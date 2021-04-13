На мосту через Хаджибейський лиман почали встановлювати гідроізоляцію, повністю міст буде готовий у травні, - "Укравтодор"

Гідроізоляція захистить проїжджу частину моста від проникнення і шкідливої ​​дії води, хімічно агресивних рідин, стічних вод та руйнівних чинників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укравтодору".

Водонепроникна мембрана на основі метилметакрилатної смоли тепер і на лівій частині мосту.

"Міст через Хаджибейський лиман став жовтогарячим, а потім почервонів. Він не перетворився на світлофор. Просто на цьому надважливому об’єкті Великого будівництва в Одеській області почали влаштовувати гідроізоляцію", - йдеться в повідомленні.

Мембрана складається з трьох шарів:

- реактивна швидковисихна двокомпонентна ґрунтовка, що не містить розчинник, на основі метилметакрилатних смол,

- гідроізоляційна мембрана, яка наноситься безповітряним розпиленням,

- сполучний шар на основі метилметакрилатних смол, що застосовується під асфальтобетонне покриття.

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Зазначається, що вона забезпечить надійну експлуатацію та підвищить довговічність моста.

У межах президентської програми "Велике будівництво" аналогічну тришарову гідроізоляцію встановили минулого року на правій частині штучної споруди. 23 серпня 2020 року на ній відкрили рух транспорту.

Міст через Хаджибейський лиман – одна з найскладніших ділянок на шляху до Одеси по автошляху М-05. Очікується, що у травні 2021 року міст буде повністю оновлено та розширено до 3-х смуг руху в кожен бік.

Після капітального ремонту рух автотранспорту на мосту через Хаджибейський лиман здійснюватиметься шістьма смугами руху: три в напрямку Києва і три в напрямку Одеси. Міст був побудований в 1997 році. У 2007 році був проведений його перший капітальний ремонт.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко також повідомив, що до кінця 2023 року буде відновлено ​​всю мережу (понад 20 тис. км) загальнодержавних доріг.

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