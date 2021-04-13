Тіла двох осіб із ножовими пораненнями виявлені в будинку на Одещині, - джерело

В одному з будинків м. Подольськ Одеської області виявлені тіла двох осіб з ножовими пораненнями.

Про це Цензор.НЕТ повідомило джерело в правоохоронних органах.

Тіла з ножовими пораненнями були виявлені сьогодні близько 8 ранку.

Убитим було 45 і 52 роки.

Правоохоронці встановлюють дані про убитих.

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