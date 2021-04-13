Один український воїн загинув на Донбасі. За добу найманці РФ 17 разів зривали "тишу", використовуючи заборонені міномети, гранатомети та БМП, - штаб ОС

Минулої доби, 12 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню, серед яких 15 - обстріли позицій українських захисників і 2 - дистанційне мінування мінами ПОМ-2.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу селища Південне противник вів обстріл із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, з озброєння БМП-1, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Неподалік населених пунктів Шуми та Зайцеве російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із мінометів 82-мм калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу селища Новгородське окупанти відкривали вогонь з озброєння бойових машин піхоти та станкових протитанкових гранатометів.

У напрямку селища Золоте-4 збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Піски, противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів, а біля Кам’янки – зі стрілецької зброї.

"Внаслідок прицільного обстрілу позицій наших підрозділів збройними формуваннями Російської Федерації, один військовослужбовець Збройних Сил України зазнав вогнепального кульового поранення, не сумісного із життям.

Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в напрямку населеного пункту Зайцеве ворог двічі здійснив дистанційне мінування цивільної інфраструктури з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Українська сторона СЦКК повідомляє про ігнорування досягнутих Мінських домовленостей.

"Напередодні чергового засідання Тристоронньої контактної групи окупанти збільшили кількість обстрілів по всій лінії розмежування із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. При цьому інтенсивність інформаційних вкидів та фейкових повідомлень у інформаційному просторі на тимчасово окупованих територіях та в Російській Федерації значно зросла.

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Проросійські найманці продовжили загострювати ситуацію поблизу ділянки розведення в районі населеного пункту Золоте, намагаючись виправдати власне небажання відкрити КПВВ з боку тимчасово окупованих територій. З цією метою 12 квітня окупанти обстріляли ділянку розведення №2 "Золоте", грубо порушивши, підписане Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил та засобів від 20 вересня 2016 року. Військовослужбовці Збройних Сил України зафіксували два гранатометних постріли з окупованого Первомайську у напрямку населеного пункту Катеринівка, що на підконтрольній Урядові України території.

Про факти порушень збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК нотою повідомила СММ ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що Збройні Сили України неухильно дотримуються досягнутих домовленостей про припинення вогню і послідовні у виконанні взятих на себе зобов'язань.