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Новини Агресія Росії проти України
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Політика залякування з боку Кремля не зупинить курс на європейське та євроатлантичне реформування України, - віцепрем'єрка Стефанішина

Політика залякування з боку Кремля не зупинить курс на європейське та євроатлантичне реформування України, - віцепрем'єрка Стефанішина

Керівництво Кремля наполегливо йде шляхом міжнародної ізоляції, в яку Росія сама себе заганяє своїми діями і своєю політикою.

Про це віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина написала на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, дії РФ щодо України, "на жаль для президента Росії, не зупинять Україну на шляху реформ".

"Ми як ніколи сильні, бо за підтримки наших партнерів послідовно тримаємо чіткий курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію. Ми адекватно оцінюємо загрози, але нас не паралізує політика залякування, яку застосовує Кремль, щоб зупинити курс реформ. Більш того, ми мобілізуємо міжнародну підтримку на противагу гібридним загрозам з боку Росії", - зазначила Стефанішина.

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"Ми діємо і слідуємо в чіткій послідовності на шляху демократичних реформ, виконуємо взяті на себе міжнародні зобов'язання ... Мобілізуючи міжнародну підтримку України, ми стоїмо на сторожі демократичних цінностей!", - додала вона.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціативу України підтримали країни-партнери, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання,відмовившись надавати пояснення.

Автор: 

євроінтеграція (504) путін володимир (24095) реформи (3209) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (361)


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Топ коментарі
+7
Поэтому ЗЕ и СН за 2 года расхерячили почти все, что давало возможность для Европейской и Евроатлантической интеграции Украины.
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13.04.2021 09:22
+6
Ну как же.

ЗЕ и СН за 2 года многое успели:
1. Прекращение сотрудничества с МВФ.
2. Уничтожение независимости НБУ.
3. Попытки уничтожения НАБУ.
4. Уничтожение всех предыдущих реформ в ВСУ.
5. Уничтожение всех предыдущих реформ в судах.
6. Уничтожение медицинской реформы.
7. Уничтожение промпроизводства и экономики Украины.

Теперь вот прям со дня на день раздолбаную Зеленским в хлам Украину обязаны куда-то принять.
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13.04.2021 09:36
+5
При таком "братском соседстве" у Украины нет альтернативы вступлении в НАТО
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13.04.2021 09:21
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При таком "братском соседстве" у Украины нет альтернативы вступлении в НАТО
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13.04.2021 09:21 Відповісти
Политика запугивания со стороны Кремля не остановит курс на европейское и евроатлантическое реформирование Украины, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 9789
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13.04.2021 09:31 Відповісти
Політика залякування з боку Кремля не зупинить курс на європейське та євроатлантичне реформування України, - віцепрем'єрка Стефанішина - Цензор.НЕТ 4003
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13.04.2021 09:34 Відповісти
Якби то тільки кацапи заважали,п"ята колона біснується від того шо Зеля веде Україну до НАТО та ЄС.
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13.04.2021 09:22 Відповісти
Знов бреше. Він же казав шо не стукає в ті двері куди його не запрошують.
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13.04.2021 09:26 Відповісти
Хто куди стукає?
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13.04.2021 09:30 Відповісти
"Не можна йти туди, де не чекають". Представниця "Слуги народу" Верещук закликала переглянути курс на НАТО.
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13.04.2021 09:31 Відповісти
Незрозумів,Верещук у нас Президент?
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13.04.2021 09:34 Відповісти
Поэтому ЗЕ и СН за 2 года расхерячили почти все, что давало возможность для Европейской и Евроатлантической интеграции Украины.
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13.04.2021 09:22 Відповісти
"Все" це дуже багато,"все" вкрала Юлька варофка,а щось більш конкретне пан може визначити?
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13.04.2021 09:27 Відповісти
По справах їхніх впізнаєте їх, сказано в Біблії.
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13.04.2021 09:28 Відповісти
Дмитро Вовнянко

Москва нахабно демонструє свою готовність до наступу.
Україна ставить на вуха весь світ, а сама для захисту себе палець о палець не б'є.
Мені одному здається, що Москва не нападати хоче, а рятує своїми діями українську владу від усіх претензії до неї з боку народу?
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13.04.2021 09:26 Відповісти
З боку якого народа?Народа "дмитра вовнянко"?Хто це взагалі такий?
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13.04.2021 09:29 Відповісти
На відміну від "сімпсона", українського.
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13.04.2021 09:36 Відповісти
А хто надав право вам шановна пані висловлюватись від всього Українського Народу?
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13.04.2021 09:43 Відповісти
Який саме мій вислів вимаєте на увазі?
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13.04.2021 09:47 Відповісти
Шановна пані,ви написали від імені "дмитра вовнянко" про претензії до Української влади з боку якогось народу,а потім дали роз"яснення шо то з боку Українського народу.Так от я і питаю,ви єдинолично представляєте народ України?
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13.04.2021 09:53 Відповісти
Як ви і помітили це була думка Дмитра Вовнянка, ветерана війни з паРашею.
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13.04.2021 09:57 Відповісти
Я помітив шо це ви написали.В Україні майже 300 тисяч тих хто воював за Незалежність України проти кацапських загарбників.Ви всіх знаєте особисто?
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13.04.2021 10:06 Відповісти
Ні. Як і ви. Коли єрмак, кравчук говорять від імені України, вас нічого не турбує?
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13.04.2021 10:10 Відповісти
Як тобі здається то перехрестись дурень))))
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13.04.2021 09:33 Відповісти
званцевих не питали, що робити
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13.04.2021 09:37 Відповісти
Перерахуйте реформи, які ти, Стефанишина, провела чи проводиш для вступу в НАТО і ЕС.
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13.04.2021 09:30 Відповісти
Ну как же.

ЗЕ и СН за 2 года многое успели:
1. Прекращение сотрудничества с МВФ.
2. Уничтожение независимости НБУ.
3. Попытки уничтожения НАБУ.
4. Уничтожение всех предыдущих реформ в ВСУ.
5. Уничтожение всех предыдущих реформ в судах.
6. Уничтожение медицинской реформы.
7. Уничтожение промпроизводства и экономики Украины.

Теперь вот прям со дня на день раздолбаную Зеленским в хлам Украину обязаны куда-то принять.
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13.04.2021 09:36 Відповісти
Політика залякування з боку Кремля не зупинить курс на європейське та євроатлантичне реформування України, - віцепрем'єрка Стефанішина - Цензор.НЕТ 7172
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13.04.2021 09:35 Відповісти
Політика залякування з боку Кремля не зупинить курс на європейське та євроатлантичне реформування України, - віцепрем'єрка Стефанішина - Цензор.НЕТ 595
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13.04.2021 09:44 Відповісти
За ці два роки шо Кловун при владі нічого не робилось для вступу в НАТО і ЕС. Кловун закінчив війну і заглянув в око Вові Пу. Шо він там побачив - не зна ніхто. Розвиток армії, її озброєння було зупинено. Навіщо Кловуну армія, коли в його макітрі мир? А тепер коли півень в сраку клюнув - всі йому винні. І ці брехуни на кшталт Стифанишиної тепер будуть рятувати свого Осла.
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13.04.2021 09:37 Відповісти
На Западе таких вертлявых, непостоянных, необязательных и хитрожопых не любят. Тем более, что 90% требований ЕС по Крыму (резолюция от 11.02.21 "Про асоціацію ЄС з Україною") наша стратегически мыслящая власть просто саботирует. Как? Молча. Как и многие другие требования по евроинтеграции, закреплённой в Конституции Украины.
https://blogs.pravda.com.ua/authors/muzhdabaev/60745bc4f14a0/
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13.04.2021 09:43 Відповісти
Спросите вы у Сатаны.

Хотят ли "русские" войны?

И вам ответит Сатана ;

- Везде где "русские", война
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13.04.2021 09:46 Відповісти
 
 