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Новини
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На мосту через Хаджибейський лиман почали встановлювати гідроізоляцію, повністю міст буде готовий у травні, - "Укравтодор"

На мосту через Хаджибейський лиман почали встановлювати гідроізоляцію, повністю міст буде готовий у травні, -

Гідроізоляція захистить проїжджу частину моста від проникнення і шкідливої ​​дії води, хімічно агресивних рідин, стічних вод та руйнівних чинників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укравтодору".

Водонепроникна мембрана на основі метилметакрилатної смоли тепер і на лівій частині мосту.

"Міст через Хаджибейський лиман став жовтогарячим, а потім почервонів. Він не перетворився на світлофор. Просто на цьому надважливому об’єкті Великого будівництва в Одеській області почали влаштовувати гідроізоляцію", - йдеться в повідомленні.

Мембрана складається з трьох шарів:

- реактивна швидковисихна двокомпонентна ґрунтовка, що не містить розчинник, на основі метилметакрилатних смол,
- гідроізоляційна мембрана, яка наноситься безповітряним розпиленням,
- сполучний шар на основі метилметакрилатних смол, що застосовується під асфальтобетонне покриття.

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Зазначається, що вона забезпечить надійну експлуатацію та підвищить довговічність моста.

У межах президентської програми "Велике будівництво" аналогічну тришарову гідроізоляцію встановили минулого року на правій частині штучної споруди. 23 серпня 2020 року на ній відкрили рух транспорту.

Міст через Хаджибейський лиман – одна з найскладніших ділянок на шляху до Одеси по автошляху М-05. Очікується, що у травні 2021 року міст буде повністю оновлено та розширено до 3-х смуг руху в кожен бік.

Після капітального ремонту рух автотранспорту на мосту через Хаджибейський лиман здійснюватиметься шістьма смугами руху: три в напрямку Києва і три в напрямку Одеси. Міст був побудований в 1997 році. У 2007 році був проведений його перший капітальний ремонт.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко також повідомив, що до кінця 2023 року буде відновлено ​​всю мережу (понад 20 тис. км) загальнодержавних доріг.

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Автор: 

Одеська область (3284) Укравтодор (1200) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+4
Перископ чіпляється?)
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13.04.2021 09:36
+4
Дик побудували міст ще в 1997 році при Кучмі, а капремонт провели в 2007 при Ющі.... А тут просто асфальт переклали...
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13.04.2021 09:48
+1
Катафалки теперь будут ехать на большой скорости и перевіполнять план! Спасибо ЗЕ
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13.04.2021 09:25
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Катафалки теперь будут ехать на большой скорости и перевіполнять план! Спасибо ЗЕ
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13.04.2021 09:25 Відповісти
ЦЕНЗОР!!! Не"устанавливать, а УСТРАИВАТЬ гидроизоляцию...
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13.04.2021 09:30 Відповісти
УСТРАІВІЦЦА шоу для ЗЕлохів.
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13.04.2021 09:32 Відповісти
Уберите старый мост...не могу выйти в большой лиман на лодке
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13.04.2021 09:32 Відповісти
Перископ чіпляється?)
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13.04.2021 09:36 Відповісти
Мачта...в заваленом состоянии...не менше 50см должет быть просвет ...а сейчас воду не откачивают..
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13.04.2021 09:41 Відповісти
То є Зрада. Негайно поверніть Сиволапого, при ньому такої муйні не було.
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13.04.2021 09:41 Відповісти
Дик побудували міст ще в 1997 році при Кучмі, а капремонт провели в 2007 при Ющі.... А тут просто асфальт переклали...
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13.04.2021 09:48 Відповісти
звісно тільки асфальт переклали)), тому в нього буде по три смуги руху в кожному напрямку руху, а не дві як було... унікальний фахівець. намагайтеся хочь розуміти про що пишите.
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13.04.2021 10:06 Відповісти
Хто б казав! хочь, пишите... Про відсутність ком мовчу вже... Де вас таких грамотних беруть?
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13.04.2021 10:08 Відповісти
тобто, коли ти забуваєшь про правопис, то все гаразд?) спочатку думав, що ти гуманітарій, якщо не розумієшься в технічних питаннях, але і в правописі в тебе напружно)). одне в чому ти намагаєшься стати фахівцем, так в питанні нести нісенітниці)) звісно тобі важко визнати, що про міст ти безглуздість написав, алеж ми демократична країна і ми можемо писати що хочемо, якщо це не суперечить закону.
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13.04.2021 10:22 Відповісти
Емм, і що ж у мене не так у правописі?
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13.04.2021 13:21 Відповісти
А стосовно мосту, то його уже третій рік роблять... Що там робити так довго?
І міст цей - не єдиний довгобуд. От трасу Київ-Чернігів почали робити ще у квітні 2019 при Петі... Два роки ті нещасні 100 км добудувати не можуть і, судячи з їх темпів (а я регулярно там їжджу), цього року теж не добудують, бо і половину траси ще не зробили! Перерили там все, на трасі затори, всі їдуть 50-60 км/год, купа бруду і будівельного сміття під колесами...
Велике будівництво, ****))
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13.04.2021 13:39 Відповісти
довжина мосту 530 метрів і це не просто асфальтне пориття. збудовано нові опори та змонтовані додаткові регіля. з'являться додатково дві смуги руху, повноцінна гідроізоляція і водовідведення. треба враховувати, що фахівців мостобудування у нас в країні дуже мало, але сподіваюсь літом цього року міст нарешті добудують.
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14.04.2021 08:44 Відповісти
 
 