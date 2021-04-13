Реакція західних партнерів на сьогоднішню ескалацію з боку РФ відрізняється від тієї, що була 2014 року, - Кулеба
Підтримка України з боку західних партнерів сьогодні відрізняється від тієї, що була 2014 року - на початку гібридної агресії РФ.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю іспанському агентству EFE, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я бачу чітку різницю між 2014 роком та нинішньою ескалацією. Тоді партнери просили нас почекати, аби вони могли зрозуміти ситуацію і таке інше. Сьогодні всі наші партнери чітко говорять: Ми бачимо, що відбувається, бачимо, що Росія піднімає ставки, ви можете розраховувати на нашу підтримку", - зазначив Кулеба.
Також він підкреслив, що міжнародні партнери України мають оцінити, якою можу бути практична допомога у випадку, якщо РФ піде шляхом ескалації.
"Наступне питання - це, звісно, що буде далі. Ми говоримо нашим партнерам, що цінуємо політичну підтримку, яку вони нам надають, але ми також просимо їх належним чином оцінити, якою може бути їхня практична допомога, якщо Росія обере шлях ескалації. Тут існує багато варіантів. Деякі можуть запровадити санкції, інші можуть надати нам військову допомогу, треті можуть поділитися розвідувальними даними тощо", - сказав Кулеба.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Виїхав - це твоя особиста справа, але тим самим ти продемонстрував, що ніякий ти не патріот, принаймні - не патріот України. І лізання соєвого заду аж ніяк не робить тебе аж нітрохи більш патріотичним.
Бо військ кацапи нагнали багато - у рази більше, ніж зазвичай.
Она тогда свой уход ещё не анонсировала, и даже не планировала. Нет, конечно кое-какие подвижки к этому были, она даже имя будущей, возможной, "наследницы" озвучивала. Но видимо в партийной раскладке что-то не срослось.
А "братан" ей действительно помог с имиджем, в начале 2000-х. Только тогда у неё и у него была другая.
И на этом - всё. Всё останется как и прежде в 2014 году: Украина - одна против страшной, чудовищной, безжалостной силы негодяев и подонков из "братского народа", бесчисленной орды танков, Искандеров и угрозами применить ядерное оружие. И лицемерным Западом, не понимающим, что они - следующие.
Плевать они хотели на нас и наш сбитый самолет. Зато все живо обсуждали референдум в шотландии.
Ну и никто конечно орков на место не поставил.
Но зато им малазийский боинг попозже показали...Так что мир очень тесен.
Сегодня нас - завтра их. Казалось бы, Боинг должен был им мозги вправить.
Но - нет!
Лошье зеленое, слава Богу, что вас в 14 году и близко не было!
А иначе - не судьба...
Припущення робляться. Ясно, що рух військ і їхнє розташування відстежується (може допомогти зрозуміти задум). Так виглядає, що москалі відмовилися від будь-яких контактів з Заходом ... Отже, перемовин з вимогами нема. Крім тих заявочок щодо України і НАТО та пропагандистських вкидань про =засчіту рускаязичних=.
Невже справді вирішило скористатися зміною влади у США, щоб спробувати добитися до дніпровської води ? Навряд чи йому потрібна решта Донеччини і Луганщини (ІМХО) зараз. А от вода в Крим - так.
Вдасться нашим союзникам не допустити цього ?
Чи доведеться українській армії тримати удар ?
Аби втихомирили фюрера ...
Щоб мудрий нарід не особливо пручався при подачі води в Крим, виборів в Лугандонії і ще багато чого що пообіцяв найвеличніший лідєр в нормандіях-оманах, але сситься виконати по причині непередбачуваних наслідків для себе.
Тільки на розробку технічної документації для цього ремонту з бюджету буде виділено 45 млн. грн.
Хто не вірить, дивіться бюджетну програму 0301010, перший етап - розробка конструкторської документації на проведення модифікації салону літака ДАП "Україна" А-319 -115 р/н UR-АBA.