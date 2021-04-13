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Новини Агресія Росії проти України
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На відміну від 2014 року Росія погрожує знищити Українську державу як таку, - Кулеба

На відміну від 2014 року Росія погрожує знищити Українську державу як таку, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про новий елемент російської агресії. За його словами, такого не було навіть у 2014 році, коли Росія окупувала Крим.

Про це йдеться в інтерв'ю міністра іспанському виданню EFE, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"У тому, що відбувається зараз, є абсолютно новий елемент, якого не було навіть у 2014 році, - у заявах російських чиновників почали лунати безпосередні погрози знищити Українську державу як таку", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров пригрозив "руйнуванням України" в разі загострення на Донбасі

Кулеба зазначив, що погрози лунають як від представника Росії в нормандському форматі Дмитра Козака, так і від російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

"Коли ми читаємо всі ці повідомлення, ми розуміємо, що російська стратегія може бути далекосяжною, і ми маємо підготуватися до повної оборони нашої країни в умовах підвищення Росією ставок. Ми сподіваємось, що за таких обставин наші друзі та партнери будуть солідарні з Україною та допоможуть нам захистити нашу країну", - наголосив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен, напевно, матиме можливість побачитися в Брюсселі з главою МЗС України Кулебою, - помічник держсекретаря США Рікер

Глава українського МЗС додав, що Україна не хоче війни та розраховує на вирішення конфлікту політико-дипломатичним шляхом.

Нагадаємо, 26 березня унаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів Збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Також читайте: Велика Британія привела війська в підвищену бойову готовність через дії Росії, - Mirror

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

Автор: 

Лавров Сергій (1610) росія (65949) Кулеба Дмитро (3604) Козак Дмитро (76)


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Топ коментарі
+16
Звичайно. Останнім справжнім Гетьманом був Скоропадський у 1918 році. Створював українське військо і флот, розбудовував Державу. Але тодішнім зебілам забаглося соціалістичного популізму і замість Гетьманату більшість вибрала Директорію. Потім прийшли кацапи і влаштували Голодомор. Тепер в Україні замість гетьманів - президенти. І схоже на це, що справжнім останнім був Порошенко. Але нарід захотів популізму.... Сподіваюся, на цьому схожість закінчиться. Якщо ні - читай історію.
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13.04.2021 08:35
+14
Россия всегда была против существования Украины.
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13.04.2021 08:14
+13
Но теперь у нас взлёт Зайчиков-Полудурков в национальном порыве
На відміну від 2014 року Росія погрожує знищити Українську державу як таку, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4412
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13.04.2021 09:07
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Деменція у Плєшивого прогресує.
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13.04.2021 08:11 Відповісти
ты то чего нагнетаешь?
кацапы луснут по линии задницы если попробуют уничтожить Украину.
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13.04.2021 08:14 Відповісти
Надо готовиться,а не языком чесать !
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13.04.2021 08:17 Відповісти
Воно вже приготувалось кацапам прислуговувати. Це порода така
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13.04.2021 08:48 Відповісти
Россия всегда была против существования Украины.
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13.04.2021 08:14 Відповісти
Це тому шо у 2014 році не було справжнього Гетьмана на чолі України.
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13.04.2021 08:16 Відповісти
А зараз хто?
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13.04.2021 08:19 Відповісти
А зараз той, хто зробив знищення України, як держави, реальністю.
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13.04.2021 09:03 Відповісти
Звичайно. Останнім справжнім Гетьманом був Скоропадський у 1918 році. Створював українське військо і флот, розбудовував Державу. Але тодішнім зебілам забаглося соціалістичного популізму і замість Гетьманату більшість вибрала Директорію. Потім прийшли кацапи і влаштували Голодомор. Тепер в Україні замість гетьманів - президенти. І схоже на це, що справжнім останнім був Порошенко. Але нарід захотів популізму.... Сподіваюся, на цьому схожість закінчиться. Якщо ні - читай історію.
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13.04.2021 08:35 Відповісти
Та да! А Винниченко і Зєлєнскій - Бубочки які на армію поклали великий прбор, бо " нас нема з ким воюват, ми - мирна країна."
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13.04.2021 08:44 Відповісти
дехто з наших тебе, навіть зі смайликом не зрозуміє
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13.04.2021 08:49 Відповісти
Дети Скоропадского не носили футболки национальной сборной Кацапии и не кричалии на лондонских улицах в пьяном угаре "расия идёт!". Да и сам Скоропадский не был замечен, что по телефону поздравлял временное правительство с Первомаем или обнимал и жал руку Ульянова-Бланка
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13.04.2021 08:50 Відповісти
Но теперь у нас взлёт Зайчиков-Полудурков в национальном порыве
На відміну від 2014 року Росія погрожує знищити Українську державу як таку, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4412
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13.04.2021 09:07 Відповісти
сборище ублюдков
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13.04.2021 10:30 Відповісти
Энто бронепоезд Зе-клоунов, выдвигается для отражения руснявых войск
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13.04.2021 10:35 Відповісти
Дуріку, вже на п'яту-шосту хвилю в 2015 році ловили "уклоністів", не знав? Всіх добровольців було тисяч 5-10, "батальйони" по 45 чоловік, як в Іловайську, не знав? При всій повазі до добровольців, кацапів спинила регулярна армія, не знав? Яка в кінці його каденції зросла до 250 тис чоловік і була повністю контрактною на лінії зіткнення, не знав? І що мобілізації припинилися з 2015 року, теж не чув? Кацапе, йди зміни методичку, не тобі писати про "національний порив"))))
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13.04.2021 09:14 Відповісти
Так, гасіння національно-патріотичного пориву до захисту України - найбільша диверсія російського шпигуна. Якщо йому хтось і вірить щиро, так це ті, хто думає вухами, ті, для кого будь який пройдисвіт, якщо він з надривом в голосі проволає "Слава Україні!" і не знімає вишиванку навіть в бані, буде офігєнний патріот, будь він навіть пуйо якесь.
Ще я б закинув російському шпигуну його намагання поділити українців. Це російський шпигун вигадав ці 73%. Люди голосували не за Зєлю, якого він сам і привів доречі, а проти нього. Вся його ботоферма зранку до вечора обливає брудом більшу і кращу частину українців, які не продаються, і називає їх "зебілами".
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13.04.2021 09:19 Відповісти
Я з цього приввду завжди задаю єдине питания його пастві. У якого з кандидатів Порошенко виграв у другому турі (в який провз лише завдяки фальсифікаціям) ? У кого? У відповідь лише гавкання та бризкання слиною. Дуже просто ображеним 8-ми відсоткам звинувачувати українців в виборі Зеленського. Але ж на його місті міг бути будь-який з інших кандидатів. Порошенко програвав всім! І Тимошенко, і Гриценко, і навіть ляшку. Та що казати. Він програвав навіть своєму колезі по уряду Азірова такому ж міністру як сам - Бойку. Й зараз замість поливання брудом клована ми б спостерігались такі ж тони лайна в бік Тимошенко чи будь якого іншого президента. А українців ця згая називала б не 73% зебілами, а 63% відсотковим грицюками, чи 65% відсотковими йулжботами. Ото б була б і вся різниця
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13.04.2021 09:33 Відповісти
Ну Тимош а то всралась ещё в 1 туре. Как и прочие бойки-марамойки.
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13.04.2021 09:40 Відповісти
Юля виграла Перший тур. Пєця був десь П'ятий, десь біля Ляшка. Але він сфальшував і став другим, а Юля - третя.
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13.04.2021 10:04 Відповісти
В вашей сектантской реальности Юльок вообще президентша с 2010-го.
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13.04.2021 13:22 Відповісти
А сам Скоропадский не выступал у большевиков в банях, как ЗЕ.
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13.04.2021 09:01 Відповісти
Ну, так треба ще більше добровольців у тюряги позасовувати.
А в армію прокурворів попризивати - вони псковських ведевешників порвуть на шмаття.
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13.04.2021 08:19 Відповісти
в военное время за панику расстреливают... сиранул димон...
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13.04.2021 08:21 Відповісти
у чому тут паніка? Він повідомив, що росія підвищила ставки.
Але це навіть не підвищення - у них давно вже риторика про нєдогосударство і проект Україна
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13.04.2021 09:51 Відповісти
Кулєбі предки - комуно-інтернаціоналісти не доповіли, що росія хоче знищити Україну вже більше 300 років і ця її мета не змінювалася ні у 1700, ні у 28800, ні у 1900, ні у 2000-х роках, ні у згаданий Кулєбою 2014 рік. Мені не дивно, щ він цього не знає. Як і для всіх зебілів, цей рік для нього був легким і спокійним, без війни.
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13.04.2021 08:28 Відповісти
Просто интересно, как вы оцениваете действия негодяев, которые в отличие от зебила Кулебы, знали что расия 300 лет как хочет уничтожить Украину, но тем не менее вкладывали украденные у украинцев деньги в карамельную промышленность извечного врага?
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13.04.2021 08:43 Відповісти
У українців крали гроші, а у вас - мізки. Хоча куд там. Грші в українців справді були. А от у вас мізків напевно не було.
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13.04.2021 08:47 Відповісти
та ні, в нього є і мізки, і гроші.
Там мізки *****-мертвечука і гроші подляка.
Хоча, скоріш за все - https://censor.net/ru/user/483260 не українець. А хохол.
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13.04.2021 08:52 Відповісти
Щоб знати і оцінити роль батьків, потрібно дивитись на справи дітей. Так зрозумвюіло?
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13.04.2021 09:24 Відповісти
Зрозумвіоволо? Опять придется удалять свое незграбно шкрябанье и переписывать так же как вы сделали ниже? Давайте по справам. Родители Кулебы так воспитали ребенка, что он не покупал в Рязани газетные киоски и не строил в Вологде карамельную мануфактуру. И пророссийскому Януковичу он на именины,согнув позвоночник, ничего не дарил. И даже у кума ***** в партии не состоял. Что касается дальнейших корректных сравнений, то надо выбрать Кулебу гэтьманом, терпеть его пять лет, а потом сравнить результат с сывочолым. Вот тогда и будет понятно в корреляции как родители Кулебу воспитали, а как гения. А сейчас уже видно, что детки Кулебы не показываются в обществе в футболках национальной сборной росии в отличие от деток великого патриота. Вывод. Вам ли лаять на родителей Кулебы?
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13.04.2021 09:44 Відповісти
Е треба писати те, чого Кулєба не робив. Ти напиши краще, що він зробив. Маю на увазі корисного для держави, а не окремих кланів. Тоді я можливо і повірю, що ти не клєрк з МЗС, підлеглий Кулєби. 😊
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13.04.2021 10:22 Відповісти
Нет, порохобот. Я обычный огенд *******, то есть не верящий в божественную суть сывочолого мессии, то есть зебил, следуя вашей парадигми соевых ценностей. И хоть мне нравятся зеленские и кулебы, но ещё больше меня воротит от циничных истот, которые возмущённо бьют копытом мол как это он в 2013 году не знал,что расия враг, а сами в это время любуются открытками с видами достопримечательностями Липецка. Хаят родителей Кулебы, называя их коммуняками, но считают патриотом парторга советского завода, чьи внучки ходят в бело-сине-красных тряпках с двухголовой куркой-мутантом
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13.04.2021 11:00 Відповісти
Я так розумію, тебе стошнило і це твоя блювотина? 😊 Співчуваю. 😔
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13.04.2021 11:07 Відповісти
мову, порохоботе, бо ще нудить і від вашого її плюндрування кацапським суржиком
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13.04.2021 11:17 Відповісти
😁 Зебіле, Зебіле, ти ж ненавидиш і мову, і її носіїв. Бо голосуєш якраз за малороса з його суржиком. 😊
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13.04.2021 11:21 Відповісти
Вот об этом цинизме я и писал. Полуизвилины хватает только на "зебиле", "ненавидиш мову" и одновременно так цьом,цьом в тухли патріота с его щирим "Гражданскіх атсєчь"
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13.04.2021 11:28 Відповісти
А чому не пишеш про те, що 90% капіталів Пороха вкладені в Україну? А чому не пишеш про фабрики Рошена в Латвії та Угорщині? Ти неуч, колаборант чи ольґінський на зміні, іксперде?))))
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13.04.2021 09:17 Відповісти
Я вот не слышал, что Венгрия и Литва нападали на Украину. Вопрос у меня тот же. Какое вы имеете право обвинять родителей Кулебы в комуняко-интернационализме и недонесение до сына сведений о трезсотлетних планах россии по уничтожению Украины, если поклоняетесь момону, отпрыску члена КПСС и директора советского предприятия, который украденные у украинских граждан деньги вкладывал в российскую экономику?
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13.04.2021 09:48 Відповісти
ти помилився - він вкрадені гроші в мордовії вкладав в Українську економіку
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13.04.2021 09:59 Відповісти
Мені цікаво, хто ти - просто зебіл, чи кпцапський троль. Надто складно пишеш. 😊 Так от, і для зебілів, і для тролів: Порошенко і ті, хто були при ньому не лише започаткували ракетну програму, але й наситили війська тисячами "Корсарів" і "Стугон", що зробило прогулянку кацапських танків Україною аттракціоном смерті. А ще "барига" власним коштом, чи нехай "крадерими" грішми відновив систему ПВО над київським регіоном. Чомусь інші крадії грошей українців, Ахмєтов, Фірташ та іже з ними цього не зробили. Це тому ти злий на Порошенка? 😊
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13.04.2021 09:19 Відповісти
Воно не зле. Воно на роботі. "Таварісч майор" сказав писати на Пороха чорнуху навіть після виборів. Як і на Мазепу, Петлюру та Бандеру. В ідеології кацапстану нічого не міняється вже триста років. Мокші, вони такі передбачувані...))))
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13.04.2021 09:26 Відповісти
На мою думку,таке скупчення людського ресурсу може призвести до вибуху пандемії - так би мало статися,по ідеї.Хай би так і було!
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13.04.2021 08:34 Відповісти
Министр внутренних дел Российской Империи В. К.Плеве в 1904 г. : «Чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война ».
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13.04.2021 08:37 Відповісти
і "Порт-Артур ми нє бросім!"
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13.04.2021 10:06 Відповісти
"Просто вайна выгадна Зеленскаму" (тм)
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13.04.2021 08:41 Відповісти
Не зря кульоба напрягся. Знает же, что гомнокомандувач -тупой наркоманский кретин.
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13.04.2021 08:41 Відповісти
тому Україна має знищити кацапію!
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13.04.2021 08:46 Відповісти
А телятi вовка загризти.
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13.04.2021 08:54 Відповісти
На відміну від 2014 року Росія погрожує знищити Українську державу як таку, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3241
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13.04.2021 08:48 Відповісти
В 2014-м у паРаши была именно такая цель....но ты дурачок этого так и не понял....
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13.04.2021 08:52 Відповісти
Інструкція від д'єрмака в нього така... Про те, як Пастор і Порох (та не тільки вони; там ціла команда патріотів та попутчиків, включно з бенею, була) зупинили окупацію, поневолення України в 2014-му - ні слова.
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13.04.2021 08:55 Відповісти
Кулеба в 2014 был запое, нихера не помнит.
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13.04.2021 08:53 Відповісти
Всё оно помнит... просто ******...
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13.04.2021 10:49 Відповісти
Для початку потрібно заборонити всі колоборанські організації різних :опзж ,мураєвсько ,шаріївські ітп ,навети лад в силових структурах там теж багато завелось колоборантів.Поставити на місце олігархів і їхні ЗМІ, адже більшість з них працює на ворога.Перед агресією ворога треба підтримати наших військових,вулантерів,громадських активістів а не боротися з ними як це відбуваєтся.
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13.04.2021 09:00 Відповісти
Язык дан дипломату, чтобы скрывать свои мысли, Кулеба не дипломат. Я думал Климкин глуп... неее, он по сравнению с Кулебой - гроссмейстер! Кулеба по обзывался, что толку? Ну подлил чуть бензину в огонь, толку от этого?
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13.04.2021 09:02 Відповісти
Зеленский 2 года всеми силами и средствами поощрял Роисю к наступлению на Украину.
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13.04.2021 09:07 Відповісти
Кульявєба-напевно священної трави з айкосу пихнув і почав читати мантру весняному авітамінозу!
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13.04.2021 09:14 Відповісти
Ну у них в 2014 это было " на уме", а сейчас просто " на языке". Цель никогда не менялась. В связи со всем этим у Украины, да чего там у всех соседей РФерии, да нет, даже не так, у всей Европы, а скорее всего у всего Мира возникает устойчивое понимание что все это будет продолжаться до тех пор пока РФ будет существовать в нынешних границах и иметь ядерное оружие. Поэтому в итоге следует добиваться возвращения соседям оккупированных территорий начиная с 1991 г., захваченных и аннексированных земель у соседей в 1939 и частично в 1945 ( Курилы, Тува), выдворение из Вост. Пруссии, ( за исконно китайские земли я пока умолчу, там КНР само разберется, посмотрите исторические карты границ Китая на Дальнем Востоке), и распад на 15 - 20 государств с ядерным разоружением.
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13.04.2021 09:30 Відповісти
Кулеба, ти особисто, як і вся пліснява, викликаєте стійке відчуття огиди. Ви перетнули всі межі людської гідності і здорового глузду, в вашому холуйському намаганні облизати, возвеличити ВАЗеленського, навіть на крові.
Які наміри були у кацапів в 2014, коли їх госдура, вже після захоплення криму, 1 березня, дозволила оркам напасти на роззброєну Україну?
"Дипломат", сран.й, чи тобі цього не знати?
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13.04.2021 09:39 Відповісти
клован выпустил своего брехуна побрехаьь
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13.04.2021 10:31 Відповісти
Т есть когда в 14 году забрали столько территорий это был детский лепет, а сейчас угроза?
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13.04.2021 10:38 Відповісти
Захарченко обещал дойти до Лондона (Киев он в своей реальности уже давно взял). Т.е. обещал покорить не только нас, но и всю Европу.
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13.04.2021 10:38 Відповісти
Надежда Савченко не вылазит с рос-пропагандон сайтов и ТВ.
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13.04.2021 12:05 Відповісти
 
 