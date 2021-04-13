За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 10 135 осіб. На Черкащині не зробили жодного щеплення, - Степанов
388 399 осіб в Україні отримали одну дозу вакцини проти COVID-19, 5 - дві дози (завершили вакцинацію).
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"10 135 людей щеплено проти COVID-19 за добу 12 квітня 2021 року в Україні. 388 401 людина щеплена від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 388 399 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб", - розповів міністр.
За даними міністра, щеплення проводилися 84 мобільними бригадами з імунізації та 543 пунктами вакцинації.
"Станом на 12 квітня 2021 до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 446 213 осіб", - додав Степанов.
Найбільше за минулу добу щеплень проти коронавірусу зробили у Львівській (1510) області, Києві (1500), Дніпропетровській (850) та Запорізькій (520) областях. Водночас у Черкаській області за минулу добу не зробили жодного щеплення проти коронавірусу. Крім того, у Вінницькій області за добу зробили лише 70 щеплень проти коронавірусу, в Чернігівській - 100, у Волинській - 170.
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То шо Ковишит Индия потом не даст шоб сделать второй укол и вся вакцинация почти до лампочки(кроме тех кто погрел руки православные на этом), министр скромно не сказал?
Что значит завершили вакцинацию?? Срок действия вакцины полгода....так что через пять месяцев им по новой нужно будет вакцинироваться....
10135 чел. х 365 дней х 10 лет = 36 992 750 чел вакцинировано
10 лет, Карл !!!
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Беру куркулятор, получилось 627 пунктов вакцинации. Вакцинировали 10 135 человек. Получается 16 человек в день, или два человека в час.