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Новини Агресія Росії проти України
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Захід має бути послідовним у протидії агресії РФ. Не можна допускати "м'якого підходу" до цієї країни, - МЗС Польщі

Захід має бути послідовним у протидії агресії РФ. Не можна допускати

Захід має бути послідовним у протидії агресивним крокам Росії в Україні і біля її кордонів. У разі погіршення ситуації необхідно ухвалити рішення про посилення санкцій проти РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив у понеділок заступник глави МЗС Польщі Павло Яблонський, повідомляє TV Republika.

За словами польського дипломата, те, що зараз відбувається на сході України, "створює враження підготовки Росією до якихось дій, або перебування в готовності до якихось дій, які можуть мати наступальний характер".

Він зауважив, що це нагадує 2014 рік, коли сталася нелегальна анексія Криму.

"Ми сподіваємося, що якщо Росія не відмовиться від цього (агресивних дій. - Ред.), то ми як Захід будемо послідовні, адже абсолютно важливо протистояти агресивним діям Росії",- підкреслив Яблонський.

Він наголосив, що не можна допустити "м’якого підходу" до країни, яка не змінює своєї позиції і не перестає порушувати міжнародне право.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Польщі Рау про загострення на Донбасі: Україна має право захищатися. Варшава продовжить політику підтримки Києва

Яблонський позитивно оцінив рішучу реакцію США на дії Росії, яка суперечила розрахункам Москви, що Вашингтон зосередиться виключно на своїй внутрішній політиці.

Заступник глави МЗС Польщі також повідомив, що є сигнали про нібито бажання Кремля виторгувати виведенням своїх військ з-під кордонів з Україною згоду США на завершення будівництва газопроводу Nord Stream 2. На його переконання, США і партнери по НАТО не можуть погодитися на такий "торг", оскільки це дало б Росії можливість "відрізати" Україну від поставок газу і шантажувати українську владу.

"Це б загрожувало інтересам української держави, безпеки України й усієї Європи",- наголосив польський дипломат.

Нагадаємо, 26 березня унаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів Збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

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На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Автор: 

армія рф (17771) Польща (8617) росія (65949) МЗС Польщі (217)


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Топ коментарі
+10
Дякуємо Польщі за постійну підтримку України.
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13.04.2021 08:40
+5
Цензоре, що за зворот "нелегальна анексія Криму". Поляки так ніколи не висловляться. Вам відома хоч одна "легальна анексія"? Сама дефініція "анексія" звучить так:
Ане́ксія - це насильницьке приєднання державою всієї або частини території іншої держави. Крапка.
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13.04.2021 08:55
+1
Кацапів треба товкти на кожному кроці.Вони страшно тупоголові,і інакше не розуміють як треба себе поводити.А коли вигребуть пристойно,то навіть поважають тих хто вкресав їм пристойно,від душі!
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13.04.2021 09:03
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Дякуємо Польщі за постійну підтримку України.
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13.04.2021 08:40 Відповісти
Цензоре, що за зворот "нелегальна анексія Криму". Поляки так ніколи не висловляться. Вам відома хоч одна "легальна анексія"? Сама дефініція "анексія" звучить так:
Ане́ксія - це насильницьке приєднання державою всієї або частини території іншої держави. Крапка.
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13.04.2021 08:55 Відповісти
Кацапів треба товкти на кожному кроці.Вони страшно тупоголові,і інакше не розуміють як треба себе поводити.А коли вигребуть пристойно,то навіть поважають тих хто вкресав їм пристойно,від душі!
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13.04.2021 09:03 Відповісти
Дякуючі службі в Радянській армії знаю, що таке війна, яке це тотальне несправедливе зло. І скільки людей загине. Але зараз прям хочу, щоб це гівно полізло. Щоб тисячи російських баб завили в своїх ізбах, щоб нарешті до цієї нечисті дійшло, що "не надо ставить свой сапог на чужой порог, за это ноги отрывают, и вовсе не по-детски, то, что между ног...". Схоже, це карма України - снищити це вселенське стерво.
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13.04.2021 09:18 Відповісти
Знищити
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13.04.2021 09:34 Відповісти
https://censor.net/ru/user/479979 Где воевал?
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13.04.2021 09:29 Відповісти
вот конкретная дипломатия, не то что наше унылое гавно...
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13.04.2021 09:37 Відповісти
Если Запад спустит на тормозах, рашка пойдет дальше. Это гитлеровский режим наших дней.
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13.04.2021 09:39 Відповісти
Причем необязательно применять военную силу - Запад не использовал в полной мере экономические важели.
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13.04.2021 09:40 Відповісти
Така реакція поляків. А від євро-турбунів чекаймо на чергову порцію "глибоких занепокоєнь".
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13.04.2021 13:28 Відповісти
 
 