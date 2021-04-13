На відміну від 2014 року Росія погрожує знищити Українську державу як таку, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про новий елемент російської агресії. За його словами, такого не було навіть у 2014 році, коли Росія окупувала Крим.
Про це йдеться в інтерв'ю міністра іспанському виданню EFE, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"У тому, що відбувається зараз, є абсолютно новий елемент, якого не було навіть у 2014 році, - у заявах російських чиновників почали лунати безпосередні погрози знищити Українську державу як таку", - сказав він.
Кулеба зазначив, що погрози лунають як від представника Росії в нормандському форматі Дмитра Козака, так і від російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова.
"Коли ми читаємо всі ці повідомлення, ми розуміємо, що російська стратегія може бути далекосяжною, і ми маємо підготуватися до повної оборони нашої країни в умовах підвищення Росією ставок. Ми сподіваємось, що за таких обставин наші друзі та партнери будуть солідарні з Україною та допоможуть нам захистити нашу країну", - наголосив міністр.
Глава українського МЗС додав, що Україна не хоче війни та розраховує на вирішення конфлікту політико-дипломатичним шляхом.
Нагадаємо, 26 березня унаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.
Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.
Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів Збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.
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На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.
Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.
8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.
Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.
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кацапы луснут по линии задницы если попробуют уничтожить Украину.
Ще я б закинув російському шпигуну його намагання поділити українців. Це російський шпигун вигадав ці 73%. Люди голосували не за Зєлю, якого він сам і привів доречі, а проти нього. Вся його ботоферма зранку до вечора обливає брудом більшу і кращу частину українців, які не продаються, і називає їх "зебілами".
А в армію прокурворів попризивати - вони псковських ведевешників порвуть на шмаття.
Але це навіть не підвищення - у них давно вже риторика про нєдогосударство і проект Україна
Там мізки *****-мертвечука і гроші подляка.
Хоча, скоріш за все - https://censor.net/ru/user/483260 не українець. А хохол.
Які наміри були у кацапів в 2014, коли їх госдура, вже після захоплення криму, 1 березня, дозволила оркам напасти на роззброєну Україну?
"Дипломат", сран.й, чи тобі цього не знати?