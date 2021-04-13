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Новини Розслідування злочинів на Майдані
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Ексголові одного з райсудів Києва повідомлено про підозру у "справах Майдану", - Офіс Генпрокурора

Ексголові одного з райсудів Києва повідомлено про підозру у

Прокурорами Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому голові одного з районних судів м.Києва - судді у відставці, а нині адвокату. Він підозрюється в неправомірних судових рішеннях проти активістів Майдану в 2013-14 рр.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, заради залякування мітингувальників, які 29 грудня 2013 року були учасниками руху автоколони від Хрещатика до резиденції "Межигір’я" колишнього Президента України, суддя за відсутності доказів притягнув до адміністративної відповідальності двох осіб за нібито невиконання водіями вимог про зупинку (ст. 122-2 КУпАП).

25 січня 2014 року суддя призначив їм найбільш суворий вид адміністративного стягнення за таке правопорушення – позбавлення права керування транспортним засобом.

Водночас слідством встановлено, що притягнуті до відповідальності громадяни взагалі не брали участі в автопробігу до "Межигір’я" і навіть не мали водійських посвідчень. Один із них є особою з інвалідністю першої групи, яка потребує для пересування сторонньої допомоги.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань. Екссудді інкримінується незаконне перешкоджання проведенню мітингів і демонстрацій, вчинене службовою особою (ст. 340 КК України).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судді з окупованого Криму оголошено підозру за незаконний вирок активісту Майдану, - прокуратура

Автор: 

суддя (1589) автомайдан (121) злочини проти Майдану (309) Офіс Генпрокурора (3273)


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Они издеваются похоже..........
Суд отменил указ об увольнении судьи Царевич, которая лишала прав участников "Автомайдана"
17 марта, 2021
Она сейчас еще и деньги за все годы получит.
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13.04.2021 02:40 Відповісти
Така само шалава сидить в Шевченківському суді.
І судить досі.
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13.04.2021 08:03 Відповісти
оперативно.
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13.04.2021 08:45 Відповісти
Не може такого бути, Петро всі суди реформував, всіх злочинців пересадив. Це наклеп.
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13.04.2021 09:27 Відповісти
В жовтні 2019 нарідний презЕдент, зі своїм пліснявим, новообраним "моностадом", провів власну судову "реформу". Від її "геніальності" у Венеціанської комісії коси дибки стали. Та нічого "мудрий" нарід схавав і це лайно.
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13.04.2021 09:44 Відповісти
Я так і сказав, наклеп на Петра.
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13.04.2021 09:48 Відповісти
 
 