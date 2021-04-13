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Новини
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Тіла двох осіб із ножовими пораненнями виявлені в будинку на Одещині, - джерело

Тіла двох осіб із ножовими пораненнями виявлені в будинку на Одещині, - джерело

В одному з будинків м. Подольськ Одеської області виявлені тіла двох осіб з ножовими пораненнями.

Про це Цензор.НЕТ повідомило джерело в правоохоронних органах.

Тіла з ножовими пораненнями були виявлені сьогодні близько 8 ранку.

Убитим було 45 і 52 роки.

Правоохоронці встановлюють дані про убитих.

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Автор: 

Одеська область (3284) Правоохоронні органи (2708) вбивство (3109)


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Как гласит народная мудрость: "На застольях нож нужно держать возле себя на случай, если начнется поножовщина!"
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13.04.2021 09:07 Відповісти
о чём эта позитивная утренняя новость ? .. будем надеяться шо это или кацапы или подкацапники...
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13.04.2021 11:12 Відповісти
"послідовні"наслідувачі спадщини красного душогуба котовського
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13.04.2021 12:13 Відповісти
Кто-то знает эту семью лично?
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13.04.2021 14:31 Відповісти
 
 