Головне - це максимальне надсилання сигналів РФ, що будь-яка збройна ескалація проти України матиме важкі наслідки, - Кулеба
Нашим західним партнерам необхідно надіслати РФ сигнал про те, що будь-яка збройна ескалація проти України матиме важкі наслідки.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз головне - це, перше, максимальне надсилання сигналів РФ про те, що будь-яка збройна ескалація проти України матиме для неї важкі наслідки, з поясненням цих конкретних наслідків. Друге - це зміцнення обороноздатності України, наших Збройних сил, зокрема у взаємодії з нашими партнерами. І третє - максимально поглиблена взаємодія між нашими розвідувальними органами і партнерами, зокрема з країн НАТО і з НАТО в цілому, для того, щоб ми максимально добре володіли ситуацією і розумінням намірів РФ", - пояснив Кулеба.
Водночас міністр наголосив, що Україна буде членом НАТО, однак це питання не буде вирішене найближчими тижнями або місяцями.
"У нас зараз відлік йде на тижні, а членство в НАТО - це все таки не питання тижнів. Я переконаний, що Україна буде членом НАТО, але це не те питання, яке буде вирішене найближчими тижнями або місяцями", - зазначив він.
Кулеба додав, що в України зараз є ключова підтримка найважливіших партнерів у протистоянні з РФ.
"Для вступу в НАТО необхідна одностайна підтримка держав-союзників. Для того, щоб перемогти в боротьбі з російською агресією, достатньо мати надійних, перевірених друзів і партнерів, і вони у нас є", - резюмував чиновник.
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а я думал главное срочно собрать СНБО, оплатить военный заказ, надрочить военкоматы на возможную мобилизацию и срочно договариваться о поставках оружия
а оказывается - главное сигналы посылать