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Новини Агресія Росії проти України
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Один український воїн загинув, ще двоє поранені в районі Майорського в результаті скидання гранат на позиції ЗСУ ворожим БПЛА, - Міноборони

Один український воїн загинув, ще двоє поранені в районі Майорського в результаті скидання гранат на позиції ЗСУ ворожим БПЛА, - Міноборони

Станом на 7:00 ранку 13 квітня російсько-окупаційні війська 3 рази порушили режим припинення вогню, з яких 1 обстріл позицій українських захисників і 2 перетини лінії розмежування ворожими БПЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, недалеко від населеного пункту Південне противник відкривав вогонь з 82-мм міномета.

"У районі населеного пункту Майорське БПЛА противника, перетинаючи лінію розмежування, здійснили скид гранат на позиції наших підрозділів, в результаті чого один військовослужбовець дістав не сумісні з життям поранення.

Також дивіться: У Миколаєві попрощалися із загиблим у зоні ООС воїном 36-ї ОБрМП Денисом Юшком. ФОТОрепортаж

Командування висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким загиблого захисника. Ще 2 військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил зазнали поранення. Воїнам оперативно надано медичну допомогу, їх доставили до лікувального закладу", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що українські військовослужбовці продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню.

Автор: 

безпілотник (4310) обстріл (29063) Донбас (22357) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+27
"Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника."

Источник: https://censor.net/ru/n3259288

Після заборони працювати розвідці і відведення антиснайперських груп ці "глубокие соболезнования"мають вигляд зеленого блюзнірства.
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13.04.2021 09:04
+21
Вечная и светлая память погибшему.....Пусть покоится с миром.......
Родным и близким искренние соболезнования.

Раненным: сил и выздоровления.
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13.04.2021 08:59
+16
А нашим воинам приказ сидеть не провоцировать каждый день потери

Политика страуса Зе приведет еще к большим потерям
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13.04.2021 09:03
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Россия разворачивает вблизи границы с Украиной полевые госпиталя на десятки тысяч раненых и морги!
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13.04.2021 08:57 Відповісти
Не знайшов такої інфи... Та й навіщо їм польові шпиталі, якщо на окупованих територіях повно стаціонарних лікарень.
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13.04.2021 09:00 Відповісти
Диванный, информирую тебя, что до стациональных больниц (если в них есть соответствующее оборудование и спецы) нужно еще довезти живыми.
Плюс, если пойдет вал раненых (тысячи и десятки тысяч) - никаких стационаров не хватит.
Это явный признак подготовки к большой войне.
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13.04.2021 09:03 Відповісти
У 2014 вони обійшлись без польових шпиталів. Та й шпиталі на кордоні якось далі від стаціонарних лікарень у Донецьку, Луганську чи Єнакієво.
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13.04.2021 09:07 Відповісти
Обошлись потому, что тогда была война маленькая и ихтамнетами. А на сей раз планируется большая и в открытую.
Что ж тут непонятного-то?????
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13.04.2021 09:08 Відповісти
А що їм завадить і зараз використати лише частину від розташованих біля кордону військ? Так, вони готуються до війни. Так, всі приготування вказують на це. А от чи буде велика війна? Зараз ідуть перемовини між сильними цього світу і ми навіть не здогадуємось, про що вони говорять. Без нас домовляться, а ми подивимось на наслідки цих перемовин.
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13.04.2021 09:13 Відповісти
И наступать они планируют на Украину с трех сторон, а не только с Донбасса. Полевые госпитали всяко ближе будут, чем везти окружным путем в ЛДНР.
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13.04.2021 09:10 Відповісти
Уверенности нет, что мы вместе с НАТО до границы Ихтамнетов не задвинем.
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13.04.2021 09:03 Відповісти
На сей раз они планируют воевать не ихтамнетами, а в открытую.
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13.04.2021 09:04 Відповісти
Шкода, проте від НАТО ми отримаємо максимум- озброєння. Жива сила буде хіба-що десь у Дніпрі чи Херсоні у вигляді незначної кількості під час "перманентних навчань".
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13.04.2021 09:05 Відповісти
на звизди!
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13.04.2021 09:01 Відповісти
Кацапский бот детектед.
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13.04.2021 09:03 Відповісти
Подай джерело інформації.
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13.04.2021 10:24 Відповісти
Он что, методичку свою должен выложить? Его задача- посеять страх и панику. Гибридный провокатор.
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13.04.2021 12:48 Відповісти
Думаю, просто полезный врагу дурак. Таких хватает.
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15.04.2021 10:10 Відповісти
Вечная и светлая память погибшему.....Пусть покоится с миром.......
Родным и близким искренние соболезнования.

Раненным: сил и выздоровления.
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13.04.2021 08:59 Відповісти
Новость для аппологетов зЕленого перемирия.
Воин, спи спокойно!
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13.04.2021 09:03 Відповісти
А нашим воинам приказ сидеть не провоцировать каждый день потери

Политика страуса Зе приведет еще к большим потерям
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13.04.2021 09:03 Відповісти
"Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника."

Источник: https://censor.net/ru/n3259288

Після заборони працювати розвідці і відведення антиснайперських груп ці "глубокие соболезнования"мають вигляд зеленого блюзнірства.
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13.04.2021 09:04 Відповісти
Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.Источник: https://censor.net/ru/n3259288 бред
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13.04.2021 09:09 Відповісти
Отмечается, что украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.Источник: https://censor.net/ru/n3259288 - відповідати вогнем так і не дозволили.
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13.04.2021 09:09 Відповісти
Отвечать минометом или даже пулеметом на атаку бпла, это будет называться нарушением тишины и нападением на мирных народных милиционероав. Адекватным ответом будет только такой же дрон.
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13.04.2021 09:24 Відповісти
Та да, тому краще не відповідати нічим. Хоча хто ж відповідає міномет на атаку БПЛА? А глушити ці пристрої - то не відповідь? Я не мав на увазі відповідь постфактум. Вона не збереже життя. Відповідати треба під час атаки.
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13.04.2021 10:18 Відповісти
Глушилка не может непрерывно мешать потенциальным коптерам на линии фронта, сама находясь при этом где-то за десятки километров и будучи недосягаемой для арты противника. Любое устройство, если оно излучает радиоволны, является маяком и при выполнении своих задач одновременно дает возможность противнику себя запеленговать, вычислить координаты и уничтожить. Коптер, с которых сбрасывают гранаты, нужно как-то обнаружить, а уж потом с ним бороться тем или иным способом. В общем, легко воевать с дивана, за сотни километров от войны, но находясь в прицеле, делать это немного сложнее, мне так кажется...
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21.04.2021 09:27 Відповісти
І багато українських глушилок знищили кацарюпи? Хоча самі кацапи наші сигнали глушать. І їхні глушилки теж живі-здорові. Чого не скажеш про наших військових.
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21.04.2021 09:31 Відповісти
Сама по себе глушилка просто мешает, но не нападает, поэтому грохнуть еë, значит в нарушение режима тишины "нанести ничем не спровоцированный удар по "мирной" РЭБ". Если это сделает Украина, то у неë могут возникнуть проблемы с поддержкой и помощью партнеров. Более того, за нарушение договоренности с партнерами и их требований, можно лишиться не только помощи, но даже получить от них давление в виде санкций. Ну а "той стороне", на это как-то пофиг - санкцией больше, санкцией меньше....
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21.04.2021 09:52 Відповісти
Туфта. Ніякі партнери не забороняли і не забороняють дії, які сприяють захисту життів військових і не є агресивними стосовно "той старани". Не треба писати відверті дурниці.
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21.04.2021 09:55 Відповісти
Я так понимаю ты где-то в Майорске, Новолуганске, может в Марьинке или Широкино, сидишь в блиндаже и дождаться не можешь когда же уже наконец-то разрешат выкатить твою гаубицу на позицию и насыпать, насыпать, пока ствол не раскалится докрасна?
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21.04.2021 10:04 Відповісти
Ці всі населені пункти, я так розумію, вже знаходяться в США? Тобто це ти з місця подій пишеш?
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21.04.2021 10:33 Відповісти
Да, представь себе, практически с места событий, врать конечно не стану, не из окопа, но на расстоянии минометной досягаемости.

П. С. Про впн, как я понимаю, тебе неведомо...
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21.04.2021 11:03 Відповісти
Якщо так, то Сподівпюся розумієш, що з окопа, чи блвндажу писати аж ніяк не можу. 😊 І розумієш, чому. Чи не розумієш? Це перше. І друге. Як думаєш, для чого кацапи вивозять на територію ОРДЛО зачюсоби електронної війни? І як вважаєш, вони ці засоби використовують, чи ні? Я маю на увазі "Красуху", "Житєль" і різні "Зоопарки". І ще одне. Хто глушить бещпілотники ОБСЄ? Це тобі про "глушилки" на Донбасі для роздумів. І не пиши дурниць, якщо ти справді не у Штатах.
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21.04.2021 11:12 Відповісти
"Из окопа или блиндажа", это, чтобы ты понимал, фигурально. Имеется в виду что ты как минимум действующий военный, как максимум - из подразделения находящегося в зоне ООС. Фактически ты можешь находится там, где наличие при тебе гаджета с интернетом ни тебе, ни сослуживцам угрозы не несет.

Яких таких дурниць?
Процитируй и обоснуй, в чем глупость.
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21.04.2021 11:57 Відповісти
Про засоби електронної боротьби. Про них не вказано у жодних домовленостях. Тому їх наявність/відсутність ніяк не регламентується і є волею, чи безвіллям сторін дбати про власну інформаційну/контррозвідувальну/протидиверсійну безпеку.
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21.04.2021 12:22 Відповісти
Ростислав, я надеюсь у тебя всë-таки есть кнопка "логика вкл/выкл", поставь еë в положение вкл.
" Народным милиционерам" глубоко фиолетово на все эти договорëнности. Им нет команды из кремля прекратить огонь, а больше ни кто в мире им не сможет запретить стрелять и как-то наказать за стрельбу. Поэтому любая РЛС ПВО или станция РЭБ, которые будут постоянно "светится" в зоне досягаемости артиллерии, будут безнаказанно уничтожены и с жертвами в количестве однозначно большими, чем один.
При таком же самом поведении ВСУ, на Украину будет давление от всех, кто ей сейчас ей помогает.
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21.04.2021 13:52 Відповісти
Тобто ти стверджуєш, шо "народні міліціонери" діють самостійно і самвюі оьслуовкють "Красузи", "Репелленти" і інші "Зоопарки"? Це перше. І друге. Скільки українських засобів електронної боротьби було знищено "міліціонерами"? У тебе є статистика? І третє. Ти пишеш, що знаходився у межах польоту міни. Цікав, якого калібру? 220-го? Тоді запитання, з якого боку? Бо у такому випадку твій сигнал таки відслідковується тими ж засобами РЕБ. 😊 Тому повторю вище написане - не пиши дурниць.
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21.04.2021 14:03 Відповісти
Аааа, вон воно що! Тепер зрозуміло - немає в тебе такої кнопки.
Та й читати, судячи з усього, ти не дуже вмієш. Тож, бувай здоровий.
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22.04.2021 06:43 Відповісти
Зеленский шут - троянский конь ,на цырлах сдаёт Украину рашистам
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13.04.2021 09:22 Відповісти
За это нужно сказать спасибо 73% мудрого нарида
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13.04.2021 09:26 Відповісти
Каждый убитый на фронте и каждый умерший от Ковида с начала года в Украине - это личная "заслуга" ЗЕ и СН.
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13.04.2021 09:26 Відповісти
«ЧЕМПИОНЫ « 🤢🤡😈 е.п.р.с.т.
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13.04.2021 09:38 Відповісти
на днях украина байактар над дынырами запускала ну и почему не вгатила по тварям?
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13.04.2021 09:28 Відповісти
шо, тир продолжается???
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13.04.2021 09:28 Відповісти
Каждый день сообщения об убитых и раненных. Ну и где ОБСЕ, Совет Европы, ПАСЕ.. те которые опять вернули этот Мордар в свой состав. Где новые и новые ( после каждого нарушения) санкции против мирового агрессора.. Пока больше волнение, озабоченность и призывы к УБИЙЦЕ остановиться.
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13.04.2021 09:33 Відповісти
Пожалуйста , объясните , почему здравомыслящие , патриотичные офицеры не выйдут на пресс-конференцию и не заявят , что больше не будут мишенью в тире и пушечным мясом в угоду хомчакам и четырежды уклонисту ?
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13.04.2021 09:52 Відповісти
Видимо потому что в нынешней ситуации Путину и нужно спровоцировать Украину на жесткую ответку.. Ну а дальше прямое вторжение как " принуждение к миру" ( грузинский сценарий), ввод " миротворцев РФ" в ОРДЛО, выход на админ границы Донецкой и Луганской областей. и т.д. Сколько там война продлилась в Грузии .. неделю.. И только вмешательство Запада остановило РФерию от занятия Тбилиси. Видимо это обстоятельство и понимание этого фактора и сдерживает наших военных. К сожалению, как бы нам было не обидно и не больно, но соотношение сил у нас не соответствует наших пожеланиям. Прямой же военной помощи от Запада нам видимо не дождаться ( пока). Запад " долго запрягает", возможно что то изменится, но пока вот так.
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13.04.2021 10:11 Відповісти
То что сейчас Анатолий Штирлиц не публикует видео о работе снайперов или коптеров-бомбардировщиков, это не значит что этого не происходит.
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21.04.2021 09:34 Відповісти
В Киеве будет🤢🤡🎪🐲 хлебом с солью встречать путлерастов ! «Вы хотите , чтоб меня хрохнули «?
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13.04.2021 09:36 Відповісти
Коли це припинется скільки можна терпіти наругу над нашими військовими ? ворог розуміє тільки силу ,а ці загравання в якесь "перемир'я" чорти відчули свою безкарність. Необхїідно зібрати РНБО і признати немає ніякого миру є війна і розв'язати руки нашим військовим.
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13.04.2021 09:39 Відповісти
дядя Байден помилився, путін не вбивця, путін терорист. а терористів необхідно не судити , а знищувати. любим способом.
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13.04.2021 09:41 Відповісти
А что на полках наших магазинов делают товары российских и белорусских фашистов?
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13.04.2021 09:44 Відповісти
Так рашисты с сепарами сами обстреливали города на оккупированных территориях, но обвиняли в этом ВСУ.
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13.04.2021 10:21 Відповісти
Из Славянска:
"Нона стреляет с жилых районов https://www.youtube.com/watch?v=WMEOoHgCZ_g , местные разбирали это видео, Нона стреляет по городу так как если бы она стреляла по Карачуну то дуло было бы повернуто в сторону снимающего видео. Но форум с обсуждением видео уже убит.
https://www.youtube.com/watch?v=JzxGIuGU7-8&feature=youtu.be&t=2m40s в середине местный эмоционально поясняет как ему нравится стрельба террористов в спальном районе рядом с его домом."
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13.04.2021 10:23 Відповісти
Они не себя обстреливают, а мирное население, а потом зомбоящик рассказывает населению, что это делают ВСУ.
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13.04.2021 10:32 Відповісти
Какие последствия "удара украинского самолета" по ОГА, отвалившийся кондиционер?
Посмотрите что такое авиаудары по фото в Грозном, который бомбили рашисты.
http://argumentua.com/i/301033_600.jpg

Не Донбассе такого и в помине не было.
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13.04.2021 10:35 Відповісти
2019 наши потери 18 человек , сепаров 49 ....пришел тварь зеленский апрель 2021 наши потери 13 человек ,сепаров 3 !!!!!
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13.04.2021 10:07 Відповісти
Быстрого выздоровления нашим славным защитникам, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!Один український воїн загинув, ще двоє поранені в районі Майорського в результаті скидання гранат на позиції ЗСУ ворожим БПЛА, - Міноборони - Цензор.НЕТ 1074
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13.04.2021 10:15 Відповісти
Вечная память погибшему за Украину Герою.....
Один український воїн загинув, ще двоє поранені в районі Майорського в результаті скидання гранат на позиції ЗСУ ворожим БПЛА, - Міноборони - Цензор.НЕТ 7321
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13.04.2021 10:17 Відповісти
а яка відповідь нашого напівшостого буде? черговий відос до байдена? чи нові санкції рнбо? чи активно продовжить шукати мир в очку путіна???
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13.04.2021 10:25 Відповісти
путен обещал крававую Пасху, гасдеп не поможет
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13.04.2021 11:51 Відповісти
Не понимаю как местные командиры терпят это плятство.Их солдат убивают как в тире,а они продолжают зелебобские игры в перемирье-не возвращают артиллерию,упреждающие удары и разведку.Еще пару недель и бригады самовольно начнуть сниматся с позиций.
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13.04.2021 13:16 Відповісти
 
 