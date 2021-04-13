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Новини Агресія Росії проти України
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Головне - це максимальне надсилання сигналів РФ, що будь-яка збройна ескалація проти України матиме важкі наслідки, - Кулеба

Головне - це максимальне надсилання сигналів РФ, що будь-яка збройна ескалація проти України матиме важкі наслідки, - Кулеба

Нашим західним партнерам необхідно надіслати РФ сигнал про те, що будь-яка збройна ескалація проти України матиме важкі наслідки.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз головне - це, перше, максимальне надсилання сигналів РФ про те, що будь-яка збройна ескалація проти України матиме для неї важкі наслідки, з поясненням цих конкретних наслідків. Друге - це зміцнення обороноздатності України, наших Збройних сил, зокрема у взаємодії з нашими партнерами. І третє - максимально поглиблена взаємодія між нашими розвідувальними органами і партнерами, зокрема з країн НАТО і з НАТО в цілому, для того, щоб ми максимально добре володіли ситуацією і розумінням намірів РФ", - пояснив Кулеба.

Водночас міністр наголосив, що Україна буде членом НАТО, однак це питання не буде вирішене найближчими тижнями або місяцями.

"У нас зараз відлік йде на тижні, а членство в НАТО - це все таки не питання тижнів. Я переконаний, що Україна буде членом НАТО, але це не те питання, яке буде вирішене найближчими тижнями або місяцями", - зазначив він.

Також читайте: Київ ініціював позачергове засідання Комісії Україна-НАТО для обговорення загострення на кордоні з РФ, - МЗС

Кулеба додав, що в України зараз є ключова підтримка найважливіших партнерів у протистоянні з РФ.

"Для вступу в НАТО необхідна одностайна підтримка держав-союзників. Для того, щоб перемогти в боротьбі з російською агресією, достатньо мати надійних, перевірених друзів і партнерів, і вони у нас є", - резюмував чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ отримав потужний сигнал солідарності від міжнародних партнерів на тлі ескалації із боку РФ, - МЗС

Автор: 

МЗС (4165) росія (65949) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+11
вот оно чо
а я думал главное срочно собрать СНБО, оплатить военный заказ, надрочить военкоматы на возможную мобилизацию и срочно договариваться о поставках оружия

а оказывается - главное сигналы посылать
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13.04.2021 01:09
+5
"Украина готова к вторжению россии."- Зеленый Поц.. Отличный сигнал идиота - куратору!!!
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13.04.2021 01:14
+2
Да єта самоє главноє! Ви головне скручуйте ці сигнали в трубочки, для удобства.
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13.04.2021 01:03
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Да єта самоє главноє! Ви головне скручуйте ці сигнали в трубочки, для удобства.
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13.04.2021 01:03 Відповісти
вот оно чо
а я думал главное срочно собрать СНБО, оплатить военный заказ, надрочить военкоматы на возможную мобилизацию и срочно договариваться о поставках оружия

а оказывается - главное сигналы посылать
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13.04.2021 01:09 Відповісти
Піонери з горном, сер!
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13.04.2021 07:12 Відповісти
"Украина готова к вторжению россии."- Зеленый Поц.. Отличный сигнал идиота - куратору!!!
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13.04.2021 01:14 Відповісти
расия колотит понты и смотрит как реагирует Европа ,США ,Украина . Это поднятие ставок .
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13.04.2021 01:18 Відповісти
...петрович, ты уже узнал, кто такой охлобыстин на эрэфии?
Главное - это максимальная отправка сигналов РФ, что любая вооруженная эскалация против Украины будет иметь тяжелые последствия, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8572
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13.04.2021 01:30 Відповісти
...так это твой домашний ветеринар или проктологоанатом?
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13.04.2021 01:34 Відповісти
Прими мои соболезнования
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13.04.2021 01:38 Відповісти
Сраная вы соросятня, если вы все визжите что начинается война, то какого хрена вы собираете внеочередную сессию ВР исключительно по вопросу кражи украинской земли?? Разве вы не черти после этого?? (с)
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13.04.2021 01:41 Відповісти
Так р чим сигнали подавать будеш. Сигнальними прапорцями чи рацію в підвалі заникав абеткою Морзе?
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13.04.2021 02:03 Відповісти
Нелох сигналы подает засраными памперсами. Меньдель устала менять
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13.04.2021 05:52 Відповісти
Так ними треба "орків" з безпілотників закидати, ця ж зброя не заборонена і буде ефективна.
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13.04.2021 07:15 Відповісти
Головне відповідати астми силами які в нас є, за кожного вбитого знищувати п'ять, також арт обстрілами, вони 120, та 122 вже застосовують відкрити, перекидають танки а ми дивимось а не знищуємо їх тими ж Байрактарами,
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13.04.2021 09:01 Відповісти
 
 