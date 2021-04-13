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В Україні за добу від COVID-19 померли 457 осіб, зафіксовано 11 680 нових випадків зараження, 14 019 осіб одужали
11 680 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 виявлено в Україні станом на 13 квітня 2021 року.
Про це свідчать дані РНБО, передає Цензор.НЕТ.
11 680 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 13 квітня 2021 року.
Також за даними РНБО, за минулу добу 457 осіб померли від COVID-19, одужали - 14 019.
В Україні станом на ранок 13 квітня хворіють на коронавірусну хворобу 404 793 особи, що на 2796 менше, ніж добою раніше.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (1503), Харківській (904), Львівській (838) та Київській (818) областях.
Топ коментарі
+3 Підлога Маккартні
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+2 Oleksandr Den
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+1 Стрелок
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мда.. ЕС планирует открыться к лету. в Украине вакцинировали чуть больше 1 % первой дозой.
Я больше скажу не загнется ничего, это все бредни. Машин на улицах больше чем людей. Значит есть деньги и на машины и на бензин. Вон ДНРы живут уже седьмой год в ситуации хуже чем локдаун и не загибаются.
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А ты будешь этим дерьмом прививаться?