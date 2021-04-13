Зеленський про нарощування військ РФ поблизу України: Вони хочуть, щоб ми і Захід боялися

Президент України Володимир Зеленський заявив, що збільшення російських військ на українському кордоні є спробою РФ залякати Захід. На його думку, РФ не планує повномасштабного вторгнення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це він сказав в інтерв'ю TIME.

"Вони хочуть, щоб ми боялися ... Вони хочуть, щоб Захід боявся сили Росії, її міцності. Тут немає великого секрету", - сказав президент.

При цьому Зеленський наголосив: він не стверджує, що буде реальна ескалація. На його думку, можливо, це "просто не в чиїхось інтересах".

"Що вони хочуть зробити, так це підняти температуру рівно настільки, щоб показати, що західні країни коливаються в своїй підтримці України, що вони насправді не бачать у нас партнера... Це свого роду перевірка", - вважає президент.

Раніше заступник керівника адміністрації російського президента Дмитро Козак заявив, що Росія готова "стати на захист" жителів Донбасу з російськими паспортами. За словами Козака, Москва піде на такий крок за потреби.

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Нагадаємо, українська розвідка заявляла, що Росія готова перейти в наступ на Донбасі під виглядом "миротворчої операції". Розвідка вважає, що російські війська можуть спробувати просунутися вглиб території України.