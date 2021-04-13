Політика залякування з боку Кремля не зупинить курс на європейське та євроатлантичне реформування України, - віцепрем'єрка Стефанішина

Керівництво Кремля наполегливо йде шляхом міжнародної ізоляції, в яку Росія сама себе заганяє своїми діями і своєю політикою.

Про це віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина написала на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, дії РФ щодо України, "на жаль для президента Росії, не зупинять Україну на шляху реформ".

"Ми як ніколи сильні, бо за підтримки наших партнерів послідовно тримаємо чіткий курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію. Ми адекватно оцінюємо загрози, але нас не паралізує політика залякування, яку застосовує Кремль, щоб зупинити курс реформ. Більш того, ми мобілізуємо міжнародну підтримку на противагу гібридним загрозам з боку Росії", - зазначила Стефанішина.

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"Ми діємо і слідуємо в чіткій послідовності на шляху демократичних реформ, виконуємо взяті на себе міжнародні зобов'язання ... Мобілізуючи міжнародну підтримку України, ми стоїмо на сторожі демократичних цінностей!", - додала вона.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціативу України підтримали країни-партнери, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання,відмовившись надавати пояснення.