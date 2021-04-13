Пандемія COVID-19 забрала життя 2,9 млн людей, кількість інфікованих перевищила 137 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 13 квітня у світі зареєстрували 588 271 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 8761 особа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 137 266 654 випадки інфікування, з них 588 271 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 2 958 867 осіб, з них 8761 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 110,4 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція та Росія.

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 16-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 6-ту, за летальними випадками - 8-му і 4-ту позиції відповідно.