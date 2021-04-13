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Блінкен, напевно, матиме можливість побачитися в Брюсселі з главою МЗС України Кулебою, - помічник держсекретаря США Рікер

Блінкен, напевно, матиме можливість побачитися в Брюсселі з главою МЗС України Кулебою, - помічник держсекретаря США Рікер

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту в Брюссель цього тижня планує провести зустріч із главою МЗС України Дмитром Кулебою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив помічник держсекретаря у справах Європи та Євразії Філіп Рікер.

"Глава МЗС України, звичайно, теж відвідає штаб-квартиру НАТО. І держсекретар, напевно, матиме можливість побачитися з ним. Можливо, це станеться пізніше в Брюсселі", - сказав він на брифінгу.

Рікер зауважив, що у вівторок відбудеться засідання ради Україна-НАТО.

"Постпреди запросять на нього главу МЗС України", - сказав дипломат.

Також читайте: Реакція західних партнерів на сьогоднішню ескалацію з боку РФ відрізняється від тієї, що була 2014 року, - Кулеба

Раніше в НАТО повідомили, що у вівторок у Кулеби відбудуться переговори з генсеком альянсу Єнсом Столтенбергом.

Автор: 

візит (1608) Держдепартамент США (1648) США (23348) Кулеба Дмитро (3604) Блінкен Ентоні (1157)


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О, блінкінд то є моцний чувак, тіпа байдена. От він вже точно нас захистить.
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13.04.2021 08:35 Відповісти
Ще один касап-провокатор, гомік штопаний https://censor.net/user/330281 виліз

Скільки ж ви лазити на українські сайим будете?
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13.04.2021 09:04 Відповісти
ІЦе колишній "Артьймєй"... Робота у нх така...
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13.04.2021 10:03 Відповісти
 
 