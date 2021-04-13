Блінкен, напевно, матиме можливість побачитися в Брюсселі з главою МЗС України Кулебою, - помічник держсекретаря США Рікер
Держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту в Брюссель цього тижня планує провести зустріч із главою МЗС України Дмитром Кулебою.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив помічник держсекретаря у справах Європи та Євразії Філіп Рікер.
"Глава МЗС України, звичайно, теж відвідає штаб-квартиру НАТО. І держсекретар, напевно, матиме можливість побачитися з ним. Можливо, це станеться пізніше в Брюсселі", - сказав він на брифінгу.
Рікер зауважив, що у вівторок відбудеться засідання ради Україна-НАТО.
"Постпреди запросять на нього главу МЗС України", - сказав дипломат.
Раніше в НАТО повідомили, що у вівторок у Кулеби відбудуться переговори з генсеком альянсу Єнсом Столтенбергом.
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