відповісти
А шо делать... Это школа соломона шлепера.
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13.04.2021 01:22 Відповісти
готова примерно также, как и к коронавирсу...
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13.04.2021 01:23 Відповісти
Эти планы и цели по сути непоставиемы, но суть верна.
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13.04.2021 02:01 Відповісти
только так...всеобщая мобилизация усех от 18 до 60 и женщин тоже...тренировать стрелять ..лазить по окопам...и блиндажам...и на фронт...убивать украинцев на той территории... ради газа и нефти олигархата.....а олигархов мы через годик прижмем по баксам...денешки наши...... а вы........
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13.04.2021 03:43 Відповісти
І ніхто не може сказати, яка насправді мета х**ла у цьому всьому.

Припущення робляться. Ясно, що рух військ і їхнє розташування відстежується (може допомогти зрозуміти задум). Так виглядає, що москалі відмовилися від будь-яких контактів з Заходом ... Отже, перемовин з вимогами нема. Крім тих заявочок щодо України і НАТО та пропагандистських вкидань про =засчіту рускаязичних=.

Невже справді вирішило скористатися зміною влади у США, щоб спробувати добитися до дніпровської води ? Навряд чи йому потрібна решта Донеччини і Луганщини (ІМХО) зараз. А от вода в Крим - так.

Вдасться нашим союзникам не допустити цього ?
Чи доведеться українській армії тримати удар ?
Аби втихомирили фюрера ...
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13.04.2021 04:54 Відповісти
Єдиний мотив це налякати. Причому не зеленського а, власне, мудрий нарід.
Щоб мудрий нарід не особливо пручався при подачі води в Крим, виборів в Лугандонії і ще багато чого що пообіцяв найвеличніший лідєр в нормандіях-оманах, але сситься виконати по причині непередбачуваних наслідків для себе.
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13.04.2021 10:00 Відповісти
Йой,як важко працювати на бєню:не образити хазяїв з чечено-кремлівської мафії,щось ляпнути для США та всього світу а також ,що б українці ні про що не здогадались....імітація зашкалює.......
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13.04.2021 05:17 Відповісти
Все так просто:весь світ знає,що Україна належить бєням (представники і самі члени кремлівської мафії) але треба скубти гроші з Заходу,США а попутно торгувати своєю іржавою зброєю або знищувати,тероризувати увесь світ...... і надувати щоки своїм вялічіємі брехати,брехати... так ведуть себе всі злодії,гопники,шахраї.
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13.04.2021 05:29 Відповісти
Озабоченность сменилась на серьезную озабоченность.
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13.04.2021 06:37 Відповісти
Тим часом з метою підготовки до війни в літаку Зеленського зроблять ремонт. Тепер крісла і панелі там будуть зеленого кольору.
Тільки на розробку технічної документації для цього ремонту з бюджету буде виділено 45 млн. грн.
Хто не вірить, дивіться бюджетну програму 0301010, перший етап - розробка конструкторської документації на проведення модифікації салону літака ДАП "Україна" А-319 -115 р/н UR-АBA.
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13.04.2021 07:21 Відповісти
Варто чекати від "братів" "підлянки". Можливо введуть війська на окуповану частину Донбасу під виглядом "миротворців" і в подальшому спровокують нібито "обстріл" зі сторони ЗСУ, щоби мати привід для наступальних військових дій(грузинський метод 2008 року).
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13.04.2021 07:32 Відповісти
Мабуть, медичні аналізи Путлера погані, тому вирішив здійснити свою мрію - відправити всю Рфашистію в рай, інших .... я так бачу.
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13.04.2021 09:22 Відповісти
 
 