На мосту через Хаджибейський лиман почали встановлювати гідроізоляцію, повністю міст буде готовий у травні, - "Укравтодор"
Гідроізоляція захистить проїжджу частину моста від проникнення і шкідливої дії води, хімічно агресивних рідин, стічних вод та руйнівних чинників.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укравтодору".
Водонепроникна мембрана на основі метилметакрилатної смоли тепер і на лівій частині мосту.
"Міст через Хаджибейський лиман став жовтогарячим, а потім почервонів. Він не перетворився на світлофор. Просто на цьому надважливому об’єкті Великого будівництва в Одеській області почали влаштовувати гідроізоляцію", - йдеться в повідомленні.
Мембрана складається з трьох шарів:
- реактивна швидковисихна двокомпонентна ґрунтовка, що не містить розчинник, на основі метилметакрилатних смол,
- гідроізоляційна мембрана, яка наноситься безповітряним розпиленням,
- сполучний шар на основі метилметакрилатних смол, що застосовується під асфальтобетонне покриття.
Зазначається, що вона забезпечить надійну експлуатацію та підвищить довговічність моста.
У межах президентської програми "Велике будівництво" аналогічну тришарову гідроізоляцію встановили минулого року на правій частині штучної споруди. 23 серпня 2020 року на ній відкрили рух транспорту.
Міст через Хаджибейський лиман – одна з найскладніших ділянок на шляху до Одеси по автошляху М-05. Очікується, що у травні 2021 року міст буде повністю оновлено та розширено до 3-х смуг руху в кожен бік.
Після капітального ремонту рух автотранспорту на мосту через Хаджибейський лиман здійснюватиметься шістьма смугами руху: три в напрямку Києва і три в напрямку Одеси. Міст був побудований в 1997 році. У 2007 році був проведений його перший капітальний ремонт.
Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко також повідомив, що до кінця 2023 року буде відновлено всю мережу (понад 20 тис. км) загальнодержавних доріг.
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І міст цей - не єдиний довгобуд. От трасу Київ-Чернігів почали робити ще у квітні 2019 при Петі... Два роки ті нещасні 100 км добудувати не можуть і, судячи з їх темпів (а я регулярно там їжджу), цього року теж не добудують, бо і половину траси ще не зробили! Перерили там все, на трасі затори, всі їдуть 50-60 км/год, купа бруду і будівельного сміття під колесами...
Велике будівництво, ****))