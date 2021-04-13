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Новини Коронавірус і карантин
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За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 10 135 осіб. На Черкащині не зробили жодного щеплення, - Степанов

За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 10 135 осіб. На Черкащині не зробили жодного щеплення, - Степанов

388 399 осіб в Україні отримали одну дозу вакцини проти COVID-19, 5 - дві дози (завершили вакцинацію).

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"10 135 людей щеплено проти COVID-19 за добу 12 квітня 2021 року в Україні. 388 401 людина щеплена від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 388 399 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб", - розповів міністр.

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За даними міністра, щеплення проводилися 84 мобільними бригадами з імунізації та 543 пунктами вакцинації.

"Станом на 12 квітня 2021 до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 446 213 осіб", - додав Степанов.

Найбільше за минулу добу щеплень проти коронавірусу зробили у Львівській (1510) області, Києві (1500), Дніпропетровській (850) та Запорізькій (520) областях. Водночас у Черкаській області за минулу добу не зробили жодного щеплення проти коронавірусу. Крім того, у Вінницькій області за добу зробили лише 70 щеплень проти коронавірусу, в Чернігівській - 100, у Волинській - 170.

За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 10 135 осіб. На Черкащині не зробили жодного щеплення, - Степанов 01
За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 10 135 осіб. На Черкащині не зробили жодного щеплення, - Степанов 02
За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 10 135 осіб. На Черкащині не зробили жодного щеплення, - Степанов 03
За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 10 135 осіб. На Черкащині не зробили жодного щеплення, - Степанов 04

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) статистика (2248) Степанов Максим (2197) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Стебанов такое ощущение шо на картах кидает сколько сделали и где.
То шо Ковишит Индия потом не даст шоб сделать второй укол и вся вакцинация почти до лампочки(кроме тех кто погрел руки православные на этом), министр скромно не сказал?
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13.04.2021 08:38
+1
завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек", - рассказал министр.Источник: https://censor.net/ru/n3259283

Что значит завершили вакцинацию?? Срок действия вакцины полгода....так что через пять месяцев им по новой нужно будет вакцинироваться....
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13.04.2021 08:49
+1
Было 18 тыс на пике а теперь уже съехали до 10 тыс, а если учесть что в выходные вакцинация вообще практически не идет то средние значения будут еще меньше. Гнать этого Степанова давно пора.
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13.04.2021 09:02
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Стебанов такое ощущение шо на картах кидает сколько сделали и где.
То шо Ковишит Индия потом не даст шоб сделать второй укол и вся вакцинация почти до лампочки(кроме тех кто погрел руки православные на этом), министр скромно не сказал?
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13.04.2021 08:38 Відповісти
А потом нужно будет делать третий...а потом четвертый.....действие вакцины не вечно...
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13.04.2021 08:50 Відповісти
Как это "ни одной прививки на Черкащине"? А тот врач,с понтом "первый привившийся"? Опять на@бали?
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13.04.2021 08:45 Відповісти
"...за минувшие сутки..."
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13.04.2021 09:14 Відповісти
завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек", - рассказал министр.Источник: https://censor.net/ru/n3259283

Что значит завершили вакцинацию?? Срок действия вакцины полгода....так что через пять месяцев им по новой нужно будет вакцинироваться....
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13.04.2021 08:49 Відповісти
Короче, такими темпами:
10135 чел. х 365 дней х 10 лет = 36 992 750 чел вакцинировано
10 лет, Карл !!!
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13.04.2021 09:01 Відповісти
Было 18 тыс на пике а теперь уже съехали до 10 тыс, а если учесть что в выходные вакцинация вообще практически не идет то средние значения будут еще меньше. Гнать этого Степанова давно пора.
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13.04.2021 09:02 Відповісти
https://hromadske.ua/posts/bojoviki-zranku-vzhe-trichi-porushili-tishu-na-donbasi-odin-vijskovij-zaginuv-she-dvoye-distali-poranennya-shtab
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13.04.2021 09:06 Відповісти
84 мобильными бригадами по иммунизации и 543 пунктами вакцинации. Источник: https://censor.net/ru/n3259283
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Беру куркулятор, получилось 627 пунктов вакцинации. Вакцинировали 10 135 человек. Получается 16 человек в день, или два человека в час.
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13.04.2021 09:39 Відповісти
Ну может черкасская область уже привилась? Мои родители уже две недели как привились в черкасской как раз области.
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13.04.2021 10:23 Відповісти
 
 