Один український воїн загинув, ще двоє поранені в районі Майорського в результаті скидання гранат на позиції ЗСУ ворожим БПЛА, - Міноборони
Станом на 7:00 ранку 13 квітня російсько-окупаційні війська 3 рази порушили режим припинення вогню, з яких 1 обстріл позицій українських захисників і 2 перетини лінії розмежування ворожими БПЛА.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Так, недалеко від населеного пункту Південне противник відкривав вогонь з 82-мм міномета.
"У районі населеного пункту Майорське БПЛА противника, перетинаючи лінію розмежування, здійснили скид гранат на позиції наших підрозділів, в результаті чого один військовослужбовець дістав не сумісні з життям поранення.
Командування висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким загиблого захисника. Ще 2 військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил зазнали поранення. Воїнам оперативно надано медичну допомогу, їх доставили до лікувального закладу", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що українські військовослужбовці продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню.
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Плюс, если пойдет вал раненых (тысячи и десятки тысяч) - никаких стационаров не хватит.
Это явный признак подготовки к большой войне.
Что ж тут непонятного-то?????
Родным и близким искренние соболезнования.
Раненным: сил и выздоровления.
Воин, спи спокойно!
Политика страуса Зе приведет еще к большим потерям
Источник: https://censor.net/ru/n3259288
Після заборони працювати розвідці і відведення антиснайперських груп ці "глубокие соболезнования"мають вигляд зеленого блюзнірства.
П. С. Про впн, как я понимаю, тебе неведомо...
Яких таких дурниць?
Процитируй и обоснуй, в чем глупость.
" Народным милиционерам" глубоко фиолетово на все эти договорëнности. Им нет команды из кремля прекратить огонь, а больше ни кто в мире им не сможет запретить стрелять и как-то наказать за стрельбу. Поэтому любая РЛС ПВО или станция РЭБ, которые будут постоянно "светится" в зоне досягаемости артиллерии, будут безнаказанно уничтожены и с жертвами в количестве однозначно большими, чем один.
При таком же самом поведении ВСУ, на Украину будет давление от всех, кто ей сейчас ей помогает.
Та й читати, судячи з усього, ти не дуже вмієш. Тож, бувай здоровий.
"Нона стреляет с жилых районов https://www.youtube.com/watch?v=WMEOoHgCZ_g , местные разбирали это видео, Нона стреляет по городу так как если бы она стреляла по Карачуну то дуло было бы повернуто в сторону снимающего видео. Но форум с обсуждением видео уже убит.
https://www.youtube.com/watch?v=JzxGIuGU7-8&feature=youtu.be&t=2m40s в середине местный эмоционально поясняет как ему нравится стрельба террористов в спальном районе рядом с его домом."
Посмотрите что такое авиаудары по фото в Грозном, который бомбили рашисты.
http://argumentua.com/i/301033_600.jpg
Не Донбассе такого и в помине не было.
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!