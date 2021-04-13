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Новини Агресія Росії проти України
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Зеленський про нарощування військ РФ поблизу України: Вони хочуть, щоб ми і Захід боялися

Зеленський про нарощування військ РФ поблизу України: Вони хочуть, щоб ми і Захід боялися

Президент України Володимир Зеленський заявив, що збільшення російських військ на українському кордоні є спробою РФ залякати Захід. На його думку, РФ не планує повномасштабного вторгнення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це він сказав в інтерв'ю TIME.

"Вони хочуть, щоб ми боялися ... Вони хочуть, щоб Захід боявся сили Росії, її міцності. Тут немає великого секрету", - сказав президент.

При цьому Зеленський наголосив: він не стверджує, що буде реальна ескалація. На його думку, можливо, це "просто не в чиїхось інтересах".

"Що вони хочуть зробити, так це підняти температуру рівно настільки, щоб показати, що західні країни коливаються в своїй підтримці України, що вони насправді не бачать у нас партнера... Це свого роду перевірка", - вважає президент.

Раніше заступник керівника адміністрації російського президента Дмитро Козак заявив, що Росія готова "стати на захист" жителів Донбасу з російськими паспортами. За словами Козака, Москва піде на такий крок за потреби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чисельність російських військ на кордоні з Україною найближчим часом подвоїться, - заступник голови ОП Машовець

Нагадаємо, українська розвідка заявляла, що Росія готова перейти в наступ на Донбасі під виглядом "миротворчої операції". Розвідка вважає, що російські війська можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Автор: 

армія рф (17771) Зеленський Володимир (24275)


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Топ коментарі
+33
Зеленский о наращивании войск РФ вблизи Украины: Они хотят, чтобы мы и Запад боялись - Цензор.НЕТ 8116
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13.04.2021 07:48
+22
В Красноярске перед кампусом Сибирского федерального университета в преддверии Дня космонавтики установили надувного космонавта, однако в день праздника фигура сдулась.

Зеленский о наращивании войск РФ вблизи Украины: Они хотят, чтобы мы и Запад боялись - Цензор.НЕТ 1542
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13.04.2021 07:42
+21
Зеленський про нарощування військ РФ поблизу України: Вони хочуть, щоб ми і Захід боялися - Цензор.НЕТ 5026
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13.04.2021 08:16
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Наш приЗЕдент імбіцил, (Мова та інші психічні функції слаборозвинені. Імбецил не підлягає навчанню, непрацездатний, мова примітивна, аграматична, вони у змозі виголошувати нескладні фрази (словниковий запас 200-300 слів). На зміну обстановки дають неадекватну реакцію. Позбавлені ініціативи, інертні, навійні, легко розгублюються при зміні обстановки, потребують постійного нагляду і догляду, за несприятливого оточення поведінка може бути асоціальною. Дуже часто імбецилу важко знайти хоч якусь роботу). Тому що вибрали його 73% дебілів. Маємо те що маємо.
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13.04.2021 13:48 Відповісти
Не потрібно нас і Запад приплітати до себе...
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13.04.2021 14:54 Відповісти
женщину-волонтёра убили под днепром Вы предателей ищете ? Снайпера как куропаток каждую неделю щёлкают Где ваши снайпера ?
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13.04.2021 15:04 Відповісти
Предатель убрал с передовой.
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13.04.2021 15:48 Відповісти
Пьяные шахтёры сегодня мужика угробили беспилотником В украинской армии хоть рогатки есть отпугивать не говоря о сбивать ?
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13.04.2021 15:08 Відповісти
Только между собой срётесь
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13.04.2021 15:09 Відповісти
ЗЕ фотошоп рівня весільних фотографів Зеленський про нарощування військ РФ поблизу України: Вони хочуть, щоб ми і Захід боялися - Цензор.НЕТ 2840
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13.04.2021 16:05 Відповісти
Там, кмк, вопрос не в фотошопности фото: преЗЕдент сообщает, что он в 80 метрах от передовой, хотя заводской корпус, на фоне к-рого оно себя запечатлело, в 6 километрах от линии разграничения
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13.04.2021 16:48 Відповісти
Так він і там не був виходить, тіло вирізане з іншого фото і підставлене на фон і це дуже чітко видно по краям. Мабуть, в Кварталі 95 вже є артисти для сценок і з військових.
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13.04.2021 16:59 Відповісти
Зеленський в розмові з журналістами телеканалу CNN заявив, що Байден "має зробити більше" для стримування Росії і допомоги Україні.

Сподіваюсь в телефонній розмові він хоч не пригрозив Байдену новими справами і новими "плівками"? 😀😅😅
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13.04.2021 16:41 Відповісти
як з одного окопу писано...

Россия «хеджирует риски» на случай отключения от международных платежных систем, включая Visa и Mastercard, заявил на брифинге во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/kreml-zayavil-o-podgotovke-k-otklyucheniyu-rossii-ot-visa-i-mastercard-1030298011 finanz.ru .
По его словам, такой сценарий «нельзя исключать», учитывая «недружественную, а порой даже враждебную форму поведения» западных стран.

Служба безпеки України у листі голові комітету Верховної Ради України з питань фінансів заявила про формування загроз національній безпеці держави у банківській сфері зокрема через монопольне становище міжнародних платіжних систем Visa та Mastercard.
Відповідний лист опублікував у https://www.facebook.com/photo/?fbid=2048331755319677&set=pcb.2048331825319670 Facebook радник у комітеті Олександр Карпов.
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13.04.2021 19:02 Відповісти
https://starshinazapasa.livejournal.com/ STARSHINAZAPASA

https://starshinazapasa.livejournal.com/1301516.html Ставки растут

У меня такое впечатление, что Путин у себя в голове принял решение - тоже переключил тумблер на новый уровень - и решил послать всех нахер. Чуваку надоело играться в демократию, ООН, ПАСЕ и право.
Эрдоган встречается с Зеленским? Всё, больше никаких разговоров - сразу обрубаем ему туристов, крутись, как хочешь, целуйся со своим Зеленским в десна. Определись, собрат диктатор, по какую ты сторону.
Зеленский не хочет формулу Штайнмайера? Всё, мне надоело, поднимай Псковскую дивизию. Никаких больше переговоров. Трубку не брать.
Байден желает помочь Украине? Всё, хватит политеса. Мобилизуем РВСН, перекидываем флот с Балтики в Черное море, посылаем танки из Сибири в Крым. Ура, война с Америкой! Только попробуйте сунуться, вот наши «Тополя».
Чувак дошёл до точки, закусил удила. Хочет упереться башкой в паровоз. Он, по-моему, готов. К потокам гробов, горам трупов, рекам крови.
Страна, по-моему, готова с ним. Евгения Марковна спрашивает Роман Цимбалюк на "Эхе», есть ли в Украине интересы в начале войны с Россией. А когда Рома ей все объясняет, удивляется - как же так, вы не делаете разницы между государством-оккупантом и его журналистами. А правда. Как же так-то.
Тут неделю назад всё спорили о рацио, о том, что Путину это не выгодно, о том, что он же не совсем идиот...
Доброе утро.
По-моему, теперь всё зависит от Запада.

Ермак просит комплексы "Пэтриот"? Доброе утро и тебе, Андрей. Два года проворонили, всё в глаза заглядывали, сейчас с горящими штанами побежали наверстывать.
Зеленский говорит, что "Джо Байден должен сделать больше, чтобы сдержать агрессию России и помочь закончить войну на Донбассе"? Серьезно? Уголовное дело против Байдена прекрати, умник. А то всё в бирюльки свои играется. Судит Президента США, который должен спасти его от завоевания.
Два года уже прошло, а я всё никак не могу подобрать челюсть - как же вы умудрились выбрать это во время войны в главнокомандующие, друзья мои…
Мендель там что-то говорит про защиту украинского русского. Нет, в сферическом вакууме она, конечно, права. В мире, где одни бабочки, и пони какают радугой, украинский русский такое же культурное достояние Украины, как и мова, как и суржик. Не спорю. Но только вот в реальности нас окружают совсем не бабочки, совсем не пони и совсем не радуга. И язык оккупанта является такой же частью его захватнической войны, как и Псковская дивизия. Вот никакой разницы. Все равно, что сказать «давайте защищать украинских псковских десантников».
Я не знаю, чем это закончится. Какой очередной тумблер в какую сторону щелкнет в башке у поехавшего царя. Я все же надеюсь на Джо. И на высокое процентное содержание стали в отдельных частях его тела. Боже, храни Байдена.
Но мир становится жестче. Ситуация становится жестче. Всё вышло на новый уровень.
Я очень надеюсь, что это сильно прочистит зеленые мозги, и они, наконец-то, займутся тем, чем и должны.
«Пэтриоты», конечно, очень хорошо.
Но этого мало.
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13.04.2021 16:49 Відповісти
мне кажется что Зе и зеленые наконец опомнились, пришли в себя и многое стали понимать, задрожав от страха. Ведь пули и снаряды Пукина не разбирают, где украинец, еврей или русский, зеленые, ОПЗЖовец или Ес-ник.
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13.04.2021 22:47 Відповісти
И вся их работа убивать.
Русский мир будет убивать украинцев методично, что бы держать в страхе, что бы выполнили все их прихоти. Держат в заложниках. А войска, они рашисты будут держать у наших границ что бы украинцы молча сносили все издевательства и геноцид над собой. И такое будет стояние. Русские посылают группы снайперов и там где затишье они приезжают на передовую и убивают украинца, а то и четырех, и сразу смываются на другой участок. Что бы не было тишины, что бы не было перемирия. Русские путинские стрелки постоянно подкидывают дровишки в огонь войны. Совершая постоянные убийства. Украинцы должны отвечать. Вот и война. И рашке не надо большой войны, ей надо больших угроз и шантажа, а убивать они будут беспрерывно. ... Не знаю как членство в НАТО поможет, но уже сейчас нужно серьезно воевать с ними, с рашистами в такой методичной войне. Если наступать не собираются то следует вести серьезную снайперскую войну.
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13.04.2021 16:58 Відповісти
Война уже идет , снайперская война. Гадкий Путин не пойдет на масштабную войну, ему просто достаточно методично убивать украинцев из снайперских винтовок. И держать в страхе.
Поэтому. Что бы воевать с террористом Путиным "Пэтриоты" пока не нужны. Нужны хорошие снайперы и снайперские винтовки. Нужна хорошая оптика и специальные следящие системы. Выявлять и уничтожать русо-нацистских снайперов. "Пэтриоты" и "Томагавки" понадобятся тогда, когда он поймет, что снайперскую войну проигрывает.
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13.04.2021 17:05 Відповісти
В очередном интервью Зеленский снова показал, что он таки ИДИОТ !!
Заявить одновременно, что:
1) США должны активнее помогать нам освободиться от московитов
2) почему нас не берут в НАТО?
3) Украина не должна освобождать свои территории (Шумы), ибо могут погибнуть воины

это ПИ*ДЕЦ, идвините
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13.04.2021 20:23 Відповісти
При том что они не могут назначить уже два года спецпредставителя при НАТО от Украины!
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13.04.2021 23:29 Відповісти
А как же мир в глазах Пуйла??? А за это виденье "эйфории", ты неуважаемый Вовик , отвечать должен. И со временем будешь
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13.04.2021 21:11 Відповісти
"Зеренский. История О..."
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13.04.2021 21:19 Відповісти
раша и путин шойгу засуцали пиндоси весь мир раше даст просратся запомните украину
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13.04.2021 22:11 Відповісти
Каждый раз, смотря на это чучело, убеждаюсь что каждый должен заниматься своим делом. Мдя. Короче, сидел бы ты Вовчик в 95 квартале, бренчал бы на рояле и всем было бы проще
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13.04.2021 22:41 Відповісти
***** просто хочет , что бы не только он , а вся планета узнала , что Осел Оманский тупорылый дебил. А то в Украине еще 25% думают по другому.
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13.04.2021 22:44 Відповісти
Они хотят, чтобы мы боялись…

------------------------
Звонок Байдена показал, что пока так и есть на самом деле, к сожалению.
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13.04.2021 23:32 Відповісти
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