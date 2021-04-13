Один український воїн загинув, ще двоє поранені в районі Майорського в результаті скидання гранат на позиції ЗСУ ворожим БПЛА, - Міноборони

Станом на 7:00 ранку 13 квітня російсько-окупаційні війська 3 рази порушили режим припинення вогню, з яких 1 обстріл позицій українських захисників і 2 перетини лінії розмежування ворожими БПЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, недалеко від населеного пункту Південне противник відкривав вогонь з 82-мм міномета.

"У районі населеного пункту Майорське БПЛА противника, перетинаючи лінію розмежування, здійснили скид гранат на позиції наших підрозділів, в результаті чого один військовослужбовець дістав не сумісні з життям поранення.

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Командування висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким загиблого захисника. Ще 2 військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил зазнали поранення. Воїнам оперативно надано медичну допомогу, їх доставили до лікувального закладу", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що українські військовослужбовці продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню.