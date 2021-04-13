За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 10 135 осіб. На Черкащині не зробили жодного щеплення, - Степанов

388 399 осіб в Україні отримали одну дозу вакцини проти COVID-19, 5 - дві дози (завершили вакцинацію).

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"10 135 людей щеплено проти COVID-19 за добу 12 квітня 2021 року в Україні. 388 401 людина щеплена від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 388 399 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб", - розповів міністр.

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За даними міністра, щеплення проводилися 84 мобільними бригадами з імунізації та 543 пунктами вакцинації.

"Станом на 12 квітня 2021 до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 446 213 осіб", - додав Степанов.

Найбільше за минулу добу щеплень проти коронавірусу зробили у Львівській (1510) області, Києві (1500), Дніпропетровській (850) та Запорізькій (520) областях. Водночас у Черкаській області за минулу добу не зробили жодного щеплення проти коронавірусу. Крім того, у Вінницькій області за добу зробили лише 70 щеплень проти коронавірусу, в Чернігівській - 100, у Волинській - 170.







