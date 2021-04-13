В Україні за добу від COVID-19 померли 457 осіб, зафіксовано 11 680 нових випадків зараження, 14 019 осіб одужали

11 680 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 виявлено в Україні станом на 13 квітня 2021 року.

Про це свідчать дані РНБО, передає Цензор.НЕТ.

11 680 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 13 квітня 2021 року.

Також за даними РНБО, за минулу добу 457 осіб померли від COVID-19, одужали - 14 019.

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В Україні станом на ранок 13 квітня хворіють на коронавірусну хворобу 404 793 особи, що на 2796 менше, ніж добою раніше.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (1503), Харківській (904), Львівській (838) та Київській (818) областях.









