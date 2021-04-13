Ексголові одного з райсудів Києва повідомлено про підозру у "справах Майдану", - Офіс Генпрокурора

Прокурорами Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому голові одного з районних судів м.Києва - судді у відставці, а нині адвокату. Він підозрюється в неправомірних судових рішеннях проти активістів Майдану в 2013-14 рр.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, заради залякування мітингувальників, які 29 грудня 2013 року були учасниками руху автоколони від Хрещатика до резиденції "Межигір’я" колишнього Президента України, суддя за відсутності доказів притягнув до адміністративної відповідальності двох осіб за нібито невиконання водіями вимог про зупинку (ст. 122-2 КУпАП).

25 січня 2014 року суддя призначив їм найбільш суворий вид адміністративного стягнення за таке правопорушення – позбавлення права керування транспортним засобом.

Водночас слідством встановлено, що притягнуті до відповідальності громадяни взагалі не брали участі в автопробігу до "Межигір’я" і навіть не мали водійських посвідчень. Один із них є особою з інвалідністю першої групи, яка потребує для пересування сторонньої допомоги.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань. Екссудді інкримінується незаконне перешкоджання проведенню мітингів і демонстрацій, вчинене службовою особою (ст. 340 КК України).

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